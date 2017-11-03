DHA YURT BÜLTENİ-2 

Diyarbakır\'da PKK\'lı teröristlerin hücre evine operasyon: 1 polis şehit, 9 polis yaralı, 1 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR merkeze bağlı Kayapınar ilçesinde PKK\'lı teröristlere ait bir eve düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. PKK\'lı teröristlerin el bombası patlatması sonucu 10 polis yaralandı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 polis, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Çatışmada 1 PKK\'lı terörist de öldürüldü.Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan istihbari çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştiridi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir binaya güvenlik güçleri girdi. Bu sırada çıkan çatışmada, 1\'i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak ağır yaralanan polis memuru, kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonucunda 1 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilik\'ten yapılan açıklamada, \"Şehit güvenlik görevlisine Allah\'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Bölgede gerçekleştirilen operasyon ve çıkan çatışma nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Operasyon nedeniyle bölgede ambulanslar ve itfaiye aracı hazır bekletilirken, çevre sakinlerinin çatışma ve silah seslerinden korktukları gözlendi. Çatışmanın meydana geldiği bölgede bulunan bazı okulların öğrencileri evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Karaman\'da plastik fabrikasında yangın söndürüldü

KARAMAN\'da plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 aracıyla yaklaşık 6 saat çalışma sonucu söndürüldü. Depo bölümü tamamen kullanılmaz hale gelirken, halen soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada depo bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler depoyu sardı. Durumu fark işçiler itfaiye ekibini haber verdi. Çalışanlarda fabrikayı tahliye etti. Olay yerine başta Karaman olmak üzere, Konya ve Mersin ile çevre ilçe, belde belediyeler ve orman işletme müdürlüklerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, fabrika yakınına kimseyi yaklaştırmadı. Yangına müdahale sırasında zaman zaman hammadde varillerinde patlama sesleri duyuldu. Her hangi bir can kaybı yaşanmazken, güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı fabrikanın yanındaki bisküvi fabrikasında çalışan 300 kişi tahliye edildi. Alevleri kontrol altına almak için depo bölümünü bir kısmı iş makinalarıyla yıkılıp müdahale edildi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrak olay yerinde gelip incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 aracıyla yaklaşık 6 saat çalışma sonucu alevler tamamen söndürüldü. Ancak 3 itfaiye aracıyla halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Fabrikanın depo bölümünden detay

- İtfaiyenin soğutma çalışması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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Antalya\'da zincirleme trafik kazası

ANTALYA\'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 29 yaşındaki Adem Doğan yaralandı.

Konyaaltı İlçesi Dumlupınar Bulvarı\'ndaki kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kepez İlçesi\'nden Antalyaspor Kavşağı yönüne seyreden 55 yaşındaki Yılmaz A.\'nın kullandığı 15 DC 500 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Adem Doğan yönetimindeki 07 ESU 38 plakalı otomobile arkadan çarptı. 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, Adem Doğan çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.

Kazanın ardından inceleme başlatan polis, Yılmaz A.\'nın 2.49 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Yılmaz A.\'nın ehliyetine el koyan polis, para cezası uyguladı. Yılmaz A., çekici arkasında takılı otomobilinin götürülmemesini istedi. Hasarlı aracına binerek çalıştırmak isteyen Yılmaz A. polise, \"Beni bırakın da gideyim\" diye tepki gösterdi. Araçtan indirilen Yılmaz A., işlemler için polis aracına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çekici arkasında otomobil görüntüsü

-Alkollü sürücünün tepki gösterme görüntüsü

-Anahtarını çekiciye vermek istememesi

-Polis ile diyalogu detaylar

Haber kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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5 bin paket kaçak sigara yüklü kamyonet yola atılan kapanla durdurulabildi

Nefes kesen polis kovalamacası

KARS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı yapan 1 şüphelinin yönetimindeki kamyoneti yola kapan atarak durdurdu. Sürücüsünü yakalayan ekiplerin yaptığı incelemede kamyonette 5 bin paket kaçak sigara olduğunu belirlendi.

Olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Digor-Kars Karayolu üzerindeki Bölge Trafik önünde denetim yapan polis ekiplerini gören U.S., yönetiminledi kamyonetle Digor İlçesi yönüne kaçmaya başladı. Polis ekipleri de durumundan şüphelendiği aracı takibe aldı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometredeki Hanlar Mevkii’ne doğru giden aracı takibe alan ekipler Dağpınar Jandarma ekiplerine de bilgi verdi. Bunun üzerine Hanlar Mevkii’nde jandarma önlem aldı. Jadarma ekiplerini gören U.S., Hanlar Mevkii\'nden dönerek hızla kent merkezine gitmeye başladı. Kamyonetin durdurulması için Digor yolu TOKİ girişine bariyer kuran polis ekipleri yola kapan atarak beklemeye başladı. Kamyonet sürücüsü yola atılan kapandan kaçamadı. Öndeki 2 ve arka sol lastiği patlayan kamyonet yaklaşık 500 metre gittikten sonra durdu. Sürücü kamyonetten inerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince yaklaşık 20 dakika süren takibi ardından şüpheli gözaltına alındı. Kamyonette yaklaşık 5 bin paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis kovalamacası

-Polis ekipleri

-Aracın durdurulması

-Araçtaki kaçak sigaralar

-Patlaan lastik detayları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu\'nda ilk tren, Kars’a geldi

\'DEMİR İpek Yolu\' olarak adlandırılan tarihi İpek Yolu\'nu canlandırması beklenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’ndaki ilk seferde Kazakistan’dan Mersin Limanı’na yola çıkan tahıl yüklü tren, gece saatlerinde Kars’a ulaştı.

Bakü’ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin katılımıyla 30 Ekim Pazartesi günü açılan hatta yola çıkan ilk tren, dün gece saatlerinde Kars Garı’na geldi. Gürcistan sınırından itibaren trenle birlikte Kars Garı’na ulaşan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, trenin 40 saatlik yolculuğun ardından Kars’a geldiğini söyledi.

Trenin Kazakistan’dan yola çıkıp, Alat Limanı’ndan devam ederek, Kars’a ulaştığını belirten Kurt, \"Azerbaycan’dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saatte geldik. İnşallah bir aksaklık olmazsa Kars’tan Mersin\'e bin 258 kilometrelik mesafeyi de 40 saatte almayı planlıyoruz. Tren, Kazakistan’dan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersin’de son bulacak. 30 konteyner, yola çıkmıştı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı\'mıza, bakanımıza böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz\" diye konuştu.

Projenin hem Türkiye hem Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu dile getiren Kurt, \"Şu anda, bu bu projeyle ülkemiz hem Türk Cumhuriyetlerine hem Çin’e hem Avrupa’yı Çin’e bağlayacak şekilde çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah sanayicimize, ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz, bu günden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla fırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ülkemiz, bu projeyle çok önemli bir fırsatı yakalamıştır. Hem bölgesel hem de dünya ölçeğinde inşallah barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacaktır\" dedi. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik mesafeyi 180 saat gibi kısa bir sürede katetmek istediklerini belirten TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kurt, şunları söyledi: \"Bu sürenin kısa olmasında Türkiye parkurunda gümrük hem tarım teşkilatlarımızın prosedürlerini minimum seviyelere indirdiler. İyi bir iş birliği içerisindeyiz. Bundan sonra bu koridorda çok yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizle görüştüğümüzde yük miktarları yaklaşık 3 milyon ton gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın ifade ettiği gibi başlangıç itibarıyla yıllık şu anda 7 milyon ton yük bekliyoruz; ama önümüzdeki süreçte 17 milyon ton ve üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla Çin’den ülkemize, Çin’den Avrupa’ya ve tersi yöne bugüne kadar kilometrelik destinasyon ile taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometrelere ve 12 bin kilometrelik destinasyonlarda yavaş yavaş müşterilerimize taşımacılık yapmayı konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte, bu imkanları artırarak, devam ettireceğiz.\"

İşlemlerinin tamamlanmasından sonra tren, bugün sabah saatlerinde, Mersin’e yola çıktı. Kurt, Gar çalışanlarıyla birlikte trenin yanında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Görüntü Dökümü

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Gar binası

-Trenin gelişi

-Karşılanması

-Genel Müdür Veysi Kurt\'un trenden inmesi ve açıklamaları

-Trenden detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Konteynır taşıyan vinç, üst geçide takıldı

Erzurum\'da bir inşaat firmasının konteynırını taşıyan vinç, üst geçide takıldı. Takılmanın etkisi ile sürücü başını cama çarparak baygınlık geçirdi. Sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Çarpma anında şans eseri üst geçitte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. E-80 Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda ulaşım yaklaşık bir saat tek yönlü sağlandı. Üst geçide takılan çekici ise başka bir çekicinin yardımı ile kurtarıldı.

