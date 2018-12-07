DHA YURT BÜLTENİ -19

DİYARBAKIR\'DA OTOBÜS KAMYONA ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 5\'İ AĞIR 25 YARALI (3)- YENİDEN



Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesi yakınlarında, Büyükşehir Belediyesi\'ne ait yolcu otobüsü, yağışlı ve sisli havada kontrolden çıkıp, önündeki kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 5\'i ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Mardin karayolunun 25\'inci kilometresinde, Çınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ne ait, 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu akşam saatlerinde, önünde seyreden kum yüklü 21 VF 040 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine kaza bölgesine, çok sayıda UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpma sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 5\'i ağır 25 kişi de yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan yolcular, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza bölgesinde yapılan yaralılar, kent merkezindeki özel ve devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Kaza bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çukurova Belediyesi\'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)

ÖNCE AMİRE SONRA MÜDÜRE SALDIRMIŞ

Hastanede ağır yaralı olan Kenan Sönmez\'i ziyaret eden Belediye Başkanı Soner Çetin, olay öncesinde Halk Günü etkinliği sonrası belediye dışında başka bir etkinliğe gittiği söyledi. Başkan Çetin, saldırganın belediye binasında önce zabıta amiri Habil Aykan\'a silahlı saldırıda bulunduktan sonra, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu\'yu da odasında öldürdüğünü söyledi. Daha sonra yaralı Kenan Sönmez\'e saldırıda bulunduğunu belirten Çetin, \"Olayın bir şahsi meseleden kaynaklandığı söyleniyor. Aralarında görev değişikliğinden kaynaklı bir daha öncesine dayalı tartışma yaşandığı söyleniyor. Ama bir insan görev yeri değiştirildi diye 5 dakikada kendi aralarında çözebilecekleri konuyu birbirinden değerli iki kardeşimizin hayatını kaybetmesi birinin de yaşam mücadelesi vermesi beni gerçekten çok üzdü.\"

\'SİLAHI BİNA İÇİNDE BIRAKMIŞ OLABİLİR\'

Başkan Çetin, saldırganın silahı belediye binasına nasıl soktuğu konusunda sorulan bir soruya ise, \"Belki daha önceden de bina içerisinde bırakmış olabilir. Bilemiyorum yani bu işi tahammülen yaptıysa daha önceden tasarladıysa. Bir müdüre görev verdikten sonra onun iç düzende yapacağı düzenlemeye karışamayız. Bu arkadaşı rahmetli müdürümüz Cengiz Aydoğdu, \'ben bununla çalışacağım\' demiş almış yanına. Zabıta personeli başka bir birimde görev yaparken, yanına getirmiş üstelik. Daha sonra ne yaşanmışsa ne olmuşsa bilemiyoruz. Onu da dönmüş başka bir birime vermiş. Önce yol işlerine vermiş. Saldırgan demiş ki \'şantiyeye gidip gelmem zor oluyor\' ondan sonra arkadaşlarla görüşüyor rica ediyor. Sonrasında bina içerisinde yapı kontrolde görev veriliyor kendisine. Yine zabıta memurluğu görevi devam ediyor. Yani bu kurumun içerisinde olağan bir görev değişikliği.\"

Görüntü Dökümü

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- Vali Mahmut Demirtaş ile röp.

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile röp.

- Genel ve detaylar

SÜRE:04\'36\" BOYUT:281 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR/ADANA,(DHA)

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Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent\'le birlikte fidan dikti (3)

\'UFACIK SORUNLAR ANKARA\'YA VARMADAN DAĞ OLUYOR\'

Bursa ziyaretleri kapsamında bir takım temaslarda bulunmak için Karacabey ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada Karacabey Ziraat Odası binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Pakdemirli, \"Bürokratlar ve genel müdürler ile Türkiye\'deki tüm illeri ziyaret etmeye başladık. Bu sırada gördüm ki ufacık problemler, Ankara\'ya varmadan dağ gibi oluyor. Bizim daha çok sahada olmamız, vatandaşa ve üreticiye dokunmamız lazım. Bizim tarım politikalarını yazarken danışmanlara ihtiyacımız yok. \'En büyük danışmanımız, köylümüz ve çiftçimiz\' diyerek, 81 ili dolaşmaya başladım. Burada polar konusu meydana çıktı. Bununla ilgili şu an bir cevap veremiyorum ama bu konuyu çalışacağız. Eğer poları 12\'ye sabitleyebilirsek üretim artacak gibi gözüküyor. Eğer üretimi artıracak, poları 12\'ye sabitleyecek olursak şehir dışından gelen ürünler gelmemiş olacak. Gelirken bir hesabını yaptık, kârıyla zararı 3 aşağı 5 yukarı aynı. \'O zaman bu iş olur\' dedik. İnşallah bir çalışalım, bununla ilgili müjdeyi veririz\" dedi.

