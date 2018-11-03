DHA YURT BÜLTENİ 19

MİNİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

AKSARAY\'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletteki Batuhan Baydilli (16) öldü, Görken Yıldız (17) yaralandı.

Kaza, saat 18:30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1601 Sokak kavşağında meydana geldi. Zeynep Bozdemir (41) idaresindeki 34 CGD 02 plakalı minibüs, kavşakta Görkem Yıldız idaresindeki 68 AAD 539 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yıldız ile arkasında oturan Batuhan Baydilli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Batuhan Baydilli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası minibüs sürücüsü Zeynep Bozdemir ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Polisin kaza yerinde incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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CİP, YOL KENARINA PARK EDEN TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



ADANA\'nın Kozan ilçesinde, yol kenarına park eden traktör römorkuna, cipin arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 yaşındaki Yiğit İnan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kozan yolunun Ufacıkören mevkiinde Bucak Köyü\'ndeki akrabalarının düğününe giden Süleyman İnan yönetimindeki 01 BHP 71 plakalı cip, iddiaya göre arızası nedeniyle yol kenarında park halinde olan 01 GK 355 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cipte bulunan Yiğit İnan hayatını kaybederken, Neşe İnan (30) ile Emine İnan (80) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya neden olan römorkun iddiaya göre uyarıcı reflektörlerin bulunmadığı öğrenilirken, traktörün sahibine de ulaşılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan cipin görüntüsü

- Cipin çevresindeki itfaiye erinden görüntü

- Kaza yerindeki ambulans ve itfaiye aracındandan görüntü

- Kaza yerindeki kalabalıktan görüntü

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'03\" Boyut: 230 MB

Haber - Kamera: Uğur SELÇİK-Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)

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SİİRT\'TE ÖĞRENCİ YURDUNDAN GAZ SIZMASI: 24 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

SİİRT\'in Kurtalan ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı İmam Hatip Kız Öğrenci yurdunda doğalgaz sızıntısından dolayı yaşanan olayda 24 öğrenci zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Kurtalan ilçe merkezindeki lise ve ortaokul öğrencilerin barındığı İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdun\'da saat 21.00 sıralarında, yurtta kalan 3 öğrencinin fenalaşması üzerine yurt idarecileri olayı araştırken, doğalgaz sızıntısının yaşandığını fark etti. Olay sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. İhbarın yapılması esnasında fenalaşan öğrenci sayısı artmasıyla tedbir amacıyla diğer öğrenciler yurt dışana alındı.

Olay yerine gelen ambulanslara zehirlenen 24 öğrenci Siirt ve Kurtalan\'daki hastaneye sevk edilerek tedavi altında alındı.

Siirt Doğalgaz Dağıtım Şirketi ekipleri, yurda gelerek gazın sızdığı bölgede incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerine gelen ambulanslar

-Yurdun dıştan görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mevlüt Karakuş idaresindeki 42 ZG 562 plakalı otomobil, Konya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ogün Biltekin idaresindeki 42 KY 107 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi. Çarpmanın etkisi ile savrulan 42 KY 107 plakalı otomobil de akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere yol kenarında bekleyen Eyüp Kıyak idaresindeki 42 ZY 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selda Kıyak, Abdullah Kıyak, Hakan Yıldız, Emine Karakuş ve Kübra Büyükçolak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ogün Biltekin’ in Seydişehir\'de hakimlik yaptığı, Kübra Büyükçolak’ ın ise Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Yaralıların hastaneye götürülmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))

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İZMİR\'DE, HEKİMLERDEN EYLEM



İZMİR Tabip Odası, Türk Tabiler Birliği’nin hazırladığı \'Sağlıkta Şiddettin\' Yasa Tasarısı’nın yasalaşması ve mecliste görüşülen Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi’ni protesto etmek amacıyla Alsancak’ta eylem yaptı.

AK Parti’nin sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik olarak hazırladığı ve TBMM’de görüşülen yasa teklifinin kökten ve caydırıcı çözümler üretmediğini belirten İzmir Tabip Odası üyesi yaklaşık 30 hekim, Türk Tabipler Birliği’nin hazırladığı tasarının yasalaşması için Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde eylem yaptı. Ellerinde, \'İş güvencesi, can güvencesi istiyoruz\', \'Hasta varmış, hekim yokmuş\' yazılı dövizler tutan grup, geçmişte öldürülen hekimler için de mum yaktı.

\'ÖNERİLERİMİZİN BİR AN ÖNCE EKLENMESİNİ İSTİYORUZ\'

Grup adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz yaptı. AK Parti milletvekillerince torba yasa olarak TBMM’ye sunulan teklifin 234’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin, TTB’nin ısrarla önerdiği sağlıkta şiddet yasası teklifindekiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Obuz, “2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman cinayetinin de gösterdiği gibi, sağlıkta şiddet oyalamaya, kandırmacaya, göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorundur. Bu nedenle mevcut taslağa sağlıkta şiddet için caydırıcı olarak önerilerimizin bir an önce eklenmesini istiyoruz. TTB’nin hazırladığı yasa tasarısıyla, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise belirlene cezanın yüzde 50 oranında artırılmasını, verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasını ve bu cezaların adli para cezasına çevrilmemesini istemiştiö dedi. Hekimler, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pankart ve dövizlerden görüntü

- Atılan sloganlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

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