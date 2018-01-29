DHA YURT BÜLTENİ-19

HDP Niğde İl Başkanı tutuklandı

Niğde’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla gözaltına alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde\'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. geçen hafta gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. B.E.Ç. ve emekli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Şüphelilerden üniversite öğrencisinin adliyeye getirilmesi

- Şüphelilerden emekli M.K. arkasında HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan’ın adliyeye çıkarılması

-Adliyeden detay görüntü

Süre: 30 saniye, Boyut: 34 MB

Haber: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

==========================================

İzmir\'de 1.5 ton skunk yakalandı/EK

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN\'DAN UYUŞTURUCU AÇIKLAMASI

İzmir\'in Urla ilçesinde yaklaşık 1.5 ton skunk denilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şüphelilerin uzun süredir takip edilen bir grup olduklarını belirtti. Operasyonu yapan ekibi tebrik eden Aşkın, \"Arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar tek seferde ülkemizde yakalanan en fazla miktardaki \'skunk\' tabir edilen madde bu. Birçok gencimizi zehirlenmekten kurtardılar, arkadaşlarımıza bir teşekkür etmek adına Narkotik Şubemi\'ze geldik. Elimizde 4 şüpheli var. Bu olayda uyuşturucu Avrupa\'dan ülkemize transfer ediliyor. Biz ülkenin her tarafında; bu günlerde Afrin\'de terörle, hem de terör kadar büyük bir belayla, uyuşturucuyla mücadele ediyoruz\" dedi.

AFRİN\'E SELAM GÖNDERDİLER

Urla\'nın Demircili Mahallesi\'ndeki uyuşturucu operasyonuna katılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1.5 ton skunk ele geçirilen, 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından, \"Afrin\'e selam olsun\" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

KEMALPAŞA\'DA 5 LİTRE LİKİT METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde de içerisinde likit metamfetamin olduğu bilgisi üzerine, bir otomobili İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 5 litre likit metamfetamin ele geçirilirken, otomobil sürücüsü S.A. (38) gözaltına alındı. S.A., bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İzmir Emniyet Müdürü Hüseşin Aşkın\'ın şubeye gelişinden görüntü

- Aşkın\'ın ele geçirilen uyuşturucu incelemesinden görüntü

- Aşkın\'ın açıklamalarından görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

==========================================

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sürücü Mehmet Sontay araçtan atlayarak yanmaktan son anda kurtulurken olay anı bir vatandaş tarafından kamera ile saniye saniye görüntülendi.

Olay İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi Kavşağında meydana geldi. Mehmet Sontay\'ın kullandığı 06 MFH 06 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Mehmet Sontay daha büyük bir faciaya neden olmaması için yanan aracını kenarıya yanaştırmak isterken otomobil bir anda alev topuna döndü. Otomobilden atlayarak son anda canını kurtaran Mehmet Sontay\'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürüldü. Hurda yığını haline gelen otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından kamera ile saniye saniye görüntülendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Otomobilin yanma anı

-Söndürülme görüntüleri

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

============================================

Evinde 1 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı

Denizli\'de polisin evirne düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekihleri, istihbarat çalışması ile 27 yaşındaki B.T.\'nin evinde esrar bulundurduğunu belirledi. Bunun üzerinea harekete geçen polis B.T.\'nin evine geçen 27 Ocak\'ta operasyon düzenledi. Evde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada koltuğun altına gizlenmiş 1 klogram kubar esrar ele geçirildi. B.T., gözaltına alındı. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polisin eve girip, arama yapması

- Şüpheli B.T.\'nin görüntüsü

- Özel eğitimli narkotik köpeğinin koltuğun altındaki esrarı bulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)