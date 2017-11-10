DHA YURT BÜLTENİ-2 

İzmit\'te hayat durdu

İZMİT\'te, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayata veda edişinin 79\'uncu yıl dönümünde saat 09.05\'i gösterdiğinde hayat durdu.

10 Kasım\'da saatler 09.05\'i gösterdiği anda İzmit\'te de hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Parkı ve çevresindeki sokaklarda inşaat işçileri mesaiye ara verdi. Evine ve işine gitmek için dışarıda bulunan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata\'ya saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu\'nda da ulaşım durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Saygı duruşunda bulunanlar

Trafiğin durması

Araçlarının yanında saygı duruşunda buluanlar

İnşaat işçilerinden görüntü

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Adana\'da 09.05\'te hayat durdu

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05\'te Adana\'da hayat durdu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma programı kapsamında Atatürk Parkı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte sokakta bulunan herkes, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Atatürk heykeli genel görüntüsü

- Atatürk ve adalet tişört giyen bayan

- Chp millet Vekili Elif Doğan türkmen Gazi ile fotoğraf çektirirken

- Atatürk resmi

- Törene katılanlar genel görüntüsü

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş Çelenk bırakması

- Asker Çelenk katması

- Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Çelenk bırakması

- Ak parti İl Başkanı Fikrat Yeni Çelenk bırakması

- Saygı Duruşu

- Sren Çalarken Atatürk Heykelinin görüntüsü

- İstiklal marşı okonurken

- Atatürk heykeli ve vatandaşlar genel görüntü

- Zabıta selam dururken Atatürk heykelinin görüntüsü

- Polisin selam durması

- Motorla süt satan vatandaşın durması

- Saygı duruşunda duran vatanaşlar

- İnşatta çalışan işçilerin Saygı duruşu

Haber-Murat KİBRİTOĞLU -Yusuf BAŞTUĞ-Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

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(ÖZEL) 613 öğrenci kalp figürü oluşturarak Atatürk\'ü andı

Drone görüntüleri

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 79. yılında anıldı. Bursa\'da saat 08.50\'de okullarından çıkan 613 öğrenci İzmir Marşı söyleyerek kalp figürü oluşturup anma programı düzenlediler.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi\'nde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi \'nde eğitim gören 613 öğrenci Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 79. Yılında andılar. Saat 08.50\'de İzmir\'in Dağları şarkısını söyleyerek okullarından çıkan 613 öğrenci kalp figürü oluşturdu. Oluşturulan kalp figürü içinde Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açan öğrenciler saat 09.05 \'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Okul Müdürü Ali Cihan öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada “Atatürk, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir. Büyük önderin ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev; \"Atatürk`ü ve en büyük eseri Cumhuriyet`i anlamak, Cumhuriyet`in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye`yi aydınlık yarınlara taşımaktır\" dedi.



Görüntü Dökümü

Öğrencilerin okuldan çıkışı (Drone Görüntüsü )

Kalp Figürü oluşturmaları (Drone Görüntüsü )

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)

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Atatürk\'ün mirası için yargıya başvurdu

ÇANAKKALE\'de, kendini Atatürk sevdalısı olarak tanımlayan 87 yaşındaki Cevat Yaltıraklı, bir bölümünün ABD Büyükelçilik binası yapılmak üzere satıldığını öğrendiği Atatürk Orman Çiftliği\'nin (AOÇ), Atatürk tarafından Türk halkına miras olarak bırakıldığını belirtip, payına düşeni almak için yargıya başvurdu. Yaltıraklı, amacının mirastan pay almak değil, Türk halkına Atatürk\'ün mirasına sahip çıkmaları için mesaj vermek olduğunu söyledi.

Çanakkale merkezine bağlı Yapıldak Köyü\'nde yaşamını süren, Atatürk hayranı, emekli müteahhit-restoratör Cevat Yaltıraklı, Ankara\'daki Atatürk Orman Çiftliği\'nin bir kısmının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ABD Büyükelçilik binası yapılmak üzere satıldığı yönünde medyada çıkan haberleri görüp harekete geçti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Atatürk Orman Çiftliği\'ni, taşınır ve taşınmaz bütün unsurlarıyla birlikte Türk milletine miras olarak bağışladığını belirten Yaltıraklı, payına düşen mirası almak için Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne bir dilekçeyle başvurdu.

