DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DOLANDIRICILIKTAN YAKALANAN ŞÜPHELİ: BENDE VİCDAN NE GEZER?



ADANA\'da kendisini polis olarak tanıtıp, \'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantınız var\' diyerek 79 yaşındaki Günay D.,\'den yarım kilo külçe altın, 10 bin lira para ve 1000 euro alan, 20 yaşındaki Emin A., \"Bende vicdan ne gezer. Ben aileme, kendime acımıyorum\" dedi.Olay, 8 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Reşatbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendini polis olarak tanıtan Emin A., evinde oturan Günay D., yi arayıp, \'FETÖ ile bağlantınız var, adınız bazı olaylara karışmış, sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Evinizde ne kadar altın ve para varsa vermeniz lazım\" dedi. Bunun üzerine yaşlı kadın evinde bulunan yarım kilo külçe altın, 10 bin lira para ve 1000 euroyu olduğunu söyledi. Telefon görüşmesinin ardından, yaşlı kadının evine giden zanlı, parmak izi bırakmamak için kapıyı kıyafetiyle açtı. Güvenlik kamerasını görünce de, elindeki dövmesini gizledi. Günay D., poşet içine koyduğu altın ve paraları, polis sandığı Emin A.\'ya verdi.

\"80 BİN LİRAYI AĞACIN DİBİNE BIRAK\"

Daha sonra Emin A., 65 yaşındaki Ömer T.,\'yi aynı yöntemle arayıp paraların seri numarasının incelenmesi gerektiğinin söyledi. Bankada 80 bin lirasının olduğunu söyleyen Ömer T., zanlı ile merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Atatürk Parkı\'nda buluştu. Uzaktan yaşlı adamı izleyen dolandırıcı, poşet içindeki paraları ağacın dibine bırakmasını söyledi. Parayı bırakan adam daha sonra evinin yolunu tuttu.

\"EVİNİZİ DİDİK DİDİK EDERİM\"

60 yaşındaki Belgin G.\'yi de arayan Emin A., kadının 2 bileziği ve 13 bin lira parasının olduğunu öğrendi. Belgin G., evine gelen zanlıya paraları vermek istemeyerek, \"Paraları burada inceleyin, eğer emniyete götürecekseniz ben de sizinle geleceğim\" dedi. Bunun üzerine Emin A, \"Benim iyi niyetimden faydalanma. Paraları vermezseniz, evinizi didik didik ederim\" dedikten sonra para ve altınları alamadan ayrıldı.

50 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Mağdurların şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Olayların meydana geldiği bölgede 50 güvenlik kamerasını inceleyen uzman polisler, dolandırıcının kimliğini ve adresini tespit etti. Şafak vakti düzenlenen operasyonla Emin A, dedesinin evinde yakaladı.

\"BENDE VİCDAN NE GEZER?\"

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen zanlı sorgusunda, \"Sarhoştum, hiçbir şey hatırlamıyorum\" iddiasında bulundu Sağlık kontrolüne götürülen Emin A, gazetecilere, \"Özenme çocuk ortam bozuk. Mahpushane gelsin deli sevdam. Babalar olmuş kurabiye, ne babalar gördük güle güle öldük. Memlekette baba benim. Ben kimseyi dolandırmadım, onlar bana dolandı. Benim alakam yok varsa cezamız yatarız. Bende vicdan ne gezer, ben kendime aileme acımıyorum. Fark ederse kahrolayım, giderim tek ayak üzerinde o cezaları yatarım\" dedi.

İşlemlerinin ardından Emin A., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheli Emin. A.\'nın sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüphelinin gazetecilere \"Bende vicdan ne gezer\" demesi

*Güvenlik Kamerası*

- Şüphelinin apartman girişine gelmesi

- Şüphelinin zile basması

- Şüphelinin cep telefon ile konuşması

- Şüphelinin, parmak izi bırakmamak izin zile kıyafeti ile basması

Haber: Çağlar ÖZTRÜK - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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2)SULTANLARA LAYIK ÜZÜM EKSİ 5 DERECEYE KADAR DAYANIYOR



TÜRKİYE\'de kasım ayında bile üzüm hasadı yapılabilen Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde, örtü altında hala 10 bin ton üzüm bekliyor. Hasada devam eden çiftçi, \"Sultanların ağzına layık\" dediği üzümü, eksi 5 dereceye kadar örtü altında korurken, kesilen üzümler de Ortadoğu ülkeleri, Arap ülkeleri ve Avrupa\'ya ihraç ediliyor.

Türkiye\'de üzüm başkenti olarak bilinen Manisa\'da, ağustos ayı başında başlayan üzüm hasadı halen devam ediyor. Sarıgöl ilçesinde örtü altında korunan çekirdeksiz \'sultaniye\' ve \'razaki\' cinsi üzümler, birer birer hasat ediliyor. Ovası beyaz örtü ile kaplanan ilçede soğuğa karşı üzümünü koruyan çiftçi, fiyatların yükselmesi ile birlikte hasat sonrası sevincini yaşıyor.

KASIM AYINDA 10 BİN TON ÜZÜM DALINDA BEKLİYOR

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede 4 ay üzüm hasadı yapıldığını belirtip, bu yıl 90 bin dönüm bağın örtü altına alındığını söyledi. Türkiye\'de Kasım ayında dalından üzümün sadece Sarıgöl\'den tedarik edilebileceğini kaydeden Ülgen, \"Ağustos ayında üzüm hasadı başlar. Ancak biz üzümlerimizi örtü altına alarak aralık sonuna kadar üzüm kesiyoruz. Bu yıl mevsim şartları nedeniyle erken bitecek. Kasım ayının sonunda örtü altı üzümler de bitecek. Şu an ilçemizde 10 bin ton gibi bir üzüm kaldı\" diye konuştu.

