DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İKİ KATLI TERK EDİLMİŞ AHŞAP BİNA KUNDAKLANDI



BURSA\'da terk edilen iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu binadaki yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Cadde üzerinde bulunan Recep U.\'ya ait terk edilmiş iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Çevredekilerin alevleri görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürüde geldi. İki katlı ahşap binayı kaplayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından çevrede bulunan binalara ve Daya Hatun Camii\'ne sıçramadan söndürüldü. Binayı yakanların belirlenerek yakılabilmesi için polis ekipleri soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)

======================================================

(ÖZEL HABER)

2)1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İNŞAATI SÜRÜYOR

ÇANAKKALE 1915 Boğaz Köprüsü için çalışmalar hem Avrupa hem de Asya yakasında tüm hızıyla sürüyor. Köprünün denizin içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkisinde ise, karada sondaj çalışmaları yapılıyor. 2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Temeli geçtiğimiz 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü için uzun süre denizde sondaj çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı\'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu İlçesi ile Asya\'daki Lapseki ilçelerinde çalışmalar da hızlandı. Köprü için ilk şantiye Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkiinde kuruldu. Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, köprü inşaatının, ikisi Türk, ikisi Kore olmak üzere toplam dört firma tarafından ortaklaşa yapıldığını belirtti. Kaymakam Kılınçkaya, köprünün, Gelibolu\'ya ekonomik bakımdan son derece fayda sağlayacağını ve deniz taşımacılığına olumsuz bir yönünün olmadığını da söyledi.

KÖPRÜ AYAKLARI İÇİN KURU HAVUZ YAPIMI SÜRÜYOR

Köprünün ayaklarının yapımında kullanılacak Kuru Havuz çalışmalarının devam ettiği Sütlüce mevkiindeki şantiyede şuan için 110 kişinin çalıştığını ifade eden Kaymakam Hakan Kılınçkaya, \"Köprü inşaatı, 24 saat esasına göre çift vardiya şeklinde tüm hızıyla devam ediyor. 170x270 ebatlarında, 15 metre derinliğinde kuru havuz yapımı sürüyor. Bu havuzlar deniz üzerinde yüzdürülerek köprü ayakları bu havuz içerisine inşa edilecektir. Özel niteliklere sahip, Lüksemburg\'dan ithal edilen 3146 demir kazık ile kuru havuz yapılmaktadır. Bu yılsonuna kadar kuru havuz yapım işi bitirilecektir. Uzunluğu viyadüklerle birlikte 5.2 kilometre olacak köprünün, 2023\'te bitirilmesi hedeflenmekte\" dedi.

TÜRKİYE\'NİN PRESTİJ PROJESİ

AK Partili Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da yaptığı açıklamada, \"1915 Çanakkale Köprüsü, çok önemli, Türkiye\'nin prestij, mega projelerinden birisi. Onun için uzun zamandır zemin etüdüyle ilgili olarak hem denizde, hem de karada çalışmalar yapıldı. Şuanda da bütün projeler çıktı, ona göre kamulaştırma yapılıyor. Kuru havuzların yapımı için öncelik verilen Gelibolu yakasına şantiye kuruldu ve o tarafta biraz daha yoğunluk var. Lapseki\'ye kurulacak saç fabrikasıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. İlçemizin Sütlüce mevkisinde şuanda karada sondajlar devam ediyor. Yılbaşından itibaren Lapseki tarafında da çalışmalar başlamış olacak\" diye konuştu.

LAPSEKİ\'Yİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, köprünün temelinin atılması ve inşaatının başlamasıyla birlikte bakir olan Lapseki ilçesinde bir hareketlilik başladığına da dikkat çekerek, bölgeye yatırım yapmak isteyenler geldiğinde kendilerine yatırım yapabilecekleri alanlarda yardımcı ve destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Lapseki Belediyesi olarak, bölgeye yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz şunları söyledi:

