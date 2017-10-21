DHA YURT BÜLTENİ-2 

İzmir\'in en büyük uyuşturucu şebekesi polisin baskınıyla çökertildi

\'Çılgın\'ın uyuşturucu şebekesi cezaevinde

İZMİR\'de narkotik timlerinin düzenlediği operasyonla, kentin en büyük uyuşturucu satıcılarından olduğu belirtilen \'Çılgın\" lakaplı A.V.\'nin şebekesi çökertildi. Peşpeşe yapılan operasyonlarda A.V. ile birlikte 34 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest kaldı. Maddi olarak zor durumda olan aillerin çocuklarınının yanı sıra kadınlar ve evsizleri uyuşturucu ticaretinde kullanan A.V.\'nin, müşterileriyle de araç trafiğine kapalı, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, boşaltılmış bölgelerde buluşup satmak gibi yöntemler kullandığı saptandı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın talimatıyla Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün yaptığı peşpeşe operayonlar, uyuşturucu ticareti yapıp özellikle gençleri zehirleyen şebekelere karşı önemli başarılar elde edilmesini sağladı. Kentteki en büyük uyuşturucu satıcılarından olduğu belirtilen \'Çılgın\' lakaplı A.V.\'ye yönelik uzun süren takip yapan narkotik timleri, şebekeyle bağlantılı 13 kişiyi daha önce çeşitli tarihlerde yakaladı. Bu kişiler gönderildikleri adliyede tutuklandı.

SON OPERASYONDA \'ÇILGIN\' DA YAKALANDI

Polisin sürdürdüğü çalışmalar sonrasında yapılan operasyonda A.V. ile annesi G.V.\'nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ilçelerinin yanı sıra Ankara\'da da yapılan operasyonda, polis helikopteri, drone, özel harekât polisleri, 5 narkotik dedektör köpeği ile 280 polis görev aldı. Zanlılarla birlikte 60 kilo esrar, 250 gram kokain, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatinlere ve kağıtlara sarılı uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 45 tabanca fişeği, 5 tüfek fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 TL ile 70 Euro ele geçirildi.

25 GÜNLÜK PERİYOTLARDA ELEMAN GETİRMİŞ

Özellikle Kadifekale, Çimentepe ve Ballıkıyu bölgelerinde faaliyet gösteren A.V.\'nin, uyuşturucu satışlarında da farklı yöntemler kullandığı ortaya çıktı. İzmir\'e uyuşturucu getirdikten sonra belirli bölgelere dağıtan ve buradan da \'torbacı\' olarak isimlendirilen sokak satıcıları aracılığıyla satışını sağlayan A.V.\'nin, müşterileriyle de araç trafiğine kapalı, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, boşaltılmış bölgelerde buluştuğu saptandı. Ayrıca elemanlarının deşifre olmasını engellemek için de, uyuşturucu madde satışı yaptığı yerlerde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerinden getirdiği gençleri, 20 - 25 gün çalıştırdıktan sonra değiştirdiği belirlendi. Bunun yanı sıra işsiz, maddi yönden zor durumda olan, sokaklarda kalan yardıma muhtaç kişileri, zor durumdaki ailelerin çocuklarını ve kadınları da eleman olarak kullanan A.V.\'nin, çocukları da mahalleye giren polis araçlarına taşla saldırmaları için kullandığı ileri sürüldü. A.V.\'nin, kullandığı kişilere günlük yevmiler verdiği, yakalanmaları durumunda avukatları aracılığıyla koruyacağı, cezaevine girmeleri durumunda da maddi manevi destek vereceği şeklindeki sözlerle kandırdığı öğrenildi. Kendilerini ihbar edeceğini düşündüğü kişelere baskı yapan şebeke üyelerinden son operasyon yakalanana 22 kişi, dün (cuma) adliyeye gönderildi. Bu kişilerden 21\'i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Şebekeye yönelik oparesyonlarda ise bugüne kadar tutuklananların sayısı 34\'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sanıkların görüntüsü.

