DHA YURT BÜLTENİ-2

Deniz Baykal, yoğun bakımda

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi\'ne kaldırılan Baykal\'ın tedbir amacıyla yoğun bakıma alındığı belirtildi.

OĞLU VE KIZI HASTANEYE KOŞTU

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yüksek ateş şikayetiyle gece yarısı, Ankara\'da tedaviye alındı. CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk, Baykal\'ın gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Fransa\'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde, gece yarısı ateşi yükselen 79 yaşındaki Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi\'nde tedaviye alındı. CHP\'li eski vekil Ercenk, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiği Baykal\'ın, önce özel bir hastaneye götürüldüğünü ardından İbni Sina Hastanesi\'ne sevk edildiğini söyledi. Oğlu Ataç Baykal\'ın hemen hastaneye gittiğini belirten Ercenk, Antalya\'da oturan kızı Aslı Baykal\'ın da haberi alır almaz Ankara\'ya, babasının yanına gittiğini söyledi. Baykal\'ın eşi Olcay Baykal\'ın ise Antalya\'daki evinden durumu takip ettiğini belirten Ercenk, \"Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre, üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz\" dedi.

Şemdinli\'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı 4 köyde bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın öğrencileri kapsamadığı belirtildi.

Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi\'nin Çatalca, Güvenlik, Erdemli ve Soğuksu Köyü\'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Yasağın 24 saat süreceği belirtilerek şöyle denildi: \"İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca, Güvenlik, Erdemli, Soğuksu mülki sınırları içerisinde (okula giden öğrenciler ve servis hariç olmak üzere) 16.10.2017 günü saat: 05.00’dan 17.10.2017 günü saat: 05.00’a kadar 24 saat süreyle geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca, Güvenlik, Erdemli, Soğuksu mülki sınırları içerisine (okula giden öğrenciler ve servis hariç olmak üzere) giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.\"

Haber: ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-

Adıyaman merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

ADIYAMAN merkezli, 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik Adıyaman merkezli Bingöl, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara\'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de gün içerisinde kente getirileceği belirtildi.



Ak Partili Ensarioğlu: Türkiye, Kürtlerle büyür, bölünmez

AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, Ak Parti olarak vesayet rejimini ortadan kaldırdıklarını ama onun yarattığı bir takım korkuları henüz zihinlerde silemediklerini belirterek, \"Türkiye hepimizin ortak vatanıdır ve geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Türkiye\'deki hiç bir Kürt ayrılmak istemez, Türkiye\'nin içinde ayrı bir devlet kurmak istemez. Ama Irak\'taki Kürtlerle iyi ilişki olsun, diğer Kürtlerle Türkiye\'nin iyi ilişkide olmasını ister. Kürtler, Türkiye\'yi bölmeyecek. Kürtlerle birlikte Türkiye büyüyecek\"dedi. Kerkük\'te Irak ordusu, Haşdi Şabi ve Peşmerge arasında yaşanan gerginlik konusunda ise Ensarioğlu, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Haşdi Şabi\'yi bir terör örgütü olarak görüyoruz. Haşdi Şabi\'nin Kerkük\'te yapmak istediği özellikle bölgeyi istikrarsızlaştırma, Kuzey Irak\'ta mevcut olan yapıyı yıkıp, bir Şii hilali kurma girişimidir. IŞİD Kerkük\'e saldırdığı zaman oradaki Türkmenleri, Kürtleri ve Arapları koruyan Peşmergeydi. Irak ordusu bütün tartışmalı bölgeyi bırakıp kaçtı. Oralara sahip çıkan Peşmergeydi\"diye konuştu.

\"BARZANİ HİÇ BİR ZAMAN TÜRKİYE\'YE HUSUMET BESLEMEDİ, IRAK KÜRTLERİ İLE DOSTLUĞUN SÜRMESİ GEREKİYOR\"