\'ÜRETİCİYE HER GÜN SORMALIYIZ\'

Ziraat odalarının, ilçe müdürlüklerinin daha faydalı olabilmesi için sahaya inmesi, her gün üreticilerle temas halinde olmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, \"Bugün gördüğüm kadarıyla bizim ilçe müdürlüklerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi\'nden (ÇKS) dolayı çok yoğun. Bu kayıtları da yavaş yavaş sivil topluma devretmemiz lazım. Bununa ilgili Aydın\'da bir pilot proje başlatmıştık. İnşallah ikinci pilot uygulamayı da Bursa\'da başlatacağız. Son 16 yılda Bursa\'ya 1,4 milyar lira hibe, orman ve su alanlarında 3,4 milyar lira yatırım yapmışız. Yapılanlar da, gelinen mesafe de, ödevimiz de büyük. Ödev, 20 yıl içinde Türkiye\'yi yüzde 50 daha fazla gıda üretir hale getirmek. Hepimiz daha verimli olmanın yollarını arayacağız. Devlet olarak biz sizin önünüzü açmanın yollarını arayacağız\" diye konuştu.

\'ÇİFTÇİ ÇOK ÇOK ÇALIŞIR, AZ AZ KAZANIR\'

Çiftçilerin temel ihtiyaçlarında fiyatları düşürmek için çalışma yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, \"Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Bunun genel kanunu ne yazık ki böyle. Son dönemde hızlı bir şekilde artan döviz kurlarından dolayı gübre, yem, ilaç fiyatları arttı. Bunların hepsini biliyoruz. Günbegün bütün üreticilerin üzerinde inanın sizlerin adına baskı kuruyoruz. \'Tamam bir iki ay döviz kurları çok arttı ama şimdi geriye geldi. Hadi bunları düşürün\' diyoruz. Olmazsa olmazımız, Türkiye\'nin üretimi, sizlerin üretmeniz. Bir ülkede tarım, savunma kadar önemli. Her şeyiniz olabilir, uçağınız, roketleriniz, hatta uzay mekiğiniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunun bir anlamı yok. Buzdolabını dolduran da sizlersiniz. Gelecek yılın çok daha bereketli ve verimli olacağına inanıyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi Bakan Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ve bazı davetliler tarafından kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Karacabey ticaret odası açılışı

-Bakan’dan çiftçilere plaket

-Detaylar

Süre: 3.48 Boyut: 425 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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SEYİR TERASINDA TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

ANTALYA\'da kent girişindeki seyir terasına gelen Erol D. (40), başına dayadığı tüfeği ateşleyip yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında meydana geldi. Erol D., 07 ABJ 968 plakalı motosikletiyle kenti yukarıdan gören seyir terasına geldi. Burada bir süre manzarayı izleyen D., daha sonra sırt çantasında getirdiği tüfeğini çıkarttı. Başına dayadığı tüfeği ateşleyen Erol D., olay yerinde yaşamını yitirdi. Erol D.’nin üzerinde bulunan cep telefonu uzun süre çalarken, polis ekipleri telefona cevap veremedi.

Erol D.\'ın cansız bedeni morga götürüldü. Polis, intiharın nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-intihar eden şahsın yerde yatarken görüntüsü

-Şahsın motosikletinin görüntüsü

-Yerde bulanan tüfeğin görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Antalya manzarası ve cesette görüntü

-Ölen şahsın opak görüntüsü

-Detaylar

\'1 51 MB// 1 DK 51 SN/

Haber Semih ERSÖZLER Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA.(DHA)

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SİVAS\'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS\'ta gün içerisinde aralıklı olarak etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı kent merkezinde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak başlayan yağmur, kar yağışına dönüştü. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerden başlayan kar yağışı, kent merkezinde de kendisini gösterdi. Yağış, hazırlıksız yakalananları olumsuz etkiledi. Havanın karardığı saatlerde kentin ışıkları ile birleşen yağış güzel görüntüler oluşturdu. Tarihi kent meydanında kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken, meraklılar bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeni ile şehirler arası yollarda seyredecek sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Kar yağışı

