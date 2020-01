DHA YURT BÜLTENİ-2

Köpeğine tekme atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak (EK)

1)KÖPEĞE TEKME ATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde, kaldırımda yatan köpeğe tekme attığı güvenlik kameralarınca görüntülenen Naim Y., köpeğin sahibi Remzican Akansu\'nun şikayetçi olması üzerine, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 12 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlenen Şüpheli Naim Y.\'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

2)DEVLETİN 4 MİLYON LİRALIK KREDİSİYLE KURULDU, SURİYELİ GÖÇMENLERİN ÇİFTLİĞİ OLDU

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde, 50 ortaklı Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'nce, 2010 yılında devletten alınan 4 milyon TL kredi ile kurulan Süt Sığırcılığı Tesisi, iflas etti. Üretim, istihdam ve katma değer sağlaması beklenirken atıl duruma gelen 44 dönümlük büyükbaş hayvan tesisi, Suriyeli göçmenlerin yaşam alanı oldu.

Bayramiç İlçesi\'nde, 50 ortaklı olarak Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'nce, 2010 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'na bağlı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü\'nden (TEDGEM) alınan 4 milyon TL kredi ile örnek bir Süt Sığırcılığı Tesisi kuruldu. Kooperatif, süt besiciliği için 300 baş gebe inek satın aldı. Kooperatifin kurulmasından 2 yıl sonra ortaklardan biri, yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki müfettişin besi çiftliğinde yaptığı inceleme sonunda soruşturma başlatıldı. Kooperatifin TEDGEM\'den aldığı kredinin de çok büyük bir bölümünün vadesi geldiği halde geri ödemesi yapılmadı. Kooperatif, bu sıkıntılı durumdan kurtulmak ve borçları ödemek için konkordato (anlaşmalı iflas) ilan etti. Ancak bu süreçte yedieminde bulunan inekler sırra kadem bastı. Milyonluk tesisin içindeki süt sağma makineleri de kayboldu. Süt Sığırcılığı Tesisi\'nde bu yaşananlarla ilgili yargı süreci devam ederken, milyonluk tesis de harabeye döndü. Sahipsiz kalan tesisi Suriyeli göçmenler kendilerine yaşam alanı alarak seçti. Büyükbaş hayvan çiftliğine Suriyeli göçmenler yerleşti. Bir bölümü tesisin lojmanlarını ve çeşitli işlemler için yapılan kapalı alanlarını işgal ederken, bir bölümü de bahçesine kurduğu çadırlarda yaşamaya başladı. Tesisin suyundan da yararlanan Suriyeli göçmenlen, elektrik sorununa ise güneş enerjisi panelleriyle çözüm buldu. Bayramiç\'te domates tarlalarına yevmiye ile işçi olarak çalışmaya giden Suriyeli göçmenler, iflas eden milyonluk tesis sayesinde kira bile ödemeden barınma sorunlarına çözüm bulmuş oldu. Ancak, bu durum ilçede bazı kesimlerce, milyonluk tesisin Suriyeli göçmenlerin çiftliğine dönüştüğü yorumlarına neden oldu. Üretim, istihdam ve katma değer yaratması beklenen örnek projede hayaller gerçekleşemedi. Suriyeli göçmenler burada para ödemeden barınmanın sevincini yaşamasına rağmen, yaşam koşullarının çok da iyi olmadığı dikkatlerden kaçmadı. Bakımsız olan tesisin lojman ve bölümleri ile derme çatma çadırlarda Suriyeliler zor koşullara rağmen yaşamlarını sürdürürlerken, böyle bir fırsat buldukları için yine de hallerinden memnun olduklarını ifade etti.

3)MS HASTASI GENCİN KAYBETTİĞİ SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞINA İŞ AÇTI

AYDIN\'da yaşayan 27 yaşındaki MS (Multipl skleroz) hastası Mehmet Can Karacan\'ın bir yıl önce kaybettiği sürücü belgesi başına iş açtı. Kaybettiği sürücü belgesiyle Bodrum\'dan kiralandığı belirlenen araçlara maddi hasar verilerek geri iade edilmemiş olması nedeniyle Karacan hakkında, toplam 59 bin liralık 3 ayrı icra takibi başlatıldı.