Atatürk\'ün mirasından pay almak için TOKİ\'ye dava açan Cevat Yaltıraklı, \"Atatürk Orman Çiftliği, 1925 yılında Atatürk\'ün talimatlarıyla Türk tarımına öncülük etmek için Türk köylüsü ve Türk milleti için kurulmuştur. 1937 yılında Atatürk tarafından yüce Türk milletine emanet edilerek, hazineye bağışlanmıştır. Çiftlik, 1950 yılından itibaren çeşitli kurumlara tahsis edilerek, amacı dışında satılmış ve rant haline getirilerek bugünlere gelinmiştir. Atatürk\'ün Türk milletine ve Türk köylüsüne emanet olarak bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği, 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren tarafından bir kısmı Gazi Üniversitesi\'ne devredilmiş ve daha sonra da Gazi Üniversitesi mezkur yeri TOKİ\'ye devretmişti. TOKİ de, 37 dönümlük bu yeri, büyükelçilik yapılmak üzere 88 milyon dolara ABD Büyükelçilik binası yapılmak üzere satmıştır. Atatürk Orman Çiftliği arazisi, amacı ve Atatürk\'ün emirleri dışında kullanılamaz ve de asla satılamaz. Atatürk sağlığında emperyalizmle mücadele etmiştir. Sağlığında Türk milletine bağışladığı bu yerleri, vefatından sonra emperyalizmi savunan ABD\'ye satmak Atatürk\'e saygısızlık olup, ruhunu rencide etmiştir. Atatürk, 11 Haziran 1937\'de Başbakanlık tezkeresi ile Meclise sunduğu bir yazıda, tüm çiftlikleri, bütün taşınır ve taşınmazlarıyla birlikte büyük Türk milletine bıraktığını açıklamıştır\" dedi.

Emsal olarak Maliye Bakanlığı\'nın yayınladığı bir genelgesinde, özel sektöre kiralanan taşınmazlardan kira bedeli tahsil edilmeyenler ile amacına uygun kullanılmayan taşınmazların geri alınması talimatı verildiğini kaydeden Cevat Yaltıraklı, \"Yasalara göre bu şekilde bırakılan miraslar; amacı dışında kesinlikle kullanılamaz, satılamaz ve kimseye devredilemez. Burada büyük bir suç vardır, görevi ihmal vardır. Benim talebim şudur. Bu bir hatadır, yanlıştır, bu yanlıştan dönülmesi gerekir. Dönülmez ise ki dönülmesi zordur. Çünkü medyada çıkan haberlerden inşaat temelinin atıldığını ve inşaatın başladığını öğrendim. Ben Türk Milletinin mensubu, Atatürk\'ün bir mirasçısı, bir birey olarak yapılan bu yanlıştan dolayı 88 milyon dolardan hisseme düşen mirasın tarafıma verilmesini istiyorum. Türk milletinin bir ferdi olarak satıştan hisseme düşen mirasın verilmesi için müşteki ve davacıyım. Nasıl ki her Türk ferdi Atatürk\'e hakaret edildiğinde şikayetçi ve davacı olabiliyorsa, aynı hukuki nedenlerle her Türk evladının Atatürk\'ün bu mirasından faydalanması miras hukukunun bir gereğidir. Kaldı ki rahmetli Atatürk, sağlığında yapılan bir protokolle bu taşınmazını Türk milletine bağışladığını kabul ve teyit etmiştir. Bu nedenle satış bedeli olan 88 milyon dolardan hisseme düşenin verilmesi için davayı açtım\" diye konuştu.

AMACI PARA KAZANMAK DEĞİL

Maksadının para kazanmak olmadığını vurgulayan Yalıraklı, \"Amacının yapılan yanlışlığın tescil edilmesidir ve itiraz etmektir, tepki göstermektir. Niyetimiz para almak değildir. Daha ziyade bu yanlışın düzeltilmesidir. Bundan sonra bu tip Atatürk\'ün miraslarına el uzatılmamasıdır. Amacımız bu hususu aydınlatmak ve belirtmektir. Bütün vatandaşlarımızın da bu tepkiyi göstermesi gerekiyor. Eğer Atatürk\'ün mirasından pay alırsam, bu parayla Atatürk heykeli olmayan bütün beldelere standart bir Atatürk heykeli yaptırıp armağan edeceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cevat Yaltıraklı\'nın Atatürk Heykeli önünde çekilmiş görüntü

- Yaltıraklı\'nın mahkemeye verdiği dilekçe ile Atatürk Orman Çiftliği satıldığı yönündeki gazete kupürlerini gösterirken görüntü

- Yaltıraklı ile röp.