\"İlçemizde, köprünün yapılmasıyla birlikte bir yoğunluk yaşanacak. Onun için hem yerel yönetimler olarak, hem de hükümetimiz aracılığıyla yapılan birçok iş var. Kısa vadede Lapseki\'nin nüfusunun 50- 60 bin, 20 yıl sonra ise 100 bin olacağı konuşuluyor. O zaman bizim de yapmamız gereken işler var. Alt yapısından üst yapısına kadar, kamu binalarına kadar bir yenilenme içerisindeyiz. Lapseki\'nin alt yapısını bitirmek üzereyiz. Su sorunumuz vardı çözdük. Nüfusu 70 bin olana kadar artık su sorunu olmayacak Lapseki\'nin. Yine kanalizasyon sorunumuz vardı. Bütün imar alanı içerisine kadar kanalizasyon sistemi kuruldu, arıtması bitti. Yağmur suyu hatları yenilendi. Bölgenin bir mağduriyeti de doğalgazdı. Kış aylarında çevre kirliliğinden dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Doğalgazımız da artık Lapseki\'ye ulaştı. Yeni belediye hizmet binası, yeni kültür merkezi, kapalı pazar yeri ve yeni sahiller yapılıyor, çevre düzenlemeleriyle birlikte. Yine hükümetimizle birlikte yeni hükümet binası, adliye sarayı, devlet hastanesi, yeni okullar yapılıyor. Lapseki\'ye hükümetimiz çok destek veriyor. Bizlerde Umurbey ve Çardak beldesi belediyelerimiz ile birlikte yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince Lapseki\'yi geleceğe hazırlamaya çalıyoruz.\"

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, ayakları arasındaki açıklık 2 bin 23 metre. Köprü bu özelliği ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsünün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edilmişti. Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023\'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri\'den başlayıp, Balıkesir\'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü\'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------:

-Lapseki Şekerkaya mevkiindeki temel atılan ve sondaj çalışması devam eden yerden görüntü

-Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile makamında röp.

-Gelibolu Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyeden ve kuru havuz çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)



==========================================================

(ÖZEL HABER)

3)BEYAZ ALTINDA MAKİNELEŞME ÜRETİMİ 5\'E KATLADI

DENİZLİ\'de bitme noktasına gelen pamuk üretimi, gelişen teknoloji ve artan destek primleriyle çiftçinin tekrar gözdesi oldu. Kentte 2007 yılında 18 bin dekar alana kadar düşen ve yerini yemlik bitkilere bırakan pamuk üretimi, 10 yıl içerisinde yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu yıl pamuk üretiminde 55 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Denizli\'de, 2000\'li yılların başında 168 bin ton\'a kadar pamuk üretiminin yapıldığı ancak zamanla yerini yemlik bitki üretimine bırakan Çürüksu ve Sarayköy Ovaları\'nda yeniden pamuk üretimine dönüş başladı. 2007\'de 18 bin dekar alana kadar düşen pamuk üretimi, 10 yıl içerisinde yaklaşık 5 kat artış göstererek 95 bin dekar alana yükseldi. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte pamuk üretiminin geçtiğimiz yıllara oranla arttığını, çiftçilerin makineleşme ve destek primleriyle birlikte arazilerine geçmiş dönemlerdeki gibi pamuk ekimi yapmaya başladığını ifade etti.

ÜRETİM ALANI 5 KAT ARTTI

Gemici, pamuk üretiminde eskiye dönüş sinyalleri aldıklarını dile getirerek, \"Daha önceki yıllarda kentimizdeki pamuk üretimi 168 bin dekarlık alanlara kadar ulaştığın biliyoruz. 70 bin tona kadar pamuk rekoltesinin gerçekleştiği dönemleri yaşadık. O dönemlerde pamuğun fiyatının düşük seyretmesinin, destek primlerinin düşük olması sebebiyle pamuk üretimi dip yapmıştı. Üretim, 18 bin dekarlık alanlara kadar düşmüştü. Oda olarak, 2006\'da pamuk toplama makinesinin çiftçilerin yeniden pamuğa yönelmesini sağlayacağının düşündük. İşçi maliyetlerinin en aza indirdikten sonra dünya şartlarındaki gelişmeler ve pamuğa verilen primlerin de artmasıyla 2017 yılında geldiğimiz noktada tekrar eski yıllara dönüşün işaretini alıyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi\'ne göre 2017 yılında Denizli\'de 95 bin dekarlık bir alanda pamuk üretimi sahası bulunuyor\" dedi.

