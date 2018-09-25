DHA YURT BÜLTENİ-19

Köfte isteyerek 46 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı

GAZİANTEP\'te, beraberindeki küçük çocukla, kız bakmak için girdiği evlerde hamile olduğunu söyleyip ev sahibine köfte yaptıran ve bu sırada içerideki ziynet eşyalarını çalan ve bu şekilde 46 dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadın tutuklandı.

Gaziantep\'te son yıllarda birçok kişi polise başvurarak, evlerine gelen ve evlenecek bir yakını için kız baktığını söyleyip, ardından hamile olduğunu ve canının çektiğini söyleyerek köfte isteyen kadının altınlarını çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polislerin yaptığı araştırmada yanında küçük bir çocukla, evlere giden kadının evlenecek yakını için kız baktığını söyleyerek iletişim kurduğunu belirledi. Yanında küçük çocuğu bulunan kadının bu şekilde güven sağlayarak girdiği evlerde sohbet ettiği kadınlara daha sonra hamile olduğunu ve canının köfte çektiğini söyleyerek istekte bulunduğu belirlendi. Ev sahiplerinin ricasını çevirmediği kadına köfte yapmak için mutfağa gitmesinin ardından hamile olduğunu söyleyen kadın ise evlerden altın çaldı. Bazı kadınlardan ise köfte yoğururken çıkarmasını isteği parmağındaki yüzüğü çaldı. Ev sahibi köfteyi yoğururken, yanındaki çocuğu yeşillik alması için bakkala gönderen kadın, bir süre sonra eve dönmeyen çocuğunu kontrol için dışarı çıkacağını söyleyerek bölgeden uzaklaştı. Benzer şekilde onlarca şikayete ilişkin çalışma yürüten polis, bazı güvenlik kameralarından şüpheli kadın ile yanındaki çocuğun eşkalini belirledi. Güven sağlayarak dolandırıcılık yapan kadının bulunmasına yönelik çalışma yürütülürken, geçen 11 Eylül günü Yavuzeli ilçesinde benzer bir şikayet geldi. Bunun üzerine ilçede çalışma başlatan polis, kısa sürede F.Y.\'yi yakaladı. Yapılan kontrolde F.Y.\'nin benzer yöntemlerle bugüne kadar 46 dolandırıcılık olayına karıştığı için arandığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüpheli kadın

- Kadın ve çocuğun yürümesi

- Kadın ve çocuğun koşarak uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Anneyi şok eden tesadüf

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kullandığı motosiklet ile otomobile çarpıp sürüklendikten sonra kamyonun altına giren 18 yaşındaki Mert Altun yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden geçmekte olan gencin annesi Türkan Altun oğlunu yaralı halde görünce şok oldu. Mert Altun, kendisini hastaneye götürecek ambulansı beklerken, annesine \"Anneciğim iyiyim. Merak etme\" diyerek moral verdi.

İnegöl\'de Osmanbey Caddesi\'de motosikleti ile seyir halinde olan Mert Altun, Yenice Mahallesi Razgat Sokak\'ta aniden karşısına çıkan 53 yaşındaki İbrahim Ç.\'nin kullandığı 16 F 2803 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, yol kenarında park halinde olan 45 M 4576 plakalı kamyonun altına girdi.

Kazada yaralanan Mert Altun, çağrılan ambulansı beklerken tesadüfen olay yerinden geçmekte olan annesi Türkan Altun, oğlunu kanlar içinde görünce şok oldu. Oğlunun elini tutan Türkan Altun, \"Aşkım, bebeğim, yavrum\" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Annesinin üzüldüğünü gören Mert Altun ise ağlayan annesine, \"Anneciğim merak etme, ben iyiyim\" diyerek moral verdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza sonrası, yaralı Mert Altun, çağrılan ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı (güvenlik kamera görüntüsü)

-Kaza alanından görüntüler

-Annenin ağlaması ve oğlunun tesellisi

-Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eski cezaevi, kaderine terk edildi

NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesinde bulunan cezaevi, 2002 yılında boşaltıldıktan sonra kaderine terk edildi. Çevresine yapılan yeni binaların arasında kalan ve harabe haline gelen cezaevi, madde bağımlılarının mekanı oldu.