-Üst geçitten detay

-Kaza yapan vinç

-Kaza yapan vinçin çatlayan camı

-Kaza yapan vinçin üstündeki konteynır

-Vatandaş ile röp

-Trafik polisinin yolda önlem alması ve fotoğraf çekmesi

-Kaza yapan aracı inceleyen firma sahipleri

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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AK Parti\'li Karaaslan: Hasankeyf\'in tarihi yok olmayacak

AK Partinin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ilısu baraj göleti altında kalacak olan Batman\'ın tarihi Hasankeyf İlçesi\'ni ziyaret ederek, Ilısu Barajı kapsamında yapılacak çalışmalarda, Hasankeyf\'in tarihinin yok olmayacağını söyledi. Karaaslan, \"Hasankeyf hem ülke hemde dünya genelinde önemli bir ilçedir. Önümüzdeki süreçte başarıyla tamamlanması gereken bir proje var. Büyük bir baraj yapılıyor. Biz de bu çalışmaları tam da yerinde görmek için halkımızla birlikte olmak için, hem buradaki yerel bilgileri almak hemde nabızı yoklamak için geldik\"dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Batman\'ın tarihi Hasankeyf İlçesi\'ne gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, beraberindeki AK Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin ve Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile birlikte Ilısu Barajı çalışmalarını ve ilçede yapılan yeni konutlar ile tarihi yerleri gezdi. Hasankeyf\'ten etkilenmemenin mümkün olmadığını böyleyen Ak Partili Karaaslan, ilçede önemli çalışmaların yapıldığı dikkat çekti. Ilısu Barajı çalışmalarında ilçenin tarihinin korunduğunu anlatan Karaaslan, şöyle konuştu: \"Hasankeyf\'e olan hissiyatı daha gelmeden yaşanıyor. Şu anda bu havayı koklamatan dolayı çok memnuniyet duyuyorum. Sevindirici olan burada tarihin yok olmayacağıdır. Çünkü yeni yapılan proje sürekliliği sağlayan bir projedir. Hasankeyf hem ülke hemde dünya genelinde önemli bir ilçedir. Önümüzdeki süreçte başarıyla tamamlanması gereken bir proje var. Büyük bir baraj yapılıyor. Biz de bu çalışmaları tam da yerinde görmek için halkımızla birlikte olmak için, hem buradaki yerel bilgileri almak hemde nabızı yoklamak için geldik. Cumhurbaşkanın hasasiyetini hepimiz biliyoruz. Çok büyük öneme sahip ilçemizin taşınması, yeni yaşam alanları oluşturması noktasında büyük hassasiyetleri var. Dolasıyla biz de bugün AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu olarak ben ve ekibimle birlikte, milletvekillerimizle Hasankeyf\'teyiz. Önce alanı gezdik. Yeni yaşam alanı gezdik, bir takım bilgiler aldık. Ardından eski çarşıyı gezdik. esnafımızla vatandaşlarımızla buluştuk. Talepleri dinledik ihtiyaçlarını öğrendik. Bütün bu bilgileri bir değerlendirme toplantısında tamamlayacağız. Ardından Ankara\'ya gitiğimiz zaman somut atılabilecek adımlar atılması için bir çalışma içerisine gireceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

-Karaaslan ve beraberindekilerinin Hasankeyf ziyareti

-İmam Abdullah türbesinin ziyareti

-Eski çarşıyı gezerken

-Vatandaşların zorunu dinlerken

-Karaaslan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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Mudanya\'daki trafik kazaları MOBESE kayıtlarına böyle yansıdı

BURSA’nın Mudanya İlçesi’nde meydana gelen trafik kazaları Emniyet Müdürlüğü’nün MOBESE kayıtlarına yansıdı. Ölüme yol açmayan kazaların sadece hafif yaralanmalar ve maddi hasarlarla atlatılması olayın sevindiren tek yanı oldu.

