DHA YURT BÜLTENİ-2

1) HABUR \' DA TATBİKAT SÜRÜYOR, ALANI GENİŞLETİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin dün Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan alanda başlattığı tatbikat devam ediyor. Tatbikat alanı düne göre biraz daha genişletilirken, sınır bölgesindeki askerlik hareketlilik de devam etti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili tartışmalara, mesaj olarak değerlendirilen TSK\'nın Irak sınırındaki tatbikatı devam ediyor. Irak sınırına 2 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı\'ndaki TIR parkının hemen karşısındaki bulunan arazide dün başlatılan tatbikata M-60-T tankları, kısa menzilli hava sistemi olan stinger füze rampaları, anti tank zırhlı muharebe araçları, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçları, 2 fırtına obüs topu, tank çekicileri, ilk yardım araçları gibi yaklaşık 100 askeri araç katılıyor. Tatbikat alanında bugün iş makineleri tatbikata katılan askeri araçlar için mevzi kazmaya devam etti. Tatbikata katılan tanklar ise bugün hazırlanan plana göre arazide manevra yaparak, beli konumlara yerleşti. Askeri tatbikatın gerçekleştiği alanın çevresi ise Verimli Jandarma Karakolu\'nda görevli askerler tarafından sıkı bir şekilde korunduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikattan genel ve detay görüntüler

-Tankların manevra yapması

-İş makinelerinin mevzi kazması

-Stingen füze rampaları

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Serdar SUNAR-Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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2)FUHUŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN DAMAT ADAYI SERBEST KALDI

ADANA merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, \'Eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla tanınan damat adayı 23 yaşındaki Birkan K.\'nin de bulunduğu 13 şüpheli adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce 36 yaşındaki Mehmet A.\'nın yönettiği öne sürülen fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Çetenin \'eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği bilgisine ulaşan polis, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete ele başı Mehmet A., eşi Yıldız A., kardeşi İbrahim Halil A., üvey kardeşi Halil İbrahim A., kayınbiraderi Ergün D. ile birlikte özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K.\'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

DAMAT ADAYI SERBEST

Operasyon sonrası Adana\'ya getirilen şüphelilerden sorgusu tamamlanırken 4\'ü serbest bırakıldı. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2\'si kadın 16 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden çete ele başı Mehmet A., kardeşi Halil İbrahim A. ve Ergin D. tutuklanırken, Birkan K., çete liderinin eşi Yıldız A. ve düğün günü gözaltına alınan Salih Cem K.\'nın da bulunduğu 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRKAN\'A TALİP OLAN AZERBAYCANLI KADIN DA FUHUŞ YAPMIŞ

Eskort sitesine yönelik operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Damat adayı Birkan K.\'nin yer aldığı izdivaç programına katılıp kendisine talip olan Günel K. adlı Azerbaycan vatandaşı kadının eskort sitesine ilan verip fuhuş yaptığı saptandı. Azerbaycanlı olduğu için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan ve bu nedenle ATM\'den eskort sitesi ilan parasını yatıramayan Günel K. yerine ilan ücretini Birkan K.\'nın yatırdığı öne sürüldü. Polis sorgusunda ilan ücretini Birkan K.\'nin verdiğini söyleyen Günel K., \"Birkan, fuhuş yaptığımı ve parayı eskort sitesine yatırdığını bilmiyordu\" dedi. Buna karşın polisin teknik takibinde, Birkan K.\'nin çete üyesi Ergin D.\'yi arayarak \"Bizim eskort ilanları ne oldu?\" diye sorduğu öne sürüldü.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)-

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3)KİBYRA ANTİK KENTİ\'NDE KAZILAR ANA CADDEDE YOĞUNLAŞTI

BURDUR\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki tarihi 2300 yıl öncesine dayanan Kibyra Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları ana cadde kazılarına yoğunlaştırıldı. Kazı sorumlusu arkeolog Süleyman Kılıçkaya, ana caddenin önemli olduğunu belirterek, \"İleride tamamen ortaya çıkardığımızda dışarıdan gelen insanlar tarihin içerisinde yürüyecek. Kazdıkça nelerle karşılaşabileceğimizi bilemiyoruz. Kazı belki yıllarca sürebilir\" dedi.