55 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Pamuk fiyatlarının bu yıl üreticileri memnun edeceğini aktaran Gemici, \"İlerleyen dönemlerde diğer ürünlerden umduğunu bulamayan çiftçimiz, hem münavebe hem de daha fazla gelir gördüğü için pamuğa bir dönüşü var. Beyaz altın olarak nitelendirdiğimiz pamuğun, tekrar revaçta olması ovalarımızdan elde edilecek olan gelirin hem milli ekonomiye katkısı hem de çiftçilerin refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacak. Denizli\'de bu yıl 55 bin ton pamuk üretimi rekoltesi bekliyoruz. Pamuk fiyatları, 2 lira 80 kuruş civarında seyrediyor. Bu rakamların üzerine kilogram başına 80 kuruşta pamuk primi eklenince, 1 kilogram pamuk 3 lira 50 kuruş seviyesinde bir getiri sağlıyor. Bu fiyatların üreticilerimizi memnun edeceğini umut ediyoruz\" diye konuştu.

ÜRETİCİ KALİTE VE REKOLTEDEN MEMNUN

Pamuk üreticisi Ahmet Dağdel, bu yılki kalite ve rekolteden memnun olduğunu belirterek, \"Daha önceleri pamuk para etmiyordu. Mısır ve buğday ekiyorduk. Pamuk fiyatlarının 2 yıldır iyi olması sebebiyle yeniden pamuk üretimine başladık. Eskiden tarlaya işçiler geliyordu ve elle toplanıyordu. Makineleşmeyle birlikte çok rahat ettik. Toplama maliyetleri düştü, zamandan tasarruf ettik. Eskiden tarlamdaki pamuğu 20 kişi 5 günde bitiriyordu. Şimdi makineyle 3 saatte hasat yapıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Pamuk tarlasından görüntü

-Pamuk bitkisinden görüntü

-Tarlada makine ile pamuk hasadı yapılmasından görüntü

-Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ile röp.

-Üretici Ahmet Dağdel ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

====================================================

(ÖZEL HABER)

4)BU İLÇEDE BEDAVA FISTIK VE BADEM BAĞI DAĞITILACAK

SİİRT\'in Tillo İlçe Belediyesi, başlattığı bir proje kapsamında, vatandaşlara 50 yıllığına bakmak suretiyle 15 dönümlük fıstık ve badem bağı dağıtılacağını açıkladı. İlçede başlanan proje kapsamında, belediye ekipleri 3 yıl boyunca sulayacağı, bakımını yapacağı fıstık ve badem bağlarını, 15\'er dönümlük halinde isteyen vatandaşa ücretsiz olarak ancak şartlı verecek. 15 dönümlük fıstık ve badem bağına talip olacak çiftçi, 50 yıl boyunca bu işi sürdüreceğini tahhüt etmek zorunda kalacak.

Tillo Belediyesi, işsizlik oranını azaltmak amacıyla özellikle gençlere ve yaşlılara kendi hazırlayacağı ve 3 yıl boyunca belediye tarafından bakılacak olan bağları 50 yıllığına ilçe halkına vereceğini açıkladı. Yaptıkları bu proje sayesinde ilçede işsizlik oranını azaltmayı hedeflediklerini belirten Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, \"Tillo Belediyesi\'ne ara seçim ile geldim ve iki yıldan fazladır görevimin başındayım. Belediyemiz 1958 yılında kuruldu ve şuan 2 bin 200 nüfuslu, o günden bugüne ilçe halkına hizmet etmektedir. Ben meclis ile yaptığım ilk toplantımda ilçenin sorunlarını meclis üyelerinden yazmasını istedim ve bu sorunların çözümü için el birliği ile çalışmalarını istedim. Tillo İlçemiz\'in en önemli sorunlarından biri olan su, alt yapı ve üst yapı sorunu çözmek için kolları sıvadık ve çalışmalar yaptık. Şuan su, alt yapı, üst yapı sorunumuz kalmadı. İlçemiz evliyalar ilçesidir ve burada başta İbrahim Fakirullah Hazretleri ve büyük zatlar bulunmaktadır. İlçemizde her yıl toplam 400 bine yakın insan geliyor ve burada bulunan büyük zatları ziyaret ediyorlar. Bu zatlara yaptıkları ziyaretten sonra onları rahat bir nefes alacağı park ve bahçeler bulunmuyordu ve bizler bu konudaki eksikliği gidererek ilçemize toplam 20\'ye yakın park ve bahçe yaptık, daha büyük bir mesire alanı da yapıyoruz\" dedi.

