DHA YURT BÜLTENİ-19

Niğde\'ye kar yağışı/EK



İLK KAR TATİLİ

Niğde ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının özellikle etkili olduğu Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık yılın ilk kar tatili kararını aldı. Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde 22 Kasım Çarşamba günü (1 gün) eğitime ara verildiğini bildirildi.

Haber: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Halk otobüsü eve girdi

ERZİNCAN\'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin mutfak duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi 1270\'inci Sokakta meydana geldi. Adem Öskan yönetimindeki 24 EF 228 plakalı halk otobüsü, Radiye Yılmaz yönetimindeki 24 BA 672 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir evin bahçe duvarını yıktı ardından bir evin duvarını yıkarak mutfağından içeriye girdi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte halk otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden genel detay görüntü

- Evin içine giren otobüsten görüntü

- Kaza yapan otomobilden görüntü

- Yoldan görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN (DHA)

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Şekerpınar ile Gebze arasındaki yolunda meydana geldi. Ersin Şakar idaresindeki 44 DJ 497 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ferhat Çelik idaresindeki 41 UM 726 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ersin Şakar, Ferhat Çelik, eşi Serap Çelik, çocukları Sıla Çelik ile Koray Çelik yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekibi araçta sıkışan Ersin Şakar\'ı hasar gören araçtan çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ve 112 Acil ekibinin çalışması

-Yaralılara müdahale edilmesi

Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

