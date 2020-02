DHA YURT BÜLTENİ 19

BATMAN\'DA EVDE PATLAMA: 2\'Sİ AĞIR, 4 ÇOCUK YARALI

BATMAN merkez Yeşiltepe Mahallesi\'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, 2\'si ağır, 4 çocuk yaralandı.

Merkez Yeşiltepe Mahallesi\'nde bir evde bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2\'si ağır, 4 çocuk yaralandı. Olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, patlamanın gerçekleştirdiği evde inceleme başlattı. Patlamanının kesin nedeni ile ilgili patlayıcı uzmanlarının çalışması sürüyor. Batman Bölge Devlet Hastanasi\'nde tedavisi süren çocukların; kardeş olan Harun D. (12), Mervan D. (6), Servan D. (4) ve kuzenleri Enes D. (9) olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği\'nin, yaşanan patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise, merkez Yeşiltepe Mahallesi\'nde bir evin bahçesinde nedeni belli olmayan patlama sonucu yaşları 4, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 çocuğun yaralandığı belirtilerek, \"Yararlanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çocuklardan 2’si ayakta tedavi edilirken, 2’sinin ise hastanede tedavileri devam etmektir. Patlamada yararlanan çocukların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Teknik incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklama yapılacaktır\" denildi.

GÜRÜLTÜ YAPAN ÇOCUKLARA KIZIP ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

GAZİANTEP’te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi c.\'nin (60) pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerde Hacıbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi. Bu sırada tepki gösteren çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi c., evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis sağlık ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, tüfekle ateş açan Hanifi C.\'yi gözaltına aldı.

Gaziantep\'te İHA destekli pkk operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP\'te terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde belirlenen adreslerde, İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, \'sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği\' değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise PKK/KCK içerikli yasak 4 kitap, terör örgütü içerikli doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

HATAYLI NAKLİYECİLERDEN ABD’YE REST: BU OYUNU BOZACAĞIZ

HATAY Uluslararası Nakliyecileri Derneği üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vererek ellerinde bulunan dövizleri bozdurdu.

AK Parti Hatay İl Başkanı ve Hatay Uluslararası Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına destek olmak amacıyla yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bankaya gelerek ellerinde bulunan dövizleri bozdurdu. ABD tarafından sergilenen bu oyuna Türk milleti olarak izin vermeyeceklerini belirten Güler, \"İş insanları olarak dövizin yükselişinin doğal bir vaka olduğunu düşünmüyoruz. Görüyoruz ki, ekonomisi tıkır tıkır işleyen ve en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomimizin, banka düzenimizin en iyi şekilde çalıştığı, yerli üretimlerimizin arttığı bir zamanda ne oldu da dolar yükseliyor? Baktığımızda hiç bir şey yok. ABD, 15 Temmuz\'da yapamadığını, 17-25 Aralık ve gezi olaylarında yapamadıklarını bugün ekonomimize saldırarak yapmaya çalışmaktadır. Daha önce başaramadılarsa yine başaramayacaklar. Bizler nakliyeciler olarak ülkemizin yanında yer almaya devam edeceğiz\" dedi.

YÖNETMEN CANKAT ERGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa\'nın Mudanya ilçesinde dün gece kaldırıldığı özel hastanede hastanede hayatını kaybeden ve ALS hastalığı bulunan yönetmen Cankat Ergin, bugün son yolculğuna uğurlandı. Ergin\'in cenaze namazı Mudanya\'da Kumyaka Mahallesi\'ndeki Köy Camii\'nde ikindi namazında kılındı. Cenazeye Ergin\'in eşi Zeynep Ergin, oğlu Kuzen Ergin, yakınları, sanatçı arkadaşları ve Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz katıldı. Ergin, gözyaşları arasında Kumyaka Mezarlığı\'na defnedildi.

CANKAT ERGİN KİMDİR?

9 Ekim 1966 yılında Çanakkale\'de dünyaya gelen yönetmen Cankat Ergin, Anadolu Üniversitesi\'nin Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ergin, Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012) dizilerini çekti.

