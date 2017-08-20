DHA YURT BÜLTENİ-2 

Odunpazarı\'nda ateşin toprakla dansı devam ediyor

Vatandaşlar, tezgah basına geçerek çömlek yaptı

ESKİŞEHİROdunpazarı Belediyesi tarafından Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Hicri Sezen Parkı\'nda devam ediyor. Sorkun Çömleklerinin bulunduğu stant ise vatandaşların beğenisini kazandı. Sorkunlu Çömlekçilerden, çömleklerin nasıl yapıldığını öğrenen vatandaşlar, zaman zaman tezgah basına geçerek çömlek yaptı.

2\'si uluslararası 14\'ü yerli olmak üzere toplamda 16 sanatçının yer aldığı 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'na, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalıştay alanına kurulan stantları gezen vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını da dikkatle izledi. Vatandaşlardan bazıları çalışmalara katılarak seramik hamuruna şekil verirken, bazıları ise kurulan stantlardan seramik eşya satın aldı. Sorkun Çömleklerinin bulunduğu stant ise vatandaşların beğenisini kazandı. Sorkunlu Çömlekçilerden, çömleklerin nasıl yapıldığını öğrenen vatandaşlar, zaman zaman tezgah basına geçerek çömlek yaptı.

Yunanlı Sanatçılar Kostas Karakitsos ve George Yavatsis, yaptıkları eserleri sergiye bağışlarken yaptıkları açıklamada Eskişehir Odunpazarı\'nda seramik pişirim çalıştayına katıldıkları için mutlu olduklarını ve çok iyi arkadaşlıklar kurduklarını söyledil. Yunanlı sanatçılar sanatın olduğu yerde dotlukların hiç bozulmayacağını belirterek, \'Türkiye ve Yunanistan halkını kültür ve sanat gibi organizasyonlar ile buluşturmak çok güzel. Sanat buluşmalarımız daha da artırılmalı. Sanatın olduğu yerde küslükler, kavgalar ve savaşlar olmaz\' diye konuştu. Alanda AKUT Eskişehir, seramik hediyelik eşya ve kolyelerin bulunduğu stantlar açıldı. Stantlarda gerçekleştirilen çalışmaları merakla takip eden vatandaşlar, seramik eşyaların ve Sorkun Çömleklerinin satıldığı stantlardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

KOCA ÇINAR YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞTAY ALANINDA

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri, 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'nı gezdi. Stantları gezen Koca Çınar Yaşam Merkezi üyelerine, sanatçılar seramik gösterisi yaptı. Sanatçılardan ve Sorkun Çömlekçilerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri, seramik hamuruna da şekil verdi.

ÇOCUKLAR SANATÇILARI YALNIZ BIRAKMADI

Çalıştayı\'nın en yakın takipçileri çocuklar oldu. Çalıştayın başladığı günden beri sanatçıların çalışmalarını büyük bir beğeni ve merakla izleyen çocuklar zaman zaman çalışmalara da katıldı. Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi ve GÖRSEM Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri sanatçıları yalnız bırakmadı. Çalıştay alanına gezen öğrenciler, çalışmalara katılarak seramik hamuruna şekil verdi. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan eserler yarın saat 18.00\'de Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nde sergilenmeye başlayacak.

BAŞKAN KURT : SANATLA DOSTLUKLAR PEKİŞTİ

Açılan stantları tek tek ziyaret eden Odunpaarı Başkanı Kazım Kurt, \"Odunpazarı\'nda seramik pişirimleri ile ilgili çalışmaları sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu organizasyonda Yunanlı sanatçılarımızın Türk sanaatkarlar ile kaynaşması komşu ülkemiz ile olan soğuk rüzgarları yumuşatmıştır. Komşu ülke Yunanistan ile olan dostluklarımızın daha iyi olması için bundan sonraki kültür sanat etkinliklerimize özel davetler yapmayı sürdüreceğiz\' diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'ndan görüntü

-katılanlardan görüntü

-vatandaşların tezgah başına geçerek çömlek yapması

-Çocuklardan görüntü

-çalışmalardan detaş görüntüler

-yunanlı sanatçılar ile röp.

