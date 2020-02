DHA YURT BÜLTENİ 19

KURTULMUŞ: CUMHUR İTTİFAKI\'NIN DEVAMI İLE İLGİLİ İPLER KOPMUŞ DEĞİL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı\'na ilişkin, \"Cumhur İttfakı\'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değildir. Seçim işbirliğine dönük bir işbirliği imkanının görünmediği ortaya çıkmıştır. Bunun ikisini birbirinden ayrı tutmak lazım. Cumhur İttifakı\'nın, Türkiye\'nin milli meselelerinde bundan sonra da sürdürülmesinin Türkiye bakımdan önemli olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Kurtulmuş, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte, partisinin İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konuşmasına Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile başlayan Kurtulmuş, \"Eğer Suudi Arabistan yönetimi de soruşturmanın bütünü ile detaylarının ortaya çıkması ve dünya kamuoyunun rahatlatılmasını sağlayacak şeffaf bir işbirliğine hazır olmazsa, şimdiden Suudi Arabistan yönetiminin yalnızlaşmaya başladığı süreçte giderek daha fazla yanlızlaşacaktır. \'Geleceğe Yatırım Zirvesi\' diye yani \'Çöldeki Davos\' diye lanse edilen ve çok sayıda batılı ülkeden de finans çevrelerinin, yöneticilerin, yatırımcıların katılacağı ümit edilen, bu anlamda da Suudi Arabistan yönetiminin çok iyi hazırlanmış olduğu bir zirve, tamamıyla bir yalnızlık senaryosu şeklinde ortaya çıkmıştır. Çünkü dünya vicdanı ciddi bir şekilde yaralanmıştır ve \'Bu emri kim verdi?\' dünyadaki herkes sormaktadır. Dolayısı ile Suudi Arabistan, şeffaf bir işbirliğine uluslararası alanda razı olmazsa ciddi bir yalnızlaşma sürecinin içerisine gireceğini de dünkü \'Çöldeki Davos Zirvesi\' bir kez daha ortaya koymuştur\" diye konuştu.

\'OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ\'

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege\'de yaşanan krize de değinen Kurtulmuş, \"Karasularının 12 mile çıkarılması meselesi, Türkiye için başından itibaren bir savaş nedeni olarak kabul edilen bir durumdur. Türkiye, zaman zaman Yunanistan\'ın Türkiye\'nin başka gerilimlerinden istifade ederek, bir \'oldu bitti\' yapmak istediği bu karasuları meselesini her zaman uyanık bir şekilde yakınen takip eden bir ülkedir. Biz hiçbir şekilde Ege\'de bir oldu bittinin olmasına müsaade etmeyiz. Bunun için de Türkiye, Ege\'de Yunanistan\'ın attığı adımları ciddi şekilde takip ediyor ve kendi hakkını hukukunu, Ege\'deki egemenlik haklarını, karasularındaki egemenlik haklarını da sonuna kadar savunabilecek bir kararlılığı ortaya koyuyor\" diye konuştu.

\'İTTİFAKTA İPLER KOPMUŞ DEĞİL\'

Cumhur İttfakı\'nın devamı ile ilgili iplerin kopmadığını dile getiren Kurtulmuş, her partinin seçime kendi adayları ile gideceğini belirterek, şunları söyledi:

\"AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı altında tek parti haline dönmüş değil. Her iki partinin değerli genel başkanları, liderleri, seçim işbirliğinin imkanlarının zor olduğu kanaatini kamuoyuyla paylaştılar. Cumhur İttfakı\'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değildir. Seçim işbirliğine dönük bir işbirliği imkanının görünmediği ortaya çıkmıştır. Bunun ikinisini birbirinden ayrı tutmak lazım. Cumhur İttifakı\'nın, Türkiye\'nin milli meselelerinde bundan sonra da sürdürülmesinin Türkiye bakımdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Her parti, öyle görünüyor ki seçime kendisi adaylarıyla girecek. Ben bunun AK Parti için herhangi bir zafiyet oluşturmayacağını, herhangi bir güç kaybına neden olmayacağını düşünüyorum ve Türkiye\'nin her yerinde de gerçekten en güçlü adaylarımızla seçime gireceğimizi ve sonuç alacağımızı görüyorum.\"