Gölhisar\'da bulunan ve tarihi MÖ 300\'lü yıllara dayandığı düşünülen Kibyra Antik Kenti\'nde bu yılki kazılarda agorayı (Yunan klasik çağında, bir sitenin yönetim, siyasa ve ticaret işlerini görüşmek üzere yurttaşların toplandığı kent alanı) tiyatro, odeon (Antik Yunan\'da, konserler verilen, şiirler okunan, oyunlar oynanan, genellikle dikdörtgen biçiminde, üzeri kapalı yapı) ve büyük imparatorluk hamamına bağlayan ana cadde kazılarında yoğunlaşıldı.

\"ANA CADDE DOĞU- BATI YÖNÜNDE DEVAM EDİYOR\"

Ana caddedeki kazı sorumlusu arkeolog Süleyman Kılıçkaya, \"Bu seneki kazılarımızı daha önce bulunan ana caddenin devam edip etmediğini öğrenmek için gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonunda ana caddenin doğu- batı yönünde devam ettiğini tespit ettik\" dedi.

\"İNSANLAR TARİHİN İÇERİSİNDE YÜRÜYECEK\"

Kazı çalışmasının yapıldığı ana caddenin tiyatro, odeon ve büyük imparatorluk hamamına doğru devam ettiğini belirten Kılıçkaya, Geç Roma Dönemi\'nde oluşturulan künk (pişmiş topraktan ya da çimentodan yapılmış, kalın su borusu) sistemlerinin ana caddenin altında devam ettiğini ve caddeye zarar verdiğini anlattı. Kılıçkaya, \"Şu an agoranın güney terasında 23\'üncü metreye kadar ana cadde devam ediyor. Agora kentin kalbinin attığı yerdir. Buradan caddenin devam edip etmediği bizim için önemli. Çünkü Roma\'da aynı eksen üzerinde bütün kamu yapıları yan yana, üst üste devam ediyor. Caddenin sağında solunda bütün kamu binaları toplanıyor. Agora da bu caddenin kavşak noktasında bulunuyor. Caddenin devam etmesi bizim için önemli. İleride tamamen ortaya çıkardığımızda dışarıdan gelen insanlar tarihin içerisinde yürüyecek. Kazdıkça nelerle karşılaşabileceğimizi bilemiyoruz. Kazı belki yıllarca sürebilir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kazı çalışması yapılan alan

- Detay

- RÖP: Süleyman Kılıçkaya

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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4)TURİSTLERİN DANSÖZLE İMTİHANI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki eğlence gecesinde gösteri yapan dansözün, elbiselerinin üstünü çıkardığı erkek turistlerden oryantal dans figürlerini taklit etmelerini istemesi, renkli görüntüler oluşturdu. Gözlerini alamadıkları dansözle birlikte kendilerini yerlere atan turistlerin zor anları, gösteriyi izleyen eşleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ovacık Mahallesi Hisarönü Mevkii\'ndeki otelde, İngiliz turistler için düzenlenen eğlence gecesi, dansözün piste gelmesiyle oryantal dans imtihanına dönüştü. Dansöz, ilgiyle izlenen oryantal şovunun ardından kendisini izleyen turistler arasından önce erkekleri piste aldı. Elbiselerinin üst kısmını elleriyle çıkardığı turistlerden bazılarına, peruk, sütyen ve pullu bel eşarbı takan dansöz, oryantal figürleri taklit etmelerini istedi. Turistlerin dansözü taklit etme çabaları, kendilerini izleyen eşleri tarafından kahkahalarla izlendi. Dans figürlerini taklit etmek için kendilerini yere atmaktan çekinmeyen turistlerin, gözlerini dansözden alamadığı görüldü. Eşleri ise dansöz karşısında zor anlar yaşayan kocalarının görüntülerini cep telefonuna kaydetti.

