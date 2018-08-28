DHA YURT BÜLTENİ-19

ARILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ

KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi. Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saliha Solak\'ın sağlık fotoğrafı

- Acilden görüntü

- Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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ŞANLIURFA\'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI



ŞANLIURFA\'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Kalecik Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs ve otomobilde bulunan 7 yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisi

- Acil serviste bekleyen ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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5 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI



ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldüren Salih Albay (34), tutuklandı.

Besni\'nin Eğerli köyünde, geçtiğimiz 22 Temmuz\'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda\'yı öldüren Salih Albay, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından ambulansla adliyeye sevk edildi. 5 kişinin ölümüne neden olan Salih Albay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni adliyesi

- Adliye önü geniş güvenlik önlemleri

- Ambulansın beklemesi

-Cinayet zanlısının tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılması

- Zanlının ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHLARI DAĞITTI



AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı. Esnafın sele kapılan sebze ve meyveleri caddeye saçıldı.

Sanndıklı’da saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dere Boyu Caddesi’nde su baskını yaşandı. Cadde sel sularıyla dolarken, kurulan semt pazarında meyve ve sebze satışı yapılan tezgahlar sel sularıyla yıkıldı, ürünler de sulara kapılıp dağıldı.

Bazı esnaf suyla dolan caddedeki ürünlerini kurtarmak için çaba harcadı. Yağış sonrası itfaiye ve belediye temizlik işçileri çevreye dağılan sebze ve meyveleri temizlemek için çalışma başlattı. İlçede yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)

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- Sel sularının kapladığı caddeden görüntü

- Sele kapılan meyvelerden detay

HABER: Ahmet DAĞLI- KAMERA: SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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