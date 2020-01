DHA YURT BÜLTENİ-2 

Antalya\'da turist taşıyan midibüs devrildi (1)

ANTALYA\'da yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu 07 EEJ 91 midibüs, Büyükçaltıcak mevkii tünel çıkışında saat 09.30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 20\'den fazla turist çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Midibüs şoförü Erhan Çiftçi, yağmur nedeniyle kaylganlaşan yolda midibüsün kontrolden çıkıp devrildiğini söyledi.

ANTALYA

Kaza sırasında canlı yayındaydı

Çiğ köfte sırası beklerken ağır yaralandı

Samsun\'da çiğ köfte almak için yol kenarında eşi ile bekleyen Emre Temel, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sırasında Temel, telefonuyla canlı yayın yapıyordu. Feci kaza Temel\'in yaptığı yayına yansıdı.

Kaza Samsun\'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp, sıra bekleyen Tuğba ve Emre Temel çifti, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Emre Temel\'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza Temel\'in telefonuyla yaptığı canlı yayına yansıdı.

Temel çiftine çarpan sürücü olay sonrası gözaltına alındı.

Samsun

Van\'da öldürülen teröristlerden biri örgütün sözde bölge sorumlusu

Hava harekatında kullanılan mühimmatın üzerindeki yazı : \'Eren ruhun şad olsun\'



VAN\'ın Gürpınar İlçesi kırsalında saldırı hazırlığında olan PKK\'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonrası operasyon görüntüleri paylaşılırken, etkisiz hale getirilen 4 PKK\'lı teröristten birinin, örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu M.E., olduğu belirlendi.

Gürpınar İlçesi\'nde saldırı hazırlığında olan PKK\'lı 4 teröristin etkisiz hale getirilmesi için hava harekatı başlatılmıştı. Başlatılan hava harekatı sonrası operasyonlarda etkisiz hale getirilen 4 PKK\'lı teröristten birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu \'Aras\' kod adlı M.E., olduğu belirtildi. Operasyonda iki M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, sekiz el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Hava harekatı sonrası operasyon görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle operasyon bölgesine hareket etmesi, bölgedeki arama tarama faaliyeti ile ele geçirilen silah ve mühimmatlar yer aldı.

Arama tarama faaliyeti sırasında teröristleri etkisiz hale getirmek için hava harekatında kullanılanıldığı belirtilen ve atıldıktan sonra patlayan mühimmatın üzerinde \'Eren Ruhun şad olsun\' yazdığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca operasyon sonrası helikopterle birliklerine dönen askerlerin, komutanları tarafından karşılanması da yer alıyor.

Operasyon bölgesinden görüntü

Teröristlere ait ve ele geçirilen silah ve mühimmatın görüntüsü

Hava harekatında kullanılan mühimmatın üzerindeki 'Eren ruhun şad olsun' yazısı



helikopkterin görüntüsü

operasyondaki askerlerin görüntüsü

operasyondan dönen askerlerin görüntüsü

detaylar

VAN

Fenalaşan firari asker hayatını kaybetti

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında fenalaşan 20 yaşındaki Nejdet Uytun hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Van\'ın Erciş İlçesi\'ndeki 108\'inci Topçu Alayı\'nda askerlik görevini yapan ve çıktığı izinden dönmediği için firari durumda olan Nejdet Uytun, gece saatlerinde kaldırımda yürürken bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Uytun\'un cesedini, yol kenarında park halinde bulunan araçlardan dolayı sabah saatlerine kadar farkeden olmadı. Sabah aynı kaldırımı kullanan çevredekiler yerde yatan Uytun\'u görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uytun\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uytun\'un ölüm haberini alan dedesi olay yerine geldiğinde büyük üzüntü yaşarken, talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR

Otomobil tarlaya uçtu; Sürücü öldü

NEVŞEHİR cezaevi kavşağı yakılarında otomobilin tarlaya uçtuğu kazada Otomobil sürücüsü Hamit Çalışır yaşamını yitirdi.

Kaza Akşam saat 22.30 civarında Ceza evi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Ürgüp’ten Nevşehir istikametine seyir halindeki 50 UH 288 plakalı otomobil ’in sürücüsü 38 yaşındaki Hamit Çalışır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan ve yalnız olduğu öğrenilen Hamit Çalışır olay yerinde öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR

Tapınakta onarım uyarısı: Aspendos\'taki banyo mermeri gibi olmasın

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ne bağlı Side Mahallesi\'nin simgesi Apollon Tapınağı\'nın sütunlarını taşıyan beton kaideler zamanla yıpranınca ortaya demirleri çıktı. Kısa süre önce ören yerini gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, \"Aspendos\'taki banyo mermeri gibi olmasın\" diye yetkilileri uyararak çirkin görüntünün ortadan kaldırılmasını istedi. Side Müzesi ekibi tarafından beton kaideler onarıldı.