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Çanakkale\'de deniz ulaşımına sis engeli

ÇANAKKALE Boğazı\'nda gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale\'de bugün saat 03.00 sıralarında yoğun sis etkisini göstermeye başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, Boğaz trafiğini saat 03.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanlarını bilgilendirdi. Boğaza girişi yapamayan gemiler de demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı hattında da Gestaş tarafından gerçekleştirilen, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale Kilitbahir arasındaki feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle bu hatlarda seferler aralıklarla yapılabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çanakkale Boğazı\'ndan sis görüntüsü.

- Yat Limanından görüntü.

- Gestaş Feribot İskelesi\'nden görüntü.

Haber: Burak GEZEN-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Van\'da teslim olan PKK\'lının gösterdiği yerde PKK sığınağı bulundu

VAN\'da jandarma ekiplerinin, teslim olan bir PKK\'lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Erciş ilçesi kırsalına düzenlediği opearasyonda bir sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sıyada patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının Erciş ilçesinde PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce 28.10.2017 günü yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olması sağlanan bölücü terör örgütü mensubunun verdiği bilgiler doğrultusunda 09.11.2017 günü ilimiz Erciş ilçesi Ağırkaya Mahallesi kırsalında, yer gösterme, tarama ve arama faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet sonucunda bulunan sığınakta; 30 kg. amonyum nitrat, 2 piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet 10 kilogram bidona hazırlanmış EYP, 2 adet 5 kilogram bidona hazırlanmış EYP, 3 adet 5 kilogram salça kutusuna hazırlanmış EYP düzeneği, 5 kilogram TNT, 500 gram A4 patlayıcı, 500 gram dinamit, 30 elektrikli fünye, 12 ateşleyici düzenek, 2 zaman ayarlı anahtar sistemi, 3 elektronik düzenek, 1 radyo frekanslı düzenek, 300 metre kablo, 1 vuruş izli 7,62 milimetrelik kovan, 1 çekiç, 1 murç, 1 testere, 10 testere bıçağı, 5 kilogram çay, 5 kilogram şeker, 1 çift spor ayakkabı ve 1 maket bıçağı ele geçirilmiştir. Sayılan malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulmuş, EYP\'ler, EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler ise uzman ekiplerce yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sığınağın bulunduğu yerde operasyon yapan jandarma

-Sığınakta bulunan malzemelerden detaylar

Haber:VAN(DHA)

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Yaşlı kadın alevler arasından kurtarıldı

KONYA\'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki Gülbeyaz Kuzugüden\'in evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler arasında kalan yaşlı kadın, o sırada sokakta meydana gelen trafik kazasına bakmak için toplanan gençler tarafından kilitli olan evin kapısı kırılıp, kurtarıldı.

Yangın, 00.10 sıralarında merkez Maram İlçesi Kalfalar Mahallesi Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi\'nde Gülbeyaz Kuzugüden\'ın kaldığı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülbeyaz Kuzugüden\'in evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Kuzugüden, yardım çığlıkları atmaya başladı. Bu sırada sokakta meydana gelen trafik kazasına bakmak için toplanan bir grup genç, Kuzugüden\'in evinden çıkan alevleri fark etti. Koşarak eve gittiklerinde yaşlı kadının yardım çığlıklarını duydu. Kilitli olan tahta kapıyı kırıp içeri giren gençler, yaşlı kadını kurtardı. Güçlüklü yürüyen ve yara almadan kurtulan Gülbeyaz Kuzugüden sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yaşlı kadını kurtaran gençler arasında bulunan İbrahim Vural, evde otururken kaza sesini duyup dışarı çıktığını belirterek, \"Kaza yerinde araca bakarken evden birden alev çıkmaya başladı. Koşup oraya gittik. \'Kimse var mı?\' diye seslendik. Sonra içeriden teyzenin sesi gelmeye başladı. Bahçe duvarından atladık. Kapı kilitliydi kırıp içeri girdik ve teyzeyi kurtardık.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yaşlı kadının ambulansa alınması

- İtfaiyenin müdahalesi

- İbrahim Vural röp.

- Genel ve detay

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

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Birleştirilmiş sınıfta oynayarak öğreniyorlar

SAMSUN\'un Havza İlçesi\'ne Ortaklar İlkokulu\'nda öğrencilerin devamsızlığı oyunla aşıldı. İkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, derslerinde teknoloji ve oyunu kullanarak öğrencilerin devamsızlık sorununu çözdü.

