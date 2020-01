DHA YURT BÜLTENİ-19

TSK: 811 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklama yaptı. Planlandığı şekilde devam eden harekat kapsamında teröristlerin belirlenen 14 hedefinin havadan imha edildiği belirtilen açıklamada bugün etkisiz hale getirilen 21 teröristle birlikte hareket kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 811\'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

Patlamanın yaşandığı dairede alevlerin arasında kaldı

Denizli\'nin Pamukkale İlçesi Zeytinköy Mahallesi\'nde 3 katlı bir apartın son katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesinde alevlerin arasında kalan Nikail Şentürk balkondan yerde vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Ağır yaralanan Şentürk, hastaneye kaldırıldı. Bir İran vatandaşı kadında, patlama nedeniyle ölen kafes içindeki tavşana suni tenefüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Patlama bugün saat 20.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Zeytinköy Mahallesi 5020 sokaktaki apartın son katında meydana geldi. Apart dairesinde gaz sıkışması sonucu büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Patlamanın yaşandığı apart dairesinde kalan 22 yaşındaki Nikail Şentürk, alevlerin arasında kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Şentürk\'ü balkonda gören vatandaşlar, yerde battaniye açtı. Alevler arasında kalan Şentürk, apartın üçüncü katından yaklaşık 15 metre yükseklikten açılan battaniyeye atladı. Battaniyeye rağmen Şentürk, toprak zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Patlama sırasında aparta giren 30 yaşındaki Kadriye Gökmen\'de bacaklarına isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Balkondan atlayan ağır yaralı Nikail Şentürk ile diğer yaralı Kadriye Gökmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesine müdahale ederek yangın söndürdü. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin de camları kırıldı. Vatandaşlar, patlamanın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, \"Balkondan alevlerin arasında bir kişi gördük. Battaniye açtık, balkondan atladı ama yaralandı. Hastaneye kaldırıldıö dediler. Patlamada ölen tavşanına suni teneffüs yaptı.Patlamanın yaşandığı apart dairesinin bir alt katında İranlı bir kadına ait kafes içindeki tavşanda itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tavşanın öldüğü belirlenirken, İranlı kadın da gözyaşı döktü. Tavşanını kafesten çıkaran kadın, suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak tavşanın ardından gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri de apart dairesinde patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Olayın apart dairesinde tesisattan sızan doğalgazın patlaması sonucu meydana geldiği sanılıyor.

Otobüste yolcunun valizinde dinamit bulundu: 1 gözaltı

Konya\'da Antalya\'dans gelen otobüs muavininin şüphelenerek haber vermesi üzerine yolculardan Şehmuz O.\'nun (31) valizinde yapılan aramada 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan Şehmuz O.\'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi

Antalya\'dan, Konya\'ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki İlçesi\'nin Yarpuz Mahallesi\'nde otobüse binen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı yolcu Şehmuz O.\'nun valizinde dinamit olduğunu fark etti. Bunun üzerini durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Otobüs, Seydişehir ilçesinde karayolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı. Burada yapılan aramada yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.\'nun valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alına Şehmuz O.\'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kamyonet seyir halinde yandı

Tekirdağ\'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki kamyonet motor kısmından çıkan yangın nedeniyle hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ergene-Çerkezköy karayolu üzerindeki Avantaj ışıklı kavşakta bugün saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Kemal İnalkaç yönetimindeki 41 TZ 527 plakalı kamyoneti seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. İnalkaç, yolun sağına çektiği aracından inerken, alevler kısa sürede tüm kamyoneti sardı. Sürücüsünün haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

