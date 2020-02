DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Soylu: Yıllardır milletimin değil, terör örgütünün bekçiliğini yaptılar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Van\'da iftar açtı. Soylu yaptığı konuşmada HDP\'li belediyelerin PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiğini belirterek, \"Allah için söyleyin bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yapabildiler mi? Aynı parayı gönderdik. Aynı imkanları gönderdik, şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar. Belediye binalarını örgütün servis noktaları haline getirdiler. Belediyeleri örgütün erzak ve mühimmat deposu olarak kullandılar.\" dedi.

\'MUHARREM İNCE\'NİN DEMİRTAŞ\'I ZİYARETİNİ ELEŞTİRDİ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi. İlk olarak AK Parti Van İl Başkanlığı\'nda partililerle bir araya gelen Baka Soylu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı, Muharrem İnce\'nin, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmesini sert bir dille eleştirdi. Soylu \"Kimin kime sahip çıktığını, nasıl bir süreç ortaya koyduklarını görüyoruz. Biri kalkıyor, \'Külliyeyi başınıza geçireceğiz.\' diyor. \'Orayı biz ele geçireceğiz\' diyor. Bende soruyorum, orayı geçireceksin de Kandil\'deki efendilerini mi oraya koyacaksın? Biz yanlış mı yaptık. Bu ülkede şehitler oldu. Onlar yanlış mı yaptı? Gezilerimiz yanlış mı yaptı? Van\'ın, Siirt\'in çarşılarında huzur var. Yanlış mı yapıldı? Binlerce insan omuzlarında şehit taburlarıyla onurlu yürüdü. Yanlış mı yaptılar? 6-7 Ekim\'de 53 kişinin ölümüne neden olan insanlara CHP sormayacak mı? Senin ne işin vardı da gidip cezaevinde ziyaret ediyorsun Demirtaş\'ı. Ne yaptı Demirtaş cezaevine girdi? Haksız mı, hukuksuz mu? Ne olacak 6-7 Ekim\'deki insanlar. Terör örgütünün korku saldığı insanlar ne olacak? Yasin Börüler ne olacak? CHP\'lilere soruyorum, vicdanınız, içiniz rahatmı? Şehitlerimize, terörle mücadeleye karşı rahat mı? Bu yüzleşmeyi yapmazsanız yarın bu ülkede karşı karşıya kaldığınız hiçbir olayda millet size itibar etmez.\"

\'SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'I SEVİYORSUNUZ, TAYYİP ERDOĞAN\'DAN, BİZLERDEN NEFRET EDİYORSUNUZ\'

Bakan Soylu, 6-8 Ekim olaylarında PKK terör örgütü ve destekçilerin bölgede korku saldıklarını ve şehirleri yıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Mağdur edebiyatı yapılıyor. Diğer siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları da selam çakıyorlar. Bir yerden aldıkları talimatlarla birlikte. O zaman dönelim 6-7 Ekim olaylarına. Dönelim, insanların rahatlıkla okula gidemediği dönemlere. Buralara öğretmen, doktor gelmeyen dönemlere. Biz mi yaptık bunu? Bazen öyle bir düşünüyorsunuz ki içinizdeki hınç bizi size PKK\'dan daha kötü gösteriyor. Ona sahip çıkıyorsunuz, ama bu ülkenin zenginleşmesi için ben kendimi feda ederim diyen Tayyip Erdoğan\'dan, Selahattin Demirtaş\'tan daha çok nefret ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş\'ı seviyorsunuz, Tayyip Erdoğan\'dan, bizlerden nefret ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu çocuklar boşuna mı sıkıntı çektiler, şehit oldular? Bu ülkedeki insanlar boşuna mı sıkıntı çekti? Huzur varsa bunu geri döndürme konusunda bir siyasi taahhüdünüz vaadiniz mi var?\"

\'BELEDİYELERİ, ÖRGÜTÜN ERZAK VE MÜHİMMAT DEPOSU OLARAK KULLANDILAR\'

