DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SARAY\'DA SELDE ŞEHİT OLAN ASKERİN CESEDİ BULUNDU

TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde aşırı yağmur nedeniye dün mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı aracıanın Galata Köprüsü\'nde sel sularına kapılmasıyla kaybolan ve bu sabah şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı. Saray İlçesi\'nde dün sağanak yağmurda Kiremithane Mevkii\'nde ahırları bulunanlar Galata Deresi\'ndeki suların yağmur yağışı ve dağlardan gelen sularla birlikte yükselmesi üzerine mahsur kaldı. Bölgede bulunanlar yetkilileri arayıp yardım isteminde bulunması üzerine bölgeye İlçe Garnizon Komutanlığı\'ndan zırhlı personel taşıyıcı çıkarıldı. Araçta bulunan 4 asker, 2 polis ve 1 sivil, ahırlarda mahsur kalanları kurtarmak için hareket etti.

Askeri zırhlı personel taşıyıcı araç, sel sularına kapılarak Galata Köprüsü üzerinden geçerken, sel sularına kapılıp devrildi. Askerlerden biri sel sularına kapılıp gözden kaybolurken, diğer 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu saba erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Aralarda askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı.



Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)-

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(ÖZEL)

2)HEREKOL DAĞI ETEKLERİNDE SİLAH SESLERİ ALTINDA BAL HASADI

SİİRT\'in Pervari İlçesine bağlı Çemikari yaylası ve Herekol dağı eteklerinde bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle gelen silah ve bomba sesleri altında bal hasadı yapılmaya başlandı. 1900 metre rakımlı zirvede Türkiye\'nin en kaliteli ballarından biri olan Pervari balının hasadını yapan üreticiler, \"Bu dağlarda silah sesleri susmuyor, ancak ekmek parası için bal hasadını yapmak zorundayız. Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Arıların bu bölgede beslenmesi daha güzel oluyor ve daha kaliteli bir bal üretiliyor\"dediler.

Pervari ilçesine bağlı Çemikari yaylası ve Herekol dağı eteklerinde arı kovanları bulunan bal üreticileri, 1900 rakımlı zirvelerde bölgede yürütülen opernasyonlardan kaynaklı silah ve bomba sesleri altında bal hasadını başladı. Çemikari Yaylası ve Herekol Dağı eteklerinde 400 adet arı kovanı bulunduğu ve yılda ortalama 1500 ton bal elde ettiklerini açıklayan üretecilerden Hamit Gültekin, \"Ben bu işi 1990 yılından beri yapıyorum ve bu işten başka bir iş ile uğraşmıyoruz. Pervari İlçesine bağlı Yukarı Balcılar köyünde ikamet ediyorum ve toplam 16 çocuğum var geçimimi bal üretip satarak sağlıyorum. Arılarımızın bulunduğu bölge güvenlik açısından önemli olan bir bölgedir. Biz tam olarak Çemikari ve Herekol dağı eteklerinin tam ortasındayız ve burada sıkı sıkı çatışma yaşanıyor biz silah seslerini ve bomba seslerini rahat bir şekilde duyuyoruz. Ancak, yine ballımıza bakmak zorundayız ve bize izin veriyorlar. Bu yıl bal hasadı yaptığımız sırada sizlerde duydunuz silah ve bomba sesleri geliyor. Ancak bizler yine de balımızı almak zorundayız\"dedi.

