DHA YURT BÜLTENİ 19

Batman\'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (4)

ÜÇ ŞEHİT UĞURLANDI

Gercüş\'te operasyona gitmek için askerleri taşıyan askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 askerden 3\'ü, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi Morgu\'nda bulunan şehit naaşları, cenaze araçları ile alınarak, yapılacak uğurlama töreni için 14\'üncü Hava Üs Komutanlığı\'na götürüldü. Basına kapalı olarak düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğu Şevket Aksoy, kurum müdürüleri ve askeri yetkililer katıldı. Tören sonrası şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce Ankara\'ya, Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök Eskişehir ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim\'in cenazeleri Antalya\'ya uğurlanırken, 4 şehidin, Bölge Devlet Hastanesi Morgu\'ndaki kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Şehit canezelerini taşıyan araçların hastaneden çıkışı

-Cenaze araçlarının Hava Meydan Komutanlığına doğru gidişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN, (DHA)

=================

HASTANE ÇATISINDA İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ KIZI POLİS ENGELLEDİ

MALATYA\'da, özel bir hastanenin çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Ezgi K. (19), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı özel bir hastanenin çatı katına çıkan Ezgi K., ailesinin sevdiği kişiyle evlenmesine izin vermediği için atlayacağını söyledi. Çatının uç noktasına kadar giden ve elinde sevdiği gencin fotoğrafını taşıyan Ezgi K.\'yı görenler durumu polis ve diğer ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı ikna etmek için konuşmaya başladı. Polisler, ikna etmek için konuştuğu genç kızı bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tutarak geri çekti. Genç kız, daha sonra çatı katına yanaşan itfaiye aracıyla aşağı indirilerek hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- İntihara kalkılan genç kız

- Çevredeki meraklı gözler

- Polis ve itfaiye araçları

- Genç kızın kurtarılması

- Sevdiği kişinin fotoğrafıyla

- Genç kızın itfaiye aracından indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 255 MB

===============

SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında \'Sağlık İçin Hareket Et\' sloganıyla 10 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İsabeyli Mahallesi\'nde düzenlenen yürüyüşe Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Turan, Nazilli Devlet Hastanesi çalışanları, kam kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 500 kişi katıldı. İsabeyli Mahallesi\'ndeki spor salonu önünden başlayan yürüyüş öncesinde etkinliğe katılanlara seslenen Diyetisyen Dilek Gürman, \"Dünya Yürüyüş Günü kapsamında günde atılacak olan 10 bin adımın sağlığa katkılarını anlatmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Sağlıklı toplum için atılacak olan en önemli adım kötü beslenme ve hareketsiz yaşam ile mücadeledir. Gün içinde iş yerlerimizde oturarak çalışmakta ve evlerimizde de bilişim çağında olmamız sebebi ile ekran bağımlısı olarak hareketsiz bir yaşam sürdürmekteyiz. Bu yaşam biçiminin insan doğasına hem psikolojik hem de fizyolojik olarak aykırı olduğunu yapılan çalışmalar göstermektedir. Hareketsiz yaşam ilerleyen zamanlarda obezite başta olmak üzere çeşitli hastalıklar olarak dönmektedir. Bunun için sağlıklı olmak için her gün düzenli olarak yürümeliyiz\" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz\' da Nazilli\'nin dağlarından bal, ovalarından yağ akan bir memleket olduğunu belirtip, \"Aynı zamanda, ülkemizde en uzun ömürlü insanların yaşadığı bir ilçe. Dolayısı ile buradaki insanlarımızın yaşam süresi olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu biliyoruz. Fakat amacımız bunu yaygınlaştırmak, hareketli yaşama farkındalığını oluşturmak. Yoksa bu bir günde olacak iş değil\" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından yapılan ısınma hareketleri sonrasında yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca \'Sağlıklı yaşam için adım at\' yazılı pankart taşındı. Yürüşün ilk etabı olan 5\'inci kilometrede sonunda İzci Evi\'nde kahve ve su molası verildi. Ardından etkinliğe katılanlar, başlama noktasına dönerek yürüyüşü tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinliğe katılanmarın İsabeyli Mahallesi\'nde spor salonu önünde tolanması

-Diyetisyen Dilek Gürman\'ın konuşması

-Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz\'ın konuşması

-Yürüyüşe katılacak olanların toplu halde ısınma hareketleri yapması

-Yürüyüşe katılanların ellerinde pankartlarla yürümesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=============

AK PARTİLİ GENÇLER, SOKAK HAYVANLARINA MAMA DAĞITTI

İZMİR\'in Karşıyaka ve Çiğli ilçerinde AK Parti\'li gençler tarafından, Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sokak hayvanlarına çocuklarla beraber mama dağıttı, su verdi. İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hem çocukları sokak hayvanları ile bütünleştirmek hem de sokaktaki canlara dikkat çekmek amacıyla bir besleme etkinliği yaptıklarını belirterek, \"İlk olarak Bostanlı sahilinden başladık, buradan da Çiğli\'ye geçeceğiz. Amacımız hayvan haklarına dikkat çekmek ve bu anlamda AK Parti İl Başkanlığı ve Hayvan Hakları Komisyonu olarak da çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapmak. AK Parti İl Başkanımız Aydın Şengül\'ün talimatlarıyla biz il binamızda Hayvan Hakları Komisyonu kurduk. Bu kapsamda il binamıza her ay 1 ton mama geliyor. İlçelerimizde ekiplerle dağıtım yapıyoruz. Bu ekipler bir ay boyunca kedi ve köpeklere besleme yapıyorlar. Dağıtımların dışında ikinci bir etkinlik olarak mobil veterinerlik hizmeti ile ilgili bir çalışma başlatacağız. Çalışmanın detayları belirlendikten sonra basına duyurulacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin sokak hayvanlarına mama dağıtırken görüntüleri

- AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gülşen Gezici ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU-Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)