Mudanya İlçesi’nde meydana gelen ve görüntüleri MOBESE kayıtlarına yansıyan en dikkat çekici kaza, parke yüklü bir TIR’ın Bursa’dan Mudanya istikametine gelirken frenlerinin patlaması sonucu meydana gelen kaza oldu. TIR sürücüsü frenleri tutmayan aracı karayolunun yan beton bariyerlerine sürterek hızını kesip durdurmaya çalıştı. Ancak TIR sürücüsü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç orta beton bariyerleri parçalayıp karayolunun karşı tarafına geçti. Bu sırada Mudanya’dan Bursa istikametine gitmekte olan bir otomobille bir motosiklet ise TIR’ın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Mudanya Yazaki kablo fabrikası kavşağında yağmurlu havada kırmızı ışık ihlalleri, Demirhane mevkiindeki üst geçit altında kırmızı ışık ihlali yapan araçların karıştığı trafik kazaları ve Güzelyalı Mahallesinde trafik işaret ve kurallarını ihlaller yüzünden meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri de MOBESE kayıtlarına yansıdı.

Görütü dökümü

KAzalardan MOBESE Görüntüleri

Detaylar

Haber: Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa),(DHA)-

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Otomobil camını kıran kişinin attığı izmaritten bulunmasını istedi

ADANA\'da, otomobilinin arka camı kırılan 40 yaşındaki Hilal Erdil, şüphelinin aracının üzerine bıraktığı sigara izmaritinden bulunmasını istedi.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabah, otomobiliyle işine gitmek isteyen Hilal Erdil, aracın arka camının kırık olduğunu görünce polisi aradı. Otomobilden hırsızlık yapıldığını düşünen genç kadın, aracı incelediğinde tavan üzerine söndürülmüş sigara izmariti olduğunu gördü. Sevk edilen polislere şüphelinin, sigara izmaritinden bulunmasını isteyen Erdil, \"Bunu kim yapmış bilmiyorum, sigara izmaritinden tespit edilmesi için polisi aradım. Çalınan bir şey yok\" dedi. Bunun üzerine, olay yeri inceleme ekipleri gelerek aracın tavanında bulunan sigara izmaritini incelemek üzere kanıt torbasına koydu. Erdil, camın kırılmasıyla ilgili şikayetçi olunca polis ifadesini alıp, çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Arka camı kırılan otomobilden görüntüler

- Polisin otomobilin sahibi Hilal Erdil ile konuşması

- Kırılan camdan detay

- Hilal Erdil\'in konuşması

- İzmaritten detay

- Erdil\'in konuşması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Acılı anne: Evlatlarım kollarım arasında eriyor

İZMİR\'de iki çocuk annesi Gülbahar Çekim, henüz 21 yaşında olmasına rağmen yaşadığı acı nedeniyle adeta sözün bittiği yere geldi. Oğlunun boynundan 900 gram ağırlığında tümör alınan anne bir yandan onun kemoterapi ağrılarını dindirmeye çalışırken diğer yandan ilk ameliyatını Erzurum\'da olan ancak ikinci tümor sinirlerin arasında olduğu için ameliyat riski nedeniyle ilaçla küçültme yoluna gidilen kızı Ebrar\'ın acısına ortak oluyor. 21 yaşındaki anne oğlunun askere gittiğini, kızının da yeniden \"Anne\" diyebildiğini görebilmek. Sağına oğlunu, soluna kızını yatıran genç yaşına büyük acılar sığdıran anne, \"Hastane de aynı anda çocuklarıma bakıyorum. İki evladım da kollarım arasında eriyor ve bir şey yapamıyorum\" dedi.

Ağrı Doğubeyazıt\'ta 21 yaşındaki Gülbahar Çekim ile 32 yaşındaki eşi İbrahim Çekim\'in mutlu yaşamlarına, geçen mayıs ayında ateş düştü. Çiftin 3.5 yaşındaki kızları Ebrar Çekim\'in bayılması üzerine götürdükleri Doğubeyazıt Devlet Hastanesi\'nde, beyninde iki tömör tespit edildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Ebrar\'ın beynindeki ik tümörden biri alındı ancak ikincisi sinirlerin arasında ve tehlikeli bölgede olduğu için alınamadı. Tedavinin daha iyi gitmesi için Ebrar bu kez de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Buradaki kontrollerde de, Ebrar\'ın beynindeki ikinci tümörün alınmamasına, tedaviyle küçültülmesine karar verildi.

