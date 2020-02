DHA YURT BÜLTENİ -19

EVİNDEN ALIP ORMANDA ÖLDÜRDÜLER



SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre 2 kişi, husumetli oldukları Ali Çeviker\'i (66) ormana götürüp darp ettikten sonra kaçtı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, Çeviker ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi\'ndeki Kırantepe mevkiindeki ormanlık alanda yaşandı. Ali Çeviker aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında husumet bulunan 2 kişi tarafından evinden alındı. Araçla ormanlık alana götürülen Ali Çeviker, yerleşim alanına uzak olan bölgede 2 kişiyle tartışmaya başladı. M.E. (41) ve M.P. (36), iddiaya göre Ali Çeviker\'i darp etmeye başladı. Dakikalarca dövülen Ali Çeviker kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Çeviker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.E. ve M.P.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

KAR YAĞIŞI ESKİŞEHİR, BİLECİK VE KÜTAHYA\'DA ETKİLİ OLDU



KAR yağışı Eskişehir, Kütahya ve Bilecik\'te etkili oldu. Bilecik\'te otullar 1 gün tatil edilirken, Kütahya-Afyonkarahisar yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Eskişehir\'de kşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Araç sürücüleri güç anlar yaşarken, Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, oluşan eşsiz mamnzarayı cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çektiler.

BİLECİK\'TE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Bilecik\'te ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir günlük tatil edildi. Bazı ilçeler ile köy yolları ulaşıma kapandı. İlyasbey, Abbaslık, Savcıbey, Bozcaarmut ve Dülgeroğlu köylerinin kapanan yollarının açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR YOLU KAPANDI

Kütahya\'da da kar yağışı etkili oldu. Kütahya-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Domaniç ilçesinde de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolunda araçlar yollarda kaldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yolda Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Tavşanlı ilçesinde kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Çocuklar ve gençler birbirleriyle kartopu attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Eskişehir kar yağışı

-Tavşanlı kar yağışı

-Domaniç kar yağışı

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

BALIKLIGÖL’DE SU ANALİZİ YAPILDI

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl havzasını korumak ve geleceğe taşımak adına birçok çalışma ve rutin kontrollerini sürdürüyor. Modern teknolojin getirdiği yenilikler ile 7/24 suyun değerleri gözlemlenirken her gün rutin olarak TS EN 17025 Akreditasyon Belgesi bulunan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında testleri yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Balıklıgöl’de kış mevsiminde yaşanan olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla alt yapı revizyon çalışmaları yapmış alt yapı drenaj ve su tahliye kanalları yenilerek Balıklıgöl için özel arıtma sistemi yapmıştı. Balıklıgöl havzasında incelemelerde bulunarak alanla ilgili tahlil sonuçlarını denetleyen ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılelma burada bir açıklamada bulundu.Açıklamasında Kızılelma, “Sosyal medyada çıkan haberlere istinaden Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatları ile Balıklıgöl’ün değişik noktalarından numuneler alarak laboratuvarlarımızda tahlillerini yaptırdık. Yapılan tahliller sonucu her hangi bir olumsuzluğun olmadığı sudaki bulanıklığın son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği görülmüştür. Balıklıların sağlığı ile ilgili bir problemin olmadığı çıkan söylentilerin ve haberlerin asılsız olduğu görülmüştürö şeklinde konuştu.

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

MEME KANSERİ AMELİYATI OLAN FULDEN URAS: MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEK VE KENDİMİ AŞIRI İYİ HİSSEDİYORUM



YALOVA’da ortağı olduğu \'Fulden Uras By Somay\' isimli dermo estetik ve güzellik merkezinin müşterileri ve personeli için verdiği yılbaşı eğlencesinde görüntülenen, 10 senede 11 ameliyat geçiren ve meme kanseri nedeniyle 3 Eylül 2018’de tekrar ameliyat olan Fulden Uras, \"Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum\" dedi.

Yalova’da bir eğlence merkezinde düzenlenen kutlamaya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner ile işletmenin ortağı olan sanatçı Fulden Uras da katıldı. Sanatçı bir yıl önce ortağı olduğu işyerinde kısa sürede yüzlerce kişiye hizmet verildiğini belirterek, \"Yaklaşık 1 senedir Yalova\'da bayları bayanları güzelleştiriyoruz. Gerçekten çok keyifli. Sürekli araştırma içerisindeyiz. Dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz. Çok iddialı gelebilir ama Yalova’nın en iyisiyiz. Sanatçılıktan sonra da yaptığım iş aslında işimle de alakalı olduğu için, her zaman kameralar önünde olduğumuz için kendimize iyi davranmak zorundayız. Birazcık baylara ve bayanlara ulaşabildiysek, kaldı ki tablo onu gösteriyor. Gerçekten çok mutluyum. Yakın illerden çok ciddi teklifler var ama düşünme aşamasındayız. Dört ortaklı bir işletmeyiz. Birinden birinin o işin başında durması gerekiyor. Güvenemediğimiz hiç kimseye biz bu markamızı emanet edemeyizö dedi.

“MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEKö

3 Eylül’de meme kanseri nedeniyle ameliyat olan Uras, motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Uras, “Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Pijama giydiğimi bile hatırlamıyorum. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemi diyebilirim. Ben 12 senedir uğraşıyorum bununla ve maalesef biz anlaşamıyoruz. Ve sonunda ayrılmaya karar verdik gibi bir açıklama yapmıştım. Gerçekten öyle. Bir şey yürümüyorsa kökten halledeceksin. Doktorlarım da sağ olsunlar öyle yaptılar ve kökten hallettilerö diye konuştu.

\'HAYATININ YÜZDE 90’I KELEBEK ÇOCUKLARA\'

Kelebek Hastalığı olarak bilinen cilt hastalığı ‘Epidermolozis bülloza’ ile mücadele eden çocuklar için kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği’nin de başkanı olan Fulden Uras, hayatının yüzde 90’ını bu çocuklara adadığını söyledi. Uras, “Hayatımızın çok büyük kısmını kelebek çocuklar kaplıyor. Yüzde 90 kelebek çocuklarsa yüzde 10 benim hayatım. Merhem bekleyen sargı bekleyen çocuklar var. O anlamda hayatımdan ödün veriyorum. 500’ü aşkın çocuğumuz var. Eğer bir nebze olsun yaralarına merhem olabiliyorsam, birazcık hakkım varsa hepsi helali hoş olsunö dedi.

Öte yandan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da bir konuşma yaparak işletmeciler Fulden Uras ve Somay Buluç’u Yalova’ya böylesi bir yatırım kazandırmalarından dolayı kutladı. Gecede ise özel çekilişler yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. Gecede Fulden Uras ile ‘O Ses Türkiye Yarışması’ndan tanınan genç ve yetenekli sanatçılar Berkay ile Anıl Can da sahne aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Eğlence mekanından detaylar

-Fulden Uras’tan detay görüntüler

-Fulden Uras ile röp.

SÜRE: 3.37 DK - BOYUT: 406 MB

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

ŞANLIURFA\'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 5 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA\'da polisin motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Kent merkezinde son günlerde artan motosiklet hırsızlığına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Onikiler, Yeşildirek, Pınarbaşı ve Akpıyar mahallelerinde gerçekleşen hırsızlık olayı üzerinde çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, belirlenen 7 şüphelinin adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında çaldıkları mosikletleri satmaya çalışan 7 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şubeden çıkartılan motosiklet hırsızları

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

MOSFED BAŞKANI GÜLEÇ: MOBİLYADA KDV İNDİRİMİ 2019\'DA DA SÜRSÜN



MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektöründe 2019 yılında da KDV indiriminin devam etmesini istedi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilyadaki KDV oranının düşürülmesinin piyasayı hareketlendirdiğini belirterek, “1 Kasım ile 31 Aralık arasında mobilyada KDV oranı yüzde 18’den 8’e düşmüştü. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV indirimiyle piyasalar hareketlendi. Bu 2 ayda yüzde 30 oranında satışlarımız arttı. Son haftanın daha hareketli olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte yüzde 10 oranında mobilya ürünlerinde indirim kampanyası düzenlemiştik. İndirimlerle beraber bir söz vardır; mobilyamız sudan ucuz. Vatandaşlarımızı mobilya almaya davet ediyoruzö dedi.

Güleç, KDV indirimini uygulanırsa dünya pazarında söz edileceklerini belirterek “Gördük ki; mobilyada KDV yüzde 8’e indiğinde sektör büyüyor, gelişiyor. Ağaç ve orman ürünlerinde yani mobilyanın ham maddesinde KDV indirimi de olursa, KDV indirimi 2019 yılında da devam ederse, 100 binden fazla istihdam sağlayacağız. Böylelikle dünya pazarında mobilyamız kendinden söz ettirecektirö İfadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Genel görüntü

-Mosfed başkanı açıklama

-Detaylar

SÜRE: 2.59 DK - BOYUT: 333 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================