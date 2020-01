DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KAHRAMANMARAŞ\'TA MAHALLEYİ PİRELER İSTİLA ETTİ

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesine bağlı Darıovası Mahallesi, pire istilasına uğradı. Mahalle sakinleri, pireler yüzünden vücutlarında yaralar çıktığını söyleyerek yetkilerden yardım istiyor.

Andırın merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Darıovası Mahallesini pire istilasına uğradı. Vatandaşlar pireler yüzünden evden çıkamazken mahalle muhtarı Duran Çınkır, yetkililere ilaçlama yapmaları konusunda başvurduğunu fakat herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Çınkır, havanın kurak geçmesi nedeniyle pirelerin mahalleyi adeta istila ettiğini belirterek, \"Son bir haftadır pireler mahallemizi pire bastı. Yetkililere bildirdik ama bir türlü netice alamadık. İlaçlanacağını söylediler ama henüz gelen olmadı. Mahalle halkı çok tedirgin, gece uyuyamaz olduklarını söylüyorlar. Gerçekten her yer pire dolu. Artık birileri bu işe el atmalı, yoksa daha büyük hastalıklar ortaya çıkacak\" dedi. Mahalle sakinlerinden Meryem Kundakçı ise çocuklarını okula göndermeyecek dereceye geldiklerini ifade ederek, \"Pirelerden uykuları yitirdik, evimizin içi, dışı hatta yataklarımıza kadar pire doldu. Çocukları ısırıyor ve alerji yapıyor. Bir an önce yetkililer buna bir çözüm bulmalıdır\" dedi. Mehmet Kundakçı da mahalle halkının camiye gitmeye korktuğunu anlatarak, \"Artık camiye bile gidemez olduk, cemaat neredeyse camiyi bıraktı. Vücudumun her yeri pire ısırığı ile dolu. Bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Mahallede bulunan tüm hanelerde pire var, canımızdan bıktık\" dedi.

Mahalleli yetkililerin biran önce ilaçlama yapıp pirelerden kendilerini kurtarmalarını istediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Pirelerin istila ettiği mahalle

- Mahalle sakini Mehmet Kundakçı ile röp.

- Meryem Kundakçı ile röp.

- Mahalle sakinlerinin vücudlarındaki pireleri göstermesi

- Muhtar Duran Çınkır\'ın konuşması

- Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN- ANDIRIN- DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB

===================================================

2)TORUNUNU TABLETTEN UZAK TUTMAK İÇİN BEZ BEBEK DİKİYOR

AYDIN\'ın Koçarlı İlçesi\'nde 6 ay önce ilk torunu dünyaya gelen evli ve iki çocuk annesi 45 yaşındaki Sema Kalkan, onu cep telefonu ve bilgisayardan uzak tutmak için bez bebek dikmeye başladı. Koçarlı\'nın Yeniköy Mahallesi\'nde yaşamını sürdüren ev kadını Sema Kalkan, 6 aylık torunu Mira\'ya diktiği bez bebeklerin sayısını arttırdı. Önce hobi olarak başladığını fakat çocukların cep telefonu, tablet gibi elektronik eşyalara ilgisinin arttığını görünce bu işin üzerine biraz daha eğildiğini anlatan Kalkan, \"Torunum çocukluk çağını bu bebeklerle geçirsin istiyorum. Sağlıksız oyuncaklardan uzak kalsın, cep telefonundan uzak bir çocukluk geçirsin. Hem maliyeti düşük, hem de daha sağlıklı. Çocuklara evciliği öğretelim, tabletlerden uzaklaştıralım. Biz çocukluğumuzda bunlarla yetiştik. Şimdiki çocuklar bunu bilmiyor, bu geleneğin yaşatılmasından yanayım\" dedi.

\"ARNAVUT GELİNLER ÇOK BEĞENİLDİ\"

Özellikle yaptığı Arnavut gelin bebeklerin daha çok ilgi gördüğüne söyleyen Kalkan, \"Astarını dikiyorum, pamuğunu dolduruyorum. Daha sonra yelek ve aksesuarlarını hazırlıyorum. Bizim gelenek ve göreneklerimizde olan Arnavut kıyafetlerini yansıtmaya çalışıyorum. Gelinleri biz düğünlerde nasıl giydiriyorsak aynısını bez bebeklere yapıyorum. Bir bebeğin tamamlanması yaklaşık 2 gün sürüyor. Yaptığım Arnavut gelini bebeklerini, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ahilik Haftası\'nda ilk kez stant açarak sergiledim. Bebekler orada o kadar ilgi gördü ki ben de bu işi biraz daha iletletmeyi düşündüm. Her bayanın evinde eskiden kalma kullanılmayan giyim eşyaları var. Onları çöpe atacağımıza bu şekilde değerlendirebiliriz. Çeyizimden kalan şeyleri bile bebeklere yorgan ve yastık yaptım. Kesinlikle maddi bir beklentim yok. Çocukların beğenmesi bana yetiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------:

