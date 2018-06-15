DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz (EK)

\'AMACIMIZ BİR MARKA OLUŞTURMAK\'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nin Adapazarı\'nda düzenlediği iftara katıldı. Bakan Özlü iftarda yaptığı konuşmada dışarıdan Türkiye\'ye müdahaleler yapıldığını belirterek, \"Bir seçim ortamındayız, bu seçim ortamında dışarıdan yapılan müdahaleler var. Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar var. Bunlar tabiki bizi etkiliyor. Seçim ortamının meydana getirdiği bir belirsizlik durumu söz konusu. Bunlar bizi etkiliyor ama şundan emin olun Türkiye\'nin ekonomisi çok sağlam temellere dayalı, gerçekten çok sağlam temellere oturtulmuş durumda dolayısıyla bunlar gelip geçici şeyler. Faizlerin yükselmesi kurların değişmesi inşallah bunların 24 Haziran\'dan sonraki dönemde arkadaşlar bunların üstesinden geleceğiz\" dedi.

Bakan Özlü, üretilecek olan yerli otomobille Türkiye\'nin artık otomobil markasıyla anılmaya başlayacağını kaydederek, \"Kendi otomobilimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi otomobilimiz Türkiye\'nin projesi, çok güzel bir şekilde ilerliyor. 6 ortaklı bir proje TOBB\'da ortak oldu en son. Bakın arkadaşlar bu aslında bir otomobilin ötesinde bir çalışma. Bu çalışma Türkiye\'nin teknolojide sıçrama yapması, sanayide hamle yapması için elimizdeki önemli enstrümanlardan bir tanesi. Biz bunu Türkiye\'nin teknolojik dönüşümünün önemli bir aracı olarak görüyoruz. Amacımız sadece bir otomobil yapmak değil, bir marka oluşturmak. Nasıl ki bazı ülkeler söylendiğinde akıllara belli otomobil markaları geliyorsa Türkiye adı da geçtiğinde, Türkiye adıyla eş değer şekilde bir otomobil markası tüm dünyada akla gelecek\" diye konuştu.

Türkiye\'deki tek açığın teknoloji açığı olduğunu belirten Bakan Özlü, bunu da önümüzdeki dönem hayata geçirilecek projelerle kapatacaklarını belirterek, \"Türkiye\'nin bir potansiyeli var, bir Türk sanayisi var ve bunun bir kapasitesi var. Bunu önümüzdeki 5+5 10 yılda ikiye katlayacak bir program hazırladık. Bu programı da arkadaşlar uyguluyoruz. İnşallah sanayimiz içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını, bu düşük bir orandır 4\'ün altında. Yine aynı program kapsamında Türk sanayinin imalat sanayisinin içerisindeki katma değeri yüksek, yani kar marjı yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin payını önce yüzde 15\'lere akabinde yüzde 25\'lere çıkaracak bir program hazırladık. Türkiye\'nin tek açığı vardır, teknoloji açığıdır. Biz ne zaman teknoloji açığımızı kapatırsak Türkiye cari açığını, dış ticaret açığını da otomatik olarak kapatacaktır. İhracatımızın kilogram başına değeri 1 dolar 45 sent, 1 dolar 60 sent yani 1,5 dolarlar seviyesinde. Bunun en az 4 dolar olması gerekiyor. Ne zamanki biz yükte hafif, pahada ağır ürünler satarsak o zaman Türkiye\'nin dış ticaret açığı, Türkiye\'nin cari açığı kapanacak. 7.4 büyüyoruz ama cari açığımız da büyüyor. Cari açığı kapatmanın tek yolu teknoloji üretmekten geçiyor, karlı işler yapmaktan geçiyor.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İftardan görüntüler

- Bakan\'ın konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA (DHA)

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KAMYONET SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

ADANA\'da, kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu araç sürücüsü Behzat Çelebi (71), hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Behzat Çelebi\'ye, yakınları gün içerisinde ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, akşam saatlerinde Kayışlı ile Çaputçu mahalleleri yakınında tarla kenarından geçen sulama kanalına bir kamyonetin devrilerek, ters döndüğünü fark etti. Suyun içindeki aracın Behzat Çelebi\'ye ait 01 BC 873 plakalı kamyonet olduğunu saptayan ekipler, sualtı ekiplerinden yardım istedi. Suya devrilen kamyonetten çıkmayı başaramayan Çelebi\'nin cesedi, kaza yerine sevk edilen sualtı ekibi tarafından çıkartıldı. Bölgede yapılan incelemede ise, kazanın sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi.