Lütfi Elvan ise kentte ve bölgedeki yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Kurtulmuş: Cumhur İttifakı\'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (2)

\'İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ TÜRBÜLANSTAN ÇIKACAĞIZ\'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, programı kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte Mersin Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Vali Ali İhsan Su ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra valiliğe çıkarak Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Vali Su ile bir süre sohbet eden Kurtulmuş, son yıllarda hükümetin verdiği desteklerle kentin önemli yatırımlar alarak, Akdeniz\'in cazibe merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Çukurova Bölgesel Havalimanı\'nın tamamlanması ile Mersin’in yanı sıra Adana\'nın da bölgeye güç kazandıracağını ifade ederek, \"İçerisinde bulunduğumuz ve tamamıyla dış kaynaklı ekonomik türbülanstan çıktığımızı hep beraber göreceğiz. Orta vadede bunun başarılı sonuçlarını elde edeceğiz. Belirli merkezler değil, Türkiye\'nin her yerinde ekonomik bakımdan daha ileriye doğru gittiğimiz bir dönemin içerisine gireceğiz. Mersin bu anlamda imkanlarıyla, potansiyeli ile Türkiye\'nin daha da kalkınmaya müsait olan illerinden biridir. Hep beraber, merkezi hükümetle birlikte inşallah Mersin\'i daha ileriye götüreceğiz\" dedi.

Ardından söz alan Elvan da kentte yapılan bazı yatırımlarda yaşanan yavaşlamanın en kısa sürede son bulacağını kaydetti.

DOÇ. DR. ELİF ŞANLI: PİTBULLUN ISIRDIĞI HATİCE’NİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRŞEHİR\'de, okul servisi beklerken pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan anne ve kızın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice Aydoğdu’nun pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasında ilk tedavisinin anne Sinem (26) ile kızı Hatice Aydoğdu (8) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Kırıkkale Üniversitesi TIP Fakültesi Plastik Cerrahisi’nden Doç. Dr. Elif Şanlı, gerçekleşen ameliyat ile ilgili şunları söyledi:

“Hasta Pazartesi günü Kırşehir’den 112 vasıtasıyla bizim kliniğimizi geldi. İlk müdahalesi zaten Kırşehir de yapılmıştı. Bizim muayenemizde ise hastanın hem saçlı derisinde, hem de alnın da çok büyük boyutlarda kemiğinde açık da olduğu yara vardı. İlk hazırlıklarını yaptık. Gerekli bölümlere tanıştık onayları aldıktan sonra hastayı bugün ameliyata aldık. Kız çocuğu olduğu için bacağından değil yaralanan bölgeden doku nakli yaptık.

Ameliyat sonrası kızımızın genel durumu iyi, şu anda servis de yatıyor. Eğer bir aksilik olmaz ise yarın taburcu olmasını planlıyoruz. Çocuğumuzun saçları tekrar çıkacak, çünkü deri naklini ona göre yaptık. Kız çocuğu olduğu için hem saçının çıkması için hem de bacağında iz kalmaması için benzer doku ile dokuyu onardık.ö

Doç. Dr. Anne Sinem Aydoğdu’nun sağlık durumuyla ilgili de, “Annesinin de eli yaralanmış, çocuğu kurtarmaya çalışırken elinde bazı şüpheli bulguları var. Bir parmağında his kaybı gibi bunu takip ediyoruz. Çünkü his kayıplarının bazen geçici olabiliyor. Noktasal bir alanda olduğu için takip uygun gördük. Eğer devam ederse onu da açık mikro cerrahi onarım ile onaracağızö dedi.