KADIN TURİSTLER ZORLANMADI

Eğlencenin doruk noktasına ulaştığı bu anlardan sonra dansöz bu kez kadın turistleri piste çıkardı. İlerleyen yaşlarına rağmen oryantal figürleri taklit etmekte zorlanmayan turistler, otelde konaklayan ve gösteriyi izleyen tatilcilerden de yoğun alkış aldı. 30 dakika süren gösterinin ardından turistlerden bahşiş toplayan dansöz pistten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Dansözün oryantal şovundan görüntü

- Erkek turistlerin dansözü taklit etme çabalarından görüntüler

- Kadın turistlerin dansözle dans etmesinden görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)



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5)LİCE VE KOCAKÖY\'DE 280 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'ne bağlı Yalaza ile Kocaköy İlçesi\'ne bağlı Gökçen ve Gözebaşı köylerinde, narkoterörizmle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 195\'i toz, 95\'i de kubar olmak üzere toplam 280 kilo esrar maddesi ile 99 bin 572 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kocaköy ve Lice ilçeleri kırsalında, narkoterörizmle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Lice ilçesi Yalaza Köyü ile Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı Köyleri mülki sınırları içerisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgilere istinaden 18 Eylül 2017 Pazartesi günü şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla Narko terörizmle mücadele kapsamında operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Söz konusu Narko-Terörizm operasyonu neticesinde; Lice İlçesi Yalaza Köyü bölgesinde 185 kilogram toz esrar, Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı Köyleri mülki sınırları içerisinde 12 ayrı bölgede 99 bin 572 kök kenevir bitkisi ve 95 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip yerinde imha edilmiş, toplam 280 kilogram kubar ve toz esrar maddelerine el konulmuş, anılan yasadışı kenevir ekimi olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınmış, 1 faili firar şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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Askerler tarlada kenevir biçerken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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6)FETÖ ŞÜPHELİSİ 16 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan farklı meslek gruplarına ait 3\'ü kadın 16 kişi sorgularının tamamlanması ardından sağlık kontrolü için Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolü ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü

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-FETÖ zanlılarının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

1 Dosya 1 dakika 55 saniye /60 MB

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7)ÖĞRENCİLER OKULUN AÇILMASINI ROMAN HAVASI İLE KUTLADI

SAMSUN\'un Canik ilçesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını okul hoparlörlerinden çalan roman havası ile oynayarak kutladı.

Samsun’un Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını okul hoparlörlerinden çalan roman havası ile oynayarak kutladı. 398 öğrenci, 35 öğretmen ve 25 dersliği bulunan okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşarken veliler de çalan müzik ile öğrencilere destek oldu.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan detay

-Öğrencilerin oynamaları

-Öğrencilerin ve velilerin oynaması

(Süre 01.53 dk) - (Boyut: 59.83 MB)

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA

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8)BODRUM\'DA KASK DENETİMİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde motosiklet sürücülerine yönelik başta kask olmak üzerine denetim yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından Cafer Paşa Caddesi\'nde motosikletli sürücülere yönelik denetim yapıldı. Başta kask takmayanlar olmak üzere kurallara aykırı ve kapasiteden fazla kişiyle yolculuk yapanlara dikkat edildi. Denetimde 28 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 6 sürücüye muayenesiz, 2 sürücüye ise sigortasız motosiklet kullanmaktan ceza uygulandı. 30 dakika sürücülere toplam 10 bin 622 TL ceza kesildi.

