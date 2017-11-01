DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZBAN TRENİNİN ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİR\'İN Konak İlçesi\'nde 19 yaşındaki Halil Bingöl, İZBAN treninin altına kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde İZBAN Halkapınar istasyonunda meydana geldi. Halil Bingöl, bilinmeyen bir nedenle Metin K. yönetimindeki Cumaovası-Aliağa seferini yapan İZBAN treninin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bingöl\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bingöl\'ün cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Vatman Metin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın intihar olabileceği şüphesi üzerinde de duruyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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(ÖZEL)

2)TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK KİLİSE ÇANI NUSAYBİN\'DE

MARDİN\'in Nusaybin ilçesindeki Bagok dağı yamaçlarında, bulunan ve Süryani Cemaati için ikinci Kudüs konumunda olan Mor Evgin Manastırı\'na yerleştirilen bir ton 298 kilo ağırlığındaki çan\'ın, Türkiye\'deki en büyük kilise çanı olduğu belirtildi. Mor Evgin Manastırı\'nda görevli Başrahip Raban Yuyakim Unfal, kiliseye takılan bir ton 280 kiloluk çanla birlikte ülkenin huzur ve güvenliği için dua etmeye devam edeceklerini belirterek, \" Cemaatimiz için hac yolu üzerinde bulunan Manastır, Kudüs\'e hacca giden Süryaniler\'in uğrak yeriydi. Bizler için ikinci Kudüs olarak bilinir. Cemaatimiz Kudüs\'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Tabi burası daha önceden yolu olmayan ve hiç bir görevlinin olmadığı bir yerdi. Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir\"dedi.

Nusaybin İlçesi\'ne bağlı Girmeli Beldesi\'ne bağlı, 900 metre rakımlı, M.S. 363 yılında inşaa edilen, 4 yıl önce yeniden ibadete açılan 1700 yıllık Mor Evgin Süryani Manastırına Almanya\'dan gönderilen bir ton 298 kilo ağırlığındaki çan yerleştirildi. Manastıra yerleştirilen çanın, ağırlığı ve büyüklüğü bakımından Filistin, Ürdün, Suriye, Irak ve Türkiye\'de bulunan Süryani Cemaati\'ne bağlı kilise ve manastırlar arasında, en büyüğü olma özelliğini taşıdığı belirtildi. 1700 yıl önce 340’tan fazla rahibin görev yaptığı, rahiplerin ve azizlerin yetiştiği Süryani Cemaati\'nin de en önemli manastırı olan Mor Evgin, Süryani cemaati için ikinci Kudüs olarak kabul ediliyor.

Yarım asra yakın kapalı kaldıktan sonra 4 yıl önce ibadete açılan Mor Evgin Manastırı\'nda görevli Başrahip Raban Yuyakim Unfal, kiliseye takılan bir ton 280 kiloluk çanla birlikte ülkenin huzur ve güvenliği için dua etmeye devam edeceklerini söyledi. Mor Evgin Manastırı hakkında bilgiler veren Unfal, \"Çok büyük rahiplerin, azizlerin ve din adamların yetiştiği, Süryani cemaatimizin çok önemli bir mabedidir. Cemaatimiz için hac yolu üzerinde bulunan, Kudüs\'e hacca giden Süryaniler\'in uğrak yeriydi. Bizler için ikinci Kudüs olarak bilinir. Cemaatimiz Kudüs\'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Tabi burası daha önceden yolu olmayan ve hiç bir görevlinin olmadığı bir yerdi. Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir\" dedi.