Manavgat\'a bağlı Side Mahallesi\'nde bulunan ve M.S. 2\'nci yüzyılda Roma İmparatoru Antoninus Pius zamanında Side\'nin kurucu tanrısı Apollon adına yapılan tapınak zamanla yıkıldı. Tapınağın blok halde duran 5 sütunu ve başlığı 1984- 1990 yılları arasında restorasyon çalışmasıyla beton kaide üzerinde yeniden ayağa kaldırıldı. Zaman içerisinde bazı blokların üzerinde durduğu kaidelerdeki demirler kenara çok yakın konulduğu ve aşırı sıcakların da etkisiyle üzerindeki betonun aşınması sonucu ortaya çıktı.

12 YILDIR İZİN BEKLENİYOR

18 Temmuz\'da bir toplantıya katılmak için ilçeye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Apollon Tapınağı\'nı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, tapınağın sütunlarının dikili olduğu kaidedeki kırılan betonun içinden çıkan demirleri gösterdi. Kaymakamlık olarak her yıl milyonlarca ziyaretçinin gezdiği tapınakta yaşanan çirkin görüntünün ortadan kaldırılması ve onarımı için müelliften (1984-1990 döneminde tapınağın restorasyon işini yapan firma) 12 yıldır izin beklediklerini anlatan Kaymakam Günlü, Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman\'dan yardım istedi. Kaidedeki kırık bölümleri inceleyen Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, asıl esere dokunulmadığı, sadece kaidedeki bozulan yerin düzeltileceğini ve bu nedenle müelliften izin alınmasına gerek olmadığını belirtti.

\"ASPENDOS\'UN BANYO MERMERİ GİBİ OLMASIN\"

Apollon Tapınağı\'nın kaidesinin düzeltilmesi konusunda yetkililere talimat veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, \"Yapalım şunu mermerle ama Aspendos\'un banyo mermeri gibi olmasın\" dedi. Bakan Yardımcısı Yayman, bu sözlerini kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, \"Çekmiyorsun değil mi?\" diye sordu. Yan tarafındaki sütunu gösteren Bakan Yardımcısı Yayman, \"Bu şekilde olacak\" dedi.

RENK VE ÖZELLİKLERİ UYGUN

Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman\'ın talimatı sonrası Apollon Tapınağı\'nın sütunlarında aşınan yerler Side Müzesi ekibi tarafından 1980\'li yıllarda yapılan betonun özellikleri ve rengine yakın bir çalışmayla betonla kaplanarak, çirkin görüntü ortadan kaldırıldı.

ASPENDOS\'TA NE OLDU?

Serik İlçesi\'nde M.S. 2\'nci yüzyılda Marcus Aurelius döneminde inşa edilen Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Ağustos 2015\'te yapılan restorasyonda oturaklar ve merdivenlerde kullanılan beyaz mermerlerin tiyatronun koyu gri renkteki aslına uygun olmayışı, \'mutfak mermeri\' şeklinde eleştiri ve tepkilere neden olmuştu.

MANAVGAT (Antalya)

ARŞİV

Antik tiyatro içinden genel ve detay

Turistlerden genel ve detay

Tiyatro dışından ve gişelerden detay

Fotoğraf çektiren turistlerden detay

Tadilat yapılan bölümlerden genel ve detay

Beyaz renkli mermer basamaklardan detay

Röp1: Alper Erpolat (Tur Rehberi)

Röp2: Recep Yavuz (Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı)

MANAVGAT (Antalya)

Turizmin yeni gözdesi Üzümlü Mahallesi

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'ne bağlı Üzümlü Mahallesi, sessiz, sakin ve doğanın içinde tatil yapmak isteyenlerin yeni keşfettiği turizm noktalarından biri haline geldi.

Kaş\'a bağlı Üzümlü Mahallesi ilçeye 35 kilometre, ünlü Patara Plajı\'na 10 kilometre, Fethiye\'ye ise 90 kilometre uzaklıkta. Likyalılar dönemindeki adı \'Margaz\' olan ve bu adı da halen yetiştirilen Margaz üzümünden alan mahalle, evlerin çatısındaki üzüm bağlarının yanı sıra çevresindeki zeytin, incir, çınar ve çam ağaçlarının oluşturduğu doğal güzellikle ilgi çekiyor. Deniz seviyesinden 150-250 metre yükseklikteki mahalle hem sessizlik hem de doğal güzellik arayanların uğrak yeri haline geldi.

