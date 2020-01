DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BAKAN SOYLU, GÜVENLİK GÜÇLERİNE ELLERİYLE BÖREK YEDİRDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Anadolu\'daki 5 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanları ile birlikte toplantı yapmak üzere Ağrı\'ya geldi. Gece kontrol noktalarını gezen Bakan Soylu, polislere elleriyle börek ikram etti.

Dün akşam saatlerinde özel uçakla Ağrı\'ya gelen Bakan Soylu\'yu Ahmed-i Hani Havalimanı\'nda Vali Süleyman Elban, 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve partililer karşıladı. Bakan Soylu, güvenlik ve terörle mücadeleyi değerlendirme toplantısına katılmak üzere Hükümet Konağı\'na geçti. Bakan Soylu\'nun başkanlığında yapılan toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum 9\'ncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarçın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Valisi Rahmi Doğan, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve askeri yetkililer katıldı. Toplantı basına kapalı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı\'ndan sonra Ağrı\'da polis kontrol noktasındaki nöbetçi polisler ziyaret etti ve onlara kendi elleriyle kestiği böreği ikram ederek, çocukları içinde oyuncak hediye etti. Bakan Soylu polislerle bir süre sohbet ettikten sonra iyi nöbetler dileyerek ayrıldı. Geceyi Ağrı\'da geçiren Bakan Süleyman Soylu bu sabah Vali Süleyman Elban ile birlikte Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'ne gitti.

2)DİYARBAKIR\'IN 4 İLÇESİ KIRSALINDA YAPILAN OPERASYON TAMAMLANDI

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında gerçekleştirelen operasyon tamamlanırken, operasyon bilançosu Valilik tarafından açıklandı. Operasyon kapsamında 1 PKK\'lı etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 9 Kasım\'da başlayan, \"Bayrak - 67 Şehit J.Er Kadir Görgülü\" adlı operasyonun 11 Kaasım gecesi tamamlandığı belirtilerek, \"Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, 1\'i terör örgütü üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmaları sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alınmış, terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir\"denildi. Açıklamada, ele geçirilen malzemeler ile ilgili ise şöyle denildi:\"Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 24 adet jelikan bidonlar ile 1 araç ve 3 sırt çantası içerisinde; 1 adet M-16 P. Tf., 3 adet Kaleşnikof P. Tf., 4 adet anti-tank mühimmatı, 3 adet tabanca, 6 adet el bombası, 1 adet Yeasu marka araç telsizi, 15 adet elektrikli fünye, 1 adet pompalı av tüfeği, 379 adet Kaleşnikof P. Tf. fişeği, 12 adet Kaleşnikof P. Tf. şarjörü, 174 adet M-16 P.Tf. fişeği, 1 adet M-16 P. Tf. el kundağı, 1 adet gece görüş monte hamili, 4 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 5 takım terörist kıyafeti, 1 adet teröristlere ait çelik yelek, 1 adet teröristlere ait hücum yeleği, 4 adet şemsiye, 6 adet tüp, 8 adet pil, 3 adet araç, 20 metre kablo, 2 adet kütüklük, 1 adet kelepçe, 1 adet uyku tulumu, 2 çift mekap ayakkabı, 4 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet hassas terazi, örgütsel dokümanlar, 27 çuval içerisinde peksimet ekmek ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.\"

Açıklamada, operasyonun narko terörizm ile ilgili faaliyeti kapsamında ise, Lice ve Kocaköy İlçeleri kırsal alanında piyasa değeri 105.846.500 TL olan 564,2 kg kubar ve 6.680,3 kg toz olmak üzere toplam 7 ton 244 kg esrar maddesi ile 2.750 kök kenevir bitkisi ve 800,03 kg kenevir tohumu ele geçirildiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, kenevir bitkisi ve tohumu numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındığı da belirtilerek açıklamada, \"Öte yandan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanun\'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6\'ncı Bölüm 18\'nci Maddesine istinaden, teşkil edilen komisyon gözetiminde, daha önceki tarihlerde Lice ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonlarda ele geçirilmeyi müteakip, adli emanet deposunda muhafaza edilmekte olan (47) ton esrar maddesinin 11 Kasım 2017 tarihinden itibaren Lice İlçe Jandarma Komutanlığı kışlasında yakılarak imhasına başlanılmıştır\"denildi.

3)BOŞANDIĞI KADINI AĞIR YARALADI, YANINDAKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

ADANA’da Nuh Murat Uludemir, sokakta karşılaştığı, boşandığı Leyla D.\'yi tabancayla vurarak ağar yaraladı, yanındaki sevgilisi olduğu iddia edilen Volkan Dal\'ı ise öldürdü. Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Çukurova İlçesi Süleyman Demirel Bulvarı\'nda meydana geldi. Nuh Murat Uludemir, yolda yürürken bir süre önce boşandığı Leyla D. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Volkan Dal ile karşılaştı. Uludemir, yanındaki tabancayı çekip, Leyla D. ile Dal\'a birer el ateş etti. Leyla D. ile Volkan Dal kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Nuh Murat Demirci, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Volkan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Leyda D.\'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Nuh Murat Uludemir, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

