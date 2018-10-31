DHA YURT BÜLTENİ 19

ANTALYA\'DA KIZLARIN TEKME TOKAT KAVGASI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde B.Ş. adlı genç kız, 9\'uncu sınıf öğrencisi H.Y.\'yi tekme tokat dövdü. H.Y., hastanedeki tedavisinin ardından B.Ş.\'den şikayetçi oldu. Olay, 23 Ekim günü meydana geldi. Rahatsız olduğu için raporlu olan Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi H.Y., arkadaşlarından ödevleri almak için okulun önüne geldi. H.Y., kapının önünde B.Ş. ve arkadaşları ile karşılaştı. İki kız arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. B.Ş., H.Y.\'yi okul çıkış kapısının karşısındaki otopark alanına götürerek dövmeye başladı. Genç kızı saçından yakalayıp başını defalarca yere çarpan B.Ş., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi\'ne giderek rapor alan H.Y., daha sonra B.Ş.\'den şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü

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Kızlakrın tekme tokat kavgası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-

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CUDİ VE GABAR\'DA 9 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ, ÜST DÜZEY SORUMLU SAĞ YAKALANDI



ŞIRNAK\'ta Cudi ve Gabar dağlarında yürütülen operasyonlarda, PKK\'lı 8 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi.

Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde, bugün sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gabar Dağı bölgesinde, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında yürüttüğü operasyon kapsamında da PKK\'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı.

BAKANLIK: SAĞ YAKALANAN TERÖRİST ÜST DÜZEY SORUMLU

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, Gabar Dağı bölgesinde sağ olarak ele geçirilen teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi. Şırnak genelinde operasyonların devam ettiği bildirildi.

CUDİ\'DE 1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak\'ın Cudi Dağı\'nda sabah saatlerinde hava destekli gerçekleştirilen ve 6 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan sonra bölgede yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde 1 teröristin daha cesedi bulundu. Böylelikle bugün Şırnak\'ın Cudi ve Gabar dağlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 9\'u ölü, 1\'i sağ olmak üzere toplam 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)-

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TOKAT\'TA KÖY YOLU ÇALIŞMASINDA GERGİNLİK

TOKAT\'ın Yelpe köyünü kent merkezine bağlayan yol yapımına, tapulu arazilerine de girildiği gerekçesiyle Gümenek köylüleri engel olmaya çalıştı. Jandarma ekipleri müdahalede bulunurken, fenalaşan köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.

Tokat merkeze bağlı Dedeli ile Yelpe köyü, 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Dedeli köyü sakinleri kendi arazilerinden geçen yolu kapatarak, Yelpe köylülerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 2 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine Gümenek köylüleri kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta Tokat İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak Yelpe köyünü Tokat-Niksar karayoluna bağlayan 3 kilometrelik mevcut kadastral yolun, yol ağına alınması ile ilgili karar aldı. Alınan kararla Gümenek köyü sınırlarında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümde İl Özel İdaresi tekrar çalışma başlattı.

Gümenek köyü sakinleri, tapulu arazilerinin yola katıldığını ve tarla kenarında diktikleri meyve ağaçlarının söküldüğünü iddia ederek çalışmanın yapıldığı alana gitti. Çalışmaları engellemek isteyen Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın ve vatandaşlara, olayı haber alarak bölgeye gelen Jandarma timleri izin vermedi. Jandarma ve köy sakinleri arasında çıkan gerginlikte fenalık geçiren muhtar Ünal Taşkın ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

\'BİZ DE BIKTIK, KÖY HALKI DA BIKTI\'

Gümenek köyü sakinlerinden Akif Karabıyık yola karşı olmadıklarını ifade ederek, \"Geliyorlar bizim tarlamızın içine kireç döküyorlar. Kimin döktüğü belli değil. Gümenek gibi bir yerde tarlanın dönümüne paha biçilmeyecek bir şey. Bizim parayla filan bir ihtiyacımız yok. Bizim toprakla ihtiyacımız var. Benim toprağımda kendi ihtiyacımı karşılayacak kadar. Bana diyorlar istimlak olacak ama 4 senedir olmuyor. Her gün geliyoruz bir kavga gürültü. Biz de bıktık köy halkı da bıktı. Bunun kanunu var, nizamı var. Buraya gerip ölçtürüp biçtirmiyor. Kaba düzen yol açtırmak istiyorlar, biz de bunu engellemek istiyoruz. Tapulu tarlamdan ben yol vermiyorum, vermeyeceğim de. Ölçmeye geldiklerinde kazıklarımı dikip burayı da kapatacağım. Tapulu yolumu kapatacağım. Tapulu tarlamı yoldan alacağım\" dedi.

