DHA YURT BÜLTENİ-2

ÇALILIK İÇİNDEKİ ATATÜRK HEYKELİYLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

1)ATATÜK HEYKELİ KEPEZ BELEDİYESİ\'NİN DEPOSUNDAN GÖTÜRÜLMÜŞ

Antalya\'nın Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi\'nde ormanlık alanda bulunan yaklaşık 2 metre boyundaki Atatürk heykelinin, kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeli olduğu kaydedildi. Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Göçerler Mahallesi\'nde boş bir arazide Atatürk heykelinin bulunduğuna ilişkin haberlerin basına yansıdığını ve bu haberlere vakıf olunmasının akabinde, olayın ilçeler sınırlarında gerçekleşmesi nedeniyle konuya hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Basında yer alan fotoğraflar incelendiğinde, haberlere konu Atatürk heykelinin, kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında, herhangi bir zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeline benzediğinin fark edildiğini kaydeden Tütüncü, bunun üzerine heykelin 5 yıldır özenle muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda gerekli kontroller yapıldığını ifade etti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha birkaç gün önce orada olduğu bilinen Atatürk heykelinin yerinde olmadığının tespit edildiğini vurgulayan Hakan Tütüncü, derhal Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tutanak tutularak İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayette bulunduklarını ifade etti. Ayrıca Belediye bünyesinde, kasıt veya ihmale yönelik bir hususun bulunup bulunmadığının araştırılması için idari soruşturma başlatıldığını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti: \"Hiç şüphesiz ki Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Kepez Belediyesi olarak bugüne kadar Atatürk\'ün aziz hatırasına her zaman sahip çıktık. Kendisinin manevi hatırasına herhangi bir saygısızlıkta bulunmak bir yana, fikirlerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik birçok proje ve etkinlik gerçekleştirdik. Bu husus Antalya kamuoyu tarafından da yakından bilinmektedir. Bilgimiz ve dahlimiz dışında gerçekleşen, kamuoyunda infiale sebep olan bu elim hadiseyi, en ağır biçimde ve şiddetle kınıyoruz. Kepez Belediyesi\'nin böyle talihsiz bir olayla yan yana anılması en büyük üzüntümüzdür. Söz konusu olayın fail ya da faillerinin bulunup hukuka teslim edilmesi için gereken her türlü çalışmayı sürdürüyoruz.\" Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde devam ettiğini işaret eden Hakan Tütüncü, sorumluların bir an evvel tespiti ile gerekli cezai işlemlerin yürütülmesi için kararlı olduklarının bilinmesini istedi.

ANTALYA/DHA

2)KAZADA ÖLEN 2 KİŞİNİN YAKINLARI SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

EDİRNE\'nin Enez İlçesi\'nde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak, taşkınlık çıkarması üzerine yaralılar Enez\'den Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazazede yakınlarının yeniden olay çıkarmaması için hastanede yaklaşık 100 polisle güvenlik önlemi alındı. Olay, saat 23.00 sıralarında Enez İlçe sahili yolunda meydana geldi. Enez sahilinden, şehir merkezi yönüne giden 23 yaşındaki Hasan Pınarcı yönetimindeki 34 Z 0199 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Hurda yığınına dönen araçta sürücü Hasan Pınarcı ile 28 yaşındaki Yaşar Pınarcı, 26 yaşındaki Kadir Doğru ve 33 yaşındaki Ahmet Kabayel yaralandı.

YAKINLARI SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralı yakınları sağlık ekiplerine saldırdı. Jandarmanın araya girmesiyle yaralılar, ambulanslarla Enez Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, hastaneye gelen yaralı yakınları burada da taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine yaralılar Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazazede yakınlarının burada da olay çıkarması ihtimali üzerine Keşan Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne çok sayıda polis ekibi gönderildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli yaklaşık 100 polis, acil servis önünde güvenlik önlemi aldı. Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Sertyalçın da hastaneye gelerek, yetkililerle görüştü. Yaralıların yakınları da bir süre sonra hastaneye geldi.

2 GENÇ KURTARILAMADI

Yaralılardan, Hasan Pınarcı ve Kadir Doğru doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Yaşar Pınarcı ve Ahmet Kabayel\'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hasan Pınarcı ve Kadir Doğru\'nun ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Taşkınlık çıkararak, sağlık personelini tehdit eden bazı vatandaşlar polis tarafından hastane bahçesinden uzaklaştırıldı. Görevli sağlık personelinin nöbet değişimi polisin aldığı güvenlik önlemi altında yapıldı. İki gencin cenazeleri ise hastane morgunda savcı ve polis gözetiminde yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

