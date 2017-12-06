DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Elvan, \'Zeytinyağı Şenliği\'ne katıldı/EK

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kilis Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Kara\'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Elvan, Türkiye\'nin Suriyelilere kucak açtığını belirterek, şunları söyledi:

\"İnşallah önümüzdeki dönemde sadece Türkiye\'ye değil, tüm dünyaya bu zeytinyağını ulaştıracağız. Özellikle tanıtım ve diğer konularda destek verilecek. Zeytinciliğin geliştirilmesi konusunda da destek verilecek. Kilis zeytininin marka haline gelmesi noktasında her türlü çabayı göstereceğiz. Bağcılık konusunda da önemli bir potansiyele sahip olan Kilis için destekler sunmayı hedefliyoruz. Halkın refahını artıracak çalışmalar yapacağız. Kilis, Suriyeli sığınmacılara iyi bir ev sahipliği yapıyor. Eğer dünyada insanlık adına bir ödül verilecekse, insanlık adına ödül verilecek bir il aranıyorsa, bu il Kilis\'tir. Yine insanlık adına bir ülkeye ödül verilecekse, ödül verilmesi gereken tek bir ülke vardır, bu da Türkiye\'dir. 3 milyon Suriyeli insanı ülkemizde koruyor, kolluyoruz, ihtiyaç ve ne eksikleri varsa gideriyoruz. Kilis\'te, Kilis nüfusundan daha çok Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Bu kadar çok insan Kilis\'te bulunmasına rağmen, Kilis halkı onlara kucak açıyor. Bunun dünyada başka bir örneği yoktur.\"

Bakan Elvan, konuşmasının ardından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile birlikte, 2018 yılında kente yapılacak yatırımlara ilişkin hazırlanan protokolü imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Belediyesi

- Bakanın ziyareti

- Bakan Elvan\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Annenin kızına son vedası yürek burktu (3)

AYŞE İÇİN YÜRÜDÜLER

Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında öldürülen Ayşe Öztürk\'ün katil zanlıları Alparslan ve babası Hamza İşcan\'ın tutuklanarak cezaevine konuldu. İlçede \'Kadın Cinayetlerini Durduracağız\' platformunun öncülüğünde yaklaşık 200 kişilik kabalalık ellerinde Türk bayraklarıyla \'Ayşe için\' yürüdü.

100\'ncü Yıl Caddesi üzerinde bulunan belediye önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik kalabalık Hürriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Kalabalık, \'Hükümet uyuma kadına sahip çık. Kadına kalkan ellerin kırılsın\', sloganları attı, \'Ayşe\'ler ölmesin\' dövizleri taşıdı. Muratlı Belediye Başkanı CHP’li Nebi Tepe, kadına yönelik her türlü baskı ve şiddetin affedilmesinin mümkün olmadığını belirterek, \"Bilinmesi gerekin ki kadınlar, başta aile olmak üzere toplumu ayakta tutan kahramanlardır. Kadınlar kuvvet olarak erkeklerden daha güçsüz gözükse de ne olursa olsun şiddeti kesinlikle hak etmemektedirler. İnsanlığın kadını veya erkeği yoktur. İnsana yapılan her türlü şiddeti esefle kınıyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüş

-Kalabalığın slogan atması

-Başkan konuşma

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN-Emre BAŞTUHAN/MURATLI(Tekirdağ),(DHA)

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Van\'daki iğrenç olaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Van\'da 38 günlük erkek bebeğe cinsel istismarda bulunup, öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan, aralarında bebeğin annesinin de bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mahkemeye verilen mütalaada sanıklardan anne P.T. ile sevgilisi olduğu öne sürülen F.A.\'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Van\'da 26 Ocak tarihinde anne P.T. ile F.A. ve Y.G. tarafından kusma ve halsizlik şikayetleriyle özel bir hastaneye götürülen 38 günlük bebek, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi polise bildirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, 30 Ocak\'ta çıkarıldıkları mahmece tutuklandı.

Bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürdükleri iddiasıyla anne P.T. ile F.A. ve Y.G hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına P.T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer sanıklar F.A. ve Y.G. ise mahkemede hazır bulundu. Müdafi ve müşteki avukatlarının savunmalarının ardından, savcı mahkemeye mütalaasını sundu. Mütalaada, anne P.T. ile sevgilisi olduğu değerlendirilen F.A.’nın uyuşturucu bağımlısı oldukları ve günübirlik evlerde yaşadıkları belirtildi. P.T. ve F.A.\'nın kalacak yer konusunda Y.G.’den yardım istedikleri, Y.G.\'nin de İpekyolu ilçesinde kendilerine ev tahsis ettiği kaydedilen mütalaada, olay günü üç sanığın birlikte hastaneye gittiği ifade edildi. Mütalaada, küçük bebeğin küt kafa travması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu\'nun raporuna göre F.A.’nın vücuda organ sokmak suretiyle cinsel yönden bebeği istismar ettiği kaydedilen mütalaada, bu hususun anne P.T. tarafından beyan edildiği bildirildi. Mütalaada ayrıca, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı\'nın 14 Mart 2017 tarihli raporuyla bağlantılı olan 16 Mart 2017 tarihli uzmanlık raporunda, yapılan incelemelerde maktulün üzerinden bulunan sürüntü örnekleri ve maktule ait kıyafetler üzerindeki örnekler ile F.A.’nın örneklerinin uyumlu olduğu belirtildi. Bu bağlamda sanık F.A.’ın ‘kasten ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘Cinsel istismar’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık anne P.T’nin ise ‘kasten ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanık Y.G.\'nin ise suça yardım ve yataklık yaptığı gerekçesi ile 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Kayseri’de Kudüs eylemi



KAYSERİ’de 24 sivil toplum kuruluşu öğle namazı ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camii önünde bir araya gelerek, kar altında Kudüs eylemi yaptı.