Mahallede son 4 yılda 100\'e yakın villa inşa edilirken, ağaçların arasına gizlenmiş durumdaki villalar sakin, gözden uzak, doğanın içinde ve serin bir havada tatil yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Özellikle gurbetçiler tatil için Üzümlü Mahallesi\'ni tercih ediyor. Bölgede ağustos ayı sonuna kadar tüm villalar dolu.

Villa turizminin yanında günübirlik Üzümlü gezileri de düzenleniyor. Cipler ve özel araçlarla gelen yerli ve yabancı turistlere Margaz üzümü çatılarının, su kabaklarının altında doğal kahvaltı veriliyor. Eskiden mahallelinin kullandığı tarım ve mutfak araçlarının sergilendiği müzeler gezdiriliyor ve Margaz üzümü tanıtılıyor.

Üzümlü\'de ailesiyle tatil yapan Sedat Işık, \"Burayı tercih etmemizin nedeni doğayla iç içe olması, şehrin gürültüsünden uzak olması. Bir kız çocuğum var. Hayvanları çok seviyor. Burada kedi ve köpeklerle oynuyor. Buranın bizim için ideal yerlerden biri olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Fransa\'dan gelen Hatice Türkan, \"Buranın havası, insanı, doğası çok güzel. Huzurlu, sakin bir tatil için burayı seçtik. Herkese de tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

Üzümlü\'de villaları olan Niyazi Tüfekçi de \"Üzümlü, yeşilliğiyle, serinliğiyle, temiz havasıyla, insanların son yıllarda tercih ettiği bir yer. Şu anda ağustos ayı sonuna kadar burada yer bulmak mümkün değil. Gelecekte de turizm açısından bir marka olmaya adayız\" dedi.



Üzümlü'den genel bölümler

Üzüm çardakları

Üzüm ve su kabakları

Bahçe müzesi

Turist grupları

Villalar ve kalanlar

Röportajlar

KAŞ (Antalya)

Bayram tatilinde Bozcaada\'ya gideceklere rezervasyon uyarısı

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her bayram tatilinde olduğu gibi 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde de dolup taşacak. Ada\'daki işletme sahipleri, özellikle bayram tatilinin ilk 4 günü için şimdiden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirterek, Bozcaada\'ya gelecek vatandaşların feribot, konaklama ve restoranlara önceden rezervasyon yaptırmaları halinde hiç bir sorun yaşamayacaklarını belirtti.

Hükümetin, Kurban Bayramı tatilini 10 güne çıkarmasının ardından gözler turizm merkezlerine çevrildi. Küçük bir kasaba havasıyla büyüleyen, kilisenin de yer aldığı Rum Mahallesi\'nin dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin lezzetinin sunulduğu restoranları, Türkiye\'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul\'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih sebebi olan turizm cenneti Bozcaada, 10 günlük bayram tatilinin de gözdesi oldu. Özellikle tatilin ilk 4 günü için yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Bozcaada, kalan diğer günleri de en az yüzde 90 doluluk oranıyla geçirecek. Tatil için Bozcaada\'ya gösterilen ilgiden memnun kalan ada esnafı ise şimdiden tüm hazırlıklarını tamamladı. Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Gestaş firması gibi pek çok kurum ve kuruluş gerekli önlemleri aldı. İşletme sahipleri de alışverişlerini 10 günlük tatile göre yaparak, son hazırlıklarını bitirdi.

SEZONUN SON TATİLİNDE REZERVASYONA DİKKAT

Bozcaada\'daki işletme sahipleri, tatilcileri feribot, konaklama ve restoranlar için gelmeden rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı. Adaya gelmeden önce feribot rezervasyonunu yaptıranların, geliş ve dönüşlerde sıra beklemeden rahat edebileceklerini söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, “Şuanda Bozcaada\'nın bayram tatili için yine dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle tatilin ilk 4 günü süresince. Sonraki 6 gün için de doluluk oranı şuanda yüzde 80-90\'lar civarında. Artık yaz mevsiminin son günleri ve sezonun da son tatili. Bozcaada her zaman olduğu gibi yine hareketli geçecek bu bayram tatilinde. Ama geliş ve gidiş tarihleri belli olan tatilciler feribot, konaklama ve restoranlar için rezervasyonlarını yaptırmaları halinde hiçbir sıkıntı yaşamadan güzel bir tatil yapabilir\" dedi.