Mor Evgin Manastırı\'nın Süryaniler için çok önemli ve değerli bir manastır olduğunu ifade eden Unfal, manastırın yalnızca Süryaniler için değil, memleketin zenginliği olduğunu kaydetti. Manastırda eğitim görmek üzere Almanya\'dan gelen Davut Sakral da, manastıra takılan çanın 1959 yılında Almanya\'da bronzdan yapıldığını ve bir ton 280 kilo ağırlığında olduğunu söyledi. Ağırlığı Türkiye\'deki manastırlar ve Süryani Cemaatine ait bütün dini ibadetgahlarındaki en büyük çan olduğunu anlatan Sakral, \"1 ton 280 kilo ağırlığında olan bu çan, Süryani Cemaatimiz\'den Aziz Anter ve çocuklarının gayretli çabaları ve masraflarını üstlenmeleri sayesinde 2017 yılında Almanya\'daki Aziz Ludgerus Kilisesi tarafından yaptırdığı kilise çanını atalarının anısına bağışladı. İsa Mesih sonsuza dek ruhlarını dinlendirsin\" diye konuştu.

MOR EVGİN (AUGİN) MANASTIRI TARİHİ

Mor Evgin manastırı Nusaybin\'in 25 km uzaklığındaki Bagok (Tuz İzla) dağında bulunuyor. Mısır\'dan gelen Mor Evgin ve 70 müjdecisi tarafından M.S. 363 yılından önce yapılan manastır günümüze kadar gelmiştir. Rahip sayısı daha sonraki yıllarda 350\'e ulaşmıştır. Yapılan 300 adet su testisiyle İpek yolu kenarına gelen rahipler yoldan geçenlerin su ihtiyacını karşılıyordu. Mor Evgin manastırından çıkan rahipler 3\'er 5\'er gruplar halinde Hindistan\'a kadar gitmişlerdir. Mor Evgin\'in öğrencilerinden Mor Yuhanun Dakfone Zaz (İzbırak) köyünün gölünde tam olarak 3 bin 333 kişiyi vaftiz etmiştir. Manastır, Tur Abdin\'deki manastırların Anası sayılıyor. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mor Evgin\'e ikinci Mesih unvanı verilmiştir. Mor Evgin Manastırı yaklaşık olarak 900 metre deniz yüksekliğindedir.

Görüntü Dökümü:

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-Manastırdan görüntü

-Çan\'dan görüntüler

-Rahip ve öğrencinin görüntüleri

-Öğrenci Davut Sakral\'ın konuşması

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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3)MOTOSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

MERSİN\'in Anamur İlçesin\'de kontrolden çıkıp, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Selahattin Burak Aslan, hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Burak Aslan yönetimindeki 33 KDP 23 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan 06 Z 0553 plakalı oktomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan\'ın öldüğü belirlendi. Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan\'ın cenazesi Anamur Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Selahattin Burak Aslan \'ın sağlık fotoğrafı

- Kaza yerindeki ambulans, itfaiye ve polis araçlarından görüntü

- Yerde üzeri örtülü ceset ve yanındaki motosikletten görüntü

- Motosikletin çarptığı park halindeki otomobilden görüntü

- Vatandaşlar ile röp

- Cesedin kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'30\" BOYUT: 60 MB

Haber - Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersn), (DHA)

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4)AHŞAP GULET 1 YILDA 5 KEZ BATTI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, sahilden 200 metre açığa demirli ahşap gulet, yağmur suyuyla gömülmeye başladığı denizde askıda kaldı. Tahliye pompasının çalışmadığı belirtilen yatın, önceden 4 kez daha aynı şekilde battığı belirtildi.

Torba Mahallesi sahilde 200 metre açıkta demirli olan 18 metre uzunluğundaki ahşap guletin içi, sabaha karşı yağmurla su doldu. Tahliye pompasının çalışmaması sonucu ise sulara gömülmeye başladı. Bir kısmı su yüzeyinde duran yat, askıda kaldı. Bir yıl önce İstanbullu bir işadamına satılan ardından el değiştiren yaklaşık 500 bin TL değerindeki yatın 1 yılda 5\'inci kez aynı sorunla karşılaştığını belirten başka bir teknede görevli 28 yıllık kaptan 45 yaşındaki Oktay Yıldız, \"Bu bir milli servet. İkinci sahiplerinin Mardin ve Suriyeli işadamlarının ortak olarak satın aldıklarını öğrendik. Yat 5 kez battı. Çünkü tahliye pompaları çalışmıyor. Üçünde Allah rızası için çıkardık. Birinde parasını alabildik. Yatın sahipleri ne gelip yatı alıyorlar ne de battığı zaman ilgileniyorlar. İki gündür yağan yağmurlarla su doldu yine battı. Bu yat burada ciddi deniz kazalarına yol açabilir. Bir an önce alınması gerekir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Batan yattan genel detay görüntü

- Oktay Yıldız ile röp.