İçişleri Bakanı Soylu, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar açtı. Soylu, HDP\'li belediyelerin devletin vatandaşlar için gönderdiği yardımları PKK terör örgütüne aktardığını belirterek, \"Bir muhasebe yapma zamanıdır. Bu seçimin anahtarı sizlerin elindedir. Sizin sesiniz en güçlü sestir. Terör örgütlerinin ve onların borazanlığını yapanlara, sizin evlatlarınıza dağlardaki mağara kovuklarını reva görenlere, evlatlarınızın geleceğini çalanlara müsade etmemenizi sizden istiyoruz. Yıllardır milletimin değil, terör örgütünün bekçiliğini yapanlar, belediyeler ellerindeydi. Allah için söyleyin bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yapamadılar mı? Aynı parayı gönderdik. Aynı imkanları gönderdik şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar. Belediye binalarını örgütün servis noktaları haline getirdiler. Belediyeleri, örgütün erzak ve mühimmat deposu olarak kullandılar. Bir tane okul mu yaptılar? Bir tane park mı yaptılar? Gençlerimiz için bir kültür evi, bir spor salonu, bir kütüphane mi yaptılar? Hiç bir şey yapmadılar. Size şunu söylemek istiyorum. Vanlının, Kürt kardeşimin çocuğu, istedikleri kadar çıldırsınlar doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak ve bu ülkede kardeşliği ve birliği ortaya koyacak.\" diye konuştu.

\'CUDİ\'NİN, AĞRI\'NIN, KATO\'NUN, BUZUL DAĞI\'NIN TEPESİNE ÇIKTIM\'

Süleyman Soylu, bakanlığı süresince sürekli Doğu ve Güneydoğu\'da bulunduğunu ve vatandaşlarla içi içe olduğunu söyledi. Bakan Soylu, \"Kardeşlerimiz bize bir şey söyledi. \'Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın\' dedi. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, gece orada olacaksın, gündüz orada olacaksın. Ben Trabzon milletvekiliyim. Benim de yaylam var, benim de dağım var. Milletvekilliği döneminde o dağlara, o yaylara hiç gitmedim. Ama Cudi\'nin, Kato\'nun, Ağrı\'nın, Buzul dağının tepesine çıktım. Ben bir kız evlat babasıyım. Anneler yanımdan o vakar halde geçerken \'Benim kızım yarın ne olacak?\' sorusunu soracaklar diye korkuyorum. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı olmuşum onun sorusuna cevap verememişim hiç bir şeye yaramaz. Ona güçlü bir şekilde senin kızını terör örgütünün vicdanına bırakmayacağım diyebilecek bir İçişleri Bakanı olmak için dua ettim.\" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık: İsrail\'e gereken cezayı dünyanın el birliğiyle vermesi gerek

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İsrail\'in sistematik bir katliam yaptığını belirterek, \"Dünyanın bunu İsrail\'in yanına bırakmaması gerektiğini ve konuyu derhal her seviyede ele alıp İsrail\'e gereken cezayı dünyanın el birliğiyle vermesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Başikele ilçesinde Kocaeli Sanayi Odası\'nın bir otelde düzenlenen meclis toplantısına katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık toplantıda yaptığı konuşmada, \"Son günlerde Kudüs\'te yaşanan Kudüs dolayısıyla Filistin\'de yaşanan sistematik katliamı telin ediyorum. İsrail adeta baruta ateşle yaklaşıyor. Bölgeyi bir kan gölüne çevirmek için bu güne kadar sürdürdüğü o inatçı, politikalarını şiddetlendirerek, arttırarak devam ettiriyor. Bu özellikle ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararıyla aslında bölgede yeni ve önlenmesi çok mümkün olmayan çok büyük problemlerin de aslında yeniden başladığının bir göstergesi. Biz bölge sükunet bulsun, bölge biraz huzur görsün, bölge biraz sükunete kavuşsun diye gece gündüz mücadele ederken, maalesef birileri bölge biraz daha karışsın, bölge daha da kan ve gözyaşına boğulsun diye sistematik olarak maalesef tahriklerini provokasyonlarını sürdürüyor. Özellikle Nakba Günü\'nde Filistinli kardeşlerimizin şehit edilmesi, İsrail\'in sistematik bir katliamıdır. Bunu kınıyoruz, telin ediyoruz. Dünyanın bunu İsrail\'in yanına bırakmaması gerektiğini ve konuyu derhal her seviyede ele alıp İsrail\'e gereken cezayı dünyanın el birliğiyle vermesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz. Bunun için hem Amerika\'nın gayrimeşru saydığımız büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararını hem de o sebeple oluşan tüm olaylardaki tutumundan dolayı ABD\'yi ve İsrail\'i kınıyoruz. Bu kabul edilemez\" diye konuştu.

