DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞAMPİYON FLYBOARD SPORCUSU ANTRENMANDA BACAĞINI KIRDI



ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde 2018 Flyboard Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı. Kemer’de Rus takımı sporcularıyla birlikte 1 haftadır antrenman yapan 2016-2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu ve Antalya Flyboard Türkiye takımının kaptanı Uğur Piro, saat 17.30 sıralarında idmanını tamamlamak üzereyken yaptığı son hareketin ardından inişte uzaktan kumandayla kendisinin yönettiği jet-skiye çarparak yaralandı. Kaval kemiğinde kırık oluşan Uğur Piro’ya ilk olarak Rus takımı yardım etti. Denizden seyyar iskeleye çıkartılmasının ardından olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa taşınan Uğur Piro, kendi isteğiyle Antalya’daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLAR

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

===============================================

2)\'MIKNATIS ÇOCUK\' ŞAŞIRTIYOR



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanlı\'nın, bazı metal eşyalar vücuduna yapışıyor. Mehmet, göğsünde ütü bile taşıyabiliyor.

Mehmet Akif Ortaokulu 5\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Kanlı, üç yıl önce yetenek yarışmasında vücuduna metal eşyalar yapışan bir yarışmacı gördü. Deneme yapan Kanlı, aynı özelliğin kendinde de olduğunu anladı. Buna rağmen bazı metallerin ise üstünde durmadığını belirten Kanlı, herhangi bir doktor kontrolünden geçmediğini söyledi. Vücudunun göğüs bölümünde olan yapışkanlık özelliğiyle çatal, kaşık, küpe ve hatta ütü taşıyabilen Kanlı, mıknatısın metale yapışan kısmının ise vücudunda durmadığını ifade etti. Dolaplara yapıştırılan magnetler Kanlı\'nın vücudunda durmazken, arka yüzünün ise yapıştığını belirtti. Kanlı, \"İlk olarak televizyonda gördüm. Ben de deneyip bana da çatal, kaşık, madeni para gibi eşyaların yapıştığını öğrendim. Sonra çeşitli denemeler yaptım. Şu ana kadar öğrendiğim her metalin durmadığı oldu. Bir de çok heyecanlanırsam durmuyor. Nerede, nasıl kullanacağımı bilmesem de böyle bir özelliğim olduğu için çok mutluyum\" dedi.

Oğlunun vücuduna metal eşyalar yapıştırdığını gördüğünde ilk önce çok şaşırdığını kaydeden anne Derya Kanlı ise \"Oğlum 9 yaşındayken televizyonda yarışma programında bir yarışmacının üzerine metal eşyalar yapıştırdığını görünce denemek istediğini söyledi. Duyunca önce şaşırdık sonra \'tamam\' dedik ve denedik başarılı oldu. O zamandan beri de yapıyor. Okul arkadaşları da duydu. Okulda da denemeye başladı. Metal cisimler göğüs kısmına daha çok yapışıyor. Kaşık, çatal, para, küpe tarzı eşyalar yapışıyor. Mehmet şimdiye kadar bir sağlık sorunu ya da ameliyat olmadı. Çabuk hasta olan bir bünyesi de yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Çocuğun üzerindeki metal eşyalardan görüntü

-Üzerine ütünün yapışması

-Röportajlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

==================================================

3)MARMARİS\'TE BALON BALIĞI ARTIŞI TEDİRGİNLİK YARATTI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki çevreci, balıkçı ve akademisyenler, zehirli balon balığının, çok sevdiği besin olan ahtapot ve kabuklu deniz canlıları popülasyonunu azalttığını söyleyerek, önlem alınmasını istedi. Ege kıyılarına, Hint Okyanusu kökenli zehirli türler üç yıl önce küresel ısınma etkisiyle akın etmeye başladı. Bu türler arasında yer alan balon balığı, Marmaris kıyıları ile açıklarında avlanan amatör ve profesyonel balıkçılara sorun yaratmaya başladı. Boyları 10 ila 70 santim arasında değişen balon balıklarının ahtapot, kalamar ve kabuklu popülasyonunu oldukça azalttığı belirtildi.

İŞGAL EDİYORLAR

Tehlikenin üç yıldır arttığına dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nden Prof. Dr. Halit Filiz, \"Yaklaşık 1200 türün yaşadığı Kızıldeniz\'in o rekabetçi ortamından Akdeniz gibi 600 balık türünün yaşadığı rekabetin düşük olduğu bir alana geçen balon balıkları, rahatça yerleşmiş ve üreyerek sayılarını arttırmışlardır. Gözlenen şudur ki, balon balığı gibi istilacı türler, kaynak kullanımı ve alan işgali konusunda yerli türlerden daha başarılı gibi gözükmektedir. Doğal düşmanlarının olmaması da sayılarının artmasında önemli bir etkendir. Türkiye kıyılarında balon balıklarının sayısında son yıllarda meydana gelen artıştan yola çıkarak, Akdeniz\'de hızlı bir istila ile karşı karşıya kaldığımızı, bu istilanın yerel ekosistemler ve balıkçılık üzerinde önemli etkiler yarattığını söylemeliyiz. Ancak, maalesef, kıyılarımızdaki bu balon balığı işgali ve onu takip eden potansiyel ekolojik ve sosyo-ekonomik etkiler bilim camiamız, yöneticiler ve diğer paydaşlar tarafından büyük oranda ihmal edilmiştir. Balon balıklarının balıkçılığa olumsuz etkileri vardır. Zira hem zehirlidirler hem de oldukça baskın sayıda olabilirler\" dedi.

