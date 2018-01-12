DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Elvan: Arap ülkelerine ihracat 30 milyar doları aştı (3)

BAKAN ELVAN, İŞADAMLARIYLA BULUŞTU

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği\'nin (TURAB) yemeğine katıldı. Bakan Elvan, yemeğin ardından da Yemenli işadamlarıyla görüştü. Divan Otel\'de düzenlenen programa Bakan Elvan\'ın yanısıra Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TURAB Başkanı Canan Sunay ile Türk ve Arap işadamları katıldı. İşadamlarına seslenen Elvan, \"Sanayisiyle, tarımıyla, tarımsal teknolojileriyle, hemen hemen her alanda Mersin\'de etkinliği görebilirsiniz. Mersin belki çok tanınmış, Antalya\'ya göre bilinen bir ilimiz değil. Fakat büyük bir potansiyeli var. Avrupa\'nın en modern şehir hastanesi Mersin\'de. Bu hastanemizi görmenizi istiyoruz. Sağlık turizmi açısından Mersin\'in önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bunu birlikte değerlendirelim\" dedi. Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Maitimi ise, \"Yemen, onlarca adasıyla Hint Okyanusu kenarında, tabiatın bütün güzelliklerini barındıran bir ülkedir. Özellikle deniz ticaretimiz çok büyük bir öneme sahip. Dünya ticaretinin yüzde 30\'u buradan geçmektedir. Yemen\'in emniyeti, Türkiye\'nin emniyetidir. Türkiye\'nin emniyeti, Yemen\'in emniyetidir. Kesinlikle birlikte çalışacağız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından her iki bakan da birbirlerine hediye takdim etti.

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntüler

- İş adamlarından görüntüler

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın konuşması

- Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi\"nin konuşması

- Hediye takdimleri

- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 02\'21\" BOYUT: 144.39 MB

Haber-Kamera: İBrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Muğla\'daki kazada 4 yaşındaki Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

Muğla\'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 4 yaşındaki Ruba Halil yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, saat 18.30 Atakent Mahallesi Mopak Lojmanları önünde meydana geldi. Suriye uyrukla 4 yaşındaki Ruba Halil, yolun karşısına geçerken ailesinin yanından ayrılıp koşarak yola fırladı. Dalaman istikametinden gelen 44 yaşındaki S.S. (Serdar Somuncu) yönetimindeki 34 PF 7351 plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan talihsiz çocuk, arkadan gelen 52 yaşındaki M.B. (Mustafa Boylan) yönetimindeki 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Halil\'i ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattığı soruşturma kapsamında, sürücüler S.S. ile M.B.\'yi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber:Ercan KAYLI Kamera: Güvenlik Kamerası / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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Muğla\'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı/EK

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla\'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Ortaca Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin sevkinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)