-Bez bebek yapımından görüntü,

-Sema Kaplan ile röp;

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

======================================================

3)EN BÜYÜK RAKİPLERİ İKİZLERİ

SAMSUN\'da düzenlenen kick boks kursuna katılıp müsabakalara hazırlanan sporcular arasında yer alan 9 ikiz, birbirlerine karşı olan başarı hırsları ve azimleri ile dikkat çekiyor. İkiz kardeşlerin aynı anda spora başladıklarını söyleyen kick boks antrenörü Fatih Karagül, \"Aralarında sürekli bir rekabet var. Birisi başarı elde ederse diğeri onu geçmek istiyor. Diğer sporcuların yaptıklarını pek önemsemiyorlar tek hedeflerini ikizlerini yenmek ve onu geçmek. Rakip olarak ikizlerini görüyorlar\" dedi. Samsun\'da İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi\'nin işbirliğiyle düzenlenen kick boks kursunda 200 öğrenci arasında 9 ikiz bulunuyor. Aynı anda spora başlayan ikizler müsabakalara da birlikte hazırlanıyorlar. İkiz kardeşler arasında büyük bir rekabet bulunduğunu belirten kursta görevli kick boks antrenörü Fatih Karagül,\"İkizler aynı anda spora başlıyorlar. İkizlerden hep biri daha girişken biri daha çekingen oluyor. biri gevezedir biri suskundur. Biri içine kapanık biri dışa dönüktür. Kesinlikle birbirleriyle anlaşamıyorlar. Onları ayrı ayrı çalıştırıyoruz ama sonra zaman geçtikçe büyüdükçe daha iyi takım arkadaşı oluyorlar. Aralarında sürekli bir rekabet var. Birisi başarı elde ederse diğeri onu geçmek istiyor. Diğer sporcuların yaptıklarını pek önemsemiyorlar tek hedeflerini ikizlerini yenmek ve onu geçmek. Rakip olarak ikizlerini görüyorlar. 9 ikiz yani 18 öğrencimiz bu şekilde onlara sporu öğretmen ve müsabakalara hazırlamak bizler için de çok güzel ve farklı oluyor. ancak tek sporcu çalıştırmaktansa ikiz sporcu çalıştırmak daha zor. beraber çalışmalarının onlar açısından avantajı da oluyor. Bizim sporumuz için hır gerekiyor. Onlarda en yakınındaki ile rakip oluyorlar. Hırslanıp birbirlerini geçmeye çalışmak onların hızlı ilerleme kaydetmesini sağlıyor. İkiz sporcularımız başarılılar il genelindeki ve Türkiye genelindeki müsabakalarda madalyalar kazanıyorlar\" dedi.

16 yaşındaki Hilal Kodan ikiz kardeşiyle beraber spora başladıklarını söyleyerek \"Birbirimizden hırcımızı alıyoruz. Antrenmanda biri ikizime sert vurduğunda canım acımıyor ama sinirleniyorum. onun canı acıdığında benimde için kötü oluyor\" dedi. Aysel Kodan, ise ikiz kardeşiyle müsabakalara hazırlanmanın sevkli olduğunu söyleyerek \"Ona daha sert vurabiliyorum. Antrenman sırasında arkadaşlarıma aynı şekilde vuramam. Bir de maçlara giderken eğlenceli oluyor. Her hareketinden bakışından ne demek istediğini ne hissettiğini anlayabiliyorum\" diye konuştu.

12 yaşındaki Zeynep Gülcan Tuğrul \"İkimiz aynı anda spora başladık. Kick boksu beraber öğrendik. Diğer çocuklar yerine kardeşimle çalışmak bence daha güzel oluyor. Bazen birbirimize sert vursak da yinede kardeşimle çalışmak daha eğlenceli. İkiz kardeşime sert vurulduğunda benim de canım acıyor. Onsuz bu sporu yapmayı düşünemiyorum\" şeklinde konuştu. Ekrem Gürcan Tuğrul, ise \"2.5 yıldır bu sporu yapıyoruz. İkiz kardeşimle beraber aynı sporu yapmak çok güzel bir duygu. Ara sıra dalaşıyoruz sert vurabiliyoruz ama çok güzel bir duygu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-İkizlerden detay

-Anterman yapmaları

-Röportajlar

(SÜRE:7.11 Dk) (BOYUT:229.17 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)