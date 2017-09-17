DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EVİN ÖNÜNDE OTURAN AİLEYE POMPALI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

ORDU’nun Kabataş İlçesi\'ne evlerinin önünde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan aileden Alahattin Yılmaz öldü, eşi Fatma ve ağabeyi Temel Yılmaz ağır yaralandı.

Olay Ordu’nun Kabataş İlçesi Tavutlu Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Evlerinin önünde oturan 55 yaşındaki Alahattin Yılmaz, eşi 52 yaşındaki Fatma Yılmaz ve ağabeyi 63 yaşındaki Temel Yılmaz\'a karşı bahçelerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırıda, fındık bahçesi sahibi Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve ağabeyi ambulansla ağır yaralı olarak önce Aybastı Devlet Hastanesi\'ne, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, Alahattin Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünden detay

-Ölen ve yaralananların akrabalarından detay

(Süre: 43 Sn) - (Boyut: 23.29 MB)

Haber-Kamera:Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA)

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2)MİDYAT\'TA HRİSTİYAN MİMARİSİ İÇİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI

MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde, Ortaçağ dönemine ait kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla merkez ve köylerde \"Hıristiyan Mimarisi\" konusunda arkeolojik yüzey araştırması başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Korkut başkanlığındaki ekip tarafından başlatılan tescil olmayan kültür varlıkları yüzey araştırması, Midyat\'ın tarihinin aydınlatılmasına ışık tutacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan alınan izinle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Korkut\'un başkanlığındaki bir ekip tarafından Mardin ve Batman illeri ve ilçelerinde, \"Hıristiyan Mimarisi\" konusunda 5 yıl süre ile Ortaçağ dönemi, taşınmaz kültür varlıklarına yönelik arkeolojik belgeleme ve tespit çalışması araştırması başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, Mardin Müzesi ve Midyat Kütüphane Müdürlüğü\'nün maddi ve manevi destekleriyle Süryaniler\'in Metropolitlik Merkezi olan Mor Gabriel Manastırı ile Güngören (Keferbe), Yayvantepe (Kartmin), Doğançay (Mizizah), Barıştepe (Selhe), Çayırlı (Kefnas), Mercimekli (Hapsinas) ve Anıtlı (Hah) Köyü\'nde arkeolojik yüzey araştırması yapacak.

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Korkut, Midyat\'ın tarihi birikimiyle, kültür turizmi açısından da önem taşıyan bir merkez olduğunu belirterek, yüzey araştırmaları akabinde elde edilecek verilerin, Midyat ve ülkenin kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Mardin ve Batman\'daki Hristiyan dini mimarisi açısından da çok önemli bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Korkut, \"Midyat\'ta İlk kez Kültür Ve Turizm Bakanlığı\'nın izniyle \'Turabdin\' dediğimiz Mardin ve Batman illerini kapsayan Hıristiyan dini mimarisini, sanat tarihi açısından bir yüzey araştırması yapacağız. Mardin\'in tüm ilçeleri önemli ama özellikle Midyat\'ta çok zengin bir kültür mirası ile karşılaşıyoruz. Ortaçağ taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tescili olmayan yapıların tescil işlemlerinin başlatılması için gerekli mercilere başvurulması, daha sonra yapılan araştırmaların uluslararası sempozyum ve tebliğlerle bildirilmesi ve çalışma tamamlandıktan sonra bunların bir kitap halinde \'Midyat Kültür Envanteri\' veya \'Midyat Turabdin Mimarisi\' şekilde yayınlanması bizim için büyük önem taşıyor. Alanında uzman, bilimsel bir kadro ile bu yıl bu çalışmayı başlattık ve sürdürüyoruz. Güngören, Yayvantepe, Doğançay, Barıştepe, Çayırlı, Mercimekli ve Anıtlı köyü ve kırsalındaki taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve mevcut durumları hakkında bilimsel incelemeler yaptık. Bu şu açıdan da önemli, tabi gittiğimiz yerlerde köy halkı, muhtarlar başta olmak üzere \'neden geldiğimizi\' soruyorlar, bunu öğrenmek istiyorlar. Biz de bunu açıklarken, niçin geldiğimizi söylerken aynı zamanda köylü kardeşlerimizin, arkadaşlarımızda da bir tarih koruma ve kültür bilinci oluşuyor. 4-5 yıl, belki de daha fazla sürecek bir çalışma olacak. Çünkü bazı hiç görülmeyen veya ilk kez karşılaşılabilecek durumlarımız oluyor. Tanımlamalarda bazen bizde zorlanabiliyoruz. Yerinde ölçü alıyoruz GPRS cihazlarımız, teknik cihazlarımız, ekipmanlarımız var. Mimarımız hemen yerinde ölçüleri alarak projelendiriyor ve röleve planlarını çıkarıyor\" dedi.