Diyarbakır\'da bulunan Ak Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, DHA Muhabirine Kürt Bölgsel Yönetiminin yaptığı bağımsızlık referandumu ve ardından gelişen olayları değerlendirdi. Ensarioğlu, Türkiye\'nin Irak\'taki Kürtlerle köklü ve iyi ilişkilerinin bulunduğunu, çünkü Türkiye\'dekmi Krütlerle bir akrabalık ilişkisi bulunduğunu ifade ederek, \"Kuzey Irak\'taki Kürtlerle Türkiye\'nin öteden beri dostluk ilişkisi var. Hiçbir zaman Kuzey Irak\'taki Kürtler ve özellikle Barzani, Türkiye\'ye karşı husumet beslemedi, hep dostluk besledi. Söylemleri de hep bu yöndeydi. Bugün itibariyle de gerilimin yaşandığı bugüne kadar, Türkiye\'yi en ufak incitici, rahatsız edeci bir söz sarf etmedi. Her zamanda bu dostluğun bundan sonra da süreceği ve sürmesi gerekiyor. Çünkü oradaki Kürtler\'in Türkiye dışında nefes alacakları bir yer yok, Türkiye dışında dostları yok. Türkiye de, Ortadoğu\'da Kürtlerle bir işbirliği içinde Yavuz Sultan Selim döneminde olduğu gibi yani tarih Türkler\'in Kürtler\'in kaderini birbirine bağlamış. Mutluluğu da geleceğini de inşa etme durumundırlar. Oradaki Kürtler\'de Türkiye dışında bir gelecek tasarlamaları mümkün değildir. Türkiye\'nin de Kürtler dışında bir ittifak geleceğini tasarlamaması gerekiyor. Türkiye\'nin menfaatleri gereği bir çok şey konuşuluyor\"dedi.

\"VESAYET REJİMİNİ YIKTIK AMA, YARATTIĞI KORKULARI ZİHENLERDEN SİLEMEDİK\"

Galip Ensarioğlu, Türkiye\'de bir takım endişelerin olduğunu, geçmişten bugüne o veseyatçi rejimin Türkiye\'de Kürtler\'in sanki günün birinde ayrılacakmış gibi , Kürtler\'in zihninde ayrılıkçılık hep varmış gibi, bilinçli korkuyu hep yaydıklarını da belirterek, \"Bu korku zihinlerde yer edinmiş. Bizler etrafımızdaki gelişmeleri değerlendirirken, acaba Türkiye\'deki Kürtler\'in de bu ayrılık isteklerini tetikler mi gibi haklı bir kaygıyı taşıyoruz. Ancak, böyle bir şeyin hiçbir zaman olmadığını ve bunun gerçek bir algı olmadığını görmemiz gerekiyor. Bu, Türkiye\'deki vesayetçi rejimin yarattığı sanal düşmanlar, sanal korkular üzerinde inşa ettiği bir vesayet rejimiydi. Biz bu vesayet rejimini ortadan kaldırdık ama onun yarıttığı bir takım korkuları ve henüz zihinlerde silemedik anlaşılan.Türkiye hepimizin ortak vatanıdır ve geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Türkiye\'deki hiç bir Kürt ayrılmak istemez, Türkiye\'nin içinde ayrı bir devlet kurmak istemez. Ama Irak\'taki Kürtlerle iyi ilişki olsun, diğer Kürtlerle Türkiye\'nin iyi ilişkide olmasını ister. Böyle bir talep vardır. Ama hiçbir zaman Türkiye\'de ayrı bir devlet, ayrılıkçı bir zihniyet, ayrılıkçı bir fikir herşeye rağmen gelişmedi. Bu, son 30 yılda yaşadıklarımıza rağmen gelişmedi ve gelişmeyecek\"diye konuştu. Ak Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, referandumdan sonra partisinden farklı görüş beyan etmesine parti içinde tepki alıp almadığı ile ilgili bir soru üzerine ise, şunları söyledi:

\"TÜRKİYE KÜRTLERLE BÖYÜR, BÖLÜNMEZ\"

