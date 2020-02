DHA YURT BÜLTENİ -19

TAYİN İSTEYEN POLİS DEHŞET SAÇTI: RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT, 2 POLİSİ YARALI- YENİDEN

Rize\'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (38), kent merkezine tayin isteği için geldiği Rize Emniyet Müdürlüğü\'nde, istediği gerçekleşmeyince dehşet saçtı. Tabancasıyla kurşun yağdıran Sarıcaoğlu\'nun vurduğu Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralanırken, saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıyı

duyup hastaneye koşan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin eşi, 1 kız çocuğu annesi Leyla Verdi, gözyaşına boğuldu. Şehit Verdi\'nin hastane önünde bekleyen meslektaşları da gözyaşı döktü.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında, Eminettin Mahallesi\'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezine İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek, tayin istemi nedeniyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi\'nin makam odasına girdi.

GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI

Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı\'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, silahını teslim aldıktan kısa bir süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Makam odasına dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, saldırı anında makam odasına bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı.

Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. Ayrıca ihbar üzerine çok sayıda ambulans Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Saldırı sonrası çok sayıda polisin yanı sıra Özel Harekât Polisleri de Emniyet Müdürlüğü ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Diğer yarılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal\'ın da ameliyata alındığı bildirildi. Yaralılar Polat ve Köksal\'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gözaltında tutulan ve kapısında polislerin beklediği öğrenilen Sarcaoğlu\'nun, tedavisinin ardından sorgulanacağı bildirildi.

EŞİ, ACI HABERLE YIKILDI

İl Emniyet Müdürü yardımcıları, saldırı haberi üzerine hastaneye koşan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin eşi Leyla Verdi\'ye, acı haberi verdi. Leyla Verdi, eşinin şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Leyla Verdi, görevli polis memurlarınca teskin edilmeye çalışıldı. Bir süre hastanede kalan Leyla Verdi, daha sonra buradan ayrıldı.

Emniyet Müdürü Verdi\'nin şehit olduğu haberiyle, hastane önünde bekleyen meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi, cenaze işlemlerinin ardından, yarın görev yaptığı Rize İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanacak.

VALİ ÇEBER: ELİM BİR OLAY

Rize Valisi Kemal Çeber, uğradığı silahlı saldıra şehit olmasının ardından, açıklamada bulundu. Vali Çeber, \"Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı\" dedi.

\'HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ\'

Vali Çeber, saldırıdan sonra gözaltına alınan polis memuru ile de bilgiler vererek, \"Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz, onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz\" diye konuştu.

\'ONA \'POLİS MEMURU\' DİYEMİYORUM\'

Vali Çeber, saldırının nedeniyle ilgili sorular üzerine ise \"Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen, bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görüşmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona \'polis memuru\' diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi cezasını çekecek\" ifadelerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, GENEL KURUL\'U BİLGİLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili TBMM Genel Kurulu\'nda bilgi verdi. Şehit Emniyet Müdürü Verdi\'nin boynundan vurulduğunu kaydeden Oktay, saldırının saat 14.50\'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, \"Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu; İl Emniyet Müdürü görüş gününde tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'ı sol göğüs ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal\'ı bacağından yaralamıştır. Tüm yaralılar Rize Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ne yazık ki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin\" diye konuştu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ\'NDEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

\"Teşkilatımız mensuplarından Rize İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11.12.2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.\"

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji’nden, 1993 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev alan Verdi, 28 Aralık 2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız babası olan, iyi derecede İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden isimlerdendi.

SALDIRI ÖNCESİ HAMSİ FESTİVALİNE KATILDI

Rize\'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makam odasında uğradığı silahlı saldıra şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin en son İyidere ilçesinde düzenlenen hamsi festivaline katıldığı, buradaki etkinliğin ardından da personel görüş günü nedeniyle emniyete geldiği öğrenildi. Saldırıdan saatler önce katıldığı festivalde hamsi yiyerek ilçe sakinleriyle selamlaşan Şehit Emniyet Müdürü Verdi\'nin neşeli hali dikkat çekmişti.

OKULUNA YAKIN YERE TAYİN İSTEMİŞ

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin makam odasına gelen koruma polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun ise bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi\'ni kazandığı, okula yakın bölgede görev yapmak için tayinini istediği ortaya çıktı.

Trabzon\'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı saldırganın çevresinde sakin biri olarak tanındığı, olayın duyulması üzerine ailesi ve yakınlarının da şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

BAKAN SOYLU RİZE\'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için düzenlenecek cenaze törenine katılmak ve olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde uçakla Trabzon\'a gelip, buradan da Rize\'ye geçti.