Güverte Restoran İşletmecisi Tahir Yavrucuk ise, Bozcaada\'da 10 günlük tatil boyunca yoğunluk yaşanacağını belirterek, “Her hazırlığımız tamam ve misafirlerimizi bekliyoruz. Elimizden geleni yaparak herkesi mutlu edeceğiz\" diye konuştu.

Bozcaada iskelesinden, feribottan ve inen yolculardan görüntü,

Bozcaada sokaklarında yaşanan yoğunluktan görüntü,

Bozcaada sahilinde gün batımını izleyen kalabalıktan görüntü,

İşletmeci Tahir Yavrucuk'un konuşmasından görüntü,

Restoranlardan ve yemek yiyenlerden görüntü,

BOZTİD Başkanı Ülke Diler ile röportaj.

BOZCAADA (Çanakkale)



Üretici üzümlerini kurutmaya başladı

MANİSA\'da Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadının başlamasının ardından, kurutmalık üzümler de tarlalara serilmeye başlandı. 30 yıldır bağcılık yapan Cavit Limoncular, üzümünün belli bir kısmını tel sergi üzerinde kuruttuğunu belirterek, tel sergide kurutulan üzümlerin daha verimli ve kaliteli olduğunu ifade etti.

Türkiye\'nin üzüm üretiminde ve ihracatında büyük bir bölümünü karşılayan Manisa\'da Sultaniye çekirdeksiz üzüm sezonun başlamasıyla birlikte, toplanan üzümler kurutmalık tarlalara serilmeye başlandı. Hava şartlarının üzümü kurutmaya elverişli olduğu bugünlerde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu\'daki çeşitli illerden gelen mevsimlik işçiler, üzümleri toprağın üzerine serilen naylonlarda kurutuyor. Eskiden kurutmalık için üzümlerin serildiği teller, artık daha çabuk kuruduğu gerekçesiyle yerini toprak üzerine serilen naylonlara bıraktı. Ancak bazı üzüm üreticileri üzümün kalitesini koruduğu gerekçesiyle kurutmada tel örgüyü tercih etmeye devam ediyor.

TELDE VERİM KAYBI YOK

Manisa\'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi\'nde 30 yıldır bağcılık yapan Cavit Limoncular, toplanan Sultaniye çekirdeksiz üzümleri bağında kurduğu tel örgü sistemi ile kurutmaya çalışıyor. Limoncular, \"Tel sergide üzümün çürüme derdi yok. Ayrıca yağmurdan korunuyor. Tel örgüde kurutulan üzümler hem numara olarak daha sarı oluyor, hem de daha güzel kurutuluyor. 10 numara üzümü kurutmaya bıraktığınızda kuruyan üzüm 9 numara düşerken, 10 numara üzümü tel örgüde kuruttuğunuz zaman 10 numara kuru üzüm olarak geri alırsınız. Yerde kurutulan üzümlerde bazı zaman bozulma yaşanabiliyor\" dedi.

Üzümlerin yerde kurutulmasının nedenlerini de açıklayan Limoncular, erken kuruduğu için bazı üreticilerin yerde kuruttmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Cavit Limoncular, \"Yerde üzüm erken kururken, tel örgülere kurutmaya bırakılmış üzüm geç kuruyor. Üretici de normal olarak eski yöntemi değil, yerde kurutma yöntemini tercih ediyor. Ayrıca telde üzümü kurutmaya bırakmanın işçiliği de zordur. Zahmetli iştir\" diye konuştu.

Kendisinin de hasat yaptığı üzümlerin bir kısmını tellere sererek kurutmaya bıraktığını ifade eden Limoncular, \"Yerim az olduğundan bağımın belli bir bölümüne yaptığım tel örgütlerle üzümlerimin bir kısmını tellerde kurutuyorum. Bir çok üzüm üreticimizi de tel örgü yöntemini kullanmaya davet ediyorum\" diye konuştu.



Üzüm toplanırken ve yere kurutmalık için serilen üzümlerden görüntü,

Üzüm üreticisi Cavit Limoncular'ın konuşmasından görüntü.

Tellere serilen üzümlerden görüntü.



MANİSA

=============================================

İncir hasadında pahalı işçi sorunu



AYDIN\'da başlayan incir sezonunda özellikle dağ mahallerinde yatılı işçi çalıştıran üreticiler, maliyetlerin giderek artmasından ve işçilerin yüksek yevmiye istemesinden yakındı.