\"ÜRETİCİ KİLOSUNU 2 LİRADAN SATIYOR\"

Üzüm fiyatlarının mevsiminin geçmesi nedeniyle arttığını da dile getiren Ülgen, \"Türkiye\'de sadece Sarıgöl ilçesinde üzümler örtü altına alınıyor. Biz malımızı pahalıya satmak için değil, ürünümüzü korumak için örtüyoruz. Sonbahar aylarında yağışlı olur, sabahları çiğ yağar. Malımızı korumak için üzerini örtemeye mecburuz. Şu an 90 bin dönüm bağı örtü altına aldık. Kilosunu daha önce 1 liraya sattığımız üzümü şimdi 2 liradan satıyoruz. Ancak, bu da para kazandırmadı\" dedi.

EKSİ 5 DERECEYE KADAR DAYANIYOR

Kış aylarında tüketicilerin sofrasına gelen örtü altındaki üzümlerin eksi 5 dereceye kadar dayandığını vurgulayan Ülgen, şunları söyledi:

\"Sultaniye çekirdeksiz üzüm tarihi bir üzümdür. Sultanların ağzına layık bir üzüm olarak bilinir ve eksik 2 dereceye kadar dayanır. Çekirdekli üzümler de eksi 5 dereceye kadar dayanır. Bağcımız bu işi profesyonel şekilde yapıyor. Gerekirse sabaha kadar uyumaz.\"

\"ORTADOĞU VE ARAP ÜLKELERİNDEN TALEP ÇOK\"

Dalından kesilen üzümlere özellikle Arap ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Ülgen, Almanya, Rusya, İngiltere, İsveç ve Norveç\'e ihraç edildiğini kaydetti. Arap ülkelerinin daha fazla üzüm almak istediğini, ancak TIR\'larla üzüm gönderilemediğine dikkati çeken Ülgen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'ndan hava yoluyla kargo taşımacılığının geliştirilmesini istedi. Ülgen, \"Bizim Ortadoğu ülkelerine ve Arap ülkelerine çok hızlı mal göndermemiz gerekiyor. Talep çok fazla. Ama tüccar sıkıntı çekiyor. Terör olaylarının o bölgede artması tüccarı korkutuyor. Tüccar araçlarını gönderemiyor. Siyasiler ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hava kargo için adım atmalı. 50 uçak alalım, biz çiftçiler borçlanalım. Türk Hava Yolları hava kargo kurdu ama çok pahalıya gönderiliyor. İhracata teşvik verilmeli. Bugün hala tüccara teşvik verilecek mi verilmeyecek mi belli değil\" diye konuştu.

Üzüm bağlarının yüzde 75\'inin ipotek altında olduğuna ve çiftçinin çok fazla borcu bulunduğuna dikkati çeken Ülgen, Hükümet\'ten yardım istedi. Ülgen, \"Devletimiz tarıma destek versin. Ülkede mazot 5 lira oldu. Çiftçi bu paraya mazot kullanamaz. Gübre, ilaç fiyatları çok yüksek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dalında bekleyen üzümlerden görüntü

-Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen\'in üzüm bağında dolaşırken görüntüsü

-Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ile röp.

-Üzüm bağlarının üstündeki beyaz örtülerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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3)HASTANE ÖNÜNDE BAYILAN KÖPEĞE YARDIMA KOŞTULAR



ÇANAKKALE Devlet Hastanesi\'nin şehir merkezindeki binasının bahçesine gelen bitkin haldeki köpek, poliklinikler önünde bir anda yere yığıldı. Güvenlik kameraları o anı görüntülerken; yardıma koşanlar, köpeği hayvan barınağına götürdü.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Çanakkale Devlet Hastanesi\'nin şehir merkezinde kalan eski binasının bahçesinde yaşandı. Poliklinikler önüne gelen boynunda tasması bulunan köpek, poliklinikler önünde yere yığıldı ve hareketsiz yatmaya başladı. Bu sırada tedavi için hastaneye gelenler, köpeğin hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Köpeği ayağa kaldırmak için ise bir süre uğraşıldı. Ancak köpek bir türlü ayağa kalkmayınca belediyeden yardım istendi. Olay yerine gelen belediye görevlileri, köpeği bir araç ile hayvan barınağına götürdü. Bu anlar, polikliniklerin kapısındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Barınaktaki görevliler, yapılan kontrollerde köpeğin yaralı ve zehirlenmiş olmadığını belirledi. Köpeğin halsiz kalması sonucu yere yığıldığı üzerinde durulurken, görevliler, tasması bulunan köpeği, sahibi bulununa kadar birkaç gün tutacaklarını, aşıları ile gerekli kontrollerini yapacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Cep telefonu ile çekilen görüntü

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Burak Gezen anons görüntüsü

( Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4) KAPKAÇ YAPTI, 3 DAKİKA SONRA YAKALANDI

ADANA\'da 22 yaşındaki Ceren A.\'nın çantasının kapkaç yöntemiyle çalan 25 yaşındaki Resul Ö., olaydan 3 dakika sonra yakalandı.Olay, merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bulunan Meydan Parkı\'nda meydana geldi. Bankta oturan Ceren A.\'nın yanına gelen Resul Ö., genç kızın çantasını aldı. O sırada devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri zanlıyı kovalamaya başladı. Yakalanacağını anlayan Resul Ö. önce çantayı ardından da içinden aldığı cep telefonunu attı. Polis, sokak arasında sıkıştırdığı kapkaççıyı yakaladı. Çok sayıda sabıkası olan Resül Ö., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıptan çıkışı

- Zanlının gidişi

- Güvenlik kamerası

SÜRE: 00\'51\" BOYUT:52 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA)