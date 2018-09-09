DHA YURT BÜLTENİ 19

KAMYONETİN ÇARPTIĞI POLİSLER KOL KOLA TUTUNUP BİRBİRİNE GÜÇ VERDİ

ADAPAZARI\'nda devriye görevinde bulunan Yunus polislerinin bulunduğu motosiklete kamyonet çarptı. Yaralanan iki polis memuru, yerde acı içerisinde kıvranırken kol-kola girerek birbirlerinden güç aldı.

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı\'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi\'nin Çark Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sokaktan caddeye çıkan R.A. yönetimindeki 61 EA 129 plakalı kamyonet, caddede devriye görevinde bulunan iki Yunus polisinin bulunduğu 54 A 4897 plakalı motosiklete çarptı. Ön tekeri kamyonetin altında kalan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Polis memurlarına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yerde acı içinde kıvranan iki polis kol kola girip birbirlerinden destek aldı. Yaralanan polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kamyonet sürücüsünün ifadesini alırken, araçlar ise yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. İki polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis motosikletinin ve kamyonetin görüntüsü

-Polislerin motosikleti kaldırıp incelemesi

-Çevredeki vatandaşlar

-Detaylar

- (Fotoğraf) Polisler kol kola tutunurken

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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BURSA\'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİ KADIN AĞIR YARALANDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Vildan Sayar\'a (39) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sayar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mesudiye altgeçidi mevkiinde meydana geldi. İnegöl\'den Eskişehir istikametine giden Ahmet Çelik (59) yönetimindeki 16 CCJ 57 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Vildan Sayar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan kadının imdadına çevredekiler yetişerek, sağlık ekiplerine haber verdi. Sayar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Sayar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil şoförü Ahmet Çelik ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri genel görüntü

- Yaralı kadının görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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