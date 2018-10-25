DHA YURT BÜLTENİ 19

\'İFTİRA\' DAVASINDA İFADE VEREN DEMİRTAŞ: SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ\'ın, kentte 9 Mayıs 2015\'te yaşanan olaylarla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular\'a yönelik \'iftira\' suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi. Mahkemede susma hakkını kullanmak istediğini belirten Demirtaş, \"Kayseri\'ye gelip, iddialara yüz yüze cevap vermek istiyorum\" dedi.12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, başka bir suçtan tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, duruşmaya Edirne Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Yine başka bir suçtan Kocaeli Kandıra Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, avukat olduğunu ve şu anda maddi geliri olmadığını ifade eden Selahattin Demirtaş, mahkeme hakiminden iddianamenin baştan sona okunmasını istedi. İddianameyi okuyan hakim; 9 Mayıs 2015\'te Yenidoğan Mahallesi\'nde HDP seçim bürosuna gece yarısı saldırı olduğunu ve camların kırıldığını, dönemin HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ\'ın verdikleri dilekçe ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular\'ın olaya kayıtsız kaldığını ve azmettirici olduğu iddiasıyla soruşturma açılmasını talep ettiklerini söyledi. Hakim okuduğu iddianamede; yapılan soruşturma sonucu Kulular hakkında takipsizlik kararı verildiği ve Demirtaş ile Yüksekdağ\'ın verdikleri dilekçe nedeniyle İbrahim Kulular\'a yönelik \'iftira\' suçu işlediklerinin anlaşıldığı görüşlerine yer verildiğini belirtti.

Savunma için süre istediğini belirten Demirtaş ise \"12 yıl parlamenterlik yaptım, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 kez aday oldum, en büyük partilerin birinde eş başkanlık yaptım, sizin mahkemede sanık olarak yargılanmam ciddi bir meseledir. Savunma için süre istiyorum\" dedi.

Mahkeme hakimi ise iddianamenin sanığın çok önce eline geçtiği gerekçesi ile Selahattin Demirtaş\'ın süre isteğini geri çevirdi. Susma hakkını kullanmak istediğini belirten Demirtaş, \"Hakkımda dava açıldığı günden bu yana adil yargılama ilkelerince, bizzat mahkeme huzurunda savunma yapma talebim ısrarla reddedildi. Yargılamanın uzamasının tek nedeni, benim Edirne\'den Kayseri\'ye getirilip huzurda savunma yapmama izin verilmemesidir. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Kayseri\'ye gelip yüz yüze iddialara cevap vermek istiyorum. Bu koşullarda savunma yapmayı kabul etmiyorum\" diye konuştu.

12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Selahattin Demirtaş\'ın güvenlik ve başka nedenlerle SEGBİS ile hazır edildiğini, Yargıtay kararlarında Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi\'nin savunmanın kısıtlanması anlamına gelmediğini, 2016 yılında iddianamenin sanığa tebliğ edildiği gerekçeleriyle tüm şartların hazır edildiğini ve her iki sanığın da yapılan savunmalarının kabul edildiğini belirterek, diğer duruşmaya kadar sanık avukatına savunma için süre verilmesine karar verip, duruşmayı 31 Ocak\'a erteledi.X

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

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KANALİZASYON KAZISINDA TARİHİ SÜTUNLAR BULUNDU

KÜTAHYA\'nın Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünde yapılan altyapı çalışmaları sırasında tarihi sütunlar ortaya çıktı.

Emet Köprücek köyü Ören mevkiinde yürütülen altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında 2 tarihi sütun bulundu. Köprücek köyü muhtarı Ahmet Eş, durumu jandarma yetkililerine bildirdikleri söyledi. Ahmet Eş, \"Köyümüzde alt yapı çalışmaları için yaklaşık bir buçuk metre derinlikte yaptığımız kazılar sırasında kepçe taşa takıldı. Taşları köy meydanına getirdik ve Jandarma ekiplerimize haber verdik\" dedi.

Üzerinde çeşitli işaretlerin ve yazıların bulunduğu sütunların hangi döneme ait olduklarının yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fotoğraflar

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)-

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DEVLET BAHÇELİ ALT GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI



OSMANİYE\'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün şiddetini artıran sağanak nedeniyle, kısa süre önce yapımı tamamlanarak hizmete sunulan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı, bazı ev ve iş yerleri ise sular altında kaldı.

Etkili olan yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzeri birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Osmaniye Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin Merkezimizde yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz\'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısına kadar il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

OSMANİYE/DHA

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KÜTAHYA\'DA KAR YAĞIŞI

KÜTAHYA\'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerine kar yağdı.

Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde de vatandaşlar sabahleyin kar yağışı ile uyandı. Hava sıcaklığının düştüğü Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Görüntü dökümü:

-Domaniç\'te kar yağışından ve karayolundan,

-Tavşanlı ilçe merkezinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/DHA

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TURUNÇGİL FORUMU BAŞLADI

MERSİN\'de, \'Turunçgil Hayattır\' sloganı ile bu yıl ilki düzenlenen Turunçgil Forumu başladı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri\'nde (AKİB) turunçgille ilgili çeşitli konuların masaya yatırılacağı organizasyonun açılış töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, \"Tarım sektöründe üretilenler, insanoğlunun birinci yüksek ihtiyacıdır. Yemeden durma imkanı yoktur. Mobilya değiştirmeden yaşama imkanınız var. Arabanızı değiştirmeden yaşama imkanınız var, ama gıda olmadan yaşama imkanınız yok. Bu yüzden tarım sektörü hem ülkemiz açısından, hem dünya açısından gittikçe değer kazanan, önem kazanan sektörlerin başında geliyor. En çok da bu anlamda Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü bir sektör haline gelmiş durumda\" dedi.

\'DAHA FAZLA DESTEK\'

Yaş Meyve-Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak ise tarımın dünyada değer kazanan bir sektör olduğunun altını çizerek, \"Sanayi alanında buzdolabı, otomobil, uçak, herşeyi yapabilirsiniz, ama gıdanızı tarımdan temin etmek zorundasınız. Hayatınızı tarımdan elde ettiğiniz ürünlerle devam ettirmek zorundasınız. Bu açıdan tarım, dünyanın her yerinde büyük bir önem kazanıyor ve biz Türkiye olarak, tarıma şu an verdiğimiz destekten çok daha fazla destek vermek zorundayız\" diye konuştu.

\'TEŞEKKÜR EDERİZ\'

2020 Uluslararası Turunçgil Kongresi\'nin Mersin\'de yapılacağını anımsatan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Kemal Kaçmaz da şunları söyledi:

\"61\'inci dönem Ekonomi Bakanımızın vermiş olduğu referans mektubu, etkinliği almamıza büyük ölçüde vesile oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Daha sonra Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan\'ın destekleri ile, Sayın Valimizin destekleri ile bu kongreyi sektörümüze, şehrimize yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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2020 Uluslararası Turunçgil Kongresi pankartından detay görüntü

Protokolden genel ve detay görüntü

Mersin Valisi Ali İhsan Su\'nun konuşması

Yaş Meyve-Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak\'ın konuşması

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz\'ın konuşması

(BOYUT: 234 MB) (SÜRE: 02.08 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Meriç Nehri\'nde kaçak botunun battığı iddiasıyla arama başlatıldı (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Edirne\'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin bulunduğu botun Meriç Nehri\'nde alabora olduğu iddiası üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri\'nde yaklaşık 5 kilometrelik alanda yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı. AFAD Edirne arama ekiplerinin çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi.

EDİRNE (DHA)

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