İKİNCİ ŞOKU KARNINDAKİ BEBEĞİ İÇİN YAŞADI

Ebrar\'ın radyoterapi ve kemoterapi görüp hayata tutunmaya çalıştığı sırada 8.5 aylık hamile olan Gülbahar Çekim bu kez de karnındaki bebeğinin kontrolleri için kontrole alındı. Gülbahar Çekim ikinci şoku da, ultrason çekimi sonrasında yaşadı. Karnındaki bebeğin boyun bölgesinde de 11 santimetre uzunluğunda tümör tespit edildi. Yaşam mücadelesi bu kez de henüz doğmamış anne karnındaki bebek için başladı. Sezeryanla alınan Fırat Emir, doğduktan dakikalar sonra hazır bekletilen ekip tarafından ameliyata alındı. Uzun süren ameliyatla, minik bebeğin boynundaki yaklaşık 900 gram ağırlığındaki tümör alındı, hastalığına da doktorların ifadesine göre Türkiye\'de ilk kez bir bebekte görülen ewing sarkom teşhisi konuldu. Maddi durumları iyi olmadığı için kalacak yer sorunu yaşayan ailenin yardımına da İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\' yetişti. Aile, derneğe ait misafirhanede kalmaya başladı.

AYNI ODADA İKİ YATAKTA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR

Abla ve kardeşi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde aynı odada yaşam mücadelesi vermeye başladı. Kemoterapi ve radyoterapi gibi ağır tedaviler gören iki kardeşin yanından biran olsun ayrılmayan anneleri Gülbahar Çekim, yaşadığı acıyı gözyaşları içinde şöyle anlattı:

\"21 yaşındayım bu yaşta bir anne olarak çok büyük yük taşıyorum. Doktorlar süt çağında bir bebekle bu hastalığı hiç görmemişler. Türkiye\'de ilk hasta olan oğlum da ilk kurtulan olur inşallah. Askere gittiği günleri görmeyi hayal ediyorum. Hastanede aynı anda çocuklarıma bakıyorum. İki evladım kollarımın arasında eriyor. En büyük hayalim oğlumun askere gittiğini kızımın da yeniden bana \'anne\' diye seslendiği günleri görebilmek.\"

Çekim, hem kendisi hem eşi hem de iki çocuğundan alınana kan örneklerine de gen testi yapılacağını ve hastalığın kaynağının da bulunmaya çalışılacağını sonuçların ise henüz çıkmadığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Anne ile yapılan röportaj.

- Bebeklerini görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Cam kardeşlerin yol çilesi

Muş\'un Hasköy İlçesi\'nde oturan Meral-Maşallah Bütün çiftinin 11 çocuğundan ikisi olan cam kemik hastası29 yaşındaki Serhat ile 18 yaşındaki Mesut, evlerinin önünden geçen 700 metrelik yolun asfaltlanmasını istedi. 9 yıldan bu yana bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Mesut Bütün, \"Kardeşimle ben doğuştan cam kemik hastasıyız. Bizi bu hastalığımızdan çok evimizin önünden geçen stabilize yol korkutuyor. Çünkü düşüp bir yerimizi kırdığımız zaman ambulansla hastaneye giderken bir beşik gibi sallayan bu yol bize ızdırap veriyor\" dedi. Mesut bugüne kadar kendisinin 18, kardeşinin ise 11 kez kemiğinin kırıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozuk olan yol

-Ambulansta hastaneye gitmeleri

-Serhat Bütünün ambulans içinde konuşması

-Mesut Bütün ve Serhat Bütün\'ün evlerinden detay

-Serhat Bütün\'ün konuşması

Haber-Kamera: MUŞ,(DHA)

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Vali yazıcıoğlu\'nun hatırası unutulmadı

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu\'nun 1992 Erzincan depremi ardından yeni yapılan bir mescit için aldırdığı avize yıllarca depoda bekledikten sonra yeniden çıkartılarak, ait olduğu yere tekrar asıldı. Emekli İmam Ahmet Kaya, Vali Yazıcıoğlu\'nun hatırasına sahip çıktıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Avizeden görüntü

-Avizenin onarımı ve bakımından görüntü

-Emekli imamın açıklaması

-Avizenin dizilmesi

-Avizenin taşınması ve yerine asılması

-Avizenin mescit içerisinde yanması ve son hali

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZURUM, (DHA)

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Organik oyuncakla dünyaya açıldılar

İZMİR\'in Gaziemir Belediyesi\'nin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan 45 kadın, belediyenin açtığı kursta organik oyuncak yapımını öğrendi. Almanya\'dan gelen makinelerle organik kumaştan bin 200 adet oyuncak yapan kadınlar, 700 tanesi için Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç ve Finlandiya\'dan sipariş aldı. Kadınlar, kooperatif kurarak oyuncakların tanesini 30- 250 TL arasında değişen fiyatlarla satacak ve aile bütçesine katkı sağlayacak.