Haber:Eraydın AYTEKİN-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -

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GÜNDÜZ SAĞLIK MÜDÜRÜ, AKŞAM DOKTOR

ŞIRNAK İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık bir ay önce atanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumda görevini yaparken akşam saatlerinde ise Şırnak Devlet Hastanesi\'nde hasta bakıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Nedim Uzun\'un 24 Ekim\'de görev yerinin değiştirilmesi ile yerine atanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumda çalışırken, akşamları da Şırnak Devlet Hastanesi\'ne geçerek hasta bakıyor. 2015-2017 arasında Cizre ilçesindeki Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi\'nde görev yapan Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak\'ta daha önce yapılmayan mesane kanseri ameliyatı, ağızdan parça alma, idrar yolu ameliyatı, böbrek ve böbrek üstü tümör alma ameliyatı, bağırsaktan idrar torbası ve varikosel ameliyatı gibi operasyonları başarıyla gerçekleştirerek adından söz ettirdi.

Hafta içi zamanın yetmediği durumlarda hafta sonları da hasta bakacağını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, \"Müdürlüklerimiz dışında, akşam saat 17.00-18.00\'den sonra, bakabildiğimiz maksimum düzeyde hastaya hizmet vermeye başlayacağız. Sadece poliklinik şeklinde olmayacak. Gün gelecek 6- 7 hastaya bakınca, 18.00-19.00\'dan sonra da belki 19.00 ile 22.00 arasında ameliyata geçeceğiz. Biz buraya gelince sadece gidip müdürlükte oturalım, müdürlüğün işini yapalım değil, bizim derdimiz vatandaşa hizmet ise bunu üroloji uzmanı olarak iki koldan yapacağız. Bizim bir vasfımız müdürlük kısmıdır. Müdürlük makamında vatandaşa hizmet edeceğiz. Bir de hasta bakma noktasında uyum sağlamaya çalışacağız. Hasta bakma için bir gün önceden hastalar organize edilecek. Biz geleceğiz burada hastalara bakacağız. Baktık vaktimiz yetmiyor, hafta sonları dahil olmak üzere ameliyat yapmamız gereken yerde ameliyatımızı yapıp, hastalarımızı mağdur etmeyecek şekilde hastalarımıza bakacağız\" dedi.

Hastalar için verimli olmak adına günde 10 kişiye bakacağını anlatan Op. Dr. İsmail Başıbüyük, \"Günde 10 hasta bakacağım. Bu uygulama, göreve başladığımız ilk gün düşüncemdi. Ama ilk bir ay müdürlüğün bir dağınıklığı vardı, onu toparlamam gerekiyordu. Bu dağınıklığı toparladıktan sonra da planladık. Planımız şu şekilde; mesai saati her gün 10 hasta, hem hasta için verimli olabilecek bir süreye ayırabilmek. Hedefimiz 10 tane hastaya bakabilmek. Yapabilirsek de ameliyat şeklinde 7 ila 10 arası günde 2 tane ameliyat planımız var. Sadece haftanın 5 günü değil, biz buraya hizmet etmeye geldik. Bizim derdimiz saat kavramı, zaman kavramı değil, gecenin 1\'inde de aransa \'Bir ameliyat var\' dense, müdürlük başka bir şey ama hizmet noktasında ben bir üroloji uzmanıyım, gelip burada gecenin 1\'inde, 3\'ünde saat fark etmeksizin gelip ameliyatımı yaparım, hastama bakarım\" diye konuştu.

Cizre\'de görev yaptığı sırada günde 130 hastaya baktığını anlatan İsmail Başıbüyük, \"Bunu yapmamızın nedeni doktor eksikliği değil, hasta fazlalığıdır. Ben Cizre Devlet Hastanesi\'nde çalışırken günde 130 hasta bakıyordum. Sabah 8\'de başlardım, akşam 7\'ye kadar hasta bakardım. Çok fazla hasta var. Bir hekime düşen hasta sayısı çok fazla. Benim hasta bakarak diğer hekimlerin üzerindeki yükü de hafifletmem gerekiyor. Yük hafifledikçe emin olun ki hastaya verilen hizmetin kalitesi de artacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şırnak Devlet Hastanesi

-Doktorun hastaları muayene etmesi,

-İsmail başıbüyük\'ün konuşması

-Genel ve detay görtünüler

Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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