\"AYILAR 30 KİLO BALIMI YEDİLER\"

Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgede arılarını besleyerek bal ürettiklerini belirten bal üreticisi Hamit Gültekin, \"Yaşanan çatışmalarının yanı sıra diğer bir korkumuz bölgede yaşayan ayılardır. Ayılar bizlere büyük zarar veriyorlar, bizler bu konuda çeşitli güvenlik önlemleri alıyoruz. Ayılar balı çok seviyor ve arı kovanlarının yanında gelerek ballarımı tüketiyorlar. Bundan 4 gün önce buraya bir ayı gelmiş ve yaklaşık 30 kiloya yakın balımı yemişler. Bu bölge geceleri güvenli olmadığı için kalamıyoruz ve bu sebepten ötürü bizler burada kırmızı ışık dediğimiz yanı ayıların korktuğu ışık diye biliniyor bu ışıkları koyduk. Ancak, bazı ayılar bu ışıklardan korkmuyor ve yine arıların yanına gelerek ballarımızı tüketiyor. Geçen sene bu arkadaşımız bir ayı öldürdü\"diye konuştu. Gültekin, zor şartlarda ürettikleri balın kilosunu 150 ile 300 lira arasında sattıklarını da söyledi.

\"KORKUYORUZ ANCAK EKMEK PARASI\"

Arılarının bulundukları bölgede çatışma seslerinin kesilmediğini belirten bal üreticisi Şakir Göngör ise, \"Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Arıların bu bölgede beslenmesi daha güzel oluyor ve daha kaliteli bir bal üretiliyor. Bu bölgede çiçek bitkisi çok bahar ayından yaz ayına kadar burası çok serin olduğundan çiçekler kurumuyor ve arılarımızda bu çiçeklerden besleniyor. Arılarımız Herekol dağına giderek beslenmeleri yapıyor ve bu sayede daha kaliteli bal üretiliyor. Arılarımıza şeker vermek zorunda kalmıyoruz ancak, bölge güvenli bir bölgedir bu sebepten ötürü gece gündüz burada çatışmalar yaşanmaktadır. Korkuyoruz ancak yapacak bir şey yok, ekmek parası\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü;

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-Çemikari Yaylası ve Herekol dağının görüntüsü,

-Çatışmanın yaşandığı dağlar bomba seslerinin çekimi

-Çatışmanın yaşandığı dağı gösteren bal üreticisi

-Karakovan arı peteklerin görüntüsü

-Arıların görüntüsü

-Bal üreticisi ile röportaj

-Balların kovanlardan çıkarılması

-Çıkarılan balların yakın çekimi

-Arıların yakın çekimi

-Balları tüketen ayılar için bal üreticilerinin aldığı güvenlik önleminin görüntüsü,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)-

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3)OTOMOBİL YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI, 2 YARALI

BURSA\'da yolcu otobüsünü fark etmeyerek yol ayrımına girmeye çalışan otomobil otobüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken otobüste fazla yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi üzerinde saat 22.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre 44 yaşındaki Murat Alper idaresindeki 43D hat numaralı16 M 00298 plakalı Özel Halk Otobüsü Altıparmak Caddesinden Çekirge istikametine seyrederken 20 yaşındaki Doğan Şahin, 16 E 8795 plakalı otomobili ile aynı istikamette yol ayrımının soluna geçmeye çalışırken otobüse çarptı. İçerisinde 4 yolcu bulunan otobüs kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada şans eseri yolculardan yaralanan olmazken sürücüler Murat Alper ve Doğan Şahin yaralandı. Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılarI Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden

-Kaza yapan araçlardan detaylar,

-Ambulansın hastaneye gidişi, polis ekiplerinden ve trafikten detaylar

SÜRE: 50 SN

BOYUT: 28 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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4)CEP TELEFONUYLA OYNADI, HIZ SINIRLARINA UYMADI

İZMİR-Aydın Otoyolu\'nda şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı, tünel içinde saatte 80 kilometre hızla gitmesi gerekirken 110 kilometreyle gitti. Şoförün bu kural ihlalleri bir yolcu tarafından görüntülendi. İzmir-Bodrum seferini yapan 16 RH 737 plakalı yolcu otobüsünü kullanan şoför, dün (çarşamba) sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu\'nda ilerlerken, gözünü yoldan ayırıp, cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün, otobüs otoyolda hızlı bir şekilde ilerlerken yaptığı bu davranış, ön tarafta oturan bir yolcu tarafından görüntüledi. Ardından aynı otoyolda bulunan Selatin Tüneli\'nde hız sınırı 80 kilometre olmasına rağmen, şoför saatte 110 kilometre hızla ilerledi. Yolcuların hayatını hiçe sayarak hız yapan şoförün bu anları da aynı yolcu tarafından kaydedildi.

