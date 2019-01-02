DHA YURT BÜLTENİ-19

Marmaris\'te dere taştı, su baskınları oldu (3)

KÖPRÜ ULAŞIMA AÇILDI

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, sağanakla birlikte Değirmenyanı Mahallesi\'ndeki derenin taşmasıyla meydana gelen taşkının neden olduğu zarar, günün ağarması ve suların çekilmesiyle ortaya net olarak çıktı. Hisarönü Mahallesi\'nde tarım arazileri sel nedeniyle göle döndü, büyük hasar oluştu. Dere kenarındaki evleri ve işyerleri ile hayvan ağılları da su altında kaldı. Kazandere Çayı\'nın üzerinden geçen ve tadilatta olan köprü de sel nedeniyle büyük hasar gördü. Marmaris\'in Orhaniye, Turgut, Selimiye ve Bozburun mahallelerine köprünün hasar görmesi nedeniyle uzun süre ulaşım sağlanamazken, Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren onarım çalışması başlattı. Köprü, öğle saatlerinde ulaşıma açılabildi.

KOVANLAR SEL SULARINA KAPILDI

Hisarönü ve Değirmenyanı mahallelerinde yaşanan sel nedeniyle kümeslerde ve ağıllardaki hayvanlar da telef olurken, çok sayıda arı kovanı da sel sularıyla birlikte sürüklenip, parçalandı.

Mobilyacı Cem Özayan, şiddetli yağış nedeniyle dere yatağının dolduğunu ve taştığını belirterek, \"Yağış çok şiddetliydi, akıntı nedeniyle dere yatağı dolunca, su tarlalara geldi. Evler ve işyerleri su altında kaldı. Derenin bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor\" dedi.

Mobilyacı Ender Bacakoğlu da, selin verdiği zararın Marmaris\'e yakışmadığını ifade ederek, \"Sel nedeniyle hayvanlar telef oldu, köprü zarar gördü. Çok kuvvetli yağış geldiği için böye oldu. Marmaris bölgesinin en geniş arazileri burada, evleri ve işyerlerini su bastı. Vatandaş mağdur. Yetkililere sesleniyorum; dünyanın incisi ve cenneti olan Marmaris\'e bu yakışmadı\" diye konuştu.

Selde 60 koyunu telef olan besi çiftliği sahibi Atilla Tuzkaya ise, herşeyin 30 dakikada olup bittiğini belirterek, \"Yağış nedeniyle bir ağaç dere yatağına devrilince taşkın oldu. Su 1 metreyi geçti. Derenin taşmasıyla koyunlar da akıntıya kapıldı. 60 koyun telef oldu. 18 ton saman ve 40 torba hazır yem zarar gördü. Selden sonra 30 koyunu kurtarabildik. Telef olan koyunları araziden topladık. Çöpe gönderdik. Zararım çok büyük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Su içindeki evlerden ve arazilerden detay görüntüler

-İşyerlerinden görüntüler

-Zarar gören köprünün onarılması

-Cem Özayan ve Ender Bacakoğlu\'nun konuşması

-Arı kovanlarından detay görüntü

-Atilla Tuzkaya ile röp.

-Telef olan koyunlardan görüntüler

-Ramazan Çetin anons

-Çiftlikten görüntüler

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Van\'da 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri kurtardı

VAN\'ın Özalp ilçesinde 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, donmak üzere olan köpeği, battaniye\'ye sarıp veteriner hekime götürdü.

Özalp ilçesinin İstasyon Mahallesi\'nde evin bahçesinde bulunan su kuyusuna yavru köpeğin düştüğü görenler, durumu AFAD\'a bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, oldukça dar olan 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için ucuna köpek maması bağladıkları çarşafı, halata düğümleyerek sarkıttı. Yavru köpek çarşafa yaklaşarak ucunda bağlı mamayı yerken, ekipler halatı çekti. Kuyudan çıkarılan yavru köpeğin bitkin ve donmak üzere olduğu belirlendi. Ekipler tarafından battaniyeye sarılan yavru köpek, veteriner muayenesinin ardından AFAD İl Müdürlüğüne götürüldü. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Olay yerine giden AFAD ekipleri yavru köpeği halatya çıkartırken

-Halayla çıkartılan yavru köpeğe battaniye sarılırken

BOYUT:235 MB

SÜRE:1 DK 57 SN

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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BURSA\'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'e yönelik düzenledikleri operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 3\'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 kadının, Fransız Interpolü tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1\'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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GÖLCÜK\'TE NAKLİYE FİRMASI MÜDÜRÜ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ



KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman (38) uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Umut Duman\'ı öldüren kimliği belirsiz şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman\'ın yanına yaklaşan araçtan bir kişi tabanca ile art arda ateş açtı. Umut Duman, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan araçla olay yerinden kaçarken, yaralanan Umut Duman\'ı görenler 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Umut Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Umut Duman\'ı öldüren kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

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KAR, ANTALYA- KONYA KARAYOLUNDA AKSAMALARA NEDEN OLDU (EK)

ULAŞIMA AÇILDI

Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya- Konya karayolu, kar yağışının durması ve yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Adem ÇETİN-AKSEKİ-ANTALYA(DHA)

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