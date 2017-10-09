DHA YURT BÜLTENİ-2

2)ŞEMDİNLİ\'DE SİHA\'LI OPERASYON; 1 PKK\'LI ÖLÜ



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, güvenlik güçleri tarafından yeri tespit edilen 1 PKK\'lı terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi.

Hakkari Valiliği\'nden operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, \"Şemdinli İlçesi Balkayalar bölgesinde tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu SİHA ile yapılan hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor\" denildi.

HAKKARİ, (DHA)-

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2)MİNİBÜSÇÜLERİN HAT KAVGASI

ADANA\'da iki minibüs hattının güzergah kavgasında 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle kent merkezinde trafik kilitlenme noktasına geldi. İddiaya göre, Kiremithane minibüs hattı, kendi güzergahlarında olmamasına rağmen yeni açılan Şehir Hastanesi\'ne sabah saatlerinde yolcu taşımaya başladı. Hastaneye güzergahı olan Yavuzlar hattı şoförleri ile Kiremithane hattının şoförleri hastane kavşağında karşılaşınca kavga çıktı. Bunun üzerine Kiremithane hattında çalışan dolmuş şoförleri de Girne Bulvarı ve Karataş Yolu\'nun kesiştiği kavşakta Yavuzlar hattına ait geçişine izin vermedi. İki minibüs hattı çalışanları arasında çıkan arbedede yaralananlar olurken, bazı minibüslerin de camları kırıldı. Olayların büyümesi üzerine çok sayıda polis sevk edildi. İki grubu ayırmakta zorlanan polis, biber gazı ve copla müdahale etti. TOMA ve uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi alınırken, yolun yaklaşık yarım kapalı kalması nedeniyle kent merkezinde trafik durma noktasına geldi. Minibüs şoförleri, sorunun Büyükşehir Belediyesi\'nin güzergah politikasından kaynaklandığı savunurken, Yavuzlar Dolmuş Hattı Başkanı Ayhan Akgümüş ise üyelerine Şehir Hastanesi\'ne servise çıkması yönünde mesaj attığını öne sürdüğü Kiremithane Dolmuş Hattı Başkanı Faruk Barışık\'ı olaylardan sorumlu tuttu.

Olaya karışan minibüslere trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, bölgede gerilimin yeniden tırmanmaması için çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Yaralanan 3 kişi ise götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki dolmuşlar ve kalabalığın görüntüsü

- Polisin tarafları ayırmaya çalışması

- Fenalaşan bir şahsı kucaklayarak dolmuşa taşıyan vatandaşlar

- Kiremithane dolmuş durağından iki şoförün konuşması

- Dolmuşlardan ve toplanan kalabalıktan görüntü

- Telefonundaki mesajı göstererek olayı anlatan Yavuzlar Kooparatif Başkanının sorumlulardan davacı olacaklarını söylemesi

- Telefondaki mesajdan yakın görüntü

- Dolmuşlardan detayş görüntü

- TOMA\'nın olay yerine gelişi

- Çevik Kuvvet polislerinin olay yerine gelmesi

- Genel görüntü

SÜRE:05\'07\" BOYUT:312 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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3)ÇANAKKALE\'DE 10 TON AKİVADESE EL KONDU

ÇANAKKALE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, jandarma ve emniyet güçleri ile birlikte yaptığı kontrollerde, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 10 ton akivades (çift kabuklu kum midyesi) ele geçirdi. İzmir Körfezi\'nden çıkarılan akivadeslerin, daha yüksek ekonomik değere sahip olduğu için Yunanistan ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine kaçak yollarla ihraç edildiği ileri sürüldü. Türk kara sularında özellikle midye dolma satışı nedeniyle usulsüz şekilde yapılan midye avcılığından sonra, bu kez de tehlike çanları akivades için çalmaya başladı. Avlanması yasak olduğu için tam olarak bir satış fiyatı bulunmasa da, el altından Türkiye\'de kilosu yaklaşık 30 TL\'ye alıcı bulurken, Avrupa ülkelerinde 4-6 kat daha fazla fiyatla pazar bulan akivades, kaçak avlananların son yıllardaki gözdesi oldu. İzmir Körfezi\'ndeki bazı noktalardan kaçak olarak çıkarılan akivadesler, daha yüksek bir ekonomik değere sahip olduğu için Yunanistan ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla kaçırılıyor. Ancak akivadeslerin, sevkiyatında önemli bir güzergah olan Çanakkale\'yi geçmesi hiç de kolay olmuyor.

Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerinin, jandarma ve emniyet güçleri ile birlikte kent merkezi ile ilçelerinde yaptıkları kontrollerle, akivades kaçakçılarına göz açtırmıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, yılın ilk 9 ayında avcılığı

Ege ve Marmara denizlerinde 2000 yılından itibaren avcılığı yasak olan yaklaşık 10 ton akivadese el koydu. Canlı olan kum midyeleri, Çanakkale ve Kepez iskelelerinden Çanakkale Boğazı\'na dökülerek yaşam alanlarına iade edildi. Ekipler, yasak su ürünlerinin nakliyesini gerçekleştiren 17 kişiye ise toplam 23 bin 100 TL idari para cezası kesti.

