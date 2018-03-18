DHA YURT BÜLTENİ-19

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Manisa'da piknik alanında ceset bulundu MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Hatice Uyar (25), piknik yapmak için bölgeye giden vatandaşlar tarafından su kanalında ölü bulundu

18 Mart 2018 01:45

Manisa\'da piknik alanında ceset bulundu

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, Hatice Uyar (25), piknik yapmak için bölgeye giden vatandaşlar tarafından su kanalında ölü bulundu.

Bahçearası Mahallesi Değirmendere mevkiine piknik yapmaya giden vatandaşlar, saat 17.30 sıralarında bölgedeki bir su kanalında kadın cesediyle karşılaştı. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda cesedin Hatice Uyar\'a ait olduğunu tespit etti. Uyar\'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Uyar\'ın komşusu Ümit Karabulut, Uyar\'ın gazinolarda çalıştığını, annesi ve babasının 3 gündür kızlarından haber alamadığını ve polis ile jandarmaya ihbarda bulunduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olay yerinden görüntü
- Komşu Ümit Karabulut\'la röp.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Çanakkale\'de takla atan otomobildeki baba oğlu yaralandı

ÇANAKKALE\'de meydana gelen trafik kazasında takla atıp yolun karşı şeridine geçen otomobil içindeki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza bugün saat 18.30 sıralarında, Bayramiç ilçe girişi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ezine istikametinden Bayramiç ilçesine seyir halinde olan Doğukan Tunç (27) yönetimindeki 17 TB 133 plakalı otomobil, ana yola giriş yapmak isteyen Veysel Özcan idaresindeki 17 TS 136 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 17 TB 133 plakalı otomobil taklalar atıp karşı şeride geçti. Yan yatan otomobil içinde sürücü Doğukan Tunç ile yanında bulunan yolcu Metin Tunç (58) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ile polise bildirdi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Doğukan Tunç ve Metin Tunç, Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada 17 TS 136 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Özcan ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Olay yerinde kaza yapan araçlardan görüntü
-Hastanede yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA

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