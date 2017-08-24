DHA YURT BÜLTENİ-2

1)VAN\'DA 3 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ

VAN İl Jandarma Komutanlığı\'nın yaptığı çalışmalarda Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına geldiği belirlenen 3 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Van Valiliği, Gürpınar ilçesi kırsalında bulunan Nebirnava Yaylası\'na düzenlenen hava harakatı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde, 23 Ağustos 2017 tarihinde, İlimiz Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına 3 kişilik BTÖ mensubunun geldiği tespiti yapılmış, teröristler Hava Kuvvetlerimizin desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun gerçekleştiği bölgede yapılan arama- tarama faaliyeti neticesinde, 1 Biksi makinalı tüfek, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son 1 hafta içerisinde Van İli genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

VAN, (DHA)

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2)SİVAS\'TA İTİRAFÇI FETÖ\'CÜ ASKERLER ÖRGÜTÜ ANLATTI

SİVAS merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6\'sı itirafçı oldu. İtirafçı askerler, örgütün kendilerine yönelik tehdit ve baskılarını anlattı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütünün \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16\'sı muvazzaf 1\'i meslekten ihraç edilen 17 şüpheliyi gözaltına alındı. Kente getirilerek Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9\'u, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3\'ü tutuklandı. 8 Şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 asker örgütle ilgili bilgiler verdi. Şüphelilerden Y.U. adlı astsubay ifadesinde, 15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğu birliğinde bağlı olduğu cemaat abisi K.\'nın kendisine telefon ederek \'Patronların dediğini yap\', \'Emirlere uy\' diye talimat verdiğini anlattı. Üstteğmen rütbesindeki A.Y. ise, kendisinden sorumlu abinin, sık sık yanına gelerek birlikteki tüm askeri personel hakkında siyasi görüşü nedir? Nelerden hoşlanır? Yaşam tarzı, cemaate bakışı nasıldır? Bize yakın mı? Uzak mı? Düşman mı? şeklinde bilgiler alıp not ettiğini itiraf etti.

\'HOCA EFENDİ BEDDUA EDER\'

Astsubay E.K. ise, ifadesinde kendisinin cemaatten ayrılmak istediğini ancak sorumlu abinin kendisini, \'Biz istesek seni okuldan bile attırırdık, senin aldığın nefesleri bile biz biliriz, bak kardeşlerin okuyor, hepsinin önünü keseriz, hiç bir baltaya sap olamazlar\' diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Bir diğer itirafçı yüzbaşı rütbesindeki Ö.S. ise, sorumlu abinin \'Bak bizim her şeyden haberimiz olur, dünyanı da cennetini de kaybediyorsun, ismini açık ederiz ifşa olur, ordudan atılırsın hoca efendi sana bir beddua eder\' diye tehdit ettiğini ifade etti.

Üstteğmen A.E. ise, girmiş olduğu askeri okul sınavlarında cemaatin sınav öncesi 60 soru verdiğini bu sorulardan 20\'sinin sınavda çıktığını bu şekilde sınavı kazandığını itiraf etti.

Astsubay Y.U. ise, sorumlu abinin kendisine \'Avrasya\' adlı bir katalog gösterip \'Şunlara bak, beğen seni evlendirelim\' diye içinde birçok kadın resmi olan bir katalog gösterdiğini dile getirdi.

8 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

FETÖ\'nün \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 Şüpheli\'den 8\'u de bugün sabah aatlerinde adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli askerler, polis eşliğinde sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Şüaphelilerin Cumhuriyet Savcılığı\'ndakiu sorgu işlemlerine başlandı.Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden itirafçı olan 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3\'ü tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Adlieden görüntü

-Şüphelilerin polis eşliğinde götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(73.5 mb)

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3)TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde, traktörün devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kırkpınar Mahallesi\'nde seyreden 34 yaşındaki Bayram Koçar\'ın kullandığı 20 HS 816 plakalı traktör, dün akşam saatlerinde mahalle girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Bayram Koçar olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan 72 yaşındaki Mahmut Küçükekiz ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkartılan Küçükekiz, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Koçar\'ın cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza sonrası

- Traktör altında kalan sürücü Bayram Koçer

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA) -

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4)KIRKAĞAÇ KAVUNU TEZGAHTAKİ YERİNİ ALDI



MANİSA\'nın Kırkağaç İlçesi\'nde lezzeti ve görünümüyle farklılık gösteren kavunlar satışa sunuldu. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, vatandaşlara aldanmamaları için, gerçek Kırkağaç kavununun üzerindeki beneklerin siyah değil koyu yeşil renkte olduğunu hatırlattı. Kırkağaç\'ta tat ve aromasıyla ünlü kavun, tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl diğer yıllara göre ekimin düşük olduğunu söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, yetiştirilen kavunlarda hiçbir katkı maddesi bulunmadığını gerçek Kırkağaç kavununun askıda bozulmadan 5- 6 ay kalabildiğini ifade etti. Diğer kavun türlerine göre daha geç hasat edilen Kırkağaç kavununu, aynı ad altında satılan diğerlerinden ayırt etmenin yollarını anlatan Boğaz, \"Bu ürünün hasadına 10 Ağustos\'ta başlıyoruz. Tüketici kavun satın alırken üzerindeki etikete baksın. Kırkağaç kavunuysa TSE\'den alınan coğrafi işaretin üzerinde 10 Ağustos\'tan sonraki bir tarih yer alır. Kavunumuzun üzerinde sarının üzerine koyu yeşil renkte lekeler yer alır. Kesildiğinde iç çekirdek yatağı tamamen dolu olur. Lifleri diğer kavunlara nazaran daha yoğundur. Kırkağaç kavununu tüketicilerimize yedirebilmek için ilçemizde modern kavun soğuk hava depolarımız var. Kavunlarımızı bu sayede ocak ayına kadar tüketicilerimize sunmaya çalışıyoruz\" dedi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 yıldır İstanbul İzmir yolunda kavun satıcılığı yapan Olcay Şimşek, bu yıl kavun ekilişinin diğer yıllara göre az olduğunu ama fiyatlarda değişen birşeyin olmadığını ifade etti. Şimşek, satışların diğer yıllara göre düştüğünü vurguladı. Kavun satıcılarından Mustafa Baldemir ise \"Kavunlarımız kendi mahsülümüzdür. Fiyatlar yıllardır aynı. Kilosu 1 bucuk ile 2 TL arası değişiyor. Satışlarımızda diğer yıllara göre biraz düşüş var ama memnunuz\" diye konuştu.

İstanbul İzmir yolunu kullanan vatandaşlar ise Kırkağaç kavununu çok sevdiklerini dayanıklılığı ve tadı nedeniyle özellikle tercih ettiklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kavunun kesilişinden görüntü,

-Tezgahlardan görüntü,

-Satıcı ve vatandaşlarla röp

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

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5)FUAR MENÜSÜNÜN GÖZDESİ KAĞIT KEBABI

İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) gerçekleştirilen konserler, etkinlikler ve sokak gösterileriyle eğlenen İzmirliler, acıktıklarında soluğu yemek stantlarında alıyor. Fuar menüsünün bu yılki gözdesi ise, Antakya\'nın dünyaca ünlü kağıt kebabı oldu. Açıldığı 19 Ağustos\'tan bu yana ünlüler geçidine sahne olan 56\'ncı İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın ziyaretçileri, fuar alanında gerçekleştirilen etkinliklerde eğlendikten sonra yemek stantlarına uğramayı ihmal etmiyor. Türkiye\'nin birçok bölgesinden İEF\'ye gelip yemek servisi yapanların arasında en çok tercih edilen ise Antakya mutfağı oldu. Taze çökelek, baharat ve biber salçasıyla yapılan Antakya\'nın meşhur lezzetlerinden katıklı ekmek, ziyaretçilerin en beğendiği seçeneklerden biri olmayı başardı. Katıklı ekmeğin yanı sıra, içli köfte ile patlıcan ve yaprak dolması da rağbet gördü. Fuar menüsünde İzmirlilerin en çok tercih ettiği yiyecek ise, Antakya\'nın dünyaca ünlü kağıt kebabı oldu. Ana malzemeleri domates, biber, kıyma ve baharattan oluşan kağıt kebabının İEF\'de tercih edilme sebeplerinden birisi de, dürüm şeklinde sarılarak pratik bir şekilde yenilebilmesi.

İEF\'de hizmet veren Antakya Sofrası standının kasa şefi Ümit Erşin, bu sene fuarda en çok sattıkları ürünün kağıt kebabı olduğunu vurgulayarak, \"İzmirliler kağıt kebabını gerçekten sevdi. İnsanlar eğleniyor, yoruluyor ve karnı acıkıyor. O zaman da buraya gelip bizi buluyor. Biz de Antakya\'nın meşhur lezzetlerini maharetli ustalarımızla İzmirlilere sunuyoruz. Yoğun ilgiden çok memnunuz, herkese iyi eğlenceler diliyoruz\" dedi. Lokantada ustalık yapan Süleyman Yırtar ise, \"İçli köftemiz, dolmalarımız, katıklı ekmeğimiz, dönerimiz ve daha birçok ürünümüz var. Ama kağıt kebabı gerçekten müthiş istek gördü. Kağıt kebabı yapmaktan ellerimiz yoruldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Stanttan görüntü

- Alışveriş yapan vatandaşlardan görüntü

- Mutfaktaki ustalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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6)BİR DAKİKADA 2 BEBEK ELBİSESİ ÇALIP ÇIKTI

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki bir çocuk giyim mağazasında 50 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kadın, iki adet kız çocuğu elbisesini bir dakikada çalarak kayıplara karıştı. O anlar anbean kameralarca görüntülenirken, dükkan sahibi Uğur Özyolcu, hırsızlarla başının dertte olduğunu ifade ederek, hırsızın biran önce bulunması için emniyete çağrıda bulundu.