İncirin merkezi Aydın\'da kuru incir hasadı ova mahallerde başlarken, dağ mahallelerde ise hazırlıklar yapıldı, çalışacak işçiler bekleniyor. Yılda 35-40 gün süren kuru incir sezonunda yatılı olarak çalışacak işçi bulmakta zorlanan üreticiler işçi fiyatlarının her yıl giderek artmasından yakındı.

Germencik\'in dağ mahallesi olan Meşeli\'deki üreticilerden Esma Yıldırım işçi bulmakta yaşadıkları sıkıntının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek \"Bu yıl geçen yıla oranla ağustos ayında biraz geç başladı, incir hasadımız. Yaş ve kuruda hasat sezonu eylül ayı sonlarına kadar sürüyor. İşçilerin fiyatları çok pahalı. Burada kaldıkları 35 günlük sürede 4 ila 5 bin TL para ödemek zorunda kalıyoruz. Fiyatların yüksekliğinden zorlandığımız gibi işçi bulmakta da çok zorluklar çekiyoruz. Piyasada işçi olmadığını bilen diğer işçiler de fiyatları yüksek tutmaya çalışarak bizleri zor durumda bırakıyor. Buraya gelen işçiler yaklaşık 35-40 gün kadar bizim evlerimizde misafir oluyor. Tüm giderlerini biz karşılıyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak yılda sadece bir kere incir hasadı yapabiliyoruz\" dedi.

TARLADA YEVMİYE 50 TL, İNCİRDE 100 TL

İşçilerin yevmiyesi konusunda yıllardan beri sıkıntı yaşadıklarına değinen üretici Barış Aydın ise, \"Bu işin maliyeti çok yüksek. İncir kurutacak yerlerimizi hazır hale getirdik. İşçilerin gelmesini bekliyoruz. Biz büyüklerimizden incirciye en başta işçi konusunda destek çıkmasını istiyoruz. Ovada tarlada çalışan işçiler yevmiye 45-50 TL alıyor. Ama bizim incire geldiği zaman yevmiyeler 90-100 TL\'yi geçiyor. Bunun tek sebebi aracılar dediğimiz dayıbaşılar oluyor. Yatılı kalan işçilerin fiyatlarını onlar yükseltiyor. Buraya çalışmaya gelen işçiler 4 ile 5 bin TL arasında para istiyorlar. Bizde işçi bulamadığımız için mecburen vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü incirin belli bir zamanı var. O zaman içersinde toplanmazsa bozuluyor. Ben 4 kişi çalıştıracağım ve bunun karşılığında 18 bin TL para ödeyeceğim. Diğer giderlerinin de sayarsak 20 bin TL\'yi buluyor. Yetmezse takviye işçi getirirsem bu gider 25 bin TL\'ye kadar çıkıyor. Yaklaşık benim yılda 15 ila 20 ton arasında incir hasadım oluyor. Biz de daha çok çalışıyoruz\" diye konuştu.



İncir bahçelerinden genel ve detay görüntüler,

Üretici Esma Yıldırım ile röp,

Üretici Barış Aydın ile röp.



AYDIN



5 bin kişilik aşiret düğününde gelin altınları taşıyamadı

HAKKARİ’de, Goyi aşiretinin ileri gelenlerinden işadamı Mehmet Seven’in oğlu Özgür Seven ile Kırıkkaleli Öğretmen Başak Sözdinler çiftinin düğün töreninde davetliler, gelin ve damada takı takmak için sıraya girdi. Aşiret düğününde siyasetçiler, kurum amirleri ve bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimleri halay çekti.

Şırnak’ın Uludere ilçesi’nin Goyi aşiretinin ileri gelenlerinden Hakkari’ye yerleşik işadamı Mehmet Seven’in oğlu Özgür Seven ile Kırıkkaleli öğretmen Başak Sözdinler için Hakkari’nin Bay Köyü’nde 2 gün 2 gece süren bir düğün töreni yapıldı. 2011 yılında tanıştığı 30 yaşındaki öğretmen Başak Özdilek ile hayatını birleştiren Hakkarili Özgür Seven’in düğün töreni Kuzey Irak, Van, Hakkari ve Şırnak\'tan aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelen bir çok önemli ismi buluşturdu.