- Operasyon anı görüntüleri

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

=================================

Van\'da bir evde 148 kilo eroin ele geçirildi

VAN\'da polisin yaptığı operasyonda, 148 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Cevdet Paşa Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verirken, evde \'Lisa\' adlı eğitimli köpekle arama yapıldı. Yapılana aramada 148 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Özel Harekat polislerinin eve girmesi

-Evde yapılan aramalar

-Eğitimli köpek Lisa ile yapılan aramalar

-Eroin maddesinin bulunması

-Bulunan eroin maddesinin Van Emniyet Müdürlüğünde teşhir edilmesi

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

======================================

Diyarbakır\'ın 4 ilçesindeki narko-terör operasyonu tamamlandı

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında 18 Ekim günü başlanan narko-terör operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, terör örgütünün kullandığı 6 doğal mağara kullanılmaz hale getirilirken, patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 4 doğal kaya oyuğu içerisinde gizlenmiş vaziyette çok sayıda tüp, 251 kilo esrar ve 184.9 kilo kenevir tohumu ele geçirildi.

Lice, Hazro, Kulp ve Silvan kırsalında 18 Ekim Çarşamba günü saat 20.00\'da başlanan Bayrak-64 Şehit Güvenlik Korucusu Cevat Bilgiç Operasyonu, 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 23.00 itibariyle tamamlandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada,\"Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir. Silvan İlçesi Dağcılar Köyü Kayabağı ve Ergeçidi mezraları ile Erkenciler Köyü mülki sınırları içerisinde, 4 ayrı doğal kaya oyuğu içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 adet ev tipi fırın, 1 adet 12 kg\'lık tüp, 8 adet dolu küçük tüp, 2 adet fırın tepsisi, 2 adet palaska, 2 adet tshirt, 3 çift ayakkabı, 4 litre Ayçiçek yağı, 200 gr toz şeker ve 200 gr un bulunmayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince, yerinde imha edilmiştir. Silvan İlçesi Erkenciler ile Lice İlçesi Kerpiçören köyleri mülki sınırları içerisinde, ağaçların arasına gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette, 1 adet Jelikan bidon, 3 adet gaz maskesi, plakası bulunmayan 1 adet çelik yelek ile 4 adet boş kütüklük, 1 adet baş kısmı kesilmiş 12 kg\'lık tüp, 1 adet boş küçük tüp, 18 lt ayçiçek yağı bulunmuş olup, tüpler ile ayçiçek yağı yerinde tahrip edilmiş, diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 305 araç ve 779 şahsın sorgulaması yapılmış, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 70 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ilçesi Kutlu Köyü Kerpiçören Mezrası, Hazro ilçesi Teknebaşı ve Meşebağları köyleri mülki sınırları içerisindeki arazide icra edilen temas, konut ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli aramalar ve yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda, 198 kg kubar ve 53 kg toz olmak üzere toplam 251 kg esrar maddesi ve 184.9 kg kenevir tohumu ile 1 adet hassas tartı ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince, esrar maddeleri ile birlikte uyuşturucu madde taşınmasında kullanılan 4 ayrı araç muhafaza altına, söz konusu uyuşturucu olayları ile ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

Operasyon alanında ele geçirilen malzemeler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera : DİYARBAKIR, (DHA)

===============================================

Kahramanmaraş’ta Türk Dili zirvesi

Günlük yaşantımızda kullandığımız cümlelerimizde bir çok yabancı kelimeler sarf ettiğimiz günümüzde artık Milli dilimizin kullanılması adına Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Kahramanmaraş Büyükşehir ev sahipliğinde toplanarak adeta zirve toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem başkanlığında toplanan üyeler üç gün sürecek 3’ünü İstişare ve Değerlendirme şurasını Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Mehteran konserleriyle başladı. Türk Dili zirvesinde Milli dilimizin yabancı kelimelerden kurtulmasının nasıl mümkün olacağını konuşan dernek üyeleri konuyu tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