Yarhasan Mahallesi Konuk Caddesi No 87/A\'da faaliyet gösteren \'Uğur Bebe\' isimli işyerine gelen yaklaşık 50 yaşlarında bir kadın, saat 13.30\'da, işletmede gözüne kestirdiği çocuk elbiseleri reyonunda bir süre inceledi. Kadın işyerinde yaklaşık 7 dakika durduktan sonra dükkandan ayrıldı. Kadın hırsız daha sonra saat 13.46\'da işyerine tekrar gelerek, 1 dakikada çocuk giysileri reyonunda önceden gözüne kestirdiği iki kız çocuğu giysisini ceketinin içine atarak hızlı ayrıldı. Hırsızlık anı anbean işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İşyeri sahibi Uğur Özyolcu ise hırsızlardan başının dertte olduğunu ifade ederek, bu yıl işyerinde 5 kez hırsızlık yaşandığını dile getirdi. Özyolcu, \"Hırsızlık saatinde yine dükkanımızda yoğunluk vardı. O yoğunluğu fırsat bilen bir kadın müşteri, önceden gelip keşfini gerçekleştirdiği dükkanımıza girdi. Kadın çalışanımız da bu kadına yaklaşıyor ve ne istediğini soruyor. Müşteri o sırada ürünlerle ilgilenerek \'Ben bakıyorum\' deyip çalışanımızı oyalıyor. Bizde o sırada başka bir müşteri ile ilgileniyorduk. Müşteri kılığındaki kadın, ürünlerimizi inceledikten sonra 2-3 yaş civarında çocuk elbiselerinden iki tanesini alıyor ve pardesesüne koyup dükkandan çıkarak uzaklaşıyor. Bizde işyerimizde yaptığımız sayım sonrasında iki ürünümüzün eksik olduğunu fark edip kameraları incelediğimizde hırsızlığı fark ediyoruz\" diye konuştu.

Hırsızın bulunması konusunda polise başvurduklarını ve güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiklerini ifade eden Özyolcu, \"Yetkililerin bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyorum. Çalınan ürünün maddiyatı çok önemli değil ancak manevi olarak zarar görüyoruz. Mağaza çalışanlarımız tedirgin oluyor\" diye konuştu.

Önceden de işyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyen Özyolcu, \"Bu yıl yaşadığım diğer hırsızlık olaylarında çalınan giysiler başkaları tarafından tekrar dükkanımıza getirilip, \'Bu ürünü sizden aldık. Çocuğuma olmadı değiştirmek istiyoruz\' şeklinde geri getiriliyor. Sonra biz bunların çalıntı olduğunu belirttiğimizde eşyaları bırakıp kaçıyorlar. Bunu tek benim dükkanım değil, çevremdeki işyeri sahipleri de yaşıyor. İnanıyorum ki son yaşadığım hırsızlık olayında da giysiler değiştirilmek üzere işyerine tekrar geri getirilecek. O zaman hırsız ortaya çıkacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık yapılan işyerinden detay görüntü

- İşyeri sahibi Uğur Özyolcu\'nun olayı anlatırken görüntüsü

- Kadın hırsızın bebek giysilerini çalarken ve işyerinden çıkarken güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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7)BURDUR\'DA ASAYİŞ UYGULAMASI

\'TÜRKİYE Huzur\' uygulaması kapsamında Burdur\'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Göl Polis Lojmanları önü, Karasenir Kavşağı, Organize Sanayi Kavşağı ve Otogar Kavşağı\'nda yapılan denetimlerde yolcuların kimlikleri kontrol edildi, otomobillerin bagajları arandı. Umuma açık yerlerde yapılan kontrollerde de 297 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Burdur\'da dün göreve başlayan Emniyet Müdürü Arif Çankal da kentteki ilk görev gününde uygulama yapan ekipleri denetledi. Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Arif Çankal, grup amirlerinden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Asayiş uygulamasından detay

- Emnyiet müdürünün bilgi alması

- Detay

100 MB /// 03.12\'

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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