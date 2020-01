DHA YURT BÜLTENİ-19

Erzincan\'da askerden kediye işkenceye büyük tepki



ERZİNCAN\'da er 25 yaşındaki Taner H.\'nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

Olay, bugün Ordu Caddesi üzerindeki Erzincan Askeri lojmanlarının nizamiyesinin önünde meydana geldi. Vatani görevini yapmak için Erzincan\'da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H\'nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.\'nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı ve dehşet görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Kısa sürede yakalanan ve asker olduğu belirlenen Taner H\'nin yapılan muayenesinde 221 promil alkollü çıktığı tespit edildi. Taner H., daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.

Vahşet görüntülerinin sosyal medya da kısa süre içerisinde yayılmasının ardından başta Erzincanlı vatandaşlar olaya büyük tepki yağdı. Vicdanları sızlatan görüntüyü izleyen birçok kişi akşam saatlerinde askeri lojmanların önüne gelerek, olayı gerçekleştiren askere ceza verilmesini istediler.

BAKAN SOYLU: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzincan\'da er Taner H.\'nin yavri kediye işkence yaptığı ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'da kendisine ulaşan bir tiwittera, \"Hemen tetkik ettiriyorum\" dedi. Bakan Soylu ikinci tiwitterda \"Adli ve idari soruşturma başlatıldı, Erzincan Valimiz açıklama yapacak\" ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan\'da yavru kediye alkollu bir er tarafından yapılan işkence görüntülerinin sosyal medya da yayınlanmasının ardından Erzincan Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kediye işkence yapan erin, hafta sonu izninden alkollü döndüğü ve terhisine 3 gün kaldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

\"03.12.2017 günü yazılı ve görsel medyada yayınlanan \"Erzincan Orduevi\'nde bir askerin kediye işkence yaptığıö ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde olayın failinin Erzincan Muhabere Alayında zorunlu askerliğini yapmakta olan Muhabere Er T.H. olduğu tespit edilmiştir. İlgilinin terhisine üç gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğü anlaşılmıştır. Kamuoyunda haklı bir infiale neden olan ve vicdanları yaralayan olayın faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Taner H\'nin kediye işkence yapması

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

Eskişehir\'de Post Apocalyptic \'Kaos ve Metamorfoz\' sergisi

Eskişehir\'de sanatçı Uğur Çalışkan\'ın açtığı Post Apocalyptic \'Kaos ve Metamorfoz\' adlı resim ve heykel sergisi ilgi gördü.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi\'ndeki serginin açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Mekanik parçaları kullanarak birbiriden ilginç heykeller yapan Uğur Çalışkan yaptığı konuşmada, bir yandan insanlığın doğayı algılama çabaları sürerken diğer yandan ise insanların doğayı yok etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Çalışkan şöyle devam etti: \"İnsanlık kendi kendini yok eden bir formata gidiyor. Onun olmaması adına küçük örnekler sunuyorum. Yani artistik kurguları. Bir yandan doğayı algılama çabalarımız var, bir yandan da onu bozma çabalarımız sürüyor. Mesela Eskişehir\'e kurulmak istenen termik santral buna kötü bir örnek olacak, ama olamaması için biz buradan nasıl bir refleks veriyorsak; bir yandan bozma çabaları var, bir yandan karşı refleksler var. Bunların mücadelesi gibi bir şey. Ben bunların totalini algılayıp, artistik yapılar sokuyorum. Buna bilimsel zeminde, mitoslar da bulabilirsiniz. Doğayı algılamaya çalıştığımız yanılsamalar var. Hepsinin kurgusunda üste de canlı koyuyorum. Bu bir keçi olabilir, terliksi hayvan olabilir, bir insan figürü olabilir. İçinde can olan, yaradılışın içinde can bulmuş canlılar, şampiyonlardır. Bu kıt kaynaklar, ekosistem içinde yaşayabiliyorlarsa, bunlar aslında şampiyon canlılardır. En öne koyup bir dönem başrol oynatabiliyorum, ama onun arkasında doğayı anlama çabası, artistik uygulamalar var. Post Apocalyptic, bir yok oluştan sonra kitleselleşme gayreti içindeki bir canlı formları, bunun aksi formları diyebiliriz. Sosyal yapı içindeki bu tür deformasyonlar benim konu dahilimde olabiliyor.\" Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, \"Matematik bilimini çağdaş sanatların bir örneği olarak resimlendirmiş, heykel haline getirmiş bir sergi. Uğur Çalışkan\'ı kutluyorum. Bambaşka bir sitili var. Her biri ayrı değerde eserler\" dedi.Uğur Çalışkan\'ın Post Apocalyptic \'Kaos ve Metamorfoz\' adlı resim ve heykel sergisi 27 Aralık\'a kadar izleyicilere açık tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

-Yılmaz Büyükerşen ve beraberindekilerin sergiyi gezmeleri,

-Sergideki eserlerin,

-Sanatçı Uğur Çalışkan\'ın kürsüde konuşması,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

============================================

Bayramiçteki yangında belediyeye ait bina tamamen yandı

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde, belediyeye ait kullanılmayan binada yangın çıktı. Lodosun etkisiyle bütün binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İnönü Caddesi\'nde Bayramiç Belediyesi\'ne ait olan ve kullanılmayan binada çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesi\'ne ait 2 itfaiye aracı sevk edildi. Aşırı lodos nedeniyle alevler tüm binayı sardı. Yangın bölgesinin yaklaşık 20 metre ilerisinde sanayi bölgesinin bulunması paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yangının sanayi bölgesine sıçramaması için önlem aldı.

Bayramiç Belediye Başkanı Ak Partili Sadettin Arslan da yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Arslan, yangının neden çıktığının şuan tespit edilemediğini, olayın kundaklama olabileceğini ifade etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Ekiplerden görüntü

- Olay yerine gelen vatandaşlardan görüntü

- Belediye Başkanı Sadettin Arslan ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL /BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

===============================================

Otomobil kavşakta hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot İskelesi yolu üzerinde meydana geldi. Vasfi Efendi idaresindeki 34 CRV 34 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Kılıç idaresindeki 01 V 0398 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Mehmet Kılıç ile aynı araçta bulunan Hüseyin Bulut, Ayşe Kılıç ve Ayşe Aydın yaralandı. Hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Ayşe Kılıç ve Ayşe Aydın hasar gören araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi aracın kapısını keserek 2 kadını kurtardı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Sağlık ekibinin müdahalesi ve yaralıların ambulansa konulması

Haber-kamera: Haluk TURGUT /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

===========================================

Tek katlı ev alev alev yandı

İZMİT\'te, Selahattin Durak\'a ait ev alev alev yanarken, ev kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde, İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi\'nde Selahattin Durak\'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Alevli cep telefonu görüntüsü

-İtfaiyenin evin içerisindeki alevlere müdahalesi

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

=========================================