Öğle namazı ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail’e Kudüs üzerinden tepki gösterdi. Kar altında yapılan tepki eyleminde kalabalık, ellerinde \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\', \'Mescid-i Aksa onurumuzdur\' pankartları ile zaman zaman tekbir getirdi ve \'Kudüs\'e selam direnişe devam\', \'Kayseri’den Kudüs’e direnişe bin selam\' diye sloganlar attı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörü Salih Kalkan, şöyle dedi: \"Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Silahların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkeler arasında değişirken ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir.\" Kalkan, Beyaz Saray\'ın, \"Trump, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacak” açıklamasına da tepki gösterdi. Yapılan basın açıklaması ardından katılımcılar dua etti. ABD ve İsrail’e yönelik tepki ifadelerinin de yer aldığı duayı Mazlum-Der üyesi Sadi Özmen yaptırdı.

Görüntü Dökümü

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-Kayseri Cumhuriyet Meydanı\'nda kalabalığın toplanması

-STK\'lar adına TÜGVA Lise Koordinatörü Salih Kalkan\'ın basın açıklaması

-Mazlumder Üyesi Sadi Özmen\'in dua yaptırması

-Detaylar

4 dakika 54 saniye / 156 MB

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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23 yıl sonra sahip olduğu kızının şansına başvurduğu, TOKİ\'den ev sahibi oldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya\'da yapılan konutların kura çekiminde 198 kişi ev sahibi oldu. Kura çekiminde ismi okunan 45 yaşındaki Ali Parlak, 23 yıl sonra çocuk sahibi olabildiklerini ve onun kendilerine şans getirdiğine inanıp TOKİ\'ye başvurduğunu kızının 5\'inci yaş gününde de kurada ismi çıkıp ev sahibi olduğunu söyledi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Konya\'nın Meram İlçesi Gödene Mahallesi\'nde satışa sunulan 2+1 ve 3+1 şeklinde iki farklı konut projelerinin bugün kura çekimi yapıldı. Kura çekimini başvuruda bulunanlar heyecanla izledi. Kura sonucu ismi okunanlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı vatandaşlar ise sevinçlerini gizleyemedi. Kura çekimi sonunda 198 kişi ev sahibi oldu.

KERPİÇ BİR EVDE OTURUYORDU

Kurada işitme engelli oğlu Hasan Basri Arslan\'ın adı okunan emekli 63 yaşındaki Halil İbrahim Arslan, \"TOKİ\'ye teşekkür ederiz İşitme engelli çocuğumuz ev sahibi olacak. Ben onun adına katıldım. Köyde kerpiç bir evde kirada oturuyordu. Şimdi ev sahibi oldu.\" dedi.

KIZI ŞANS GETİRDİ

23 yıl sonra çocuk sahibi olabildiklerini ve onun kendilerine şans getirdiğine inanıp TOKİ\'ye başvurduğunu belirten bir belediyede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Parlak, bugün kızı Hatice Kübra\'nın 5\'inci yaş günü olduğunu söyledi. Parlak, \"Çifte sevinç yaşıyoruz. Kızımın da bugün doğum günü. Öyle mutluyuz ki tarif etmek imkansız. 2+1 evim oldu. Hiç beklemiyordum ama çıktı. Bugün çok dua ettim, bana çıkması için. Çocuğum olmuyordu, 23 yıl sonra çocuk sahibi olduk. Kızımın şansına katıldım başvurdum. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Allah\'ım kızımın doğum gününde bir de ev verdi. Eşime henüz haber vermedim. Eve gidince kocaman bir kucaklaşma olacak.\" dedi. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Çelik ise projeler hakkında bilgi verdi. Çelik şunları dedi: \"TOKİ olarak 804 konut ve 504 konut projelerin kura çekimini gerçekleştirdik. Bu kura da ev sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, sırası geldiğince onları da sırası geldiğinde konut sahibi yapacağız. 509 proje de 8 bine yakın başvuru almıştık. Burada kura yöntemi ile hak sahiplerini belirledik satış sözleşmesini imzalattık. Fakat biz konutu olmayanlara ev verdiğimiz için bunların içerisinde eleme yaptık. 3 etapta 509 konutun satışını gerçekleştirdik. En son kalan 22 konutumuzun da kurasını gerçekleştiriyoruz. 22 vatandaşımız ev sahibi olacak ve 11 tane de yedeğimiz var. Kura da ismi çıkan vatandaşlarımız 11-15 Aralık tarihlerinde bankada sözleşme imzalamayanlar haklarını kaybedecekler. 804 adet konutumuz var. Bu projemizde 42 adet 2+1 ve 3+1 olarak projelendirdik. Bu konutları 2-3 etap halinde bugün kura çekilişlerini yaptık. 176 vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Konutu olup başvuru yapanları elemek kaydıyla konutu olmayanlara vermek kaydıyla bugün kura çekilişlerini yaptık. Yüzde 80\'ini tamamladık. Yakında anahtarları teslim edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü :

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- Kura çekiminden detay

- İzleyenlerden detay

- Röportajlar

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)