Türk dili ve Edebiyat Derneği’nin Kahramanmaraş’taki zirvesine Başbakan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı. Başkan Erkoç ise hem ev sahipliği yapmanın hem de Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta böyle bir toplantının gerçekleştirilmesinden memnuniyetini belirterek kültürün de başkenti olduklarını kültür ve sanatın en güzel örneklerini sunmaya devam edeceklerini aynı zamanda 2017 yılının Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından Türkk Dili Yılı ilan edilmesinin de son derece çok önemli olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Ekrem Erdem, günümüzde hızla çoğalan yabancı kelimelerin dilimizi yozlaştırdığını aynı zamanda tabelalardaki Türkçe isminin dışında kullanılan yabancı isimler için bir dizi önlem aldıklarını kısa zamanda dilimizin milli olacağının altını çizdi.

Ekrem Erdem, ‘Navigasyon kelimesi yerine yön bulan, park yerine bahçe, lansman yerine tanıtım, ayakkabı yerine kundura ve inovasyon yerine yenileşme kelimelerini neden kullanmıyoruz’ diyerek bunun gibi yüzlerce yabancı kelimelerin artık dilimizden atmamız gerektiğini belirtti. Başkan Erdem kısa zaman içinde Anayasamızdaki yabancı kelimelerin de ortadan kaldırılmasını artık Milli dilimize dönüşmesi adına çalışmalar yaptıklarını bu sayede Anayasamızın daha anlaşılır olacağını söyledi.

Bugün Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunları, yalnız bir dil sorunu olarak görmemek gerektiğini, aslında kaybolmakta olanın dil değil, milli kimlik olduğunu ifade eden Erdem, bugün savaşların da dil ve din üzerinden yapıldığının da altını çizdi. Türk Dili ve Edebiyat Derneğinin Kahramanmaraş buluşmasının finalinde ise Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurmasının şovu da gerçekleştirildi. 2 metrelik dondurma askıya alında ve satırla kesilerek zirveye katılan davetlilere ikram edildi. Dondurmanın kesimini Türk Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletveili Ekrem Erdem de deneyerek dondurma ziyafetine katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

================================================

Pişkin hırsız, \'Bir dahakine daha çok para isterim\' diye not bıraktı

ADANA\'da bir süre çalıştığı tatlıcıdan 250 lira çalan eski çırak 17 yaşındaki F.S., işyeri sahibine, \'Bir dahakine daha çok para isterim\' diye not bıraktı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi\'nde bulunan bir tatlıcı da meydana geldi. İddiaya göre, F.S., bir süre tatlıcıda çalıştıktan sonra işyerinden kovuldu. 16 Ekim\'de sabaha karşı tırmanarak tatlıcı dükkanına giren F.S. önce rafta bulunan tatlılardan yedi. Daha sonra dolaptan aldığı gazlı içeceği içen F.S. bozuk para çekmecesindeki 250 lira demir parayı cebine doldurduktan sonra, tatlı kutularından bir tanesinin içine, \"Bir dahakine daha çok para isterim\" diye not yazdıktan sonra tezgaha bırakarak kayıplara karıştı.

Sabah iş gelen Mahmut Baylas, notu görünce polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri güvenlik kameralarını inceleyince zanlının kimliğini belirledi. Aynı gün yakalanan F.S.\'nin üzerinde işyerinden çaldığı ileri sürülen 123 lira bulundu. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilen F.S. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------

- İşyeri çalışanı Mehmet Demirkıran ile Röp.

- Tatlıcının görüntüsü

- Mehmet Demirkıran\'nın tatlı kutusunu göstermesi

Güvenlik Kamerası

------------------

- Hırsızın işyerine gelmesi

- Tatlı yemesi

- Kasadaki bozuk paraları alması

- Tatlı kutusuna not yazması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=================================================

Dilendirilmek için çocuklarını kiraya veren Suriyeliler yakalandı

ADANA\'da dilendirilmek için çocuklarını günlük 20- 100 lira karşılığı kiraya veren 11 Suriyeli yakalandı.

