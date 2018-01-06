DHA YURT BÜLTENİ-19

3 katlı ahşap bina, yangında kullanılmaz hale geldi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi\'ndeki Ahmet Az’a ait 3 katlı ahşap binanın alt katılnda, bugün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Az ailesinin bireyleri, binayı tahliye ederken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında itfaiye erleriyle çevrede toplanan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada jandarma ekipleri, araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın söndürme çalışmaları

Detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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TIR\'a çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı



BURSA\'nın Gemlik ilçesinde TIR\'la çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Gemlik yönüne giden Mehmet Çakırer (26) yönetimindeki 16 YJ 183 plakalı otomobil, kontrol noktasından dönüş yapmak isteyen Ertan Y. (31) yönetimindeki 34 SL 9862 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Çakırer, direksiyon başında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Mehmet Çakırer\'i bulunduğu yerden çıkardı.

Mehmet Çakırer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araç

Kurtarma çalışmları

Genele ve detaylar

Haber-Kamera: GEMLİK(Bursa),(DHA)

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