Köy sakinlerinden Zeki Taşkın ise jandarma ile karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek, \"Burada bir usulsüzlük var. Tapulu olan yol ne kadar ise alsınlar ama bizim tapulu yerimize dokunmasınlar diyoruz. Burasını mahkemeye verdik. Bize haber verilmeden ceviz ağacım, mahleplerim, kavaklarım bunlar kesildi gece kayboldu gitti. Bizim hiç haberimiz olmadan tapulu arazimiz yola katılmış. İkaz etmeye çalışırken o arada arbede yaşandı ve muhtarımız fenalaştı\" diye konuştu.

Yaşanan gerginlik sonrası İl Öze İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Saffet Güngör’ün bölgeye geldi. Göngör, çalışmayı durdurduklarını ve yarın yapılacak olan ölçümlerin ardından tekrar başlatılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Çalışma yapılan alan

-Köylüler ile görevlilerin diyaloğu

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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İNŞAAT İŞÇİLERİNİN KALDIĞI PREFABRİK YATAKHANELER YANDI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde yapımı devam eden sitenin inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yemekhane ve yatakhanelerde yangın çıktı. Yangında işçilerin kullandığı prefabrikler kullanılamaz hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı.

İlçeye bağlı Debboylar mevkiinde, inşası devam eden 181 dairelik toplu konut projesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konteynerlerin bulunduğu bölgeden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bayramiç Belediyesi\'ne ait 3 itfaiye aracı, 1 vidanjör ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 2 arazöz yangına müdahale etti. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar ilçeyi kaplarken, yangın 1,5 saat içinde güçlükle kontrol altına alındı. Ambulans ve sağlık ekiplerinin hazır beklediği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 80 işçinin kaldığı prefabrik yatakhane yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından genel ve detay görüntü.

-Ekiplerin yangına müdahalesinden görüntü.

-İşçilerden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İÇİN YAPILAN ÇED TOPLANTISINDA GERGİNLİK

AYDIN\'ın İncirliova ve Efeler ilçe sınırlarına yapılacak jeotermal enerji santrali için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında gerginlik yaşandı. Jeotermal enerji santrali yapımına karşı çıkan vatandaşların tepkisi üzerine jandarma ekipleri, şirket yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün görevlilerini salondan çıkardı.

Bir grup çevreci, Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi çevresine yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çadır kurup, nöbete başladı. Çevrecilerin çadır nöbeti 78 gündür sürürken, bugün İncirliova\'nın Dereağzı Mahallesi\'ndeki düğün salonunda, santral için ÇED toplantısı yapıldı. Toplantıya çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarından 1000\'i aşkın çevreci katıldı. Vatandaşlar, santral karşıtı yazıların yer aldığı dövizler taşıdı, sloganlar attı. 100\'den fazla jandarma ve polis ekibi, mahallede güvenlik önlemi aldı. Toplantı öncesi çevreciler, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile santrali kurmak isteyen şirketin yetkililerini salona almak istemedi. Vatandaşlar ile jandarma arasında uzun süren tartışma sonrası ise salona girişlerine izin verildi. Salonda konuşmak isteyen şirket yetkilileri ıslık, düdük ve yuh sesleri ile protesto edilip, konuşturulmadı.

Şirket yetkililerinin bir türlü konuşmasına izin verilmeyince jeotermal karşıtı vatandaşların avukatı Akın Yakın devreye girerek, \"Bizi jandarmayla ve polisle karşı karşıya hiç kimse getirmeye çalışmasın. Buradan Aydın Valiliği\'ne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne soruyorum. Kızılcaköy\'ün nesinden korktunuz da bu toplantıyı Dereağzı Mahallesinde yaptınız. Açacakları tesise \'Sarı Zeybek\' diye bir isim de takmışlar. Bu alan Kızılcaköy ve Dereağzı Mahallesinin bulunduğu alandır. Buralar birinci sınıf tarım alanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'le özdeşleşen \'Sarı Zeybek\' adını sakın ola bu kuyulara vermeye kalkmayın\" dedi.