- Koydan görüntü

( Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)KAĞIZMAN\'DA FIRTINADA ELEKTRİK DİREĞİ ALEV ALDI

KARS’ın Kağızman ilçesinde etkili olan fırtına, elektrik direklerini yıkarken, yüksek gerilim hattı tellerinin birbirine değdiği bir direk de alev aldı.

Kağızman’da etkili olan şiddetli rüzgar anında yüksek gerilim tellerinin birbirine değmesi nedeniyle elektrik direğini alev sardı. O an, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İl genelinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 600 civarında arıza ihbarı yapıldı, arızalar elektrik dağıtım şirketi tarafından giderilmeye çalışıldı. Fırtınada bazı evlerin çatılarında da hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Tellerin birbirine değmesi sonucu alev alması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

4 MB – 19 SN -

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6)LÜKS VİLLAYA İÇKİ İMALATHANESİ KURMUŞ

İZMİR Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün son iki ayda yaptığı 9 ayrı operasyonda, insan hayatını hiçe sayıp sahte içki üreten kişilere büyük darbe indirildi. Operasyonlarda, 4 imalathane, 3 depo bulundu, binlerce şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Urla\'daki lüks villaya baskın yapan ekipler, iki kişinin eve içki imalathanesi kurdukları, ürettikleri içkilerin otomobillerle dağıtımını yaptıkları otaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın geçmişte bir çok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaçak ve sahte içki üretenlere yönelik mücadele talimatı, önemli başarıları da beraberinde getirdi. Yeni yıl öncesinde de içki talebini göz önünde bulunduran şebekelerin faaliyetlerini artırması üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu yöndeki takiplerini arttırdı. Kaçak ve sahte içkiye yönelik araştırmalar sırasında polisin takibe aldığı bazı kişilerin kaçakçılık yaptığı belirlendi. Uzun süre takibi sürdüren polis, iki kişinin Urla\'da kiraladıkları lüks villada da üretim yaptıklarını tespit etti. Villa çevresinde önlem alan ekipler, araçla evden ayrılan kişileri takibe aldı. Yolda durdurulan araçta sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Bunun üzerine A.İ. (39) ve M.A.\'nın (42) kullandığı villaya da baskın yapıldı. Villadaki araştırmalar acı gerçeği ortaya çıkardı. İki zanlının, evde içki imalathanesi kurdukları belirlendi. İki kişinin burada ürettikleri içkileri de insan hayatlarını hiçe sayıp bağlantı kurdukları kişilere ait eğlence mekanı, restoran yada işyerlerinde, satılması için pazarladıkları tespit edildi. Araçta ve villadaki aramalarda, 572 şişe sahte içki, 65 litre açık rakı, 10 litre etil alkol, bin 500 bandrol, bin şişe kapağı, 11 bin 250 etiket, viski aroması, viski esansı, 300 litrelik iki tank, 350 boş şişe, 2 elektrikli devir daim pompası, ele geçirildi.

OPERASYONLARLA GELEN BÜYÜK BAŞARI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün son iki ayda yaptığı 9 ayrı operasyonda, sahte içki üreten kişilere büyük darbe indirildi. Operasyonlar sonrasında, 4 imalathane, 3 depo, iki işyeri bir araç bulundu. Bu yerlerdeki aramalarda da, 11 bin 979 kaçak ve sahte içki, bin 193 litre açık içki, 80 litre etil alkol, iki bin 406 boş şişe, 21 bin 4009 etiket, bin 611 tapdk bandrol, 871 fotokopi fotokopi ve yabancı menşeili bandrol, 21 bin 470 şişe kapağı, 8 plastik tank, 1.5 litre anason, 1.5 litre karamel, alkolmetre ele geçirildi. Tüm bu operasyonlarda da 8 kişi tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyonlardan görüntü.