ATI İPLE OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLADI

İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde, bir sürücü, atı boynundan iple arabaya bağladı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüyü görenler, sürücüye tepki gösterdi.

Gündüz saatlerinde Demirköprü Mahallesi\'de meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, aracın arkasına, bir atı boynundan iple bağlayıp, hareket etti. Bu anlar, mahalledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki bu davranış, izleyenlerin tepkisini çekti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

NEHRİN SÜRÜKLEDİĞİ AĞAÇ PARÇALARINI YAKACAK OLARAK TOPLADILAR

Hatay\'ın Samandağ ilçesinde, sağanak yağışla birlikte Asi Nehri\'nin sahile taşıdığı ağaç parçaları, ilçe sakinleri tarafından kışlık yakacacak olarak toplandı. Kent genelindeki sağanakla birlikte, Asi Nehri\'nin Samandağ ilçesinden denize döküldüğü sahile çok sayıda ağaç parçası sürüklendi. İlçe sakinleri, fırtınanın dinmesiyle ağaç parçalarını kışlık yakacak olarak topladı. Denizin yüzeyi ise nehrin getirdiği çamur nedeniyle kahverengiye büründü. İlçe sakinlerinden Aziz Dağ, fırtınanın Samandağ sahiline ağaç parçalarıyla birlikte çöp de getirdiğini söyledi. Dağ, \"Asi Nehri\'nin taşması sonucu bütün kumsal çöplere büründü. Artık kumsal diye bir şey kalmadı. Gelen ağaç gövdelerini mahalle sakinleri topluyor ancak çöpler her yeri kapladı\" dedi.

==============

KURAKLIK KORKUSU YAŞAYAN KARLIOVALILAR, KAR YAĞIŞINA SEVİNDİ

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinde başlayıp, devam eden kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Geçen yıllara göre bu yıl geç yağan kar, kuraklık korkusu yaşayan ilçe halkını sevindirdi.

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde karla karışık yağmurla başlayan yağış, öğle saatlerinde yerini tamamen kara bıraktı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimi, yükseklerde ise 25 santimi buldu.

Emniyet ekipleri, araçlarda kar lastiği kontrolü yaparak, sürücülere kar yağışından dolayı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi. Kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri, köy yollarının kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Erzurum-Karlıova, Karlıova-Bingöl karayolunda aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor.

ANTALYA\'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya’da iki grup arasında alacak para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'ndeki olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı mahalledeki dernekte kağıt oyunu oynayan iki grup arasında alacak para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçak kullanılan kavgada, tabanca ve pompalı tüfek de kullanıldı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada bir kişi tabancayla, bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evinde pencere camına isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan iki grup arasındaki kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopayla birbirlerine vurmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi görülüyor.

ENGELLİ ÇİFT DÜNYAEVİNE GİRDİ

Şırnak\'ta 5 yıl önce tanışıp birbirlerine âşık olan bedensel engelli Meryem Uğur (25) ve Hasan Baran (23) hayatlarını birleştirdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı.

Şırnak\'ta 8 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağı kesilen Hasan Baran ve doğuştan yürüme engelli Meryem Uğur, 5 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Uğur ve Baran evlilik kararı aldı. Ekonomik durumu iyi olmayan çift, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan ve Beyaz Ay Derneği Başkanı Sabri Özcan\'dan yardım istedi. Hatice Atan ve Sabri Özcan, gençlere yardım için kolları sıvadı, çiftin oturacağı evin eşyasını aldı, düğünleri için hazırlık yaptı. Meryem Uğur ve Hasan Baran çifti için bugün bir otelin salonunda düğün yapıldı.

Düğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu kıyarken, Vali Mehmet Aktaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka ve Beyaz Ay Derneği Başkanı Sabri Özcan da şahit oldu. Nikahtan sonra Vali Aktaş, yaptığı alkışlı oylama ile evlilik cüzdanını gelin Meryem Uğur\'a teslim etti.

Nikahın ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekip, dans ederek çiftin mutluluğuna ortak oldu. Damat Hasan Baran, evlenmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Bugünün duygusunu anlatamam, müthiş bir mutluluk var burada. Bize her türlü desteği sağlayan Hatice Atan ve Sabri Özcan ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun\" dedi. Gelin Meryem Uğur da hayatının en mutlu gününü yaşadığını ifade ederek, \"Bugün çok mutluyum. Hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

HAKKARİ\'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'YA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari\'de, jandarmanın terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda roketatar, bixi mühimmatı, el bombası, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari il Jandarma komutanlığını ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kış yapılanmasına yönelik eski Kırıkdağ Köyü\'ne bağlı Kırkpınar Deresi kırsal bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 biksi mühimmatı, 12 el bombası, 8 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.



HAKKARİ, (DHA)-