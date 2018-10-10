DHA YURT BÜLTENİ 19

Cinsel istismar iddiasının ardından ilçedeki Suriyeli aileler tahliye edildi

DENİZLİ\'nin Kale ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. İlçedeki Suriyeli 30 aile ise güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü.

Kale ilçesinde yaşayan N.D. adlı kız çocuğunun, yaşadığı cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay, dün polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karışan 10 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5\'ini yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TEDBİR AMACIYLA 30 SURİYELİ AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Kız çocuğu N.D.\'ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale\'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi. Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güevinlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale\'ye geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye önünde toplanan öfkeli kalabalığın görüntüsü

-Yetkililerin kalabalığı ikna etmeye çalışmasından görüntü

-Adliye çevresinde alınan önlemlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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ORTADAN İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

DÜZCE\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bugün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca\'dan Düzce yönüne giden Sinan Pehlivan (45) yönetimindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin motor kısmı karşı yöne düşerken, bagaj kısmı ise yolun diğer tarafında kaldı. Otomobilden düşen araç sürücüsü Sinan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Ali Ramazan Pehlivan (10) yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sürücü Sinan Pehlivan’ın ise cesedi ise Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Ortadan ayrılan aracın görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

- Ölen şahsın üzerine ceset torbası ile görüntüsü

- Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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GAR SALDIRISINDA ÖLEN 103 KİŞİ, ESKİŞEHİR\'DE ANILDI



ANKARA\'da 3 yıl önce Gar Kavşağı\'nda düzenlenen bombalı terör saldırısında ölen 103 kişi, basın açıklaması ile anıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı\'nda basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı basın açıklamasında çeşitli sloganlar atıldı. \'10 Ekim Ankara. Unutmadık Unutturmayacağız\' yazılı pankart açan kalabalık adına TMMOB İKK sözcüsü Neşet Aykanat konuşma yaptı. Aykanat şunları söyledi:

\"Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 103 arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız yaralandı. Halen çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.\"

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklamasına katılanlar

-Neşet Aykanat\'ın basın açıklamasını okuması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Boyut: 236 MB // Süre: 2 dakika, 06 saniye

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KONYAALTI SAHİLİNDE ORKİNOS VE ASLAN BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ



ANTALYA\'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaklaşık 6 metre derinlikte orkinos ve Kızıldeniz\'e ait tür olan aslan balığı görüntülendi.

Konyaaltı sahilinde dün saat 14.00 sıralarında dalış yapan Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ ve ekibi tarafından orkinos görüntülendi. Bölgede eğitim dalışı yapan dalgıçların yaklaşık 6 metre derinlikte balıkla karşılaştığını anlatan Tuğ, dalış ekibinin köpekbalığı zannederek sudan çıktığını ve kendisine bilgi verildiğini kaydetti.

Güvenlik önlemlerini alarak ekibiyle daldığını belirten Tuğ, \"6 metrede balıkla karşılaştık. Yaklaşık 1.70 metre boyundaydı ve tek dolaşıyordu. Bir süre takip ettik\" dedi.

Orkinosların genelde sürü halinde dolaştığını, 50- 60 metrelerde yaşadığını kaydeden Mehmet Cumhur Tuğ, \"Muhtemelen fırtına nedeniyle sürüden ayrılmış. Kıyıya yakın ve bu derinlikte nadir görülür. İnsanlar için bir tehlike oluşturmuyor\" diye konuştu.

ASLAN BALIĞI GÖRÜNTÜLEDİ

Mehmet Cumhur Tuğ, dalış sırasında kayalıklara yakın bölgede aynı derinlikte Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusa özgü bir tür olan aslan balığı görüntülediklerini de söyledi. Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla bu türün Akdeniz\'e geçiş yaptığını ve Antalya kıyılarında da görüldüğünü vurgulayan Tuğ, \"Kesinlikle dokunulmaması gereken bir tür. İnsanlar için tehlike teşkil eder. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşar. Özellikle kayalık bölgelerde yuvalanır. Denize girerken buna dikkat etmek gerekir. Çok yavaş hareket eder. Dokunulmadığı sürece zarar vermez\" dedi.

Akdeniz Ünv. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde orkinos görüldüğü bilgisi üzerine ekibi ile inceleme dalışı yaptı. Gökoğlu ve ekibi yaklaşık 6 metre derinlikte orkinosu görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Orkinostan su altı görüntüsü

- Mehmet Gökoğlu röportaj

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA - Kamera: ANTALYA, (DHA)

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MALATYA\'DA FETÖ OPERASYONU: 7 GÖZALTI



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aralarında eski askerleri de bulunduğu aranan 7 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.