Samsun\'un Havza İlçesi Ortaklar Mahallesi\'nde bulunan Ortaklar İlkokulu birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitim görüyor. Devamsızlığın yaşanmadığı okulda, ilkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, çocukları teknoloji ve oyunla okulda tutmayı başardı. 28 öğrencinin bulunduğu okulda, 3D resim çalışmalarından, zeka oyunlarına kadar teknoloji ve geleneksel oyunları ders içerisine taşıyan okulun müdürü ve aynı zamanda ilkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, mahalle sakinleri, veliler ve öğrenciler tarafından da seviliyor.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilçenin kırsal mahallesinde olan okulda incelemelerde bulundu. Okul içerisinde 28 öğrencisi ile anaokulu ve ilkokul olarak iki ayrı binada hizmet verdiklerini belirten öğretmen Ahmet Çiftçi, \"Birleştirilmiş sınıf ve küçük bir köy okulundayız, 2 sınıf ve 1 anaokulu öğretmeni olarak görev yapmaktayız. Okulumuza geldikten sonra hangi eksiklerimizi olduğunu tanımlaya çalıştık. okula velilerin gelmediğini çocukların devamsızlık problemi olduğunu fark ettik, önce velilerin okula nasıl getirebiliriz diye düşündük. Okulun tüm yapmış olduğu belirli gün ve haftalarda velileri programlara dahil ettik. öğrencilerin devamsızlıklarını nasıl kaldırırız, okul başarısını hem akademik anlamda hem de değerler eğitimi anlamında nasıl arttırırızı düşünürken, basket ve futbol alanları yapdık, akıl ve zeka oyunlarını okulumuza kazandırdık. Teknolojiden faydalandık, çizgide giden robotu getirdik, birleştirilmiş sınıf olsak da öğrencilerimize farkındalık yaşatmak için çalışmalar başlattık. Teknolojiden faydalanarak üç boyutlu görsel çizimleri göstermeye çalıştık, yapmış olduğumuz uygulamalar ile çocukların okula devamlılığını ve bağımlılığını arttırdı. Velilerimiz ile okul dışında toplantılar ve organizasyonlar düzenledik. bu Sayede velilerin ve öğrencilerin mutlu olduğu bir okulda eğitime devam ediyoruz\" dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, eğitim camiası olarak çocukların sağlıklı ve bilinçli olarak hayata hazırlamkla görevli olduklarını belirterek, \"Çocuklar sevgi ile büyür, oyunla öğrenir burada da birleştirilmiş bir köy okulu olmasına rağmen, oyunla öğrenin teknolojiyi kullanım en üst seviyede uygulanmakta, Türkiye\'nin neresinde olursanız olun kendinizi teknolojiden bağısız hissedemezsiniz. Bu anlamda köyde de çocuklarımız oyun ile öğreniyorlar. oyun oynayarak sevgiyi saygıyı ve sabrı öğreniyorlar, oyun oynarken karşısındakiyle yarışmanın heyecanını tadıyorlar, sevgi ve hüznü bir arada yaşıyorlar. Hayatı yaşayıp hayatı öğreniyorlar. Okulumuz geçen yıl yapılan Eğitimin Yıldızları projesinde veli uygulamalarında il birincisi oldular. 81 il 81 öğretmen projesi kapsamında ilimizi temsilen Ahmet öğretmenimiz, Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gitti. Köyümüz ve okulumuz bu konuda çok şanslı hocamıza ben teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü :

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- Okuldan detay

- Öğrencilerden detay

- Dersten detay

- İlçe Milli Eğitim ve Okul öğretmeni ile röportaj

- Detaylar

Haber-Kamera : Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun),(DHA) -

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Çağan Kutay bebek sağlığına kavuştu

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, doğuştan kalpteki iki damarı ters olan \'Büyük arter transpozisyonu\' tanısı konulan ve 8 aylık ömrüne 2 anjiyo operasyonu ile bir açık kalp ameliyatı sığdıran Çağan Kutay bebek, damarlarının düzeltilmesi amacıyla yapılacak ameliyat için gerekli paranın toplanmasının ardından sağlığına kavuştu.

Karabağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi\'nde yaşayan işçi Osman Seçen (26) ile ev hanımı Melike Seçen (26) çiftinin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 8 Kasım 2016\'da ikinci çocukları olan Çağan Kutay Seçen dünyaya geldi. Doğumdan 13 saat sonra Çağan Kutay bebeğin doktoru ten renginden şüphelendi. Bebeğin morarmaya başladığı fark edilince yapılan kontrollerde, Çağan Kutay\'ın doğuştan kalp hastası olduğu ortaya çıktı. \'Büyük arter transpozisyonu\' tanısı konulan Çağan Kutay\'ın kalbindeki iki ana damarın ters olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Çağan Kutay\'a 3 günlükken anjiyo operasyonu, 9 günlükken ise açık kalp ameliyatı yapıldı ve ters olan damarlar düzeltildi. Üç ay sonra ise akciğere kirli kan taşıyan toplardamarda darlık olduğu ortaya çıktı. Çocuklarının ameliyat olması için hastane hastane gezen Osman ve Melike Seçen çifti, doktorların \'Ameliyat olur ancak masada kalır\' sözleriyle yıkıldı.

Ameliyatı Türkiye\'de sadece bir doktorun yapabileceğini söylediğini ve bunun için de 30 bin lira gerektiğini belirten anne Melike Seçen, hayırseverlerden yardım istedi. Çağan bebek ile haberlerin ardından 8 aylık ömrüne 2 anjiyo operasyonu ile bir açık kalp ameliyatı sığdıran Çağan Kutay bebek için gerekli para kısa sürede toplandı. Son kez kontrolleri yapılan Çağan Kutay bebek, İstanbul\'da bir hastanede Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal tarafından kalbinden ameliyat edildi. Kalbine takılan yapay damarlarla başarılı bir ameliyat geçiren Çağan Kutay bebek, sağlığına kavuştu.

\"BÜTÜN ÇOCUKLAR YAŞASIN\"

Oğlunun ameliyat olması için yapılan haberden sonra birçok hayırseverin kendilerini aradığını belirten anne Melike Seçen, \"Çağan Kutay doğduktan sonra kalbindeki ana damarların ters olduğu ortaya çıktı. Biri vücuda temiz kanı, diğeri akciğere kirli kanı pompalıyor. Çağan\'da bu ters olmuş. Vücuda kirli kan, akciğere temiz kan gidiyormuş. Hastanede yoğum bakıma alındı. Sabah başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde de kalbinde 1 milimlik delik olduğu tespit edildi. Bu delik sayesinde hayatta kaldığını öğrendik. Üç günlükken anjiyo oldu. Dokuz günlükken de damar tersliği düzeltildi. 23 gün hastanede yattı. Şu anda kalbinden çıkan akciğer damarında ciddi şekilde darlık var. Mayıs ayında ikinci kez anjiyo oldu. Doktorlar \'Çağan çok küçük, ameliyat olur fakat masada kalır\' dediler. Fakat Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, ameliyat yapabileceğini söyledi. Daha önce bu tür ameliyatlar yaptığını söyledi. Ameliyat içinse 30 bin lira gerekliydi. Haber yapıldıktan sonra birçok kişi aradı. Ameliyat için gerekli para toplandı. Doktorumuz başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Çok mutluyum, oğlum sağlığına kavuştu. Kontrolleri devam ediyor. Şu an hiçbir sıkıntısı yok kalbinde. Oğlumun ve bizim yüzümüz gülüyor. Bütün çocuklar sağlıklı bir şekilde yaşasın. Bize yardım edenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Melike Seçen ile röportaj

- Çağan Kutay bebekten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Köylerine oyun parkı istiyorlar



KARS’ın Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde park olmadığı su taşımada kullanılan araçla köyde tur atan çocuklar, \"Park istiyoruz\" dedi.

Selim İlçesi’ne 20 kilometre uzaklıktaki Laloğlu köyünde çocukların eğlence mekanları da doğal ortamlar oluyor. Ödevlerini yaptıktan sonra köy meydanında toplanan çocukların en büyük eğlencesi 4 tekerlekli tahtadan yapılmış su taşıma aracı. Sular taşındıktan sonra boş kalan araca binerek birbirlerini çeken çocukların en büyük isteği köylerine oyun parkının yapılması. Su taşıma aracı ile eğlenmeye çalıştıklarını belirten çocuklar, \"Bu da olmasa canımız sıkılıyor. Köyümüzde park yok. Selim’de var, başka köylerde var ama bizim köyümüzde yok. Biz köyümüze park istiyoruz. Park olmadığı için tek oyunumuz bu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocukların su arabasıyla oyun oynamaları

Konuşmaları

Oyunları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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(ÖZEL) - Düştüğü kuyudan kurtarılan ineğini öptü

ŞANLIURFA’da, otlaması için meraya bırakılan inek, içi boş sulama kuyusuna düştü. Gelen itfaiye ekibi, sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktörle çekerek kuyudan çıkardı. Sahibi, kurtarılmasına sevindiği ineğini öptü.