5 BİN DAVETLİ

Bay Köyü\'nde gerçekleştirilen düğün törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani\'nin isteği üzerine gelen Azad Goyi, Hakkari eski Milletvekilleri Abdulmattalip Özbek, Fehmi Öztunç, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, MHP Hakkari il Başkanı Fatih Özbek, İl Özel İdaresi Genel Sektereti Osman Kızılban, Vedaş Hakkari Müdürü İsmail Özdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, Korucular Derneği Başkanı Sadi Özatak,Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden Orhan Pirozbeyoğlu, İşadamı ismet ölmez,’in yanı sıra Şırnak, Uludere, Hakkari, Van ve Kuzey Irak’tan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Düğün alanında kayınpeder Mehmet Seven ve yakınları tarafından karşılanan davetliler, yerel sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği Kürtçe şarkılarla halay çekti. Düğüne katılan davetlilere kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.

GELİN ALTINLARI TAŞIYAMADI

Günün sonundaki takı töreninde ise davetliler, öğretmen gelin Başak Sözdinler ile damat Özgür Seven’e takı takmak için birbiriyle yarıştı. Gelin altınları taşımakta zorlandı. Kırıkkaleli Öğretmen Sözbilen’e onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer ve kolye takıldı.

BARZANİ\'NİN TEMSİLCİSİ: GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR BİZİ

Düğün’e katılan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'nin aşiretlerden sorumlu olduğu belirtilen Azad Goyi, Kürdistan Bölgesi Yönetimi adına Hakkari’deki bir düğüne katılmaktan gurur duyduklarını belirterek şöyle dedi: \"İnşallah gençlerimiz hep böyle mutlu olurlar. Biz de bölge halkımızla iyi gününde de, kötü gününde de birlikte olmak istiyoruz. 25 Eylül sonunda da inşallah referandum sonuçlarından sonra biz de böyle bir kutlama yapmayı düşünüyoruz. İnşallah güzel günler bekliyor bizi. Kuzey Irak Bölgesel yönetimi Başkanı sayın Mesut Barzaninin de bölge halkımıza selamlarını buradan iletiyorum.ö

Goyi aşiretinin ileri geleni damadın babası Mehmet Seven ise, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan bütün davetlilere teşekkür etti.

Bay köyünden genel görüntü

Düğün alanından genel görüntü

Kurulan çadırın altında halay çeken davetlilerden genel ve detay

Müzisyenlerin Kürtçe şarkı söylemeleri

Gelin aracının düğün alanına gelişi

Damat gelin araçtan alıp zılgıt ve müzik eşilğinde düğün alanına götürülmesi

Gelin ve damat

Düğüne katılan kadınlar

Halay çeken davetliler

Halaydan genel ve detay

Kemençe çalan bir müziyenin kürtçe şarkı söylemesi

Düğüne katılan binlirce davetliye yemek ikramı

Yemeklerden görüntü

Yemek servisi yapan düğün sahibi yakınları

Düğüne katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün

Düğünde damada takı takmak için kuyrukta bekleyen davetliler

Düğünde geline altın takı takan kadınlar

Geline takılan altınlar

Gelinle kısa röportaj

Üzerindeki takıları taşımakta zorlanan Başak özdinler

Halaylar

Kuzey Irak Bölgesel Yötemi Barzaninin Türkiyedeki aşiretlerden sorumlu Azad Goyi ile röportaj

Düğüne katılan aşiretlerin önde gelen isimleri

HAKKARİ

Fuar çocuklara yaradı

TÜRKİYE Jokey Kulübü\'nün (TJK), \'Pony Club\' projesi kapsamında İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) kurduğu pistte çocuklar ata binmenin heyecanını yaşarken, aileleri de onların bu mutlu anlarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi. Ayrıca, Rusya\'dan gelen Karina Primov\'un gerçekleştirdiği köpük dansı hem çocuklara hem de ailelerine eğlenceli anlar yaşattı.

TJK\'nın sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve gezici TIR ile Türkiye\'nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği \'Pony Club\' etkinliği, İEF\'de çocukların ilgi odağı oldu. Birçok çocuk, hayatlarında ilk kez at binme şansı yakaladı. Başlarda çekindikleri gözlenen çocuklar, tur süreleri bittiğinde attan inmeni n üzüntüsünü yaşadı. Çocuklar, profosyonel bir ekibin gözetiminde bindikleri atları sevmeyi de ihmal etmedi. Günde yaklaşık 500 çocuğun atlarla vakit geçirdiği \'Pony Club\', fuarda en çok ziyaret edilen etkinliklerden biri oldu.

