DHA YURT BÜLTENİ-19

Ormanlık alana uçan aracın sürücüsü yaralandı

Zonguldak\'ta kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten ormanlık alana uçan ve ağaçlara çarparak duran hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sürücü 182 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu Elmacı köyü mevkiinde meydana geldi. Ereğli’den Zonguldak\'a giden Mehmet Çelikel(65) yönetimindeki 67 DU 526 plakalı hafif ticari araç, sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Fındık ağacına çarparak duran aracın sürücüsü Mehmet Çelikel, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartıldı. Sedyeyle yola taşınan Mehmet Çelikel, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Çelikel\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün 182 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı polise haber veren Ali Aydın, aracı yoldan çıkarak aşağıya uçtuğunu gördüğünü söyledi. Kazayla ilgili başaltılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yeri

-Sedyeye alınan sürücü

-Ambulansa taşınması

-Ali Aydın ile röportaj

-Aracın uçtuğu viraj

-Polisin çalışması

-Hurdaya dönen kamyonet

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

================================================

Şanlıurfa\'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 13\'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinden rastgele telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çanakkale ve Balıkesir\'de yaşayan vatandaşları PKK/KCK ve FETÖ suçlamasıyla korkutarak dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Akçakale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 48 sim kart, vatandaşların şahsi bilgilerinin tespit edilebildiği program yüklü dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13\'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Jandarmadan çıkarılan şüpheliler

- Adliyeye götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2-4MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

================================================

İnternetten futbol bahsi oynatanlara operasyon: 3 tutuklama

Sakarya\'da, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Futbol üzerine yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen Ş.A.K., K.K.,A.M. ve O.K. gözaltına alındı. 4 şüphelinin banka hesaplarını illegal bahis oyunlarında kullandıkları ve yasadışı bahis oynattıkları tespit edildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A.K., K.K. ve O.K. tutuklandı. A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

================================================

Konya\'da Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi

Konya\'da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçiğe destek olmak amacıyla \'Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi\' düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi\'nde düzenlenen programda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla \'Kur\'an-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi\' düzenlendi. İlginin yoğun olduğu programda, Türkiye\'den katılan hafızlar Mustafa Efe, Ahmet Çalışır, Mehmet Emin Karataş, Muhammet Aksak, Suudi Arabistan\'dan Abdur Rahman Al Ossi, Kuveyt\'ten Jibril Wahab, Fas\'dan Anas Bourak tarafından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

Görüntü Dökümü :

-----------------------

- Hafızların Kuran\'ı Kerim okuması

- Salondan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera:TolgaYANIK/KONYA,(DHA)