Süryani Anıtlı Köyü Muhtarı Habib Doğan da, yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını ifade ederek, \"Bu yapılan çalışma bizler için çok önemlidir. Buraya gelmeleriyle çok mutlu olduk. İlk kez böyle bir üniversite heyeti ile birlikte geliyor ve böyle bir çalışma yapıyorlar. Şuana kadar gelenler belki şahsi geliyorlardı, yada sadece gelip görüp gidiyorlardı. Biz Süryaniler içinde önemlidir. Çünkü çok acı şeyler gördük. Çoğu dönemde ayakta olan şeyleri (tarihi yapı) gördük, ama şimdi bakıyoruz onlardan, o tarihten hiçbir eser kalmamış. Bizler içinde iyi bir şey olacak. Çünkü bu bir tarihi değerdir. İlk başta Süryanilerindir, ama hepimizindir. Yapılan çalışmalarla bu yapılar daha fazla ayakta kalacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Harabeye dönen tarihi yapılarda inceleme yapılırken

-Tarihi yapılarda fotoğraf çekimi

-Köylerde incelemelerde bulunurken

-Tarihi kilise ve manastırlarda inceleme

-Tarihi yapılarda metre ile ölçü alınırken

-Dron ile tarihi yapılardan görüntü çekimi

-Tarihi yapılar ( detay)

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)-

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3)EDİRNE\'DE SICAKTAN BUNALAN İNEKLER NEHİRDE SERİNLİYOR

HAVA sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Edirne\'de sıcaktan bunalan inekler,Tunca Nehri\'nde serinliyor. Edirne\'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 35 dereciye bulan hava sıcaklığı etkisini sürdürüyor. Kentte vatandaşlar çay bahçeleri ile ağaç gölgelerinde serinlerken, bazı besicilerde hayvanlarını otlatırken, Tunca Nehrine sokup serinlemesini sağlıyor. Yıldırım Mahallesi\'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Naci Seleci, sıcaktan bunalan 6 ineğini serinlemeleri için Tunca Nehri\'ne getirdiğini söyledi. İneklerin sıcaktan bunaldığı için suya soktuğunu belirten Seleci, \"Sıcak havada bunalan ineklerim suya girip serinlerlerken bir taraftan da nehir kenarındaki otları yiyip besleniyorlar. Yazın başlamasıyla birlikte her gün Tunca Nehri\'ne gelirim. İneklerim sürekli nehir kıyısındaki otlardan otlanıp besleniyorlar. Ancak yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanlarım bunalıp suya girmeye başladı. Nehir bazı yerleri derin olması ve akıntının fazla olması ilk başta beni korkutuyordu, sonra ineklere bir şey olmadığını görünce artık korkmamaya başladım. Serin yerde otlayan ineklerimde süt artışı olduğunu da gördüm\"dedi.

Görüntü Dökümü

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İneklerin suya girmesi

Nehirde otlamaları

Detay görüntüler

Naci Seleci ile röp

İneklerin suda ilerlemesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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4)METRUK EVLERE UYUŞTURUCU BASKINI

KONYA\'da metruk evlerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yapan 1 kişi suç üstü gözaltına alındı. Baskın anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay İlçesi\'nde bulunan bazı metruk evlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bölgelerde baskın yapan polis, bir şüpheliyi 2 kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında satışa hazır bir miktar eroin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Başka bir metruk eve yapılan baskında ise 2 kişi ellerinde şırıngalarla uyuşturucu kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Baskın anları polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü

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-Polisin metruk evlere baskın anı

-Uyuşturucu satışı suçüstü

-Uyuşturucu kullananlara suçüstü

-Şırınga ve uyuşturuculardan detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

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5)ÇALDIĞI BİSİKLETİ 35 LİRAYA SATMIŞ

ADANA\'da çaldığı bisikleti 35 liraya satan 45 yaşındaki Ertuğrul K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki bir dürümcüde dağıtım elemanı olarak çalışan Bayram K., paket siparişini götürdüğü Reşatbey Mahallesi\'nde bir apartmanın önüne bisikletini bıraktı. Bu sırada apartmanın önünde bulunan Ertuğrul K., etrafta kimsenin olmamasından faydalanarak, kilitsiz haldeki bisiklete binerek uzaklaştı. Bisikletini yerinde bulamayan Bayram K.\'nın şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi olarak Ertuğrul K.\'yi bir parkta yakaladı. Sorgusunda suçunu kabul eden ve bisikleti 35 liraya sattığını anlatan Ertuğrul K., Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi tabelası

-Güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE:33\" BOYUT:34 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)

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6)VALİLERDEN GENÇ ÇİFTE KUTLAMA

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz, müezzin Ali Akkaya ile öğretmen Salih Kaşıkçı\'nın Burdur\'da düzenlenen düğün törenine katıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Naci Karakaşlı Camii\'nde müezzin olarak görev yapan Burdurlu Ali Akkaya ile öğretmen Saliha Kaşıkçı\'nın Burdur\'da yapılan düğün törenine katıldı. Vali Karaloğlu\'na Burdur Valisi Şerif Yılmaz da eşlik etti.Genç çifte mutluluklar dileyen Vali Karaloğlu, \"Rize\'den Burdur\'a kız verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Kaşıkçı hocamız bizim köyün müezziniydi. 35 sene müezzinlik yaptı. Nasip olmuş kızını Burdurlu bir delikanlı ile evlendirmiş. Biz de Burdur Valimizle gençlerimizin mutluluğuna ortak olmak için düğüne geldik. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. İki cihan saadeti diliyoruz. Rabbim onlara güzel çocuklar, babalara da güzel torunlar nasip etsin\" diye konuştu.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz da \"Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Karaloğlu\'nun düğüne gelişi

- Düğün sahipleri ile sohbet

- Valiler gelin damatla birlikte

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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7)EBRU ŞALLI, YENİ KOLEKSİYONUNU TANITTI

KOTON firması ve pilates eğitmeni Ebru Şallı iş ortaklığından doğan \'Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu\', Antalya\'da düzenlenen etkinlikte moda ve spor tutkunlarına tanıtıldı.

2017- 18 Sonbahar- Kış Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu, MarkAntalya Alışveriş Merkezi\'ndeki Koton mağazasında tanıtıldı. Antalyalı hayranları ve moda tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ebru Şallı, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti. Kışın daha sağlıklı ve fit bir görünümle girmek isteyenlere tüyolar veren Şallı, sağlıklı ve fit görüntüsünün sırlarını da paylaşarak, spor yaparken stilinden ödün vermek istemeyen kadınlara özel kombin önerilerinde bulundu. Antalyalılar için vücudu kışa hazırlayacak çok özel egzersizler yapan Şallı, \"Koleksiyon yeni sezonunda sizlerden büyük ilgi gördü. Bu beni çok mutlu ediyor. Güçlü ve hayattan zevk alan tüm kadınlara ithaf ettiğim koleksiyon, hem farklı spor dallarına uygun hem de şık ve fonksiyonel detaylarla zenginleştirilmiş tasarımlardan oluşuyor. Koleksiyonumuzun fit ve sağlıklı bir vücuda ulaşma sürecinde güçlü bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum\" dedi. Ebru Şallı, etkinliğin sonunda hayranlarıyla özçekim yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Ebru Şallı\'nın sahneye çıkışı

- Etkinliği izleyenlerin görüntüsü

- Ebru Şallı Pilates yaparken görüntü

- Ebru Şallı özçekim yaparken görüntü

- Detaylar

942 MB /// 08.25ö

Haber; İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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