Çocukları küçük yaşlarda atlarla buluşturmayı ve onlara at sevgisi aşılamayı hedefleyen Pony Club\'ın, fuarın son günü olan 27 Ağutos\'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya\'dan gelen Karina Primov\'un \'Sokak Gösterisi\' sahnesinde köpüklerle yaptığı dans gösterisi, fuar ziyaretçilerinin takdirini topladı. Primov\'un, özel kimyasallar ile hazırlanan sudan çeşitli boyutlarda çıkardığı köpükleri gören çocukların yüzlerindeki gülümseme, gösteri boyunca hiç dinmedi.

Ata binen çocuklardan görüntü

At seven çocuklardan görüntü

Ailelerden görüntü

TJK tırından görüntü

Karina Primov'un gösterisinden görüntü

Köpüklerle oynayan çocuklardan görüntü

Genel ve detay görüntü

İZMİR

Havacılık Festivali Teoman konseriyle sona erdi

ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi\'nce, Görsel Tanıtım işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali \'Troya Air Fest\'in son akşamında, rock müziğinin ünlü ismi Teoman hayranlarıyla buluştu.

Umurbey Beldesi sahilinde 4 gün boyunca devam eden Uluslararası Havacılık Festivali \'Troy Air Fest\', renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda çocuk, festivale gönüllü olarak katılan uçakların pilotlarınca Çanakkale Boğazı semalarında uçuruldu. Gündüzleri farklı etkinlikler düzenlenirken akşamları da Inna ve Kıraç gibi ünlü şarkıcılar konser verdi. Festivalin son akşamında ise rock müziğinin sevilen ismi Teoman sahne aldı. Konserine \'Serseri\' isimli şarkısını söyleyerek başlayan Teoman, 2 saat boyunca sergilediği hareketli sahne performansıyla birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Birçok şarkısına eşlik ederek coşan Teoman hayranları da unutulmaz bir akşam yaşadı.

Konserin sonunda sahneye gelen AK Partili Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, ilk kez canlı olarak dinlediği Teoman\'ın performansını çok beğendiğini söyledi. Ardından da Teoman\'a bir çiçek hediye etti.

Teoman'ın şarkılarını söylemesinden görüntü,

Teoman'ın hayranlarından görüntü.

ÇANAKKALE

Zeki Müren anısına konser düzenlendi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığı tarafından Bodrum Belediyesi\'nin destekleri ile Zeki Müren\'in anısına ‘Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında\' isimli Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde düzenlenen konseri ünlü oyuncu Nuri Alço\'nun da bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi. 33 kişilik koro, gecede Zeki Müren\'in şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Koronun yanı sıra Müren\'in yeğeni Özlem Güner de gecede hem sunuculuk yaptı hem de dayısı ile olan anılarını anlattı. Nusret Parmaksız şefliğinde koro ve solo parçaların seslendirildiği konserde balerin Canan Şahin, müzik eşliğinde bale gösterisi sundu. Koronun ‘Safalar Getirdiniz Safa Geldiniz\' isimli şarkı ile başlattığı konserde Müren\'in sevilen şarkıları seslendirildi. İzleyiciler, koronun söylediği şarkılara zaman zaman alkış tutarak zaman zaman da söyleyerek eşlik etti. Zeki Müren\'in yeğeni Özlem Güner, \"Hani sizin sanat güneşi dediğiniz benim ise sadece güneşim, canım, kanım dayım. İşte bu gece güneşime gitsin. O bize keyifle yükseklerden gülümsesin. Bu gece masalımız ona bulaşsın. Hep birlikte sevgimizi gönderelim ona. Bodrum\'a güneşim dedi ama şimdi Bursa\'da özlediklerinin yanında uyumakta\" diyerek herkese keyifli bir gece diledi.

Uzun zamandır bu konserin hazırlığını yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu Şefi ve Bölüm başkanı olan Nusret Parmaksız ise, \"Uzun zamandır bu konserin hazırlıklarını yapıyorduk. Gerçekten çok güzel bir konser oldu. Bizim içi de ayrı bir zevk oldu. Seyircinin ilgisi de yoğun oldu. Zeki Müren gerçekten hem müziğe hem de Bodrum\'a maal olmuş bir insan\" dedi.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren konserde Zeki Müren\'in sevenleri oldukça keyifli vakit geçirdi.

İzleyenlerden genel detay görüntü,

Açılış konuşmasından görüntü,

Özlem Güner'in görüntüsü ,

Korodan solo olarak söylenen şarkılardan görüntü,

Nusret Parmaksız ile röp.

BODRUM

Çeşme Çarşısı mayo ve bikini sokak defilesiyle renklendi

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'ndeki Fashion Style mağazasının önünde, Argento Beachwear 2017 koleksiyonu sokak defilesiyle tanıtıldı.