-Belediye Başkanı Kazım Kurt ile röp.

-detaylar

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR (DHA)

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Paraşütçüler, gökyüzünde Şehit Eren Bülbül\'ü andı



ERZİNCAN\'da Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen yamaç paraşütü hedef yarışmasında sporcular Trabzon Maçka\'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül için havalandı.

THK tarafından Erzincan’da düzenlenen yamaç paraşütü hedef yarışmaları başladı. 9 ilden 5’i kadın 23 yarışmacının katıldığı karşılaşmalarda sporcular Yaylabaşı Beldesi’ndeki belirlenen hedefe ulaşmaya çalıştı. Yarışmalarda sporcular, Trabzon’un Maçka İlçesi\'nde 11 Ağustos\'ta teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ü anmak için isminin yazıldığı formalarla uçtu. THK pilotu Ali Zaimoğlu, yaklaşık 500 metre yükseklikte \'İyi ki varsın Eren\' diyerek gökyüzünde şehit Eren Bülbül\'ü andı. O anları kask kamerasından görüntüleyen Zaimoğlu, başarıyla inişini tamamladı. Yarışmaya katılan sporcular bir ağızdan \"İyi ki varsın Eren\" diyerek Eren Bülbül’ü unutmadıklarını gösterdi. Ali Zaimoğlu, \"Bütün uçuşlarımızı ona armağan ettik. İnşallah Erzincan olarak yarışmalarda derece yapacağız. Bu başarıyı da Eren kardeşimize armağan ediyoruz. Onu hiç unutmayacağız\" diye konuştu. 2 gün sürecek yarışmalarda dereceye girenler, dünya yamaç paraşütü hedef yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışma alanından görüntü

-Yarışmacılardan görüntü

-Yarışmacıların İyi ki varsın eren diye bağırmaları

-Atlayışlardan genel detay görüntü

-Sporcunun İyi ki varsın Eren yazılı paraşütle uçuş yapması

-Sporcunun kask kamerası görüntüsü

-Sporcu Ali Zaimoğlu’nun açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)

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Psikiyatrist Duran: Kurbanlığı çocukların önünde kesmeyin

TÜRKİYE Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Şahut Duran, kurbanlık kesimini küçük yaştaki çocuklara izlettirilmemesi konusunda aileleri uyardı. Duran, ilerde çocuklarda uyku bozukluğu, et yememe, çeşitli korkularda travmatik etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Şahut Duran, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aileleri uyardı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde \'psikiyatrist\' olarak görev yapan Duran, çocuklar için bayram algısının çok farklı olduğunu ve özellikle Kurban Bayramı\'ndaki kurban kesimlerinin çocuklarda farklı algılar yaratabileceğini ifade etti. Psikiyatrist Duran, \"Bayramın çocuklardaki algısını öncelikli plana almamız gerekir. Büyükler için bayramlar dini vazifelerini yerine getirmenin verdiği huzur anlamına gelirken, çocuklar için soyut düşüncenin gelişebildiği kadar eğlence, oyun, arkadaşlarıyla bir araya gelme anlamına gelir. Çocuklarda bayram daha farklı anlamda oluyor. Kurban Bayramı diğer bayramlara göre biraz daha farklıdır. Oda kurban kesildiğinden dolayı şiddet gibi görünen kurban kesme ritüelinin bir şekilde çocuklarda farklı etki yaratması onlar için farklı görünmektedir\" diye konuştu.