Aydın\'da yaşayan Mehmet Can Karacan, 18 yaşında direksiyon kursuna gidip, sürücüsü belgesi aldı. Karacan, sürücü belgesini aldıktan 2 yıl sonra ise MS hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle direksiyon başına geçemeyen Karacan, sürücü belgesini de geçen yıl kaybetti. Karacan\'ın kaybettiği sürücü belgesi başına iş açtı. Karacan, Bodrum 4. İcra Dairesi\'nden 13 Ocak ve 26 Ekim 2016 tarihlerinde gelen 6 bin ve 18 bin liralık ve İzmir 24. İcra Dairesi\'nden gelen 1 Temmuz 2017 tarihinde gelen 35 bin TL\'lik icra takibiyle şok oldu. Konuşma zorluğu çeken Karacan\'ın ağabeyi Mesut Karacan yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Kardeşim, geçen yıl sürücü belgesini kaybetti. Bulan kişiler, kardeşimin sürücü belgesini ile Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki oto-kiralama şirketinden çeşitli tarihlerde otomobil kiralamışlar. Kiralanan araçlarda ise iddiaya göre maddi hasar olmuş ve araçlar geriye teslim edilmemiş. Bunun üzerine toplam 59 bin liralık 3 icra takibi geldi. Faizleriyle ve masraflarıyla birlikte yaklaşık 100 bin TL\'yi bulan bu borcu ödemimiz mümkün değil. Ödeyemediğimiz için de İzmir 4. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde dava açıldı.\"

\"AÇILAN DAVAYA İTİRAZ ETTİK\"

Kendilerinden alacaklı olduklarını iddia eden kişilerin avukatları aracılığıyla İzmir 4. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde trafiği tehlikeye sokma, alkollü araç kullanma ve mala zarar verme suçlarından kardeşi hakkında dava açtığını vurgulayan ağabey Karacan, \"Bizde bunun üzerine mahkemeye gidip, ifade verdik, itirazda bulunduk. Otomobiller kiralanırken alınan senetlerdeki imzaların kardeşime ait olmadığını ifademizde söyledik. İmzalar incelenmek üzere Söke\'ye gönderildi. İmzaların kardeşime ait olmadığı ortaya çıktığı zaman suçsuzluğumuz daha net görülecek. Bizden alacaklı olan \'Y.E. (Yeliz Erdemir) isimli bir kişi var. Ancak, biz bunu kişiyi hiç tanımıyoruz. Bu parayı ödeyecek durumda da değiliz. Ailemizde annem evlere temizliğe gidiyor, babam ise çaycılık yapıyor. Kardeşim 7 yıldan beri MS hastası. İlaç kullanmasa büyük sıkıntı yaşıyor. Bir an önce başımıza gelen bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Kimler nasıl bu işi yaptılar bunu anlamış değiliz. Biz yandık, başkası yanmasın. Kaybettikleri sürücü belgesi ve kimliklerine dikkat etsinler\" diye konuştu.

4)TRAŞ MAKİNESİNİ VERMEYEN KUAFÖRE POMPALI TÜFEK İLE BÖYLE SALDIRDI

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde bir berbere gelen ve işyeri sahibinden istediği traş makinesini alamayınca pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis, güvenlik kamerası tarafından görülenen olayın şüphelisi ve üç arkadaşını arıyor

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kişi, berber A.İ.\'den traş makinasını istedi. A.İ., şuan da traş yaptığını veremeyeceğini söylemesi üzerine, kimliği tespit edilemeyen bu kişi küfür ederek işyerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra 3 arkadaşı ile birlikte tekrar gelen şüpheli, elindeki pompalı tüfek ile berber işyerine ve çevreye ateş etti. Berberde çırak olarak çalışan Abdurhanman S.(15), Yusuf S.(18) ve traş olan müşteri Rıfat K.(34), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Pompalı tüfekli zanlı ve 3 arkadaşı olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekli esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 3 kişi, tedavi altına alındı.

POMPALI DEHŞET KAMERALARA YANSIDI

Aksiyon filmlerini aratmayan pompalı dehşet güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların berbere doğru baktığı bu sırada arka sokaktan gelen bir kişinin elindeki pompalı tüfekle çevreye ve berber dükkanına doğru ateş ettiği, vatandaşların kaçıştığı ve esnafın kepenk kapatarak saklandığı görüldü. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfekli şüpheliyi ve 3 arkadaşını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