BAŞKA BİR ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı firmaya ait bir yolcu otobüsünün şoförü de en sol şeritte seyir halindeyken cep telefonuyla oynamış ve bir yolcu tarafından bu durum görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından o şoför en yakın otobüs terminalinde otobüsten indirilerek, firma tarafından işine son verilmişti.



Görüntü Dökümü

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- Şöforün cep telefonuyla oynaması

- Tünel içindeki hız sınırını aşması

( Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

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5)PRİZDE UNUTULAN ISITICI KORKUTTU

BURDUR\'da bir işyerinde prizde unutulan su ısıtıcı az kalsın dükkanı yakıyordu.

Burdur\'da Uzun Çarşı\'daki dün akşam bir işyerinde prizde takılı unutulan su ısıtıcısının alev alması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre esnafı, bir taraftan işyerinin kapısını açmaya çalışırken bir taraftan durumu işyeri sahibine ve itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra gelen işyeri sahibi, kapıyı açarak içeri girdi. Isıtıcıyı prizden çeken işyeri sahibi, su dökerek alevleri söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan su ısıtıcısı

- Yanma anında (cep tel görüntüsü)

- Detay

45,7 mb-1,28\"

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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6)CEPHEDEN MECLİSE 143 İSİM O KİTAPTA

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay, Çanakkale Savaşlarında cephede düşmanla savaşan ve ardından siyasete atılan 143 önemli ismi \"Çanakkale Cephesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne\" isimli kitapta topladı.

Çanakkale\'de 102 yıl önce Tarihi Gelibolu Yarımadasında düşmanla savaşan ve savaşın ardından Türk siyasetinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve Meclis Başkanı olarak görev yapan 143 önemli ismin hatıraları kitap haline getirildi. ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay, 4 yıl süren çalışması sonrasında Çanakkale Savaşlarında sonrası siyasete atılan cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve meclis başkanı olarak görev yapan 143 ismi bin adet basılan 300 sayfalık \"Çanakkale Cephesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne\" isimli kitapta topladı.

Çanakkale Savaşlarının üzerinden 102 yıl, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ise 94 yıl geçtiğini belirten Atabay, \"Bundan 4 yıl önce Çanakkale Savaşları Türkiye Büyük Millet Meclisine nasıl yansıdı, bununla ilgili konuşmalar oldu mu diye bir araştırma yapmaya başladım. Milletvekili veyahut da senatörler Çanakkale Savaşları konusunda çok fazla konuşma yapmamışlar. Araştırmam sırasında çok fazla milletvekili ve senatörün Çanakkale Savaşlarına katıldığını ve daha sonra da parlamentoya değişik dönemlerde seçildiklerini gördüm. Bu kişiler özellikle Meclise seçildikleri zaman kendi hayat hikayelerini el yazıları ile yazmışlar. Ve meclis arşivine koymuşlar. Buradan hareketle 4 yıllık çalışma süresi boyunca tüm meclisin seçilen milletvekillerini taradım. Kendi el yazılarıyla yazdıkları tercüme-i hal varakalarını okudum. Bunların bazıları tabi Osmanlıca eski yazıyla yazılmış idi. Bu araştırmam sonucunda, bugüne kadar mecliste görev yapmış olan milletvekili ve senatörlerden 143 tanesinin Çanakkale Savaşlarına katıldığını ve savaş sonrasındaki evrede 23 Nisan 1920\'den başlamak üzere en son İsmet İnönü\'nün 1973 yılı 25 Aralık tarihinde ölümüne kadar geçen zaman diliminde 143 milletvekili ve senatörün parlamentoda görev aldığını tespit ettik. Çanakkale Savaşlarından sonra meclise girenler, 2\'inci Dünya Savaşı yıllarında da parlamentoda önemli görevlerde bulundu. Pek çoğu Bakan olarak, özellikle milli savunma bakanı, sağlık bakanı, başbakan olarak görev yaptılar. Ve bu bağlamda da ülkenin 2\'inci Dünya Savaşına girmesini önlediler. Ve bir neslin yok olmasına engel oldular. Çünkü 1\'inci Dünya Savaşı sırasında özellikle Çanakkale Muharebeleri sırasında pek çok insanın hayatını kaybettiğini, bu vatan için şehit olduklarını çok iyi biliyorlardı. Tekrar bu genç insanların hayatını kaybetmesini istemediler\" dedi.