\"Hiçbir zaman olmadı. Bugün yüzde 50 oy alan bir partinin içinde her düşünce mevcuttur. Ama, ortak bir düşüncede bizi bir araya getiren, Türkiye\'nin geleceği, büyümesi, demokratik Cumhuriyet etrafından bizi bir araya getiren bir takım değerler vardır. Biz bu değerler için bir aradayız. Burada farklı düşünceler mutlaka vardır. Ama her zaman bu düşünceleri özgürce kendi içimizde tartışırız. Doğruyu da bulmaya çalışırız. Ben, neticede Diyarbakır milletvekiliyim, bölgedeki algıyı, bakış açısını, kendi yorumumu anlatmak durumundayım. Eğer ben burada kendi yorumumu ve burada gördüklerimi, buradaki algıyı, olan bitenin buraya tesirini konuşmazsam partime ve ülkeme hizmet etmiş olmam. Ben siyasetçiyim, düşüncelerim var ve ben bu düşüncelerimi kendi genel merkezimle, liderimle, partimle paylaşmam gerekiyor. Tabii ki bizim her söylediğimiz doğru olmayabilir. Bütün bu konuşulan tartışmaları, parti bunları harmalıyıp Türkiye\'nin çıkarı için bir fikir haline getirir. Bugün Kuzey Irak\'taki gelişmeleri bir tehdit, bir endişe, bölgedeki çatışmaları tetikleyecek bir sıkıntı olarak görebiliriz. Çünkü bütün bu sıkıntılardan bire bir biz etkileniyoruz. Bu endişeyle yaklışıyor olabiliriz ama bütün bunlara rağmen bizim Kuzey Irak ile ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım, iyi tutmamız lazım. Bu ittifak Türkiye\'ye barışı getirecek, güzelliği getirecek, Türkiye\'yi bölgesel güç haline getirecek. Türkiye Kürtlerle büyür, Kürtlerle bölünmez. Hepimizin bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Kürtler Türkiye\'yi bölmeyecek. Kürtlerle birlikte Türkiye büyüyecek. Hepimizin ortak vatanı olan burada Irak\'taki Türkmenler, Kürtler ve Araplar bizim kardeşimizdir. Hepsinin geleceği ve güvenliği bizi ilgilendiriyor. Ama oradaki herhangi bir etnik unsuru sahipleyip, bir diğer etnik unsurun karşısında pozisyon alırsak, bu kendi içimizde bir sıkıntıya dönüşebilir. Ben, bu endişeye dikkat çekmek istedim.\"

Ak Partili Galip Ensarioğlu, Irak\'ın kerkük kentinde Irak ordusu, Haşdi Şube ve Peşmerge arasında yaşanan gerilim konusunda ise, özelilkle Maliki ile birlikte mezhepçi bir yönetim tarzı Irak\'ta artık hakim olduğunu, Bağdat\'ın, Tahran\'dan yönetildiğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

\"BAĞDAT TAHRAN\'DAN YÖNETİLİYOR, HAŞDİ ŞABİYİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYORUZ\"

\"Tahran ordusuna güvenmeyip, özellikle Haşdi Şabi milislerini kuran da İran\'ın kendisidir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Haşdi Şabi\'yi bir terör örgütü olarak görüyüruz. Haşdi Şabi\'nin Kerkük\'te yapmak istediği özellikle bölgeyi istikrarsızlaştırma, Kuzey Irak\'ta mevcut olan yapıyı yıkıp, bir Şii hilali kurma girişimidir. Bu tamamen Irak\'ın menfaaitine uymayan bir tavırdır. İran\'ın özellikle kışkırttığı bir tavırdır. Bu, çok tehlikeli bir oyundur. IŞİD Kerkük\'e saldırdığı zaman oradaki Türkmenleri, Kürtleri ve Arapları koruyan Peşmergeydi. Irak ordusu bütün tartışmalı bölgeyi bırakıp kaçtı. Oralara sahip çıkan Peşmergeydi. Bugün de orada bütün etnik farklılıkların hakkını, hukukunu koruyan bir anlayışla orada bulunuyor. Ama ordaki tartışmalı bölgelerle ilgili Irak anayasasında zaten bir madde var. Tartışmalı bölgelerle ilgili normalleşme sürecinin ardından referandum olması Irak anayasasının bir emridir. Burada tabi, bize sorulmadan yapıldı, tanırız, tanımayız hem Irak\'ın hem de bizim söylemlerimiz var. Ama bütün bunların dışında zaten orası tartışmalı bölgedir ve normalleşme sürecinden sonra referandumun yapılması gerektiğine dair anayasada yer alıyor. Orada daha barışçıl bir çözüm aramak gerekiyor. Barışçıl olmayan bir çözüm herkese sıkıntı çıkarır. İran dışında herkes için zararlı olur, Irak\'ın istikrarsızlığına sebep olacak. Bir tek İran\'ın işine yarayacak. Bunu iyi görmemiz lazım. Haşdi Şabi milislerinin orada yaptığı vahşice katliamlar var ve onlar bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünün oradaki müdahalesi işi içinde çıkılamaz ve kaosa dönüştürecektir.\"

Oyun oynadığı tabancayı ateşlediği iddia edilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı



İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı öne sürülen 3 yaşındaki M.A.B., karın bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, gece Kocakapı Mahallesi 1104 Sokak\'ta meydana geldi. M.A.B., babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Karnına kurşun isabet eden minik çocuk ağır yaralandı. Yakınları çocuğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırırken hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, kapsamlı soruşturma başlattı.