BALIKÇILIĞA ZARAR VERİYOR

Balon balıklarının av araçlarında meydana gelen ciddi zararlar ve av kayıplarına da yol açtıklarını belirten Prof. Dr. Filiz, \"Balıkçılık gelirlerinde önemli miktarda düşüş görülmektedir. İskenderun Körfezi\'nde atılan paragatlarda her 400 iğneden 7 iğnenin balon balıkları tarafından kırıldığı, Mersin Körfezi\'nde yapılan çalışmalarda balıkçıların yüzde 85\'inin balon balıklarından zarar gördüğü, Gökova Körfezi\'nde amatör balıkçıların yakaladığı her 100 balıktan 10\'unun balon balığı olduğu, Marmarisli balıkçıların attığı 10 iğneden 5\'inde balon balığı çıktığı bildirilmektedir. Şu ana kadar balon balığı ve zehirli balık türleri nedeniyle Marmaris\'te balıkçıların ifade ettiği gibi türlerin yok olma gibi rapor olmadı. İstilacı balıklar nedeniyle azalma görülebilir ama yok olma tehlikesi yoktur\" diye konuştu.

\"ÖNLEM ALINMAZSA GELECEK TEHLİKEDE\"

Üç yıl önce alanında uzman kişilerle ilçe kıyı ve açıklarında zehirli türlerin bilimsel araştırmasının yapıldığını ve çıkan ürkütücü artışa yetkililerin duyarsız kaldığını öne süren Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ise, \"Bu zehirli türlerin Marmaris kıyı ve açıklarını istila ettiğini öğrendiğimizde bilimsel araştırma başlattık. Üç yıl önce Muğla ve Ege Üniversitesi işbirliği ile başlattığımız araştırmalarda zehirli balon balığı gibi türlerin ciddi artış gösterdiğini tespit ettik. Şu anda yetkililere bilgi verilmesine rağmen, üç yıl içinde özellikle siyanürden 50 kat zehirli balon balığı için bir çalışma yapılmadı. Balon balığı denizin ekolojik dengesini bozdu. Özellikle yavru kalamar, ahtapot, yumurta ve çeşitli balıkları bitirdi. İstilacı bir balık olduğu için Marmaris denizinde balık popülasyonunda ciddi azalma kaydedildi. Denizlerde bu balığın dengesini bozan başka bir canlı olmadığı için yeni nesil yavru balıklar büyüyemeden yok oluyor. Şu an tezgahlarda başta ahtapot olmak üzere balık çeşitliliğinde ciddi azalma mevcut. Balon balığı ile ilgili bir önlem alınmaz ise gelecek deniz ürünü nesilleri yok olacaktır\" dedi.

BALIKÇILAR TEDİRGİN

Marmaris Belediyesi pazaryerinde satış yapan balıkçılar ise gidişattan tedirgin olmaya başladı. Tezgahlarda yerel kabuklu deniz canlıları ve ahtapotların çok az rastlandığını öne süren balık satıcıları, önlem alınması gerektiğini vurguladı. 30 yıldır Marmaris halinde balık satan Durmuş Ali Yücel, \"Bu balık özellikle yavru kabuklu deniz canlısı ve ahtapot seviyor. Şu anda tezgahlarımızda bölgemizden çıkan ahtapot bulmakta zorlanıyoruz. Artan talebe yetişmek için dışarıdan ahtapot ve kalamar getiriyoruz. Balon balığı, birçok deniz ürünlerimize zarar verdiği gibi ahtapot neslini tüketme noktasına getirdi. Marmaris ve çevre denizlerinde şu anda balık popülasyonu azaldı. Bunun en büyük nedeni zehirli balon balığıdır. Alınmayan önlemler nedeniyle balıkçılar büyük sıkıntı yaşıyor. Marmaris açıklarında çok az çıkartılan ahtapot ve kabuklu canlıların kilosu 60 ile 120 lira arasında değişiyor. Ürün az çıkınca fiyatlarda yükseldi\" diye konuştu.

10 DENEMENİN 6\'SINDA DENK GELDİ

Sonbahar ve kış döneminde Marmaris\'te yerleşik yaşayanların hobisi olan kıyı ve deniz balıkçılığında en çok balon balığı çıkmasından dert yanıldı. Marmaris kıyısında olta balıkçılığı yapanlar; bu balık nedeniyle elleri boş dönerken açıkta avlanan amatör ve profesyonel balıkçılar da isyan etti. Olta balığı tutkunları, \"Bu balığın denizlerimizde yok edilmesi için bir kampanya yapılabilirdi. Ne yazık ki ilçemizdeki yetkili kurumlar tehlikeyi görmezlikten geldi. Açık denizlerde ahtapot, kabuklu deniz ürünleri ve çeşitli balıkları artık yakalayamıyoruz. Marmaris kıyısında olta atanların çoğunluğu elli boş dönüyor. Yat Limanı\'nda geçen gün attığımız üç oltanın ikisinde bu zehirli balık denk geldi. Üç yıldır görünen bu balık ile ilgili çok haber yapıldı. Yetkililer uyarıldı. Yetkililer önlem alacaklarını iddia etti ama günü kurtarmak için açıklamalar yaptığı ortaya çıktı\" dedi.