- Baskın yapılan yerlerin görüntüsü.



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(ÖZEL)

7)PATLICAN KURUTMA İŞİ NAZİLLİ\'DE 700 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde yarım asırdır süren patlıcan kurutma işi, 700 ailenin geçim kaynağı oldu. Patlıcan kurutma ve pazarlaması işiyle uğraşan Turgut Karaefe, kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60\'ının ihraç edildiğini, yüzde 40\'ının ise iç piyasada değerlendirildiğini söyledi.

Nazilli\'de yarım asırdır süren patlıcan kurutma işi, 700 ailenin geçim kapısı haline geldi. Özellikle Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, her gün firmaların kendilerine pay ettiği tonlarca patlıcanı oyarak geçimlerini sağlıyorlar. Patlıcanlar, mahallenin her yerinde kurulan tezgahlarda ve apartman çatıları ile özel kurutma alanlarında kurutuluyor. Çalışanlar kişi başına günlük 30 ila 200 lira arasında para kazanıyor.

Kuru dolmalık patlıcanın, organik olması ve güneşte kurutulmasından dolayı çok tercih edildiğini belirten işletmeci Turgut Karaefe, \"Büyüklerimizden devraldığımız bu işi, şimdi oğullarımla birlikte yürütüyoruz. Artan talepleri karşılayabilmek için kamyonlar dolusu satın aldığımız yaş patlıcanları, bu işle uğraşan ailelerin evlerine bırakıyoruz. Mahallemizde 7\'den 70\'e herkes, oyma işleminden kurutma işlemine kadar aile içerisinde paylaşarak yapıyor. Genç kızlarımız çeyizlerini, kıyafetlerini ve harçlıklarını, patlıcan oyarak elde ettikleri gelirle karşılıyor. Son yıllarda hijyene ve doğallığa dikkat ederek oluşturduğumuz modern sistemlerle kurutma işlemini son derece sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına özenle ulaşmalarını sağlıyoruz. Güneşin doğal olarak kuruttuğu ve lezzet kattığı bu ürünleri, ulaşamayan büyük şehir ve yurtdışındaki gurbetçilere ulaştırmak için çalışıyoruz.

Bilindiği gibi Nazilli tescillenmiş bir Uzun Yaşam Merkezi. Biz de bu uzun yaşama katkı sağladığına inandığımız havası ve ürünlerini vatandaşlara ulaştırmak için çalışıyoruz. İstanbul\'da, Ankara\'da ve büyük kentlerimizde bulunan süpermarketlere, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya\'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza da ulaşıyoruz\" dedi.

Nazilli\'de kurutulan patlıcanların tamamen tarla ürünü olduğunu belirten Turgut Karaefe, biber, domates, bamya ve çeşitlerinin taze olarak iki ay dayanırken kuru olarak işlendiğinde en az iki yıl saklanabildiğini belirtti. Karaefe, \"Bölgemize özel bir yer olan Yıldıztepe Mahallemizde, bu ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60\'ı ihraç edilirken, yüzde 40\'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor. Bu kurutma işi de Nazilli\'de 6 kilometreden oluşan bir patlıcan vadimiz var. Patlıcanlarımızı bu 6 kilometreden oluşan bir koridorda esen hava sirkülasyonu sonucunda kurutuyoruz. Bu bölge dışında patlıcanlar sağlıklı bir şekilde kurumuyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bölgeden mahalleden görüntü

- Turgut Karaefenin eşi Nurten Karaefe ile birlikte patlıcan ve kurutma ile ilgili açıklamaları

- Patlıcan oyma işlerinden görüntü

- Yıldıztepe Mahallesinde patlıcan oyma işi ile uğraşanlardan görüntüler

- Kurutma alanlarından görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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