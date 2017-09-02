DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DAVUTOĞLU O ÖĞRETMENİ EVİNDE AĞIRLADI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun kadın yakın koruma polisiyle tartışmasının ardından gözaltına alınan Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yakup Büyükkaragöz, kadın polisin şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

Yaşanan olayı duyan Davutoğlu da Büyükkaragöz\'ü evine davet etti. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Meram\'daki konutundan öğretmen Büyükkaragöz ve ailesini konuk etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Davutoğlu nu camiden çıkışı

-Vatandaşlarla bayramlaşması

- Yakın korumaları ile bir vatandaşın tartışması

- Vatandaşın gözaltına alınması

- Davutoğlu nun öğretmeni ve eşini evinde ağırlaması(fotolar )

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)



====================================================

2)TEKİRDAĞ\'DA OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde önünde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Malkara-Keşan karayolu üzerindeki Izgara Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 22 yaşındaki Sinan Türker yönetimindeki 59 ZS 993 plakalı otomobil, Yunanistan\'dan aldığı 19 yolcuyu İstanbul\'a götüren 46 yaşındaki Metin Tokgöz yönetimindeki 34 YT 962 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Baki Çevik (34), Süleyman Türker (48) ve Mustafa Özel (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü Sinan Türker ile İslam Çevik (39) ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekiplerince çıkarılarak, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Baki Çevik, Süleyman Türker ve Mustafa Özel\'in cesetleri Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede alkol şişeleri olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki

-Kaza kırım ekiplerinin müdahalesi

-Olay yerindeki cesetler

-Hurdaya dönen otomobilden ve otobüsten detay

-Otomobil içerisindeki alkol şişelerinden detay

-Kazada ölen 3 kişinin fotoğrafları

-Otobüs şoförü Metin Tokgöz\'ün olayı anlatması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

====================================================

3)BAYRAMLAŞMA YOLUNDA KAZA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

KARAMAN\'da iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada, 53 yaşındaki sürücü Mehmet Özcan ve aynı yaştaki eşi Hacer Özcan yaşamını yitirdi, gelin ve torunu yaralandı. Mehmet Özcan\'ın, yaz tatili için Denizli\'deki ailesinin yanına giden gelini ve torununu bayram için memleketleri Karaman\'a getirmek üzere olduğu öğrenildi. Kaza, bugün saat 06.40 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 24\'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özcan, yaz tatili için Denizli\'deki ailesinin yanına giden gelini ve torununu tekrar Karaman\'a getirmek için yönetimindeki 20 YA 157 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Özcan\'ın, iddiaya göre direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Özcan, gelini 27 yaşındaki Şeyma Özcan ve 2 yaşındaki torunu Hacer Leyla Özcan yaralandı, eşi Hacer Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Özcan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Olay yerinden detay

-Jandarma ve savcının incelemesi

-Cesedin ambulansa alınışı

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

===================================

4)OTOMOBİLİNİ ÇALANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAYIP, YARDIM İSTEDİ

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Semti\'nde, kimliği belirsiz üç hırsız, kapısını açtıkları park halindeki otomobili kısa sürede çalıştırıp, çaldı. Araç sahibi M.Y., hem polise başvurdu hem de hırsızlık anını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyada yayınlayıp, otomobilinin bulunması için yardım istedi. Geçen salı günü saat 02.00 sıralarında Bostanlı\'da yaşanan olayda, kimliği belirsiz üç kişi park halindeki otomobilin yanına geldi. Hırsızlardan ikisi sokak başlarında çevreyi gözlerken, üçüncü hırsız ise önce otomobilin kapısını açtı ardından da çok kısa sürede aracı çalıştırdı. Ardından diğerlerinin de araca binmesiyle üç hırsız otomobille uzaklaştı. Sabah evden çıktığında aracının çalındığını fark eden M.Y., polise başvurdu. Bu arada hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını da sosyal medyada yayınlayıp yardım istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını alan polis ekiplerinin araştırmalarının sürdüğü, otomobilin ve çalan kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri.

Haber: İZMİR, (DHA)

==============================================

5)İHH, SURİYE’DE 7 BİN 490 HİSSE KURBAN KESTİ

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Suriye\'nin farklı bölgelerinde 7 bin 490 hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ailerle dağıtıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kurban çalışmaları kapsamında 250 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Savaşın içerisinde 7. Kurban Bayramı’nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini belirten Tosun, \"Suriye halkı, 7 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu. Kurban bayramının gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümü gördükö dedi.Suriye’de 7 yıldır kurban faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan Tosun, olayların başladığı ilk günden bu yana ülkede yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şöyle dedi;“Her yıl olduğu gibi bu kurban bayramında da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadık. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 7 bin 490 hisse kurban kestik. Ekiplerimiz kesilen kurbanların etlerini savaş mağduru sivillere ulaştırmaya başladı. Kurban etleri, Suriye\'nin İdlip, Halep, Hama, Humus kırsallarında, El Bab, Cerablus ve Azez’in yanı sıra kuşatma altında bulunan Şam’ın Doğu Guta bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türkiye içinden ve dünyanın birçok ülkesinden bağışçıların emanetlerinin Suriyeli savaş mağduru sivillere ulaştırılmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı boyunca sürecek dağıtımlardan yaklaşık 250 bin kişi yararlanacak.ö

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kesilen kurbanların etleri parçalanırken

