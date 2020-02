DHA YURT BÜLTENİ-19

Oğulları tarafından öldürülen çift yan yana defnedildi

İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur\'u (70) bıçaklayarak öldürdü. Oğulları tarafından öldürülen çiftin cenazeleri, bugün İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'nde yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak\'taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.

Savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderilen cenazeler bugün yakınları tarafından alınarak İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'ne getirildi. Merkez Ulu Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazesi Ödemiş Ahrandı Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cinayet zanlısı Deniz Kaan Çopur\'un fotosu

- Cenazelerinin camiye getirilmesinden görüntü

- Çiftin yakınlarının dua etmesinden görüntü

- Cenazelerin toprağa verilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

================================

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (3)

ÜNİVERSİTE DE EĞİTİMİ TATİL ETTİ

Edirne\'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği\'nin ilk-orta ve lise seviyeli okullarda eğitime bir gün ara vermesinin ardından, Trakya Üniversitesi de zorunlu tatil açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Trakya Üniversitesi Senatosu\'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur\" dedi.

Haber: Edirne (DHA)

================================

Bakan Özlü: Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, \"Ortalıkta \'barış\' nutukları atanlar; ABD\'nin bölgedeki teröristlere gönderdiği 5 bin TIR silah için neden suskun kaldılar? Bu silahlara seslerini çıkarmayanların, bugün konuşmaya hakları yoktur. Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar?\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de partisinin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 38 gündür devam ettiğini söyleyerek, \"Askerlerimiz, 38 gündür adeta kahramanlık destanı yazarak Afrin\'e doğru ilerliyor. Bu ilerleyiş, bizi tehdit eden terör unsurları tamamen temizlenene kadar devam edecek. Türkiye\'nin bu haklı ve meşru davadan geriye dönüşü söz konusu değildir. Başladığımız işi yarım bırakmamızı kimse bizden istemesin. Ortalıkta \'barış\' nutukları atanlar ABD\'nin bölgedeki teröristlere gönderdiği 5 bin TIR silah için neden suskun kaldılar? Bu TIR\'ların içinde buketler dolusu çiçek yoktu, sandıklar dolusu silah vardı. Bu silahlara seslerini çıkarmayanların, bugün konuşmaya hakları yoktur. Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar?\" dedi.

Bakan Özlü, operasyonun ardında ciddi bir devlet aklı ve millet desteği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin bu hain çeteye ve onun işbirlikçilerine karşı operasyon yaparken kimseden izin almasına lüzum yoktur. Zeytin Dalı Harekâtı\'nın arkasında, ciddi bir devlet aklı, ciddi bir strateji ve topyekûn bir millet desteği vardır. Afrin Operasyonu, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan herkesin selameti için düzenlenen bir harekâttır. Sınırlarımızın dibinde bir garnizon devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. 16 yıldır sürdürdüğümüz kutlu yürüyüşümüzün en önemli virajlarından birini dönmek üzereyiz. 16 yıldır adım adım yürüyüp, ilmek ilmek ördüğümüz bir yapı var. O yapı güçlü Türkiye\'dir. Ak Parti\'nin yürüyüşü, güçlü Türkiye hayali ile yola çıkanların yürüyüşüdür. Yola çıktığımız ilk günden itibaren bu yürüyüşe kesintisiz devam ettik. Çünkü Türkiye ile ilgili hayallerimiz vardı. Onları gerçekleştirmek için durmadan, dinlenmeden, yılmadan çalışmamız, ara vermememiz gerekiyordu. Şükür ki çok büyük bir mesafe kat ettik\"

İktidarları süresince pek çok ilk gerçekleştirdik, yapılamaz denen şeyleri yaptıklarını ifade eden Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Ama yapacaklarımız daha bitmedi. Bundan sonra da aynı kararlılık, aynı heyecan, aynı coşku ile yola devam etmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye\'de büyük bir coşku ile gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde heyecanımızı tazeliyor, 2019 için hazırlanıyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zamankinden daha fazla saldırıya uğramasının sebebi, güçlü Türkiye yürüyüşündeki kararlılığımızdır. Şekli her zaman farklı olsa da, defalarca önümüze çıkmalarının sebebi, bu yürüyüşü kesintiye uğratma hevesidir. Biliyorlar ki, Ak Parti demek, Türkiye demektir. Ak Parti demek güçlü Türkiye demektir. Ak Partisiz bir Türkiye için, ellerinden geleni arkalarına koymamaları bu yüzdendir. İşte 2019 seçimleri, Ak Partisiz bir Türkiye düşü ile yanıp tutuşanların her şeyi yapacakları bir seçim olacak. O yüzden Ak Parti\'nin her bir ferdine, bu süreçte büyük görevler düşüyor. Meydanı onlara bırakmayacağız, yürüyüşümüzü kesintiye uğratmayacağız. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız ve 2019 seçimlerinde, zafer zincirimize en görkemli halkayı takacağız. Çünkü 2019 seçimleri, bu ülkenin adaleti ve kalkınması için çıktığımız yolda, atacağımız en önemli adımlardan biri olacak\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Özlü\'nün açıklamaları

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

=============================

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

ORDU\'nun Altınordu ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet ve kamyonet kazası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesinde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında, F.D. (43) yönetimindeki 52 AD 844 plakalı kamyonet, Işgın Aksoy\'un (68) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada Işgın Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

-Kazanın güvenlik kamera görüntüsü

-Kaza yerinden kamyonet ve motosikletten görüntü

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

==================================

Foça\'da zodyak bot devrildi: 1 kişi öldü



İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, dalış yapmak ve balık avlamak için zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder, alabora olan botun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Eski Foça ve Yeni Foça arasındaki bölgede önceki gün meydana geldi. Dalış yapmak ve balık avlamak üzere zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan 1\'i alabora olan botun devrilmesi sonucu kaybolurken, diğer 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Kazanın ardından yüzerek kıyıya ulaşan 2 kişi durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) kaybolan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder\'i bulmak için bugün sabah saatlerinde bölgede helikopter destekli arama çalışması başlattı. Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, Gülder\'in cesedini Yeni Foça Yelken Kayalıkları Mevkii\'nde kıyıya vurmuş halde buldu. Gülder\'in cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: İZMİR, (DHA)

============================