SADECE JAPONLAR TÜKETİYOR

Japonya\'nın başkenti Tokyo\'da devlet yetkililerin atadığı uzmanlar tarafından 5 yıl süreyle eğitilen aşçılar, 2 yıl boyunca balon balığı yemeği yapılması için pratik eğitimden geçiyor. Balığın kullanılmayan iç organları kilitli çelik kutularda özel donanımlı çöpçüler tarafından imha için belgeyle teslim alınıyor. Japonya\'da özellikle zengin turistlerin büyük ilgi gösterdiği yemeğin tabağı 200-350 dolar arasında satışa sunuluyor.

Görüntü Dökümü

------------------

- Marmaris Balık hali genel görüntü

- Tezgahtaki kalamar, ahtapot genel görüntüsü

- Balıkçı Durmuş Ali Yücel röp.

- Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ile röp.

- Yakalanan balon balığı görüntüsü (arşiv)

(Toplam: 4 dakika 25 saniye-319 MB görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

=====================================================

4)FUHUŞ PAZARLIĞINDA \'MAÇ BAŞINA 900 LİRA\' ŞİFRESİ



BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilerin telefonlarını takibe alan polis, \'Yeni transfer\', \'Maç başına 900 lira\' gibi şifrelerin kullanıldığını tespit etti.Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, O.S. ile A.Ö.\'nün bir eskort sitesi üzerinden lüks otellerde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Polis ekipleri, O.S., ile A.Ö.\'nün telefonlarını dinlemeye aldı. Ekipler, \"Yeni transfer var\', \'Maç başına 900 lira\', \'İmza için otelde bulaşalım\' gibi parolaları çözmesiyle operasyon başlattı. Polis O.S. ve A.Ö.\'nün, 2 kadın ile lüks bir otelde müşteri beklediğini tespit etti. Burada operasyon düzenleyen polis, O.S., A.Ö. ile B.E. ve S.P. adlı kadınları gözaltına aldı. O.S. ile A.Ö.\'nün kadınları, Antalya ve çevresinden getirdiği ifade edildi. B.E. ve S.P. adlı kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen O.S. ile A.Ö., adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

------------------

-Zanlıların adliyeye sevk olması

SÜRE: 0.37 saniye

BOYUT: 7 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

================================================

5)ADANA\'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

ADANA\'da polis kaçak içki satıcılarına yönelik kent merkezinde çok sayıda adrese günün ilk saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, sahte içkinin yanı sıra çok miktarda cinsel gücü artırıcı hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber sahte içkiye bağlı ölümlerin önüne geçmek için çalışmalarını hızlandıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki sattığı öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda adreste arama yapıldı. Gümrük kaçağı ürünlerin satışıyla bilinen bir pasaja da giren ekipler, tezgahların kilitlerini çekiç ile kırarak aradı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda çok miktarda kaçak içki, cinsel gücü arttırıcı hap ve kaçak sigara ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Baskın yapılan evin önündeki polislerden görüntü

- Baskın yapılan evin içindeki polislerden görüntü

- Baskın yapılan pasajdaki polislerden görüntü

- Bir polisin çekiç ile tezgahın kilidini kırması

- Tezgahın içinden çıkan cinsel güç artırıcı haplar ve sahte içkilerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'47\" Boyut: 170 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)

=================================================

6)BURSA\'DA, AĞAÇTA GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

BURSA’da ayağına dolaşan ipler nedeniyle uçarken bir ağaca takılıp saatlerce mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.Merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından atılan yemlerle beslenen güvercinlerden biri uçarken ayağına dolanan ipler nedeniyle ağacın dallarına takılarak mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri 23 metre yükseklikte dalda saatlerce mahsur kalan güvercini itfaiye aracının merdivenine çıkarak kurtardılar. Güvercinin kurtarılmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladılar. Ayağına dolaşan iplerin ağaç dallarına takılması sonucu mahsur kalan güvercinin kurtulmak için hareket ederken ayaklarında kesikler oluştuğunu gören itfaiye ekipleri, güvercini, bünyesindeki veteriner hekime getirip yarasını pansuman yaptıktan sonra saldıar.

Görüntü Dökümü

-------------------------:

-Ağaçta kalan güvercinden yakın plan detaylar

-İtfaiye ekibinin kurtarma için hazırlıkları ve merdivenin yükseltilmesi,

-Ağaçta mahsur kalan güvercine itfaiye erinin müdahalesi ve kurtarma anı,

-Güvercinin ip dolanan ayağından detaylar,

-Çevreden detaylar

(SÜRE: 1 DK 52 SN)

(BOYUT:60 MB)

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

===========================================================