Haber: Davut CAN/İZMİR, (DHA)-



Darıca\'daki Halk Koşusu\'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı

Atletler ile birlikte koşuya katılan \'Karabaş\' adlı köpeğin finiş çizgisine varışını hayranlıkla izledi

Kocaeli Darıca Belediyesi\'nce bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton Koşusu\'na 11 ülkeden bin 250 atlet katılırken, Halk Koşusu\'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı. Uluslararası 6. Yarı Maraton Koşusu\'nu erkeklerde Etiyopya\'dan Derara Desalegn Hurısa, kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai kazandı. Atletler ile birlikte koşuya katılan \'Karabaş\' adlı köpeğin finiş çizgisine varışı hayranlıkla izlendi. Karabaş yarışı bitirdikten sonra 10\'ar dakika aralıklarla tekrar koşuya katılıp finişe defalarca giriş yaparak izleyenlerden tam not aldı.

Darıca Belediyesi\'nce bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton Koşusu\'na 11 ülkeden bin 250 atlet katılırken, Halk Koşusu\'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı. Koşuda erkeklerde Derara Desalegn Hurısa birinci, Kenya\'dan Sang Senard ikinci, Kenya\'dan Kalıpus Lomwai üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai birinci, Etiyopya\'dan Belaynesh Tsegaye Beyene ikinci, Kenya\'dan Esther Chesang Kakuri ise üçüncü oldu. Türk Milli Sporcu Esma Aydemir ise yarışmada 4\'üncülüğü kazandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Atletizm Fedarasyonu Başkan Vekili Celalettin Demirkatar\'ın katılımıyla atletlere ödülleri verildi. Birinciliği alan atletlere 5 bin dolar, ikinci olan atletlere 3 bin dolar, üçüncülere ise 2 bin dolar verildi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yarışlara Dünya Atletizm Federasyonu tarafından bir gözlemcinin gönderildiği belirterek, dünya genelinde yapılan altın, gümüş ve bronz sıralamasında Darıca Uluslararası Yarı Maratonu\'nun bu seneden itibaren bronz kategorisinde olacağını kaydetti.

YARIŞMANIN SÜPRİZİ KARABAŞ\'A MADALYA

Atletler ile birlikte koşuya katılan \'Karabaş\' adlı köpeğin finiş çizgisine varışını hayranlıkla izledi. \'Karabaş\' yarışı bitirdikten sonra 10’ar dakika aralıklarla tekrar koşuya katılıp finişe defalarca giriş yaparak izleyenlerden tam not aldı. Koşunun finalinde \'Karabaş\' adlı köpeğe de temsili anı madalyası takılarak jest yapıldı.

Bu arada yaşları büyük olan ihtiyar delikanlılar koşu bitiminde genç nesile öğütlerde bulunarak, spor yapıldığında hiçbir hastalığa kapılmayacaklarını ve spor yapan her breyin mutlaka kazanacağını söylediler. Bazı atletler ise maratonu finiş çizgisine varışını taklalar atarak noktaladı.

Cezaevi\'nden firar eden mahkum, 1 kilometre kaçabildi



KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde açık cezaevinde hükümlü olarak bulunan 28 yaşındaki Mustafa Ülgen, iddiaya göre duvardan atlayıp firar etti. Kaçan Ülgen, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün Seydişehir Açık Cezaevi\'nde meydana geldi. Gasp suçundan 8 yıl hapis cezası alan ve 4 yıl cezası kaldığı öğrenilen Mustafa Ülgen, iddiaya göre bahçe duvarından atlayıp kaçtı. Cezaevi yetkilileri durumu polise bildirmesi üzerine cezaevinin bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kaçan Ülgen, cezaevinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalandı. Seydişehir Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Savaşın izlerini resimle siliyor

SURİYE\'deki iç savaştan kaçıp 2 yıl önce ailesiyle birlikte Manisa\'ya yerleşen 54 yaşındaki Makine Mühendisi Baybars Gazi, iş bulamayınca çocukluğundan bu yana çok sevdiği resim sanatına yöneldi. Savaşın izlerini akrilik ve yağlı boya resimle silen Gazi, hat sanatını resimle birleştirerek yaptığı eserleri sergilemek için destek beklediğini söyledi.