Çeşme Fashion Style mağazasının sahibi Gürbüz Özsoy\'un ev sahipliğini yaptığı ve İzmir Hakan Hekimoğlu ile Antalya Emy Ajans ortaklığında gerçekleştirilen sokak defilesini, Argento Beachwear mayolarını üreten Gümüş Tekstil\'in sahibi Ömer Gümüş, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Ege Giyim Sanayicileri Derneği eski Başkanı Mukadder Özden ve çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

Çeşme\'nin en hareketli çarşısının bulunduğu İnkılap Caddesi\'ndeki sokak defilesinde, Argento Beachwear 2017 koleksiyonundan 80 parça bikini ve mayo sergilendi. Yeşil, mavi ve pastel tonların hakim olduğu etnik desenlere yer veren koleksiyon, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Eda Meltem Yılmaz\'ın kareografisini yaptığı defilede mayo ve bikiniler, Duygu Aslan, Melis Dalak, Yaren Polat, Aheste Şentürk, Adelia Marajapova, Afranur Karagöz, Berrin Özbek ve Derya Çalışkan adlı modeller tarafından başarıyla tanıtıldı.

\"KENDİ MARKASI İLE YURT DIŞINDA SATILAN TEK MARKAYIZ\"

Defilesi öncesinde bir açıklama yapan Gümüş Tekstil Şirketi\'nin sahibi Ömer Gümüş, 2000\'den bu yana iç pazarın önde gelen markalarından olan Argento\'nun aynı zamanda Amerika, Brezilya, Dubai, Mısır, Fas, Sırbistan ve Rusya\'nın da içinde bulunduğu 57 ülkeye ürünlerinin patentini verdiklerini belirterek, \"Argento, İtalyanca gümüş demektir. Benim soyadımın İtalyanca\'sını marka yaptık. Ayrıca, Türkiye\'de, kendi markası ile yurt dışında satılan tek markayız. Bununla da gurur duyuyoruz. Tamamen plaj kıyafetleri yapıyoruz. Mayo, bikini, şort, modern tesettür mayosu gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Modern tesettür mayolarımız da çok özel. Su geçirmeyen kumaşlardan değil, mayo kumaşlarından üretiyoruz. Bunun dışında Argento olarak Anti Wear\'a yani spor kıyafetleri üretimine başladık. Tayt, body gibi spor giysileri üretiyoruz. Şu anda da İstanbul\'da Olimpiyat Stadı\'nda bu ürünlerimizin çekimleri yapılıyor. Ürünlerimizin tanıtımı için çok sayıda defileler de gerçekleştirdik. Antalya\'da sokak defileleri, Saklıkent\'te kar üstünde defileleri ilgi çekmişti. Bu yıl da, Çeşme\'deki Fashion Style mağazasının sahibi Gürbüz Özsoy, bize sipariş verirken, \'Benim mağazam çok güzel. Sizi de ağırlamak isterim\' deyince, \'Sana bir sokak defilesi yapalım\' dedim. Bu fikri çok beğendi. Bize kapısını açtı. Biz de elimizden geldiğince güzel bir organizasyon gerçekleştirmeye çalıştık\" diye anlattı.

\"ÇEŞME ÇARŞISINI RENKLENDİRMEK İSTEDİK\"

Çeşme Çarşısındaki Fashion Style mağazasının sahibi olan Gürbüz Özsoy da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

\"Çeşme\'de defalarca konuşmamıza rağmen aktivasyonlar zayıf kaldı. Çoğunlukla aktivasyonlar Beach Club\'larda oldu. Çeşme çarşısında dolaşan insanlara hiçbir şekilde onları motive edecek, eğlendirecek bir şey yapılmadı. Biz de bir sokak defilesi ile Çeşme Çarşısını renklendirmek istedik. İnsanları eğlendirelim, çarşımız bir canlansın, esnafın yüzü gülsün dedik. Bu düşüncelerimizi Ömer Gümüş beye anlattık. Sağolsun o da kabul etti. Böylece bu sokak defilesi ortaya çıktı\"

FİNAL İZMİR MARŞI\'YLA YAPILDI

Çeşme Çarşısında gerçekleştirilen sokak defilesinde izleyicilere, Fashion Style mağazasının hediyesi olarak üzerinde Çeşme yazan plaj çantaları mankenler tarafından dağıtıldı. Defilenin finalinde ise İzmir Marşı eşliğinde mankenler tarafından açılan Türk bayrağı büyük alkış aldı.

Sokak defilesinden görüntü

Genel ve Detay görüntü

ÇEŞME (İzmir)

=============================================