BAHÇESARAY\'A KAR YAĞDI

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN ve çevresinde kış kendini hissettirmeye başladı. Van\'ın Bahçesaray İlçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi\'nde kar yağışı etkili oldu.

Van\'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dün akşam etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yağan kar ile birlikte yüksek dağlar beyaza bürünürken Van\'ın Bahçesaray İlçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi\'nde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman sisin de etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleride yolun kapanmaması için yolda sürekli denetimlerini sürdürüyor.

İŞ ADAMI SABRİ ÖZEL\'İN ANNESİ ADINA YAPTIRDIĞI ORTAOKUL HİZMETE AÇILDI

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAYIRSEVER kimliğiyle bilinen iş adamı Sabri Özel\'in memleketi Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, annesi Zehra Özel adına yaptırdığı 5 derslikli ortaokul, Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

İş adamı Sabri Özel, doğup büyüdüğü memleketi Şemdinli ilçesinin Günyazı köyü Olgunlar mezrasına annesi Zehra Özel adına, 5 derslikli ve 104 öğrencinin eğitim göreceği ortaokul yaptırdı. Okul, törenle hizmete açıldı. Okulun açılışına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 34\'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, iş adamları Celal Özel, Sabri Özel ve eşi Ebru Özel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan iş adamı Sabri Özel, annesi adına yaptırdığı okulun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Bizim için bugün hem özel hem de güzel bir gündür. Annem adına yaptırdığım bu güzel okulun bütün dostlarımla, arkadaşlarımla, hemşehrilerimle açılışını yaşıyoruz. Burada benim çocukluğum geçti. Yaz tatili, sömestir tatilim hep burada geçti. Bu köyün bende özel bir yeri var. Annem adına burada da böyle bir okul yapınca daha da mutlu oldum. Şemdinli\'de her yıl üniversite sınavlarında sonuncu geliyoruz. Mutlaka bunu yıkmamız lazım. Üniversite sınavlarında neden memleketimiz hep sonuncu oluyor. Bu biraz da bize bağlı, bizim eksikliğimize bağlı. Eğitime önem vermediğimizin göstergesi ve bunu yenmemiz lazım. Bu sonuçtan çıkmamız lazım. Onun için ben eğitime özel bir önem veriyorum. Burs verdiğim öğrencilerim var ve bundan sonra da eğitime daha da önem vereceğim\" dedi.

Vali Toprak ise okulu yaptıran hayırsever iş adamı Sabri Özel ve kardeşi Celal Özel\'e teşekkür ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

\"Görmüş olduğunuz gibi, kendine özgü bir mimariyle ortaokul olarak hizmet verecek bu binada, 104 öğrencimiz eğitim ve öğretim görecek. 5 derslikten oluşan bu okulda 9 öğretmen görev yapacak. Herkes iş adamı olabilir, fakat herkes iyi iş adamı, iyi bir insan olamaz. Gerek bizim bölgemizde gerek diğer bölgelerde çok zengin olmuş insanlar tanıyoruz. Bir kuruş vatandaşına, insanına, devletine hayrı olacağı için eli titriyor. Ama ben bu vesileyle gerek Sabri Bey\'e gerek Celal Bey\'e sadece bu okuldan dolayı değil, bizim Hakkari\'mize yapmış olduğumuz bilhassa gençlerimize, sporcularımıza, kültürümüze, sanatımıza yapmış olduğumuz ve yapmayı planladığımız bütün çalışmalarımızda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.\"

Açılışın ardından Vali Toprak ve diğer davetliler okuldaki sınıfları gezerek, öğrencilere daha önce özel hazırlanmış çantaları ve içerisindeki kırtasiye malzemelerini dağıttı. Vali Toprak, eğitime büyük destek sunan iş adamı Sabri Özel\'e teşekkür plaketi verdi. Törenin ardından yetkililer ve davetliler iş adamı Özel\'in verdiği yemeğe katıldı.