\"ÇOCUK ALTINI ISLATABİLİR\"

Çocukların kurban kesimine yakinen tanık olmasının ileride bir takım psikolojik sorunlara ve travmatik etkilere yol açabileceğini ifade eden Duran, \"Kurbanın o kesilme anı ve şiddet görüntüleri çok farklı anlama kayabiliyor. Çocuğu tedirgin edebiliyor, korkular yaratabiliyor. Özellikle kurban kesimi görmeye maruz kalan bazı çocuklarda, kurban bayramından sonra bir gerileme dönemi başlıyor. Mesela tuvalet eğitimi alan küçük bir çocuk, kurban kesimini görmeye maruz kaldıktan sonra tekrar altını ıslatma gibi durumlar yaşanabiliyor. Hatta uyku bozukluğu yaşamaları gibi bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Kurban kesimini görmeye hazır olmayan çocuklarda bu sıklıkla yaşanabilecek bir durumdur. Çünkü kafasındaki bayram olgusu ile yaşadığı bayram olgusu arasında farklılık yaşayıp, birde üstüne kurban kesilmesini yakinen gördüğü zaman çocuklarda bir takım psikolojik rahatsızlıklar olabiliyor\" diye konuştu.

\"ŞEHİRDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENEBİLİR\"

Şehirlerde yaşayan çocukların kurban kesiminden daha çok etkilenebileceğini belirten Duran, \"Özellikle kırsal bölgelerde aileler toplanır ve kurban kesiminde aile bireylerinin tamamı hazır olur, kurban kesimi yapılır. Her yıl bu gerçekleştirildiği için çocuk bir nevi psikolojik olarak hazır olur. Ancak son zamanlarda çocukların etin şeklini bile göremediği, yemeğin hazır olarak geldiği şehirlerdeki çocuklarda kurban kesimi daha ürkütücü gelebilir. Hayatında hayvanı bile görmeyen 7 yaş önceki küçük çocukların, hayatlarını bu tür görüntüler olumsuz yönde etkileyebilir\" dedi.

Psikiyatrist Duran, çocuklara Kurban Bayramı\'nın gerçek manasına ve maneviyatına hazırlanması gerektiğini söyleyip, kurban kesimlerinin özellikle kapalı yerlerde hem ailelerin hem de çocukların gözlerinden uzak alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Psikiyatrist Şahut Duran açıklaması ve çalışırken detay görüntüsü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, DHA)

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Ortaca ve Köyceğiz\'de sıcak hava bunalttı

MUĞLA\'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde sıcak hava, tatilcileri bunalttı. Deniz kenarları ve havuz başları dolup taştı.

Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde tatil yapan ya da yerleşik yaşayanlar, sıcak hava ve nem yüzünden bunaldı. Sıcaklığın 40, deniz suyun sıcaklığının ise 26 derece ulaştığı ilçelerde deniz kenarları ve havuz başları doldu taştı. Bazı vatandaşlar yüzerek serinleme, bazıları ise gölge altında vakit geçirerek sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Köyceğiz\'deki Yuvarlak Çay ve mesire alanı da yoğunluktan nasibini aldı. Bölge, vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Kimi vatandaşlar ayaklarını soğuk sulara sokarak serinlemeye çalışırken, özellikle çocuk ve gençler bentlerle oluşturulan küçük göletlerde yüzerek serinledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Deniz kenarından görüntü

- Soguk su kenarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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Eşine klip yaptı, şarkının adını \'Ahmak\' koydu



AYDIN\'da müzisyen Faruk Atik, eşi Özlem Atik ile yaşadıklarını anlatan bir klip çekti. Bir incir reklamında canlandırdığı karakter ve şivesiyle dikkat çeken Coşkun Kemer ile sevilen Muğlalı oyuncu Gülnihar Demir\'in de oynadığı klip, beğenildi. Tamamı Aydın\'da çekilen \'Ahmak\' adlı klibin yoğun ilgi görmesiyle Atik, eşini menajeri yapmaya karar verdi.