Suriye\'nin Şam kentinde yaşayan Gazi ailesi, iç savaşın başlaması ile birlikte 2 yıl önce Türkiye\'ye geldi. Önce Kayseri\'ye yerleşen aile, iki çocuklarının yabancı öğrenci sınavında Celal Bayar Üniversitesi\'ni kazanması ile birlikte Manisa\'da yaşamaya başladı. Suriye\'deyken makine mühendisi olarak çalışan Baybars Gazi de, mesleğiyle ilgili iş aramasına rağmen bulamadı. Şehzadeler İlçesi Alaybey Mahallesi\'nde üniversitede okuyan iki oğlu ve eşi Saaded Avari ile birlikte yaşayan ve yardımlarla geçinen Baybars Gazi, çok sevdiği resim sanatına yöneldi.

RESMİ, SAVAŞ DÖNEMİNDE KAYBOLAN ABİSİ SEVDİRDİ

Evinde küçük bir odada resim yapan Baybars Gazi, manzara resimleriyle hat sanatını da birleştirdi. Çocukluğundan bu yana resim yapmayı sevdiğini ancak Suriye\'de makine mühendisi olarak çalıştığı için çok fazla yapamadığını anlatan Gazi, \"Resmi bana abim sevdirdi. Onun sayesinde çocukken resim yapmayı öğrenmiş ve sevmiştim. Suriye\'de okulların duvarlarına resimler çizerdim. Çocukken en sevdiğim oyun resimdi. Bir kağıda resimler çizmek çok eğlenceliydi. Ama abim bundan 4 yıl önce bir gün evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ondan hiç haber alamadık\" dedi. Resim yapmanın kendisini rahatlattığını ve savaşın izlerini sildiğini belirten Gazi, \"Çok aramama rağmen iş bulamadım. Mesleğimle ilgili bazı işler yaptım, ancak paramı vermediler. Şimdi resim yapıyorum ve bu işi çok seviyorum\" diye konuştu.

RESİMLERİNİ SERGİLEMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Suriye\'de tekstil sektöründe tasarım yaparken de resim yeteneğinden faydalandığını aktaran Gazi, Türkiye\'de makine mühendisliği yapamadığı için resme yöneldiğini belirtip, \"Resimler evimde bir odada duruyor. Yaptığımı resimleri sergilemek istiyorum ama onun için imkanım yok. Bunun için de destek bekliyorum. Sanatımı daha da geliştirip, insanların beğenisine sunabilirim\" dedi.

Antalya\'da zeytin hasadı başladı

Antalya Ticaret Borsası\'nın (ATB) 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nden kiraladığı 20 bini zeytin, toplam 23 bin ağacın bulunduğu 2630 dönümlük Vakıf Zeytinliği\'nde, zeytin toplama sezonu başladı. Vakıf Zeytinliği\'nde, uzun yıllardır sürdürülen çalışmalar neticesinde 20 bin zeytin ağacından 10 bin 200\'ü ürün verir hale geldi. Geçen yıllara göre bu yılki zeytin rekoltesinde de artış bekleniyor. Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, \"Çok düşük olan zeytin rekoltesi bu sene daha da iyi düzeyde gidiyor. Bu sene 80 ton üzerinde zeytin hasadı bekliyoruz. 25-30 ton arasında zeytinyağı elde ederiz. Zeytin toplama işlemi aralık sonlarına kadar devam edecek. Birkaç yıl içinde alanın tamamından zeytin toplamaya başlarız\" dedi.

Çekirdeksiz nar hasadı başladı

Antalya\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde çekirdeksiz nar hasadı başladı. Gazipaşa\'da 400- 600 rakımdaki Doğanca, Esenpınar, Çakmak, Çile, Yeşilyurt ve Çörüş mahallelerinde toplamda 2 bin 150 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Bu bahçelerin 1150 dekarlık kısmında çekirdeksiz nar üretiliyor. Geçen yıl 4 bin ton rekolte elde edilen bölgede bu yıl hava şartlarının uygun olması dolayısıyla rekoltenin 5 bin tona çıkması hedefleniyor. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, çekirdeksiz narın başka bir bölgede yetişmediğini belirterek, \"Çiftçimiz 2- 3 lira arasında kalitesine göre dalında satıyor\" dedi.