Yasak avcılığın tekrarlanmaması için bu kişilere gerekli uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin haftanın 7 günü 24 saat aralıksız sürdüğünü belirtti. Yasa dışı su ürünleri avcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma ve emniyet güçleri ile eş zamanlı çapraz denetimlere devam ediliyor. Geceleri yol, liman ve balıkçı barınağı kontrolleri yapan ekipler, gündüzleri kent merkezi ve ilçelerinde su ürünleri kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

DENİZDEKİ EKOSİSTEME ZARARLI

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Bu dönemde bunun avlanması yasak ve avlanacağı bölgede istasyonların olması lazım. O istasyonlarda bunların ağır metal içermediği kontrol edilmesi lazım. Bu kontrolsüz avcılık olduğu için hem insan sağlığına zararlı hem de zamansız avlandığı için denizdeki ekosisteme zararlı. Akivades bizim bölgemizde avlanmıyor. Zaten şu an bu bölgede açık istasyonda yok. Genellikle İzmir Körfezi\'nden kaçak olarak avlanan akivadesler bizim bölgemizden geçiş yapıyor. Son birkaç yıldır bizim bölgemizden geçerken kaçak avlandığı için ekipler tarafından yakalanıyor ve Kepez Limanı\'ndan boğaza canlı olarak bırakılıyor. Bu nedenle herhalde ileride bizim bölgemizde de akivades çok olacak\" dedi.

SOFRALARI SÜSLÜYOR

Türkiye\'de çok fazla tüketilmemekle beraber, yurt dışında İtalya\'da, Fransa\'da, İspanya\'da ve Yunanistan mutfaklarında yoğun olarak kullanılmakta. Dondurulmuş ürün, taze ve konserve ürün olarak kullanılmakta.

TEBLİĞ NE DİYOR?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın 4/1 numaralı Ticari amaçlı Su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğinde, \'İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile bu tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz\' hükmü yer alıyor. Şu an akivades avcılığı için açık istasyon bulunmadığı için kaçak avcılık yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen akivadeslerin denize dökülmesinden görüntüler.

-Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN YER ALDIĞI UMEY AÇILDI



ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'ne bağlı Umurbey Beldesi\'nde, yörede üretilen yöresel reçel, erişte, tarhana, salça, pirinç, nohut, fasulye, göce ve meyvelerin yer aldığı Umey Gıda Sanayi\'nin açılışı gerçekleştirildi.

apseki\'ye bağlı Umurbey Beldesi\'nde üretilen yöresel ürünler, Umurbey Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsü\'nden marka tescil belgesi alınan \'Umey Gıda Sanayi\' adı altında tanıtılıyor. Umurbey Belediyesi, yörede üretilen yöresel reçel, erişte, tarhana, salça, pirinç, nohut, fasulye, göce ve meyvelerin yer aldığı doğal ürünleri, \'Umey Gıda Sanayi\' adı altında gerçekleştirilen yöresel ürün stantları rekreasyon alanındaki dükkanda tanıtılıp satılmaya başlandı. 30 dükkanın yer alacağı alanda, Çanakkale ve diğer ilçelerinde yöresel ürünler halka sunuluyor. Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, \"Umurbey Belediyesi\'nin Umey markasıyla, Umurbey halkının malının ürünlerinin tanıtımını, öncelikle piyasada değerlerini arttırmak adına yapmış olduğumuz bir markalaşma projemizin iki tane dükkanını açıyoruz. Peyderpey buradaki dükkanların açılışları olacak. 30 tane dükkanımız var. Çiftçinin, esnafın yol boyunda satış yaptıkları ürünlerini de burada bu sene yer tutarak, dükkanlarına yerleşerek açılışlarını ve burasının Çanakkale\'mizin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı durak noktası olabileceği bir alışveriş alanı şeklinde oluşması için çaba sarf ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Umey Gıda Sanayi işyerinden görüntü

- Umey Gıda Sanayi\'de satılacak yöresel ürünlerden görüntü

- Sami Yavaş açıklama görüntü

- Umey Gıda Sanayi açılışından görüntü

( Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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5)RİXOS\'TA DÜĞÜN



BODRUM\'un tanınmış otellerinden olan Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü 40 yaşındaki Mehmet Tulunay, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu nişanlısı 29 yaşındaki Merve Topçu ile dünya evine girdi.

Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay ve danışman Merve Topçu evlendi. Rixos Premium Bodrum Otel\'in ada bölümünde gerçekleşen düğüne CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Akif Tamince, gelin ve damadın aileleri ile birçok davetli katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Akıf Tamince ve arkadaşları Selin Sanal yaptı. Davetlilerin arasından nikah kürsüsüne çıkan çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kıydı. Kocadon nikahı kıydıktan sonra genç çifte mutluluklar diledi. İlk danslarını yapan çift, daha sonra düğüne katılan misafirlerle tek tek selamlaştı. Birden başlayan yağmur nedeniyle düğün otelin balo salonunda devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Davetlilerden görüntü,

-Nikahtan görüntü,

-Çiftin ilk dansından görüntü.

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)