Parlamentoya seçilen ve Çanakkale Savaşlarına katılmış olan 3 kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu da ifade eden Mithat Atabay, \"Mustafa Kemal 1\'inci Cumhurbaşkanı idi. 2\'inci Cumhurbaşkanı İsmet Paşa ve 1960 İhtilalinden sonra hazırlanan Anayasa gereği 1961 yılında Cemal Gürsel\'de 3\'üncü Cumhurbaşkanı oldu. Hükümetlerde özellikle Sağlık Bakanları Çanakkale Savaşlarına katılmış, pek çok insandan oluşmaktadır. Bunun nedeni Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinden hizmet etmişler ya da seyyar hastanelerde görev yapan sağlık personeli büyük ölçüde yaşamlarını sürdürdüler. Ve Cumhuriyetin nitelikli insanlar grubu içerisinde daha sonra da Türkiye\'nin çağdaş yapıya kavuşmasında önemli işlev gördüler\" diye konuştu.

Çanakkale Savaşlarının 102\'inci yılını doldurduklarını ve Cumhuriyetin ise 94\'ncü yılını idrak ettiklerini kaydeden Atabay, \"Çanakkale\'de vatan için canlarını ortaya koyan bu insanlar, yeni dönemde Türkiye\'nin çağdaş yapıya kavuşmasında için ellerinden geleni bütün enerjilerini harcadılar. Ve bu amaçla Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Genelkurmay Başkanı ve özellikle de kuvvet komutanları olarak önemli görevler üstlendiler. O yüzden bunları Cumhuriyetin 94\'ncü yılında böyle bir eserle anmış ve tarihe not düşmüş oluyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mithat Atabay\'dan görüntü

- Mithat Atabay\'ın hazırladığı 300 sayfalık kitabı tanıtmasından görüntü

- Kitaptan görüntü

- Mithat Atabay röp.

( Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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7)31 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 ASKER HAKKINDA YAKALAMA KAKARI

KONYA merkezli 31 ile Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün itirafçı olan \'Mahrem imamları\', Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki örgüt mensubu 700 muvazzaf askerin ismini verdi. Bunun üzerine daha önce 68 asker gözaltına alınmıştı. 70 asker hakkında daha yakalama kararı çıkması üzerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün mahrem imamı olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, \'Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanmak için itirafçı oldu. İtirafçı mahrem imamların örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 700 muvazzaf askerin ismini verdi. Bunun üzerine ilk olarak 70 asker hakkında yakalama kararı verildi ve bu kapsamda geçen 10 Ekim günü 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 muvazzaf askerden 36\'sı tutuklandı, 32\'si de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ OPERASYON

İlk operasyonun ardından 46 subay, 20 astsubay, 4 uzman erbaş olmak üzere 70 asker hakkında daha yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon ve gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakcılık ve Organize Sube binası dışı detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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8)DATÇA HEYKELLERLE DONATILACAK

MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde düzenlenen \'Knidos 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu\' kapsamında, yerli ve yabancı 20 heykeltıraşın yaklaşık bir ay süren çalışmalarla yaptığı birbirinden ilginç eserler, görenleri şaşırttı. Yapılan eserlerin ilçe merkezinde kamusal alanlara, cadde ve sokaklara yerleştirileceğini belirtildi.