4)HER YIL GAZİ OLDUĞU TOPRAKLARA AYAK BASIYOR

SAMSUN\'da yaşayan Muharip Gazi Fatma Aynur Gökçek, her yıl Kıbrıs Barış Harekatı\'nda görev yaptığı toprakları ziyaret ediyor. Her yıl mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne giden Gökçek, gazilik madalyasının torununa bırakacağı en büyük miras olduğunu söyledi. Samsun\'da yaşayan 1974 yılında Kıbrıs’a düzenlenen harekatta görev alarak \'gazilik\' unvanını hak eden emekli askeri hemşire Fatma Aynur Gökçek, bu unvanın torununa bıraktığı en büyük miras olduğunu söyledi. 2 çocuk ve bir torun sahibi olan 74 yaşındaki muharip gazi Gökçek, Kıbrıs Barış Harekatı\'nda 7 ay süresince seyyar hastanede görev yaptığını söyledi. Gökçek, görev yaptığı hastanede bir hekimin harekat sırasında vurularak şehit olduğunu belirterek her yıl mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne gittiğini zaman zaman görev yaptığı bölgelere de uğradığını dile getirdi. Samsun Askeri Hastanesi\'nde askeri hemşire olarak görev yaparken Kıbrıs Barış Harekatı\'nda görevlendirildiğini belirten Gökçek, \"O zaman oğlum 8 yaşındaydı ve çok üzüldü. Ona \'Bak bu şerefli görev herkese çıkmaz. Sen annenin bu göreviyle gurur duyman lazım\' dedim. Eşimden ve çocuğumdan ayrılarak 7 ay görevimi yapıp tekrar geri döndüm. Orada seyyar hastanede görev yaptım. Hiç unutamadığım şey ilk gittiğimiz geceden itibaren 3 gece 3 gündüz ameliyathaneden sadece bir çay içmek için eldivenlerimizi değiştirerek görevimize devam ettik. Birliğimizden bir doktor arkadaşımızı şehit verdik. Bizler şehit olmadık muharip gazi olarak döndük. Çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu yaşımda yine böyle bir görev verilse tekrar göreve giderim\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Göğsümdeki muharip gazilik madalyam benim için çok büyük bir gurur, şeref ve onur. Muharip gazi olarak yaşamımı sürdürüyorum. Kadın gazi olduğum için bazen ilginç olaylar da yaşıyorum. Bazı vatandaşlar kadın olduğum için benim muharip gazi olduğuma inanmayabiliyorlar. Çoğunlukla beni gazi eşi zannediyorlar. Gazi kartlarında önceden gazi ve eşinin iki resmi yan yanaydı. \'Eşiniz yanınızda yok. Bu gazi kartını kullanamazsınız\' tepkileriyle çok karşılaştım. Hatta bir defasında gazinin ben olduğunu anlattım ancak karşımdaki bana fotoğrafın yanlış yere yapıştırıldığını, bu seferlik kartı kullanabileceğimi söyledi. Ben her yıl muharip gazi olduğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne mutlaka gidiyorum. Bir hafta 10 gün mutlaka orada kalıyorum. Yine düzenlenen resmi törenlerde erkek muharip gazilerin yanında geçit törenlerinde bende başımda kalpağımla yürüyorum. Mutlaka katılıyorum.\"

5)ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

ADANA\'da trafikte hareket halindeki bir otomobilin camlarından baş ve kollarını dışarı çıkartan çocuklar, büyük tehlike atlattı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Aliya İzzet Begoviç Caddesi\'nde ilerleyen bir otomobilin sağ ön ve arka camlarından yaşı küçük 2 çocuk, baş ve kollarını araçtan çıkartarak seyahat etti. Kadın bir sürücünün yönetimindeki otomobildeki çocukların bu görüntüsü tepki çekti. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı sürücü, çocukların tehlikeli hareketlerine karşın uyarıları dikkate almadan ilerlemeyi sürdürdü. Yaklaşık 2 kilometre sonra duran otomobil sürücüsü, bozuk olduğu gerekçesiyle camların kapanmadığını ileri sürdü.

6)ULUDERE\'DE BÖYLE OLUR AŞİRET DÜĞÜNLERİ

ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi\'nde Özgür ve Nurten Ürün, Drone ile özel çekimlerin yapıldığı 3 gün 3 gece süren muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Genç kız ve erkeklerin giydiği yöresel renga renk giysiler ve takılar ile yüz mertelerce insan zinciri ile çekilen halayların Dron ile çekilen görüntüsü söze gerek bıraktırmadı.

Bir dönem terör ve şiddet olaylarıyla anılan Uludere İlçesi artık 3 gün 3 gece süren muhteşem düğünlere ev sahipliği yapıyor. Uludere İlçesine bağlı Ödül Mahalle Muhtarı ve bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Goyan Aşireti\'ne mensup Mehmet Ürün, oğlu Özgür Ürün için dillere destan bir düğün töreni yaptı. Cuma akşamı başlayan ve 3 gün 3 gece süren düğüne ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Her 3 günün sabah erken saatlerinde başlayan düğünde yöre giysili gençler, akşam saatlerine kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde yüz metrelerce halay zinciri oluşturarak halay çekti. Halay kuyruğunun görüntüleri özel olarak kiralanan ve izinli uçurulan Dron ile çekilirken, ortaya çıkan görüntü ve fotoğraflar söze gerek bıraktırmadı. Düğünde, halay çeken davetklilere damet ve gelin de eşlik etti.