- Görevliler çalışırken

- İhh medya sorumlusu Selim Tosun açıklaması

- Paketlenen etler ihtiyaç sahiplerine verilirken

SÜRE: 2\'55\" BOYUT: 93 MB

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI,(HATAY)

=====================================================

6)BODRUM\' DA SILA COŞKUSU

TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde ikinci kez sahne aldı. Geçen 5 Ağustos\'taki Antik Tiyatro konserinde yoğun ilgi nedeniyle bir konser sözü veren Sıla\'nın ikinci konseri de yoğun ilgi gördü. Sıla hayranları konser alanına girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü şarkıcı Sıla, Bodrum\'daki Antik Tiyatro\'da ikinci kez konser verdi. Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından 5 Ağustos\'ta gerçekleştirilen konserde verdiği ikinci konser sözünü bayramın birinci günü gerçekleştiren Sıla, şarkılarını yine 3 bini aşkın kişiye söyledi. Sıla\'yı izlemeye gelen hayranları, konser alanı önünde oluşturdukları kuyruklarda içeriye girebilmek için uzun süre bekledi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle konser 30 dakika geç başladı. Sıla\'yı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Ahmet Kural ile Murat Cemcir de vardı.

Ahmet Kural basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. İmajını yenileyen Kural, yeni halini Sıla\'nın da beğendiğini söyledi. Konsere sakal traşı olarak gelen Murat Cemcir ise, basın mensuplarına esprili bir dille, \'sinek kaydı\' traşını Sıla\'nın da beğendiğini söyledi.

\"Heybeden Şarkılar\" konseri ile ikinci kez Bodrum\'da hayranları ile buluşan Sıla, konserine \"Bodrum\'un suları\" şarkısı ile başladı.

Saçlarını kestiren Sıla\'nın yeni imajı ise dikkat çekti. Hayranlarına \'Heybeden Şarkılar\' konserlerinin nasıl oluştuğunu anlatan Sıla, \"Sonbaharın ve bayramın ilk gününde sizlerle birlikteyim. Bu sezonda beni ikinci kez yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Konserlerimiz bize taze kan olsa, size taze kan olsa diye düşündük. Yaptığımız şarkıları tekrardan düzenleyebiliriz dedik. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızla paylaştığımız şarkılar vardı, onları heybeye atabiliriz dedik. Bu şarkıları kronolojik sıraya dizdik. 2007 yılında başlıyor birlikteliğimiz ve Ekim ayında 10 yıl olacak. Bizi buralara kadar taşıdı, hakikaten diyar diyar gezdirdi, diyar diyar çaldırdı, söyletti. Hiç birimizin hikayesi birbirine dokunmuyor. Fakat duygularımız ortak ve destek çıkıyoruz birbirimize ve bence birbirimizi çok daha iyi hissediyoruz. Kendimizi de çok daha iyi hissediyoruz . Heybeden şarkılar galiba birazcık bunu yakaladı. Heybemizde tabii ki fazladan kalabalık var; sevinçler, yazılar, mutluluklar, aşklar, ayrılıklar, daha bir sürü madde daha da ekleyebiliriz. Kalabalığız yani, çok güzel bir akşam olmasını gönülden diliyorum. Beraber şarkı söylersek, şarkılar ne kadar çok dinlenirse bence o kadar güzel bir lisan çıkıyor ortaya\" dedi.

\"Gözlerine teslimim\" şarkısı ile konserine devam eden Sıla, ardından \"Dön demeyi unuttun\" ve \"Sevişmeden uyumayalım\" şarkılarını seslendirdi

\"Sevişmeden Uyumayalım\" şarkısının nakarat bölümünü seyircilere söyletmek isteyen Sıla, kalabalıktan güçlü bir ses gelmeyince \"Bekleyin ki uyumayın. Bu nedir ya. Böyle bir dilek dileme şekli hiç duymadım. Yani bu kadar basiretsiz temenni mi olur ya? Bodrum burası\" diyerek, dinleyenlerden daha güçlü bir ses istedi.

Gece boyunca yaklaşık 30 şarkı seslendiren Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, konseri izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile röp.

- Konserden görüntü

- Sıla\'nın açıklamalarından görüntü

- Seyirciye şarkı söyletmesindan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================================

7)MANAVGAT KAYMAKAMI HELALLİK ALDI

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde kaymakam Nazmi Günlü, Bakırköy Kaymakamlığı\'na atanması nedeniyle katılımcılarla vedalaştı, helallik istedi.

Manavgat\'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi\'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kaymakam Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol, İlçe Emniyet Müdür Vekili Rahmi Odabaşı, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Esnaf Odası Başkanı Hasan Çelik, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Nazmi Günlü, son yayımlanan kararnameyle Bakırköy\'e atandığını hatırlatarak, birkaç gün içerisinde ayarlamaları yaparak yeni görev yerine gideceğini söyledi. Manavgat\'tan ayrılırken bir veda programı düzenleneceğini belirten Kaymakam Günlü, \"Ama o zaman işi çıktığı için gelemeyen olur. Bu nedenle ben sizlere veda etmek istiyorum, bir helallik almak istiyorum. Hepiniz bize güvendiniz, her şey için teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum\" dedi.

Bayramlaşma töreninin ardında protokol mensupları, jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerle bayramlaştı.

Kurban bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden ekipler şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı ve şehitlerin mezarlarında dua etti.

Görüntü Dökümü

----------------------

Bayramlaşmadan genel görüntüler

Kaymakam Nazmi Günlü\'nün konuşması

Detay görüntüler

01:22 - 43 MB

: Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)