Avanos-Kalaba kavşağından ilçeye girilen İsmet İnönü Caddesi üzerindeki cezaevi, yaklaşık 16 yıl önce kapatılmasına rağmen, giriş kapısı üzerindeki \'T.C. Avanos Kapalı Ceza ve Tevkif Evi\' tabelası ile binanın iç duvarlarındaki yazılar hâlâ duruyor. Eski cezaevi binasında 2\'si erkek, 2\'si de kadın mahkum ve tutukluların kaldığı 4 koğuş ile 2 hücre, asma katında ise idare bölümü bulunuyor. Cezaevinde ayrıca, erkek ve kadın mahkumlarla tutukluların, koğuşlardan çıkarak dolaşabilmeleri için 4 metre genişliğinde 6 metre uzunluğundaki 2 havalandırma bölümü (avlu) var. Tamamen taşlarla örülerek inşa edilen binada, 5 metre yüksekliğindeki duvarların üzerinde de dikenli teller bulunuyor.

Bölüm ve koğuşların arası demir parmaklıklarla ayrılan cezaevinin avluları ve bahçeye açılan pencereleri ise bakımsızlıktan yabani ot ve çalılarla kaplı durumda. İdare bölümünün yer aldığı asma katın tam karşısındaki duvara yerleştirilen Mustafa Kemal Atatürk\'ün büstünün yerinden söküldüğü belirlendi. Büstün üstünde Ulu Önder\'in \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\' yazısı yer alıyor. Yüksekliği 5 metreyi bulan duvarla çevrelenmiş cezaevinin arka kısmında yer alan 2 nöbetçi kulübesine ise vatandaşlar tarafından çuvallarla yakacak odun doldurulduğu görüldü. Eski cezaevi binasının otlarla bürünmüş bahçesine ve koğuşlarına ise çok sayıda içki şişesi atılmış.

Mülkiyeti Adalet Bakanlığı\'na ait eski cezaevinin adliye hizmeti vermesi için 2007 yılında dönemin kaymakamı tarafından bakanlığa yazı yazıldığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı\'nın, madde bağımlıları ve terör örgütü üyelerinin, metruk binaları mesken tuttuğu gerçeğinden hareketle, bu tür yapıların yıkılması için genelge yayınlamasına rağmen, eski cezaevinin mülkiyeti Adalet Bakanlığı\'nda olduğu için herhangi bir işlem yapılamadığı ifade edildi. Yetkililer, binanın özel işletmecilere kiralanması, bakanlığın bir birimi tarafından kullanıması ya da yıkılması gibi seçeneklerden biriyle, bu kötü görüntüsünden kurtarılması gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Eski cezaevinin girişinden görüntü

-Cezaevinin tabelasından görüntü

-Cezaevinin hücrelerinden ve demir parmaklıklarından görüntü

-Cezaevinin asma katındaki idare bölümünden görüntü

-Cezaevinin bahçesinden ve arka duvarından görüntü

-Cezaevinin avlusundan görüntü

-Detay

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)

5 Dakika 38 saniye/179 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fotoğraf çektirmek isterken sırılsıklam ıslandı

DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, dalgaları arkasına alarak fotoğraf çektirmek isteyen kişi dalgaların kayaya çarpması ile sırılsıklam ıslandı.

Akçakoca\'da balıkçı barınağına giden Mustafa Gürel ve Yunus Emre İnan, fotoğraf çektirmek istedi. Mustafa Gürel fotoğraf çektirdikten sonra Yunus Emre İnan da aşırı rüzgar nedeniyle dalgalanan Karadeniz\'e karşı fotoğraf çektirmek istedi. Ancak dalgalar aniden kabarıp dalgakırana çarpınca Yunus Emre İnan\'ı baştan aşağı ıslattı. Sırılsıklam olan Yunus Emre İnan ve arkadaşı dakikalarca kahkaha attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şahısların cep telefonu görüntüsü

Yunus Emre İnan\'ın üzerine dalga gelirken

Yunus Emre İnan\'ın şok olma anı

Kahkaha atmaları ve detaylar

Haber - Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde hatalı \'U\' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolünü yitirdiği otomobille yol kenarındaki motosikletliye çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Koşukırı Mevkisi\'nde meydana geldi. Hatalı \'U\' dönüşü yapan bir otomobile çarpmamak amacıyla Mehmet Dalçın (30), yönetimindeki 45 N 9247 plakalı otomobilin direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan Dalçın\'ın yönetimindeki otomobil, o sırada yemek yediği lokantadan dışarı çıkarak yol kenarına park ettiği 45 Z 9619 plakalı motosikletine binen Fedai Yılmaz\'a (35) çarptı. Kazaya neden olduğu öne sürülen hatalı dönüş yapan plakasız otomobil, olay yerinden uzaklaştı. Kazada sürücü Dalçın ve Yılmaz, yaralandı. İki yaralı ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan sürücünün arandığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İşyerinin güvenlik kamerası görüntüleri