Avukat Akın Yakın\'ın konuşmasından sonra vatandaşlar, slogan atmaya devam edince ortam gerginleşti. Bunun üzerine jandarma, toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri ve şirket yetkililerini dışarıya çıkarmak zorunda kaldı. Kapıda jandarma tarafından oluşturulan koridordan geçirilen görevliler ve şirket yetkilileri, sivil ekipler eşliğinde araçlarına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşların slogan atışı

- Jandarma ve polis ekiplerinin geniş önlem alışı

- Vatandaşlar ile jandarma arasındaki gerginlik

- Vatandaşlarla yetkililer arasında gergin anların görüntüsü

- Çıkışta jandarmanın geniş güvenlik önlemi içerisinde yetkilileri araçlarına götürmesi

- Vatandaşların avukatı Akın Yakın\'ın konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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SİVAS CÜ\'DE DERİ RAHATSIZLIKLARINI GİDEREN KOZMETİK ÜRÜN GELİŞTİRİLDİ

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol, derideki bir takım rahatsızlıkları gideren kozmetik ürün geliştirdi. Ürünün piyasaya sürülmesi için bir firmayla ticari işbirliği anlaşması imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile bir ilaç firması arasında \'Patentli formülasyon ticarileştirme anlaşması\' imzalandı. Üniversite Kültür Merkezi\'nde düzenlenen imza törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Vekili Recep Uslu, ilaç firmasının yetkilileri ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, uzun yıllar üzerinde çalışılan bir projenin ürüne dönüştüğünü belirterek \"Üniversitemizde birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan biri sağlık biri de milli savunmaya yönelik çalışmalar. Bunların da ürünlerini yakında göreceğiz. Yine ilaç sanayisine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Hocalarımızın her zaman destekçisi olacağız. Biz sadece projeden ürün çıkmasını istiyoruz\" dedi.

Kozmetik ürünü geliştiren Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol ise 7-8 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu formülün ortaya çıktığını ifade ederek \"Yaklaşık 7-8 yıllık bir çalışmanın sonucunda çıkan bir formülasyon oldu. Bununla ilgili çalışmalar ilk başladığında fikir olarak doğdu. Tabi bunun aşamaları da var. Bir takım bilimsel çalışmaları da yapmak gerekiyordu. Çalışmalar tabi deneysel düzeyde başladı. Hücre kültürü çalışmasıyla başladı, ardından bazı hayvan deneyi çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde de kozmotoloji alanında kullanılacak yeni bir formülasyon geliştirmiş olduk. Bu formulasyonun geliştirilmesinde üniversitemizdeki Teknokent\'in önemli bir desteği oldu bize. Hem geliştirilmesi aşamasında, hem de bunun patentlenmesi sürecinde çok önemli destekleri oldu. Ardından da kozmetik ürünün insan yaşam kalitesinde uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için de bir ürün haline gelmesi gerekiyordu. Bu ürün haline getirilirken de bugün toplantıdaki bir yerli firma tarafından bu gerçekleştirilmiş oldu. Bugün yapılan sözleşme itibari ile de insanların kullanımına hazır bir ürün halinde piyasaya çıkmış olacak. Ürün kozmotolojik bir ürün. Hem deriyle alakalı, hem saçlı deriyle alakalı bir kullanım alanına sahip. Kozmotolojik ürünlerin temel bir özelliği deri bütünlüğünü sağlamaktır. Deri, saçlı derideki bir takım rahatsızlıkların giderilmesi amacıyla çıkarılmış bir ürün\" dedi.

\'YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN\'

İlaç Firması Genel Müdürü Ersan Küçük ise \"Bu formülün ticarileştirilmesi için hocamızla birlikte çalıştık ve ürünü pazara verdik. Kozmetik ürün statüsünde bakanlıktan izin alındı ama ürünle ilgili çalışmalarımız bitmedi. Ürünü tıbbi cihaz statüsüne geçireceğiz. O statüde bir izin belgesi daha alınacak. İlaç olması tabi ki çok zor, ama tıbbi cihaz statüsüne geçtiği zaman da ürünün Avrupa ve Dünya patenti de söz konusu ve bu patentle birlikte dünya pazarına açılacak bir ürün olacak. Ülkemizdeki önemli ihracat kalemlerinden biri olmasını hedefliyoruz. Tamamen yerli ve milli bir ürün oldu. Yerli ve milli olması çok önemli. Çünkü maalesef bu alanda cari açık veren bir ülkeyiz. Bu cari açığın giderilmesi, azaltılması için de bu tip yerli ve milli ürünlere ihtiyaç var. Bu konuda karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Yıldız, CÜ Teknokent Müdürü Dr. Sercan Mercan ve firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Karpuzcu arasında ticarileştirme anlaşması imzalandı.

Görüntü Dökümü:

-Progradan görüntüler

-Konuşmalar

-Anlaşma imzalanması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)