3)EDİRNE\'DE 112\'YE ASILSIZ İHBAR YAPAN 2 KİŞİYE 5\'ER AY HAPİS CEZASI

EDİRNE \'de Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, 112 Acil Servise

asılsız ihbarlarda bulundukları gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen 3 kişiden 2\'sine mahkeme tarafından 5\'er ay hapis cezası verilirken, bir kişi de 250 lira idari para cezasına çarptırıldı. Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, bir günde yaklaşık 1500 kadar çağrı aldıklarını ve bunlardan sadece 150\'sinin doğru çıktığını söyledi. Görevliler, saati sormak, yemek siparişi vermek için de 112\'yi arayanların bulunduğunu belirtti. Edirne\'de 19 istasyon ve 43 ambulansla hizmet veren Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, 112 Acil Servise günde gelen 1500 kadar çağrıya cevap verirken, bir çoğunun asılsız çıkması nedeniyle büyük zaman kaybı yaşıyor. Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, yüzde 90 oranında çağrıların asılsız ve gereksiz olduğunu ifade ederek, gerçek vakalara ulaşmakta güçlük çekildiğini söyledi. Okullarda çocuklara verilen 112 eğitimlerinin bu sayıları azalttığını ancak hala çok sayıda kişinin saati sormak için bile 112\'yi aradığını belirten Kişioğlu, acil bir hattı gereksiz meşgul edenler hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunduklarını anlattı. Kişioğlu, \"Özellikle çocukların 112\'yi ne zaman aramaları gerektiğini detaylı olarak eğitimlerde anlattık. Bu sayede asılsız çağrı sayısını azalttık. Asılsız çağrılara çok önem veriyoruz, çünkü bunların artmasıyla, gerçekten acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan insanlara ulaşmakta zaman kaybediyoruz. Gelen çağrıların neredeyse yüzde 90\'ı asılsız çıkıyor. Bunun dışında farklı amaçlarla arayanda oldukça fazla. Asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul ederek personelimize hareket edenleri de savcılığa şikayet ediyoruz\" dedi.

ASILSIZ İHBARLARA 5 AY HAPİS CEZASI

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Tuna son dönemde şikayet ettikleri 3 kişiden 2\'sinin asılsız ihbarlar nedeniyle Edirne Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5\'er ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Tuna, \"Acil sağlık hizmeti ciddi bir emek ve kaynak kullanılmasını gerektiren bir hizmet. Bu hizmeti Sağlık Bakanlığı politikasıyla ücretsiz olarak sunuyoruz. Halkın büyük bir kısmı bilinçli olsa da gereksiz yere meşgul edenler çok. Asılsız çağrıda bulunan ya da personeli gereksiz meşgul ederek \'sapık çağrı\' adını verdiğimiz aramaları yapanları savcılığa şikayet ediyoruz. Edirne\'de son 2 mahkemede 2 kişi \'asılsız ihbar\' nedeniyle yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde davadan \'kişilerin huzur ve sükununu bozmak\' suçundan 5\'er ay hapis cezası aldı. Bir kişi de Kabahatler Kanunu gereğince 250 lira idari para cezasına çarptırıldı. Bu durumda gereksiz, asılsız ihbarda bulunan, personele küfür eden kişiler hakkında mahkemece hapis cezası verildiğini söylemek gerek. Lütfen 112 acil sağlık çağrı merkezlerimizi bu nedenlerle meşgul etmeyelim. Bu durumda gerçekten yardıma ihtiyaç duyan, hatta sonu ölümlere varabilecek bir süreci yaşayabilecek vatandaşlar mağdur olmasınlar. Buradaki amacımız birilerine ceza kesmek değil, gerçekten acil sağlık hizmetini almak isteyenlere en kısa sürede ulaşmak istiyoruz\" şeklinde konuştu. Tuna verilen hapis cezalarının mahkeme tarafından ertelendiğini de sözlerine ekledi.112 Komuta Kontrol Merkezi\'nde görevli acil tıp teknisyeni Arzu Sirke ise saat sormak için bile 112\'nin arandığını belirterek, \"112 Komuta Kontrol Merkezi\'ne Edirne\'de günde yaklaşık 1500 kadar çağrı düşüyor. Bunlardan çoğu gereksiz aramalar oluyor. Bazıları sadece saati sormak için arıyor. Bazı anneler cep telefonlarını çocuklarına veriyor, onlar oynarken arıyor. Bu bize zaman kaybı yaratıyor. Bazen 3-5 arkadaş toplanıp alkol aldıktan sonra bizi arıyorlar\" dedi.

YEMEK SİPARİŞİ VERMEK İÇİN 112\'Yİ ARAMIŞLAR

112 çağrı merkezi görevlilerinden Hatice Öz de bazen çok ilginç diyaloglar yaşandığını söyledi. Yemek siparişi vermek için arayanların olduğunu anlatan acil tıp teknisyeni Öz, \"1500 kadar çağrıdan en fazla 150\'si gerçek diğerlerinin hepsi asılsız, bir çoğu çocuklar oluyor. Çok şaşırtan konularda oluyor, \'sevgilim şuanda ağlıyor, ona ambulans istiyorum\' diyenler oldu. Bazen yemek siparişi için bizden lokanta numarası isteyen oluyor. Kontörü olmayanlar arıyor, onlar adına yemek siparişi vermemizi istiyorlar. Otomobille yolda kalıp kontörü olmadığı için akrabalarını aramamızı isteyenler bile oluyor. Çok ilginç şeyler için arayanlar oluyor, hepsine cevap vermek diğer hastaların vakaların zamanından çalıyor\" dedi.

4)32 İLDE, FETÖ\'NÜN TSK\'NIN \'MAHREM İMAMLARINA\' OPERASYON:125 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

KONYA merkezli 32 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'Mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları öğrenildi. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinden faaliyet gösterirken, örgütle bağlantısını koparmış kişilerin tekrar örgütü kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri ile giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca birebir ilgilenen kişi olduğu öğrenildi.

