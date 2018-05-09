DHA YURT BÜLTENİ-19

BAŞINI PRES MAKİNASINA SIKIŞTIRAN 18 YAŞINDAKİ İŞÇİ ÖLDÜ



Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın merkez Selçuklu ilçesinde, döküm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi Sufyan Al Ali (18), başının pres makinasına sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 3\'üncü Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki döküm fabrikada meydana geldi. Sufyan Al Ali, çalıştığı sırada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu başını pres makinasına sıkıştırdı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kurtulan Ali, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali\'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Fabrikanın dışından detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

=================================================

ZİYNET SALİ, 300 ÇOCUKLA BİRLİKTE KONSER VERDİ



BURSA\'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Emine Örnek Eğitim Kurumları\'nın 300 kişilik çocuk korosu ve çocuk orkestrasıyla birlikte konser verdi.

Emine Örnek Eğitim Kurumları tarafından organize edilen, okul korosu ve orkestrasından oluşan 300 kişilik çocuk grubu, Merinos AKKM\'de izleyenlere keyifli bir konser verdi. 3 şarkılık bu mini konserde \'Örnek Müzisyenler\' izleyenlerin beğenisini kazandı. Yan flüt, çello, keman, viyalo, piyano, gitar gibi enstrümanları ustaca çalan çocuklar, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ZİYNET SALİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Orkestra ve koronun mini konserinin ardından sahneye ünlü sanatçı Ziynet Sali çıktı. İngilizce, Latince ve Türkçe birçok eseri ile tanınan, aslında müzik öğretmeni olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali’nin şarkılarını da ustaca eşlik eden okul orkestrasını izleyenler ayakta alkışladı. Ünlü sanatçı da duygularını gizleyemezken, böylesine bir konser vermekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sali ayrıca, 300 kişilik çocukla birlikte İstanbul\'da bir konser vermek istediğini de sözlerine ekledi.

İlk 4 şarkısını çocuklarla birlikte seslendiren ünlü sarkıcı, bir öğrenciyi ise dans etmesi yönünde teşvik edince, tüm çocuklar sahnede dans etmeye başladı. Renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocukların yeniden yerine oturmasının ardından Sali şarkılarına devam etti.

\'GURUR DUYUYORUZ\'

Geceye dair konuşan Emine Örnek Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Emine Örnek, \"Öğrencilerimize etkinliklerle kazandırdığımız sosyo-kültürel ve sanatsal yetenekler sonucunda öğrencilerimiz, resim, edebiyat ve müzik alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla farkındalıklarını sürdürüyor. Onlar adına gurur duyuyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Çocukların konseri

- Ziynet Sali konseri

- Konuşmalar

- Salondan detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)