Harran\'ın Kahraman Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, Sabri Karataş’a ait inek otlaması için meraya bırakıldı. Arazide otlayan inek bir süre sonra otların arasında bulunan üzeri açık bırakılan 2 metre derinliğindeki içi boş sulama kuyusuna düştü. İneğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi önce kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Karataş, daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, içi boş su kuyusunda sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktör yardımıyla güçlükle kuyudan çıkardı. Sabri Karataş, kurtarılmasına sevindiği ineğinin önce başına su döktü ardından öpüp, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DSİ’ye ait sulama kuyusuna düşen inek

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- İtfaiye ekiplerinin ineği düştüğü yerden çıkarması

- İnek sahibi Sabri Karataş ineğini öpmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Papağan \'Koko\' yamaç paraşütü ile uçtu

İSTANBUL\'da yaşayan işadamı 28 yaşındaki Cesur Suna, 2 yıldır beslediği papağanı Koko\'yu Tekirdağ\'a getirerek, yamaç paraşütü ile yaklaşık 35 dakika uçurdu.

İstanbul\'da yaşayan otomotiv işi yapan Cesur Suna, papağanı Koko\'nun sürekli evde bulunması ve uçma yeteneğini kaybettiği düşüncesiyle yamaç paraşütü ile uçurmaya karar verdi. Tekirdağ\'da bulunan Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü ile temasa geçen

Suna, papağını ile birlikte yamaç paraşütü ile uçmak istediğini bildirdi. Talebinin kabul edilmesi üzerine Suna, papağını Koka ile birlikte geldiği Tekirdağ\'da 600 metre yükseklikteki Ayvasıl mevkiinden uçuş yapmak için son hazırlıkları yaptı. Koko\'yu kucağına alan Suna,

kulüp eğitmenlerinden Faruk Esen ile birlikte yamaç paraşütü ile havalandı. Yaklaşık 35 dakika süren uçuşta Marmara Denizi üzerine Şarköy İlçesi\'ne bağlı Uçmakdere kesimde başaralı bir uçuş gerçekleştirildi. Papağan Koko\'nun uçuşunu pilot Faruk Esen kamera ile görüntüledi.

Başarılı geçen uçuşun ardından Cesur Suna, \"Papağanımı iki yıldır evde bakıyordum. Uçuş yeteneğini kaybettiğini düşündüm ve uçuşu gerçekleştirdik. İki yıldır eve kapalı papağınım uçuşu hak etti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Papağan, sahibi ve pilotun uçuş öncesi açıklaması

- Papağanın sahibi ile birlikte gökyüzünde süzülmesi

-Uçuştan detaylar

-İniş yapılması

-Cesur Suna\'nın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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7’nci Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

MALATYA\'da bu yıl 7\'nci kez düzenlenen \'Uluslararası Film Festivali\' ünlü oyuncuların katılımyla başladı.

Malatya Nikah Sarayı\'nda düzenlenen açılış törenine; Malatya Valisi ve festivalin onursal başkanı Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin başkanı Ahmet Çakır, festival direktörü Suat Köçer, ulusal jüri başkanı Hülya Koçyiğit, program direktörü ve uluslararası program koordinatörü Alin Taşçıyan ve Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kırmızı halıdan geçen oyunculardan Murat Ünalmış, yeni yılda senaryosunu yazdığı filmi çekmeyi arzuladığını söyledi.

Malatya’ya ilk kez geldiğini ve festivali çok beğendiğini belirten Halil Ergün de kilo nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini anlattı.

\'Hababam sınıfı\' filmlerinde \'Hayta İsmail\' karakteri ile rol alan Ahmet Arıman, Yeşilçam filmlerinin ünlü sesi Belkız Özener, Emre Kızılırmak, Nursel Köse de kentte bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Festivalin Ulusal Jüri Başkanı olan oyuncu Hülya Koçyiğit iyi yetişmiş sinema oyuncuları bulunduğunu ve bunun kendisini gelecek adına umutlandırdığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oyuncu Murat Ünalmış röp

-Oyuncu Halil Ergün röp

-Oyuncu Ahmet Arıman röp

-Oyuncu Belkıs Özener röp

-Oyuncu Emre Kızılırmak röp

-Oyuncu Nursel Köse röp

-Oyuncu Hülya Koçyiğit röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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