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Oğlunu uyurken, eşini yemek yaparken öldürmüş

ADIYAMAN\'da, Bekir Avcı\'nın (66), uyurken öldürdüğü oğlu ile yemek yaparken öldürdüğü eşi gözyaşları arasında toprağa verildi. İlk eşi ve oğlunu öldürdükten sonra afla serbest kalan Avcı\'nın daha sonra teyzesinin oğlunu öldürüp yeniden girdiği cezaevinde akli dengesi bozuk raporu alarak tahliye olduğu belirlendi. Sabaha karşı bir başka akrabasını öldürmek amacıyla köye gelen Avcı, jandarmayla girdiği çatışmada vurularak yakalandı.

Günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan Bekir Avcı, 1971 yılında eşi Fatma ile oğlu Mustafa\'yı tabancayla öldürdü. Cezaevine giren Avcı, 1974 yılında çıkarılan genel af ile salıverildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ikinci kez evlilik yapan ve ardından ayrılan Bekir Avcı, 1991 yılında bu kez teyzesinin oğlu Mustafa Avcı\'yı tabancayla öldürerek cezaevine girdi. 2 yıl cezaevinde kalan Avcı, daha sonra akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik rapor ile serbest kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Bekir Avcı bu kez Emine Orki ile dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başladı. Kilitli parke taşı döşeme işi yaparak geçimini sağlayan Bekir Avcı, dün öğle saatlerinde Güzelyurt köyündeki evinde ilk olarak Sivil Havacılık Bölümü eğitimi için Iğdır\'a gidecek olan ve uyuyan oğlu Enes\'i (19), ardından mutfakta yemek yapan dini nikahlı eşi Emine Orki\'yi (56) tabancayla vurarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından Bekir Avcı kayıplara karışırken, tabanca sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma anne ve oğlun cansız bedenine ulaştı.

YENİDEN CİNAYET İŞLEMEK İÇİN GELDİ, VURULARAK YAKALANDI

Olayın ardından köyde geniş önlem alan jandarma, kaçan Bekir Avcı\'nın yakalanması için çalışma başlattı. Gidebileceği adreslerde bulunamayan Bekir Avcı\'nın sinyal alınan cep telefonu ise boş arazide bulundu. Jandarmanın drone ile sürekli görüntü alarak izine ulaşmaya çalıştığı Bekir Avcı, sabaha karşı bu kez bir başka akrabasını öldürmek için yeniden köye geldi. Köy sakinlerinin bir ahıra girerken fark etmesiyle jandarma ekiplerinin \'teslim ol\' çağrısında bulunduğu Bekir Avcı, tabancayla ateş açtı. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından Bekir Avcı, bacağından vurularak yakalandı. Yakalanmasının ardından köylülerin linç etmeye kalktığı Bekir Avcı, jandarma tarafından güçlükle ambulansa taşındı ve tedavi için hastaneye gönderildi.

ANNE VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Emine Orki ile üniversiteye gitmeye hazırlanırken babasının tabancasından çıkan kurşunlarla hayata veda eden Enes Avcı\'nın cenazeleri otopsilerinin ardından hastane morgundan alınarak Yeni Mezarlık Camisi\'ne getirildi. Anne ve oğlu burada kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana kazılan mezarlara gözyaşları arasında defnedildi.

KÖY SAKİNLERİ: İDAM EDİLSİN

2\'si eşi, 2\'si oğlu biri de kuzeni olmak üzere bugüne kadar 5 kişiyi öldüren Bekir Avcı\'nın yakınları ve Güzelyurt köyü sakinleri de duruma isyan etti. Bekir Avcı\'nın kıskanç bir yapısı olduğunu ve eşinin kimseyle görüşmesine izin vermediğini anlatan yakınları, yakalanmaması halinde birçok kişiyi daha öldüreceğini düşündüklerini ve idam edilerek bundan sonra başkalarının hayatına kast etmesinin engellenmesini istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg

- Cenazeler morgdan alınması

- Yeni Mezarlık Cami

- Cenaze namazı kılınması

- Tabutların yan yana konulması

- Cenazeler omuzlara alınması

- Akrabası Erken Çavuş ile röp.

- Akrabası Yasin Çavuş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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