DHA YURT BÜLTENİ-19

Arkadaşını yarış atı aldığı yalanıyla dolandırdı



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, 26 yaşındaki Sevgi Asan, çocukluk arkadaşı U.A.\'nın yarış atı alma bahanesiyle kendisini 70 bin lira dolandırdığını öne sürdü. Atları görmek için U.A.\'nın Eskişehir\'e gönderdiği Asan, belirtilen adreste çiftlik olmadığını fark edince, dolandırıldığını anlayıp, suç duyurusunda bulundu.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi\'nde yaşayan Sevgi Asan\'ın çocukluk arkadaşı 30 yaşındaki U.A., bir yıl önce yarış atı alarak ticaret yapacaklarını söyleyerek, kendisinden 40 bin lira aldı. U.A., \'Gülenbinda\' adını verdiğini idda ettiği atın Eskişehir\'de bir çiftlikte bakıldığını söyledi. Bir süre sonra atın bir tay dünyaya getirdiğini söyleyen U.A., yeni bir at almak için de Asan\'dan yine bir miktar para aldı. U.A. atların bakım ve yem masrafı adı altında da her ay sistematik olarak Asan\'dan para almaya devam etti.

OLMAYAN ÇİFTLİK VE ATLAR İÇİN ESKİŞEHİR\'E GÖNDERDİ

U.A., atlarını görmek isteyen Sevgi Asan\'ı bir yıl sonra adres verip, Eskişehir\'e gönderdi. Arkadaşının verdiği adrese giden Asan, burada var olduğu iddia edilen \'Vural Çakır Çiftliği\'nin olmadığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Sevgi Asan, Akyazı Adliyesi\'ne giderek, kendisini 70 bin lira dolandıran arkadaşı U.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

\'BUNU YAPAN MALESEF ÇOCUKLUK ARKADAŞIM\'

Arkadaşının kendisini 70 bin lira dolandırdığı belirten Sevgi Asan, şöyle konuştu:

\"12 ay boyunca sabit olarak her gün atların bakımı adı altında para istedi. Ve beni atlarım olduğuna inandırdı. Ben de atlarıma bakım parası gönderiyordum. Kendisi benim ortağım olduğunu söylüyordu ve kendisi de cebinden bir miktar para yatırdığını, cebinde kira parası olmadığını söylüyordu. Sözde \'Gülenbinda\'1 adında bir atımız vardı. Atın fiyatı 120 bin TL idi, atın ayağında küçük bir sıkıntısı olduğu için 80 bin TL\'ye indirdiklerini söyledi. 40 bin TL\'sini benden alıp 40 bin TL\'sini de kendi cebinden verdiğini söyledi. Ardından \'Mizago\' diye bir at aldığını söyledi. Yine sistemli olarak dolandırdı beni. Yaklaşık 1 sene boyunca dolandırıldım. Atımın doğum yaptığını söyledi. Eskişehir\'de bir erkek tay doğurduğunu söyledi bana ve beni Eskişehir\'e gönderdi. Gittiğimde bana bahsettiği \'Vural Çakır Çiftliği\' diye bir çiftlik yoktu. Her şey yalandı. Ve bunu bana yapan maalesef benim çocukluk arkadaşım ve aynı mahallede komşumuz olan bir insan.\"

BOĞULURKEN HAYATINI KURTARMIŞ

Sevgi Asan, küçükken arkadaşının hayatını kurtardığını belirterek, \"Hiçbir şekilde beni dolandıracağına ihtimal vermedim. Benim başıma gelen şey, kimsenin başına gelmez. Ben bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. İzmit hipodromunda çalıştığı da yalanmış. Sadece insanları dolandırarak geçiniyormuş\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Sevgi Asan ile röp.

Haber-Kamera: Alaattin ONUR /AKYAZI(Sakarya),(DHA)

===========================================

Üniversite öğrencisinin intiharı güvenlik kamerasında

İZMİR\'in Menemen ilçesinde, üniversite öğrencisi Doğancan Atik\'in İZBAN treninin önüne atlayıp, intihar ettiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen 23 Kasım\'da, 29 Ekim Mahallesi\'ndeki Egekent 2 İZBAN durağında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühedisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Doğancan Atik, Aliağa-Cumaovası seferini yapan İZBAN treninin önüne atladı. Trenin çarptığı Atik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğancan Atik\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Atik\'in intihar anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Atik\'in durağa yaklaşan trenin önüne bıraktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

====================================

Kocaeli\'de kaza: 1 yaralı



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Maşukiye Çınarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aytekin Karakurt yönetimindeki 66 FD 920 plakalı çanta yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, yan yatan kamyonun şoför mahallinde sıkışan Karakurt yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kurtarılan Aytekin Karakurt, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Kamyondan görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

========================================

Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

SAKARYA\'dae uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı, Hendek ve Kaynarca\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskında toplam 3 kilo 104 gram esrar, 980 gram skank maddesi, 62 gram kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin lira ele geçirildi.

Hendek\'te skank maddesi imal edildiği ortaya çıkarken, evde özel amaçlı düzenek, gübre ve kimyasal maddeler bulundu. Uyuşturucu imalathanesinde yakalanan E.O., K.K. ve A.G. ile diğer ilçelerde yakalanan M.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

(POLİS KAMERASI)

-Operasyondan görüntüler

Haber: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

=========================================

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı



SAKARYA\'nın Akyazı İlçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi Ada Caddesi\'nda meydana geldi. Ahmet Han A. idaresindeki motosiklet sokağa sapmak isteyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ahmet Hasan A. olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA)

====================================

FETÖ şüphelisi havacı askerlerden 20\'si adliyede (2)

10\'U TUTUKLANDI

FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden sorguları tamamlanıp, bu sabah adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 10\'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 10 şüpheli, polisler tarafından Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.

Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

==================================