Denetimde 6 yaşındaki torununu motosikletin önünde ayakta taşıyan Mehmet Yükselen de durduruldu. Dede Yükselen kask takarken, torununun takmadığı görüldü. Polis ekipleri, nasıl yolculuk yapılması ve kaskın önemi konusunda Yükselen\'i uyardı. Tüm evrakları tam Yükselen\'e, ceza kesilmedi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya da Yükselen\'i uyararak, torunu kasklı bir şekilde arka da oturtarak taşıması gerektiğini söyledi. Hatasının farkına varıp mahcup olan Yükselen, \"O kadar mahcubum ki. Annesinin işi uzayınca, benim almamı rica etti. Her zaman kaskını takıyordu. Ama bugün maalesef takamadı. Evlerinde kendisine ait kaskı da var. Ama bu seferlik böyle oldu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Uygulamalardan görüntü

- Dede Yükselen ile röp.

(Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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9)DEV KARPUZ TESTEREYLE KESİLDİ

ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde 47 kilo 900 gram ağırlığındaki Diyarbakır karpuzu, testereyle kesilerek ikram edildi. a

Antalya YÖREX Fuarı\'nda sergilendikten sonra Finike\'ye getirilen 47 kilo 900 gram ağırlığındaki Diyarbakır karpuzu testereyle kesildi. Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ ve partililerin katıldığı programda kesilen karpuz konuklara ikram edildi.

Milletvekili Atay Uslu, \"Coğrafi tescil almış 200\'e yakın ürün var. Bunlardan birisi de Finike\'mizde yetişen portakalımız. Finike portakalı bilindiği üzere dünyanın en kaliteli portakalı. Bunu biz söylemiyoruz. ABD\'deki üniversiteler söylüyor. Finike portakalı ile ilgili biz yeni bir aşama başlattık. Avrupa\'dan tescil almak istiyoruz. Tabii ki Dışişleri Bakanımız bu projenin diğer ucunda\" dedi.

Finike portakalına Avrupa\'dan tescil almak için başvuru süreçlerini başlattıklarını vurgulayan Uslu, \"Avrupa\'dan tescil alan şu ana kadar 3 ürün var. Birincisi Aydın inciri, ikincisi Gaziantep baklavası, üçüncüsü de Malatya kaysısı. İnşallah Finike portakalı da ilk 10\'un içerisinde olacak. Süreci il tarım, ilçe tarım müdürlüğümüz ve Finike Belediyesi beraber yürütüyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da yurt dışındaki sürecin hızlandırılmasına yönelik konuyu takip ediyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Karpuz kesilirken

- Konuklara ikram edilirken

- Atay Uslu\'nun konuşması

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)

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10)ALAÇATI\'DA YARIM TON BALIK DENİZE İADE EDİLDİ

İZMİR\'in Çeşme ilçesinin Alaçatı mahallesinde düzenlenen \"Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası\"nda, En Büyük Balık Kategorisi\'nde 3 balık yakalanırken, \"Yakala Bırak Kategorisi\"nde yarım ton balık denize iade edildi.

Sportif balıkçılık tutkunlarının heyecanla beklediği \"Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası, 14-17 Eylül tarihleri arasında Port Alaçatı Marina\'nın evsahipliğinde gerçekleşti. Toplamda 61 teknenin denize açıldığı organizasyon, koruma altına alınmış türleri yaşatmak amacıyla uygulanan \"Yakala Bırak Yaşat\" teması ile bu yılda fark yarattı.

Yüksek katılımla gerçekleşen turnuvada bu yılda \" Yakala Bırak Yaşat\" teşvik edildi. Turnuva kuralları ve ödül sistemi şekli ile ekiplerin en büyük balık kategorisine giren üç balık dışında puan alabilecekleri ödüller Yakala Bırak Yaşat Kategorisi\'nde olduğundan, toplamda yaklaşık yarım ton balık denize geri iade edildi. Turnuvaya bu yıl Bülent Akgerman, Ceyla Aysal Kırklar, Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Nevzat Aydın, Alp Kırşan, Turgut Konukoğlu, Berent Akdemir, Umut Kızıltan, Can Kestelli, Eyyüp Necimoğlu, Uğur Işık, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Yıldırım Özdemir, İskender Atakan, Vahit Paksoy, Sacit Ertuğ gibi iş dünyasının Türkiye\'de önde gelen tanınmış isimleri katıldı.

