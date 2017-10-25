DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA \'DA AVUKATA BIÇAKLI SALDIRI

Bursa\' da Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, bu sabah adliye binası yakınındaki bürosuna giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Fırat, ambulansla Muradiye Devlet hastanesine kaldırıldı

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

BURSA/DHA

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2)PKK DESTEKÇİLERİNE OPERASYONDA 37 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ADANA merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanmasına destek veren kişilere yönelik yapılan hava destekli operasyonda yakalanan 12\'si kadın 37 kişi, adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK adına çeşitli faaliyetlerde bulunan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim\'de şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa ve Şırnak\'ta çok sayıda eve baskın düzenleyen TEM ekiplerine asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve özel harekat şubelerinden çok sayıda polis ve helikopter destek verdi.

EVLER TERÖR YUVASI

13 gün boyunca Terör ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilerin PKK\'ya \'sözde değer evleri\' oluşturduğu tespit edildi. Bu kişilerin çocukları dağda olan veya çatışmalarda ölen ailelere maddi ve manevi destek verdiği, dağ kadrosuna ise terörist yetiştirmek için gençlerin beynini yıkadığı ortaya çıktı. 24 Kasım 2016\'da Adana Valiliğine düzenlenen bombalı terör saldırısı eylemini yapan kadın teröristin de yine Gülbahçesi Mahallesi\'ndeki bu evlerde kaldığı ve sonra bu eylemi yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca polis bu kırsaldan gelip, kentlerde korsan gösterileri yeniden başlatmaya çalışan 4 kişiyi de bu operasyonda yakaladı.

Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi

ARŞİV

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak noktaya gidişi

- Polislerin baskın yapılan eve girmesi

- Özel harekat polislerinin sokak başların güvenlik önlemi alması

- TOMA\'dan görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA

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3)İZMİR\'DE ÖĞRENDİĞİ TÜRK HALK OYUNLARI, HAYATININ AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

BİR ZİYARET HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İNGİLTERE\'de dans üzerine üniversite eğitimini tamamlayan Ceyda Tanc, Türk olan babası ile okullarına gelen Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin\'in yönlendirmesiyle geldiği İzmir\'de, Türk halk oyunlarıyla tanıştı. Özellikle Zeybek\'ten etkilenen Tanc, burada öğrendiği Türk motiflerini kendi oluşturduğu modern dansa uyguladı, yeni bir grupla gösterilere çıktı. Ceyda Tanc son olarak, erkek dans motiflerini kadın vücudunda sergiledikleri AY/NA adlı gösteriyle 27 Ekim gecesi İzmir\'deki Atatürk Kültür Merkezi\'nde sahne alacak.

Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü\'nden mezun olan Ceyda Tanc, 2011 yılında Türk olan babası ile okullarına gelen Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin\'in yönlendirmesiyle geldiği İzmir\'de, dört aylık halk oyunları eğitimi aldı. 21 yaşında ilk kez Türk halk oyunları ve motifleriyle tanışan Tanc, bunları, kendi geliştirdiği modern dansla birleştirip İngiltere\'de gösteriler sunmak içini çalışma yaptı. Dans eğitimi alan kızlardan grup kuran Ceyda Tanc, Türk halk oyunları motifleriyle yarattığı yeni figürlerini, gösterilerde sunmaya başladı. Çeşitli festivaller ve çok sayıda platformda sahne alan Tanc, Roehampton Üniversitesi tarafından Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirildi. İngiltere\'de de dikkat çeken Ceyda Tanc, yaklaşık üç yıl önce dans ekibiyle İzmir ve Muğla bölgesini gezdi. Onlarında dans figürlerini yerel eğitmenlerden öğrenmelerini sağladı.

YENİ GÖSTERİ İÇİN İZMİR\'DE

İngiltere\'deki çalışmalardan sonra Ceyda Tanc; Gemma Shrubb, Georgia Godfrey, Hayley Ovens, Chloe Mead ve Charlotte Wood\'dan oluşan ekibiyle İzmir\'e geldi. Dans grubu, erkek dans motiflerini kadın vücudunda sergiledikleri AY/NA adlı gösteriyle 27 Ekim gecesi İzmir\'deki Atatürk Kültür Merkezi\'nde sahne alacak.

Provalar sırasında çalışmaları hakkında bilgi veren Ceyda Tanc, \"Türk halk oyunlarını görüp öğrendikten sonra çok etkilendim. Bunları kullanabileceğimi düşündüm. İngiltere\'de bu öğrendiklerimi yeni bir dans üzerinde uyguladım. Önceleri Kafkas motiflerini kullanıyordum ama artık zeybek daha çok kullandığım alan oldu. Ama erkek zeybeğini kullanıyoruz çünkü, gösterimizin temelinde o var\" dedi.

Dans grubu üyeleri de, İzmir\'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını, Türk halk oyunları figürlerinin kendi ülkelerininkinden daha zor olduğunu, ama öğrendikçe büyük keyif aldıklarını anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin de, İzmir\'in modern dans konusunda açığının bulunduğunu, bu gösterilerle bunları kapattıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Provadan görüntü

- Röportajlar

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahİt BEKTAŞ / İZMİR (DHA)