\'ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YÜREKLENDİRİYOR\'

Bölgenin huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

\"Huzur hepimiz için gerekli. Bölge içinde gerekli dünya içinde gerekli. Bundan 30 sene öncesinin dünyasında değiliz. İsrail ve Amerika yaptığı bu hareketlerle DEAŞ\'a can suyu sağlıyor. Terör örgütlerini yüreklendiriyor ve terörün maalesef dünyanın her yerinde eylem yapması için doğal bir zemin oluşturmanın gayreti içerisinde. Biz bir yandan DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan dinimizin bu terör örgütleriyle adının birlikte anılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ve bundan dolayı yapmamız gereken mücadeleyi verirken, diğer taraftan bu terör örgütleriyle mücadele ettiğini ifade eden ülkelerin yaptıkları aslında hiçbir şekilde akılla mantıkla izanla izah edilemez. ABD\'de hala sağduyulu siyasetçilerin olduğunu biliyoruz. Onların biraz inisiyatif alması ve bu gidişi bütün dünyayı yakabilecek büyük bir habercisi olduğunu özellikle görülmesi lazım. Aslında şu an dünya soğuk savaşa rahmet okutacak bir gerginlik ve belirsizlik dönemi yaşıyor. Her birimizi yakından ilgilendiren son dönemde dünyada önemli gelişmeler var. Şu anda Amerikan Çin rekabeti bir ekonomik savaşa dönüşmüş durumda\"

Meclis toplantısının sonra ermesinin ardından Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada Kobi kategorisi çevre ödülünü ÇEMSAN Gıda ve Kimya Teknoloji Makine, Büyük İşletme Kategorisi Çevre Ödülünü ise Türk Traktör firması kazandı.

Amasya\'da 156 yıllık geleneğe, \'ulusal yas\' düzenlemesi

AMASYA\'da 156 yıllık devam eden gelenek ile her Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi\'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu yıl da geleneği sürdürdü. Ancak Filistinde yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye\'de ulusal yas ilan edilmesi ve sınır ötesinde mücadele eden askerler nedeniyle diriliş, plevne ve mehter marşları çalacak.

Amasya Belediye bandosu bu ramazan ayında da 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı\'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser vermeye başladı. 156 yıldır devam eden bu gelenek kapsamında bando bu yıl, Filistin\'de yaşanan olaylar ile sınır ötesinde mücadele eden askerler nedeniyle Türkiye\'de ulusal yas ilan edildiği için diriliş, plevne ve mehter marşları çalacak. Bu yıl iftar ve sahur öncesinde hareketleri parçalara yer verilmeyeceği belirtildi. Belediye bandosu bu gün iftar zamanı da Harşena Dağı\'na çıkarak marşlar çaldı. Bando Şefi 36 yaşındaki Hakan Dinçer, \"İftar öncesi ve sahur öncesi marşlar, mehterler ve halkımızın isteklerini alaraktan, iftarı ve sahur öncesini bilgilendiriyoruz. Buda 150 yılı aşkın bir gelenek bizde bu geleneği devam ettirmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl ki repertuarımızda diriliş, plevne marşı ve mehterlerle devam edeceğiz. Hareketli parçalara çok fazla ağırlık vermeyeceğizö dedi.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise, 156 yıllık geleneği yaşattıklarını söyleyerek, \"Bando takımımız repertuarını yenilemesi özellikle son zamanlarda ülkemizde sürdürülen terörle mücadele noktasında hatta sınır ötesindeki yapılan mücadelede milletimizin duygularını, hissiyatlarına ortaya çıkarıyor. Özellikle o kahramanlık türkülerini söylemek halkımızın bizden yoğun bir talebi neticesinde gerçekleşen bir olay, gençlerimizde maşallah bunları çokta güzel yapıyorlar. Bandomuzun ağzına, yüreğine sağlık diliyorum\" diye konuştu. Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Cafer Özdemir iftar topunu ateşledi.

Ramazan\'ın ilk iftarı Hakkari\'de açıldı

TÜRKİYE\'de, akşam ezanının en erken okunduğu il olan Hakkari\'de ilk iftar açıldı.

Ramazan ayı nedeniyle Hakkari Belediyesi tarafından eski valilik binası önünde iftar çadırı kuruldu. Vatandaşlar, iftar saatinin yaklaşması ile birlikte çadırlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yemeklerini alıp, çadırdaki yerlerini alan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte, dualar eşliğinde iftarını açtı.

Hakkari Belediyesi tarafından her gün 750 kişiye Ramazan boyunca yemek verileceğini belirten Medrese Mahallesi Muhtarı Cabbar Aydın, \'\'Belediyemiz her gün iftar yemeğinde 750 kişilik yemek verecek, mağdur olan ihtiyacı olan herkes gelip burada yemeğini yiyebilir. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz\'\' dedi.