Kent genelindeki trafik ışıklarında Suriyeli dilenci çocukların artması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Yabancılar Şube ekipleri, çalışma başlattı. Dilenen çocuklar ve ailelerini saptamak için 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, operasyon için harekete geçti. Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Fatih, Koza ve Yeşilyuva Mahallesi\'nde oturan ailelere, 100 polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında çocuklarını dilendiren 11 kişi yakalanırken 2 şüphelinin evlerini terk ettiği ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Suriyeli ailelerin, çocuklarını günlük 20- 100 TL bedelle çetelere kiraya verdiği ortaya çıktı. Az para kazanan çocukların kirası 20 lira, fazla para kazanan çocuğun kirasının 100 liraya kadar çıktığını belirten 11 kişi ailesi ile birlikte Adana Valiliği\'ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne daha sonra da Osmaniye Düziçi Geçici Barınma Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

*Polis Kamerası*

- Polis araçlarının emniyetten çıkması

- Yolda ilerlemesi

- Polisin evlere girmesi

- Suriyelilerin kimliklerini kontrol etmesi

- Suriyeli çocukların görüntünsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

======================================

Cezalarını fidan dikerek ödüyorlar

Erzurum, Atatürk Üniversitesi ,Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Denetimli Serbestlik Kanunu gereği bir kamu kurumunda ücretsiz olarak çalışma yükümlülüğü almış 15 hükümlü de eşlik etti. Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan etkinliğin amacının denetimli serbetslik kapsamındaki mahkumları topluma kazandırmak olduğunu belirtti. Tören sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'i abluka altına alan hükümlüler, \"Bize iş vererek topluma kazandırın\" dedi. Başkan ve hükümlülerin yanına gelen Başsavcı İnan, \"Cezayı infaz etmeden olmaz. Bizler ceza infaz edildikten sonra uygun iş bulmaya çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törene katılan protokol

-Halil İnanın konuşması

-Fidan dikilmesi

-Hükümlülerin belediye başkanından iş istemesi

-Halil İnan hükümlüler ile konuşması

-Protokolün hükümlüler ile fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

============================================

Dev orkinos da avdan nasibini aldı

ÇANAKKALE\'nin Eceabat İlçesi açıklarında barbunya avlayan balıkçılar, teknenin etrafında dolaşan dev orkinosu ağa takılan diğer balıklarla besledi. Avdan nasiplenen orkinosun beslendiği o anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Eceabat İlçesi\'nde 30 yıllık balıkçı 43 yaşındaki Ömer Çağlan, geçen 11 Ekim\'de saat 05.00\'te, balıkçı arkadaşlarıyla Kabatepe\'deki Anzak Koyu açıklarında barbunya avına çıktı. Av sonrası kıyıya yakın bir alanda, 5 metre derinliğindeki suda demir atan teknedeki balıkçılar, ağları temizlemeye başladı. Bu sırada teknenin etrafında dolaşan 2 metre boyunda ve 150 kilo ağırlığında olduğu sanılan dev orkinos dikkati çekti. Çağlan ve arkadaşları, ağlara takılan diğer küçük balıklarla orkinosu beslemeyle başladı. Çağlan, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Uzun zamandır böyle bir ilginç durumla karşılaşmadığını belirten Çağlan, \"Normal bir hayvan besler gibi 1 saat boyunca orkinosu besledik. Önce birkaç tane yer kaçar diye düşündük. Ama o attığımız bütün balıkların hepsini yedi. Bu orkinosun tekneye bu kadar yaklaşması, bize çok ilginç geldi. Ben de hemen bu anı cep telefonuyla kaydettim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Barbunya avına çıkan balıkçıların teknesi etrafında dolaşan ve atılan küçük balıklar ile beslenen orkinosdan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

================================================