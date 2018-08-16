DHA YURT BÜLTENİ 19

Adıyaman\'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (6)

ŞEHİT BABASI: KÜRT\'ÜM AMA TÜRK OĞLU TÜRK\'ÜM

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan şehit cenazelerinden Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın babası Ekrem Yılmaz, hastane morguna geldi. Baba Yılmaz, morg önünde Türk bayrağını öperek teröre lanet okudu. Teröre tepki gösteren Yılmaz, \"Bir ölür bin diriliriz. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İçişleri Bakanı ve Recep Tayyip Erdoğan\'a selam söyleyin. Bir ölür, bin diriliriz. Vatan sağolsun. Diyarbakırlıyım, Kürt\'üm ama Türk oğlu Türk\'üm. Zaza\'yım ama kafir değilim. Vatana Kürşat\'lar feda olsun.\"

Toplanan şehit yakınları burada bir süre tekbir getirerek \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.

ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN AMBULANSA TAŞINMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu olay anında şehit ve yaralı askerlerin minibüslerle yolda ambulansa taşınma görüntüleri çıktı. Görüntüde askerler vatandaşların da yardımlarıyla ambulanslara taşındığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg önü

- Şehit yakınları slogan atması

- Şehit babası Ekrem Yılmaz\'ın konuşması

- Ekrem Yılmaz\'ın Türk bayrağı öpmesi

- Kırsal alan

- Yaralı askerlerin ambulanslara taşınması

- Vatandaşların yardım etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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VAN\'DA AK PARTİ HEYETİNİ TAŞIYAN OTOBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 12 YARALI



VAN\'dan Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Ankara\'da 18 Ağustos tarihinde yapılacak olan AK Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere bu akşam saatlerinde Van\'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan 63 AS 359 plakalı otobüs, iddiaya göre karşı yönden gelen ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DJ8700 plakalı otomobile çarpıştı. Görgü tanıkları otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra otobüsle çarpıştığı belirttiler.

Çarpaşmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları belirteilen 4 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan AK Parti üyelerinin bulunduğu 12 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel Lokman Hekim Hastanesi\'ne götürüldü. Kazanın ardından yaralıların bulunduğu hastanelere partililer akın etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN / VAN, (DHA)

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AK PARTİLİ BAŞKAN KAZAYLA KENDİSİNİ VURDU



AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz (50), silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alaplı Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Park halindeki aracında oturan Mustafa Yavuz, silahının ateş alması sonucu karnından yaralandı. Mustafa Yavuz, yaralı halde araçtan inerek park halindeki TIR\'ın şoföründen yardım istedi. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yavuz, ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yavuz\'un ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve parti yöneticileri hastaneye gelerek Yavuz\'un durumu hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaneden görüntü

Acil servis önünde bekleyen yakınları

Acil servis önündeki kalabalıktan görüntü

süre: 2.29/455 MB

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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OTLUK VE ÇALILIK ALANDA YANGIN

ANTALYA\'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Saat 18.00 sıralarında, Konyaaltı İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi 999 Sokak üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Hafif esen rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, 45 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından görüntü

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)

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KURBANLIKLARI AĞIR ÇEKSİN DİYE DIŞKIDA BEKLETTİ

BALIKESİR’de kurbanlıkların ağır çekmesi için dışkı çukurunda bekleten hayvan besicisi zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Karesi Belediyesi’ne bağlı kırsal Şamlı Mahallesi’nde yaşayanlar mahalleye hakim olan ağır kokudan rahatsız oldu. Mahalledeki kokunun nedenini belirleyen bir mahalleli kurbanlık için satışa çıkmayı bekleyen birkaç ineğin dışkıda bekletildiğini görüp durumu yetkililere bildirdi. Sosyal medyaya düşen görüntüler ve gelen şikayet üzerine önceki gün harekete geçen Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri, Jandarma eşliğinde İsmet Çakan adlı hayvan besicisi ve satıcısının evinin bahçesindeki damlarda inceleme yaptı. Yapılan incelemede Kurbanlık olarak satılacak olan hayvanların dışkı içerisinde olduğunu tespit eden ekipler, hayvanların içinde bekletildiği dışkı çukurunu fark etti.

ZABITANIN UYARISI SONRASI DIŞKI ÇUKURU KALDIRILDI

Satıcıyı uyaran zabıta ekipleri tutanak tutarken, İsmet Çakan’a dışkı çukurunun ve sistemin kaldırılması için bir gün süre verdi. Bugün yeniden Şamlı Mahallesi’ne giderek hayvan besicisinin bahçesini inceleyen ekipler, dışkı çukuru ve sisteminin kaldırıldığını tutanak altına aldı. Ekipler satıcıyı uyararak, ileriki süreçlerde de denetlemelerini sürdürecekleri uyarısında bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan zabıta görevlisi Nihat Tosun, “Belediyemize gelen ihbar üzerine geldiğimizde hayvanlar balçık içerisinde koybolmuştu. Ancak ahırda yaptığımız incelemelerde hayvanların balçık içinde olduğunu gördük. Besiciye ihbar verdik. Bugün gelip yaptığımız kontrolde ise balçığın kaldırıldığını gördük. Süre bitiminden önce kaldırıldığı için besiciye ceza uygulanmadıö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karesi Belediyesi Zabıtası tarafından besi çiftliğinde çekilen görüntü.

- Zabıtanın bir gün sonra gelerek dışkı çukurunu kontrol etmesi

- Zabıta Nihat Tosun açıklama

Görüntü: HD, Süresi 4 Dakika 27 Saniye, Boyutu: 816 MB

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE \'İNÖNÜ\'YÜ UÇURUYORUZ\' ETKİNLİĞİ

ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi\'nde, \'İnönü\'yü uçuruyoruz\' projesi kapsamında ilçe halkından çok sayıda kişi planörlerle uçtu.

İnönü Belediyesi, THK Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı \'İnönü\'yü uçuruyoruz\' adlı projeyi hayata geçirdi. THK İnönü Eğitim Merkezi\'nde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek olan etkinlikte çok sayıda kişi planör, yamaç paraşütü ve yelken kanatla eğitmenler eşliğinde uçuruldu. Uçuşa katılmak isteyenler ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Tansiyon, kalp, panik atak ve sara hastası ile 90 kilodan fazla olanlar uçuşa kabul edilmedi.

THK İnönü Eğitim Merkezi\'nde bugün, hava şartları nedeniyle sadece planör uçuşları gerçekleştirildi. Etkinliğin yarın sona ereceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Uçmak isteyenlerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri,

-Planör uçuş öğretmeni Kamile Yasdıman\'ın konuşması,

-Planör uçuşlarından ve planörlerin inişleri

Haber-kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR/DHA