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) ile Datça Belediyesi\'nin işbirliğinde kentte, \'Knidos 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu\' yapıldı. Esenada Kültür ve Sanat Parkı\'nda, 20 Eylül\'de başlayan sempozyuma, Türkiye\'den 15, Rusya\'dan 2, Azerbaycan, Romanya ve Suriye\'den birer olmak üzere 20 heykeltıraş katıldı. Heykeltıraşlar, birbirinden ilginç eserler yaptı.

UKKSA Genel Koordinatörü Orhun Yalçınkaya, çalışmaların 1-2 gün içerisinde tamamlanacağını belirterek, \"Datça olarak bir inanılmazı başardık. Ulusal ve uluslararası 20 sanatçı, bir ayı aşkın süreyle ilçe merkezinde sanatseverlerin gözleri önünde dev mermer blokları yontarak birbirinden ilginç eserler ortaya çıkardı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar\'ın önderliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, bizleri mutlu ediyor. Gelecek adına daha çok umutlandırıyor\" diye konuştu. Yapılan eserlerin Datça ilçe merkezinde kamusal alanlara, cadde ve sokaklara sanatçıların tercih ettiği ve halkın uygun gördüğü en doğru noktalara yerleştirileceğini ifade eden Yalçınkaya, \"Datçalı sanatsever işadamlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu sempozyum onların destekleri ile gerçekleştirildi\" dedi.

Sempozyuma İzmir\'den katılan heykeltıraş Ozan Özcan, \"Datça gibi 20 bin nüfuslu küçük bir yerleşim yerinde böylesine geniş kapsamlı heykel sempozyumunun yapılıyor olması, oldukça heyecan verici. Bu sürecin içerisinde yer alıyor olmak, bana gurur veriyor. Datça\'da sanata olan bu yaklaşımın diğer il ve illere örnek olmasını diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Esenada Kültür ve Sanat Parkı\'ndaki çalışmalardan görüntü

- Tamamlanan heykellerden görüntü

- UKKSA Genel Koordinatörü Orhun Yalçınkaya ile röp.

- Heykeltıraş Ozan Özcan ile röp.

3Dk.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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9)İREM DERİCİ BURSASPOR HAKKINDAKİ PAYLAŞIMLARINA AÇIKLIK GETİRDİ

İREM Derici yoğun bakımda olduğu günlerde ele geçirilen sosyal medya hesabından Bursaspor ve Bursa ile ilgili paylaşılan içerikler hakkında açıklama yaptı. Türk Pop Müziğinin sevilen ismi İrem Derici\'nin aşırı kilo kaybı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı dönemde Twitter hesabından paylaşılan Bursaspor ve Bursa ile ilgili olumsuz ve argo içerikleri olan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda Bursa\'da verecek olduğu konser öncesinde bir video paylaşan İrem Derici, Bursalı kullanıcılar tarafından sosyal medyada başlatılan \'Bursa sana ağır gelir İrem\' başlıklı içerik ile İrem Derici\'nin Bursa konserini iptal et çağrılarına da yanıt verdi. Derici, \"Benim yoğun bakımda yattığım dönemde, tekrar altını çiziyorum yoğun bakımda yattığım dönemde, twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan içerikler beğenilip paylaşılmış. Bunlar arasında Bursaspor ile ilgili saçma sapan bir içerikte var. Benim ne futbolla ne de futbol fanatizmiyle bir alakam yok. Bursa\'yı ve Bursaspor\'u yaşadığım şehirden daha çok seviyorum. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun ve pazar günü konserde görüşelim\" dedi. İrem Derici\'nin yaptığı açıklama videonunun altına pek çok Bursalı hayranı, Bursa\'ya gelmesini istediklerini söyleyen yorumlar yaptı.

Görüntü Dökümü

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İrem Derici\'nin açıklama yaptığı video

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

SÜRE: 43 SN

BOYUT: 4 MB