Çelebi\'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suyun içinde ters dönmüş kamyonetten görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Yol kenarındaki vatandaşlardan görüntü

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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BAKAN YILMAZ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde çıkan olaylara ilişkin, \"Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

\'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM\'

İftar programı sonrası basın mensuplarının Şanlıurfa’daki olaylara ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, \"Öncelikle saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı. Bu saldırının faillerinin en kısa zamanda adalete teslim edileceği ve hak ettikleri cezayı alacaklarına şüphemiz yoktur. Hukuk devletinde ne yapılması gerekiyorsa onları da en kısa sürede yapılacaktır. Bu olaydan dolayı hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Demokrasi sabretme ve başkalarının düşüncelerini dinleme rejimidir. Yoksa özgür alanlar oluşturup ta, kimseyi buraya sokmama, başkasının fikrini dinlememe rejimi değildir. Herkes gelsin dilediğini söylesin. Sonuçta 24 Haziran\'da gidecek millet sandıkta hür iradesiyle konuşacak. Bundan korkmanın çekinmenin ne alemi var. Türkiye demokratikleşme yolunda çok önemli mesafe aldı. Ama görülüyor ki bu demokratikleşmeye henüz içlerine sindirememiş olan gruplar da vardır. Ama hukuk düzeni de bunları elimine etme hususunda gereken mekanizmalara sahiptir. Tekrar hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İftar programı

-Bakanın açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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MAHİR ÜNAL: MÜZAHİR GRUPLARIN SALDIRISI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları ile gaziler onuruna verilen iftar davetine katıldı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Ünal, Suruç\'taki olaylara ve terör konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ünal burada da şunları söyledi:

\"YA TERÖRLE ARALARINA MESAFE KOYACAKLAR, YA DA TERÖRİSTLERLE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKLER\"

\"Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız saldırıya uğradı. PKK\'ya müzahir gruplar tarafından esnaf gezisi yaptığı sırada bir saldırıya uğradılar. Ağabeyini kaybetti, 3 tane kardeşi yaralı. Buradan Ak parti Milletvekilimiz, Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız kardeşime de başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden ağabeyine Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, 3 ağabeyi şu anda yaralı. Biz, yıllardan beri bu ülkede demokrasimizi korumak için, kamu düzenini sağlamak için insanımızın, çocuklarımızın, rahatça, özgürce yaşayabilmeleri için terörle mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar üzerinde bizim bağımsızlığımıza, bizim dirliğimize, düzenimize tasallut etmiş ve bazı küresel güçlerin maşası haline gelmiş bu alçak terör örgütü kırsaldan da, dağdan da, şehirden de temizlendi. Afrin\'den de temizlendi. Şu anda Kuzey Irak\'tan da temizleniyor. Allah\'ın izniyle Kandil\'i de temizleyeceğiz kardeşlerim. Dolayısıyla bunun uzantısı durumunda olan, bunun siyasi uzantısı durumunda olan terör örgütünün siyasi uzantısı durumunda olanların da şunu bilmeleri gerekir. Ya bu ülkede demokratik siyaset yapıp terörle, teröristlerle, silahla aralarına mesafe koyacaklar, ya da teröristlerle aynı muameleyi görecekler. Demokratik siyasetle terör bir arada olmaz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal’ın konuşması

- İftardan detay

- Mahir Ünal şehit yakınlarıyla

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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AKŞENER PARTİLİLERLE İFTAR YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Mardin\'de düzenlediği mitingin ardından Bitlis’e geçerek, partililerle birlikte iftar yemeği yedi.

Partisi tarafından verilen iftar yemeğine katılan Akşener, yemeğin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşener, daha sonra dinlenmek üzere Ahlat ilçesindeki evine geçti. Bayram sabahı Ahlat\'ta vatandaşlarla bayramlaşıp, kahvaltı yapacak olan Akşener, daha sonra karayoluyla Muş’un Hasköy ilçesine geçecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İftardan detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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AK PARTİLİ YILDIZ, PKK\'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın terör örgütü PKK\'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında Suriye’nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç\'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Suriye\'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç\'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasadışı yollardan geçerek Türkiye\'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti. Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye\'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye\'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*ARŞİV

- Ele geçirilen malzemeler

- Silah ve patlayıcılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

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