EN BÜYÜK BALIK ÖDÜLÜ ERKUT SOYAK VE GÖKHAN ÇARMIKLI\'NIN OLDU

Turnuvanın ana sponsoru olan Columbia PFG ve Gözalan Grup Yönetici Ortağı Kerem Gözalan\'ın da yarıştığı turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. \'Baracuda\' isimli teknesi ile turnuvada mücadele eden Erkut Soyak ve Gökhan Çarmıklı\'nın ekibi En Büyük Balık ödülünü kazandı.

EN BÜYÜK BALIK BİR SAATTE YAKALANABİLDİ

99 kilo 600 gram ağırlığındaki balığı yakalayarak birinciliği kazanan Baracuda ekibinden Erkut Soyak, saat 09.00 sıralarında oltaya vuran orkinosu bir saatlik mücadele sonunda yakaladıklarını belirterek, \"Bu yarışmaya ilk kez katıldık. Buralarda balık tutmaya devamlı çıkıyoruz. Herkesi de teşvik etmek istiyoruz. Turnuvada adrenalin ikiye katlanıyor. Normalde bundan çok daha büyük balıklar yakaladık ama onları daha sakin çekiyorsunuz. Turnuvada, kaçabilir endişesiyle, çok dikkat etmek zorundasınız. Tüm ekip olarak bu balığı yakalamanın keyfini yaşıyoruz\" dedi.

\"Bluefin\" isimli teknesi ile katılan Turgut Konukoğlu ve ekibi En Büyük 2\'inci Balık, Shamu teknesinde yarışan Sinan Kuran ve ekibi En Büyük 3\'üncü Balık ödülünü alırken CES teknesi ile yarışan Emre Yörek ve ekibi En Fazla Yakala Bırak kategorisinde birincilik ödülünü Columbia PFG\'den aldı.

Bu kategorilerin dışında Jüri Özel Ödülünü sahibi Time Out teknesi ile Alp Kırşan ve ekibi oldu.

Turnuvada, kategorilerine göre birinci olan ekiplere 5 bin, ikinci olan ekiplere 3 bin, üçüncü olan ekiplere ise 2 bin lira ödül verildi.

YEMEK ATÖLYESİNDE ALAÇATI LEZZETLERİ\'Nİ YAPTILAR

Turnuva dışında karada yapılan etkinlikler de keyifli zamanlar yaşattı. Yemek Atölyesinde, Alaçatı Turizm Derneği öncülüğünde, Alaçatı\'daki 16 restoranın katkısıyla hazırlanan \"Alaçatı Lezzetleri\" adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitabın hazırlanmasında katkı koyan Avrasya Restoran\'ın sahibi Mustafa Dumanlıdağ, \"Enginarlı Elbasan Tava\", İnsula Restoran\'ın sahibi Dilek Yetkiner restoranın şefi Semih Yıldız ile birlikte \"Asma Yaprağına Sarılı Enginar Dolması\"nı yemek atölyesinde yaparak, izleyenlere ikram etti. Bir başka etkinlikte de, minik balıkçılar ve Türk Telekom Prime ile sahneye çıkan Emir Ersoy ve Projecto Cubano renk kattı.

GRAFFİTİ AÇIK ARTTIRMAYLA SATILDI

Grafitti sanatçısı Gölge Artizm\'in iki gün boyunca sergilediği canlı performans ile sergilediği graffiti çalışması Alaçatı sevdalısı Korcan Karar\'ın sunduğu açık artırmayla geliri Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfına bağışlanmak üzere satıldı. Tabloyu satın alan Wanda ekibinden Ercan Görücüoğlu turnuva kapsamında böylesi değerli bir etkinliğin içinde oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Turnuvadan görüntü

-Yakalanan en büyük balığın tekneye çıkarılışı

-Balığın tartıya çıkartılması

-Baracuda ekibinden Erkut Soyak ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)