\"RAĞLARI FISTIK VE BADEM BAĞLARINA ÇEVİRECEĞİZ\"

İlçede işsizlik oranının had safhada olduğunu belirten Başkan Aydın, \"Çok Önemli ve farklı bir şey yapacağız. Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca 5 bin köye 5 bin orman projesi başladı. Türkiye\'de bundan bir çok belediyenin haberi yok ancak bizim haberimiz oldu. Dedik ki, öyle bir şey var ise tam bize uygun bir proje yapacağız. Biz burada bu yıl 4 bin 200 dönüm üzerinde geçen sene ektiğimiz ağaçlarla birlikte toplam 150 bin tane fıstık ve badem ağacı ekmiş olacağız. Nereye peki ekeceğiz? Dağlara ekeceğiz, bu dağları fıstık ve badem bağına çevireceğiz. Peki bunlar ne olacak? Buralar hazine arazisi, biz 3 sene bakımlarını bitirdikten sonra Tillo\'da bu işi yapanlara dağıtacağız. Bunu da kura ile dağıtacağız ve herkese 15 dönümlük fıstık bağları dağıtacağız. Biz artık vatandaşımıza balık tutmayı, emek harcamasını aşılıyacaz. Bizim vereceğimiz bağa girsin, emeğini harcasın 50 yıl bakımı karşılığında ürünlerini yemiş olacaktır. Bu çok önemli bir şey burada demek ki herkes iş sahibi olacaktır. Her eve 15 dönüm bir bağ vereceğiz ve bunlar çok önemli büyük projelerdir. Bu proje bizi huzura görecektir. Biz bunları yapar iken çok ciddi eleştiriler aldık ancak yaptığım tüm toplantılarda bunları kırmak için elimizden geleni yapmak için talimatlar verdi. Onar eleştirecek biz hizmet etmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Tillo İlçesi\'nde tarım ile uğraşan Hayrettin Beydoğan, projenin kendisini umutlandırdığını belirterek, \"Bu konuda bizlere verilecek olan destek bizleri umutlandırdı. İlçede bulunan vatandaşların geçim kaynakları hayvancılık ve çiftçiliktir. Bu anlamda Tillo Belediye ilçede bulunan çiftçilere fıstık ve badem bağı vermeyi hedefliyor. Bu bizim için büyük bir geçim kaynağı olacaktır\" dedi.

İbrahim Fakirullah Hazretleri Mahallesi Muhtarı Muhammet Toprak da, 3 yıl sonra başlayacak projenin ilçe genelinde şimdiden heyecan yarattığını belirterek, \"Başkanımız burada fıstıkçılık ile ilgili bir proje başlattı. Bu projede Belediyemiz 3 sonunda bizlere Tillo halkına 15 dönümlük bir bağ verecektir. Bu proje gerçekleşir ise işsizliğin konusunda ilçemize çok şey değişecektir ve çiftöliğin çıtası bu konuda yükselecektir. Memleketimizde ve ilçemizde en büyük sorun işsizliktir. İlçemizde bu proje gerçekleşir ve hayata geçirilir ise ilçemizde işsiz gençler büyük katkı sağlayacaktır\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İlçeden genel görüntüler

-Bağların yapılacağı dağlık alanlardan görüntüler

-Yapılan park ve bahçelerde çalışanların görüntü

-Belediye Başkanı İdham Aydın Bağ projesi ile ilgi açıklaması

-Belediye Başkanın Aydın\'ın yapılacak olan bağların alanını göstermesi

-Ekilecek fıstıklar sulama boruları çeken işçilerden görüntüler

-Mevcut fıstık bağlarında görüntüler

-Mahalle Muhtarı ve vatandaşlardan yapılacak olan proje ile ilgili röportaj

-Belediye Başkanı İdham Aydın tekrar yaptığı açıklama

-Genel ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-