Aydın\'da müzisyen, 11 yıllık evli, Faruk ve Özlem Atik çifti, evlilik öncesi 3 yıl içerisinde yaşadıkları zorlukları anlatan şarkı sözü yazdıktan sonra \'Ahmak\' adlı şarkıyı besteleyerek klip çekti. Faruk Atik, 21 yıldan bu yana müzik yaptığını anlatırken, şöyle dedi:

\"Ud, klarnet ve cümbüş çalıyorum. 21 yıldan beri beste yapıyorum. Şu anda 30\'a yakın bestem var. Son şarkımız \'Ahmak\'ın klibini çektim. Klipteki şarkıda, 2003 ile 2006 yıllarında evliliğimiz öncesi yaşadıklarımızı anlattık. Tüm klibimizi Aydın\'da çektik. Halkımızın bunu çok beğendiğini ve seveceğini biliyordum. Çok hareketli, neşeli ve kıpır kıpır bir yaz şarkısı oldu. 2003 ile 2006\'ya kadar olan birlikteliğimiz süresince ben çok dağınıktım. Bu nedenle şarkının ismini \'Ahmak\' olarak belirledim. Kendimden \'Ahmak\', aşık olarak bahsettim. O yıllarda kayınpederim beni pek istemiyordu. Evlenmemize karşıydı. Beni tanıyınca sevdi, 2006 yılında evlendik. Bu evlilikten de iki çocuğumuz var.\"

\"EŞİMİ MENAJERİM YAPACAĞIM\"

Klip çekmeyi sürdüreceğini ifade eden Atik, Aralık ayında kendisine ait üçüncü klibi yayınlayacağını belirterek şöyle dedi: \"Daha sonraki aylarda Mart 2018 ve yaz aylarında klip çekimlerimiz sürecek. Festival ve konser tekliflerinde eşimin bana menajerlik yapmasını istiyorum. Klibimde Coşkun Kemer ve diğer arkadaşlarda yoğun bir mesai harcadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum.\"

\"İLK KLİPTE OYNADIM\"

Eşinin yaptığı klibi çok beğendiğini belirten Özlem Atik ise, \"Eşimin ilk klipinde ona destek olmak ben de oynadım. İkinci klibi ise benim için yaptı. Bu hikaye bizim 3 yılımızı anlatan bir hikayeydi. Çok zorluklar geçirdik. Eşim klipte bunu biraz abartarak anlattı. Çok beğendim ve çok hoşuma gitti. Klibimiz adeta bir film tadında. Eşimi yalnız bırakmayacağım. Menajeri olarak destek vermeye devam edeceğim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Faruk Atik ve Özlem Atik\'le röp:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Hastanede toplu sünnet heyecanı



IĞDIR İl Sağlık Müdürlüğü ve Iğdır Devlet Hastanesi\'nin düzenlediği toplu sünnet programının ilk gününde 60 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Devlet Hastanesi Başhekimliği, başvuran ailelerin talebi üzerine 180 çocuğun ücretsiz olarak sünnet ettirilmesi için kampanya başlattı. Sünnet programının ilk gününde 60 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Nevruz Erez, sünnet programının üç gün süreceğini belirterek şöyle dedi:

\"Sünnet programında 150 çocuk kaydı yaptırdık. Yoğun talepten dolayı bu sayı 180\'e çıktı. Bu güzel etkinliğe katılım sağlayan Sayın Valimize, kurum müdürlerimize, çocuklara çeşitli yardımlarda bulunan iş adamlarımıza, sünneti gerçekleştiren sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.\"

VALİ: DÜĞÜN DE YAPACAĞIZ

Çocukların hijyenik ortamda uzmanlar tarafından sünnet edildiğini vurgulayan Iğdır Valisi Enver Ünlü de şunları söyledi: \"Bu sene çocuklarımızın sünnetlerinin Iğdır Devlet Hastanesi\'nde hijyenik bir ortamda uzmanlar tarafından yapılması güzel bir olay. Aileler ve çocuklar uygulamadan çok memnun. Allah ailelere çocuklarının mürüvvetini de görmeyi nasip etsin. Çocuklarımız iyileştiğinde onlar için sünnet konvoyu, düğünü yapacağız.\"

Sünnet töreninde dualar okundu, ailelere ve çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu. Vali Enver Ünlü ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik Toplum destekli polislerin sağladığı çeşitli hediyeleri, sünnet olan çocukları yataklarında ziyaret ederek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneden genel görüntü

-Valinin çocuklarla sohbeti

-Çocuklarla röp

-Başhekimin konuşması

-Valinin konusması

-Ailerle röp

-Vali hediye

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)

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