Gaziemir Belediyesi öncülüğünde İzmir Sivil Toplum Örgütleri (İSTÖP) platformunun desteğiyle organik oyuncak kursu açıldı. Kursa ev hanımı olan 45 kadın katıldı. Kurstaki dikiş makinelerini ise Almanya\'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından alınarak kursiyerlere verildi. Üç aylık kurs sonunda kursiyer kadınlara sertifika verildi. Daha sonra kursiyerler eğitmenlerinin eşliğinde 1200 yüzde yüz organik oyuncak üretti. Üretilen oyuncaklara yurt dışından talep gelince kursiyerler belediye öncülüğünde kurulacak kooperatif sayesinde oyuncakları satarak ev ekonomilerine ek gelir sağlayacak.

ALMANYA, HOLLANDA, FRANSA, NORVEÇ VE FİNLANDİYA GİBİ ÜLKELERDEN SİPARİŞ GELİYOR

Organik oyuncak kursunun eğitmeni Yusuf Tamer, oyuncakların hem kadınların ekonomik yönden gelir sağlamaları hem de çocuk sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Kursta 1200 organik oyuncak ürettik. Oyuncakların 600-700 tanesini şimdiden yurtdışı için sipariş aldık. Bu oyuncaklar yüzde yüz organik kumaştan üretildi. Üretilen oyuncaklar çocukların sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Çocuklara hiçbir zararı yok üstüne büyük faydaları var. Bazı oyuncakların içine pirinç gibi, kiraz çekirdeği gibi şeyler koyduk. İçinde pirinç olan oyuncakla oynayan çocuklar stres atarak enerjilerini boşaltıyor. Kiraz çekirdeği olan oyuncak ise sıcak soğuk tampon sağlıyor, mikrodalga fırında ısıttığınız zaman çocuğunuzun ağrıyan karnına koyduğunuz da ağrıyı giderir. Şuan da yurtdışından talep var. Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerden sipariş alıyoruz. Kooperatif kurulduğunda satışı gerçekleştireceğiz. Böylelikle kursiyerlerimiz evlerine ek gelir sağlayacak.\"

KADINLAR ÜRETTİKLERİ İÇİN MUTLU

Kursa katılan 55 yaşındaki ev hanımı Asya Ay, evde oturmayı sevmediğini bir şeyler üretmek için kursa katıldığını belirterek, \"Ben 55 yaşındayım, yaşlıyım diye hocamız almak istemedi. Ama ben ısrarla gelmek istedim. Burada gelip bir şeyler üretiyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. Aynı zamanda evimize ekonomik olarak da katkı sağlıyor\" dedi. Organik oyuncak yapma fikrinin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen kursiyerlerden 46 yaşındaki Raziye Yıldız ise, \"Ben ev hanımıyım, evde boş durmak yerine kursa katıldım. Burada organik oyuncak yapmayı öğrendim. Evde otururken sıkılıyordum. Burada yeni arkadaşlar tanıdım. Özgüvenimi kazandım. Hocama teşekkür ederim. Kooperatif kurulduğu zaman oyuncaklarımızı satacağız. Bu konuda da destek bekliyoruz\" dedi.

Kursiyerlerden Keziban Moralı ise, \"Kursa beğenerek ve isteyerek katıldım. Gaziemir Belediye başkanımıza, İSTÖP başkanımıza hocamıza teşekkür ediyorum. Ben daha önce çalışıyordum. İki senedir işsizim. Bu boşluğu doldurmak için katıldım. Evde çocuklarımla ilgilenmek bile bu boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Bir şeyler üretmenin mutluluğunu tattık. Çocuğu olan biri olarak organik oyuncağın farkını gördüm. Çocuklarımıza zararlı oyuncaklar yerine organik oyuncak veriyoruz. Bu kurs sayesinde evimize gelir de sağlayacağız\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Kurstan görüntü

- Yusuf Tamer ile röportaj

- Asya Ay ile röportaj

- Raziye Yıldız ile röportaj

- Keziban Moralı ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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